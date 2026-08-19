Осма́ны

Осма́ны — 1) Турки-­О., османцы ( тур. Osmanlılar) — этнополитическая общность, сложившаяся в XIV–XVI вв. на основе приверженности суннизму и лояльности дому Османов (см. Османы 2 ) на землях Византии и Армении древней , покоренных Алп-­Арсланом и находившихся под властью Румского султаната , как результат тюркизации и исламизации под влиянием огузов кочевого и полукочевого ( курды, арабы ), отчасти — оседлого населения Балкан (греки, албанцы, славяне) и Малой Азии (армяне, картвелы, иранцы ). Ядро современной турецкой нации (самосознание О. и их самоидентификация как «румийцев» сохранялись до Первой мировой вой­ны).

2) Османиды (Âl-i Osmân — «Дом Османа») — царствующая династия Османской империи . Родоначальник — Эртогрул, сын Гюндюз-­Алпа, вождь кайы(г) — племени огузов , которое после монгольских завоеваний откочевало из Центральной Азии в Анатолию , где получило удел во Фригии. Сын Эртогрула, Осман, в 1299/1300 стал здесь правопреемником Сельджукидов как предводитель не только огузо-­туркоманов, мигрировавших сюда из Хорасана , но и разноплеменных гази — воителей джихада . Его сын, Орхан, обзавелся постоянной столицей ( Бурса ), своим монетным чеканом и регулярным вой­ском. До XVII в. престол О. наследовался от отца к одному из сыновей — как правило, к тому, кто успевал первым занять Эдирне или Константинополь с правом устранить единокровных соперников (согласно канун-наме Мехмеда II ); после — к старшему в роду. После младотурецкой революции О., при диктатуре комитета « Единение и прогресс », не вмешивались в политику, посвящая себя искусствам: Мехмед V (Решад) — литературе, Мехмед VI (Вахидеддин) — музыке, Абдулмеджид II — живописи. Со смертью Абдулмеджида в эмиграции (1944) род О. принял фамилию Османоглу. Его представители проживают преимущественно в США и (с 1974) в Турции.

Представители (до 1362 — беи , до 1922 — султаны, до 1924 — халифы ):

Осман I — ок. 1281–1324/26; Орхан Гази — 1324/26–1359/60; Мурад I — 1359/60–1389; Байезид I — 1389–1402; междуцарствие: на Балканах — Сулейман — 1403–1411; Муса — 1411–1413; в Малой Азии — Мехмед I — 1403–1421 (c 1413 — во всей империи); Мурад II — 1421–1444, 1446–1451; Мехмед II — 1444–1446, 1451–1481; Байезид II — 1481–1512; Селим I — 1512–1520; Сулейман I — 1520–1566; Селим II — 1566–1574; Мурад III — 1574–1595; Мехмед III — 1595–1603; Ахмед I — 1603–1617; Мустафа I — 1617–1618, 1622–1623; Осман II — 1618–1622; Мурад IV — 1623–1640; Ибрахим — 1640–1648; Мехмед IV — 1648–1687; Сулейман II — 1687–1691; Ахмед II — 1691–1695; Мустафа II — 1695–1703; Ахмед III — 1703–1730; Махмуд I — 1730–1754; Осман II — 1754–1757; Мустафа III — 1757–1774; Абдулхамид I — 1774–1789; Селим III — 1789–1807; Мустафа IV — 1807–1808; Махмуд II — 1808–1839; Абдулмеджид I — 1839–1861; Абдулазиз — 1861–1876; Мурад V — 1876; Абдулхамид II — 1876–1909; Мехмед V — 1909–1918; Мехмед VI — 1918–1922; Абдулмеджид II — 1922–1924.

Лит .: Alderson A. D. The Structure of the Ottoman Dynasty. Oxford, 1956; Lindner R. P. Explorations in Ottoman Prehistory. Ann Arbor (Mich.), 2007; Gülen S. The Ottoman Sultans: Mighty Guests of the Throne. New York, 2010. Т. К. Кораев.