ОСМАН

ОСМАН (тур. Osman, Nakkaş Osman) - турецкий мас­тер книж­ной ми­ниа­тю­ры .

Круп­ней­ший ми­ниа­тю­рист при­двор­но­го скрип­то­рия в пе­ри­од прав­ле­ния сул­та­нов Се­ли­ма II (1566-1574 годы) и Му­ра­да III (1574-1595 годы); его искусство вос­пе­ва­ет­ся в литературных ис­точ­ни­ках то­го вре­ме­ни. Не­смот­ря на от­сут­ст­вие под­пи­сан­ных про­из­ве­де­ний Осман, на ос­но­ва­нии до­ку­мен­таль­ных сви­де­тельств и сти­ли­стических черт ему при­пи­сы­ва­ют­ся ил­лю­ст­ра­ции к ру­ко­пи­си турецкого пе­ре­во­да «Шах­на­ме» Фир­до­уси (ме­ж­ду 1560 и 1570 годами), к «Хро­ни­ке Си­гет­вар­ской кам­па­нии» Фе­ри­дун Ах­мед-бея (1568-1569 годы), 44 ил­лю­ст­ра­ции к «Шах­на­ме Се­ли­ма II» Лок­ма­на (1581, все - Му­зей двор­ца Топ­ка­пы, Стам­бул ). В ра­бо­тах Османа дос­ти­га­ет зре­ло­сти стиль турецкой ис­то­рической ми­ниа­тю­ры с его по­ве­ст­во­вательной яс­но­стью, ло­ги­кой про­странст­венных по­строе­ний и тща­тель­ным реа­лиз­мом в пе­ре­да­че де­та­лей кос­тю­ма, дос­пе­хов, ар­хи­тек­ту­ры, под­роб­но­стей при­двор­но­го це­ре­мо­ниа­ла.

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