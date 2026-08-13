Óсло

Óсло (1624–1877 — Христиания, в 1877–1925 — Кристиания) — столица и крупнейший город Норвегии . Расположен в устье Осло-фиорда, в юго-восточной части страны, административный центр фюльке (округов) Осло и Акерсхус (до 2020 и с 2024), Викен (2020–2023). Численность населения — более 703 тыс. человек (2022), агломерации — более 1,5 млн человек. Крупнейший морской порт, промышленный, транспортный, экономический, финансовый, образовательный и культурный центр.

Согласно сагам, основан конунгом Харальдом III Суровым в 1048; по данным археологии поселение существовало здесь еще в X в. В 1070 О., по распоряжению короля Олава III Тихого, стал резиденцией епископа. При короле Хоконе V Магнуссоне — политический центр страны. Строительство Акерсхусской крепости (около 1300) усилило обороноспособность О., активно торговавшего с Ганзой . После заключения Кальмарской унии превратился в провинциальный административный центр. Разрушен пожаром в 1624 и вновь отстроен из камня по указу короля Кристиана IV , в честь которого назван Христианией. С 1814, после заключения Шведско-­Норвежской унии и получения статуса столицы, начинается экономический подъем города и рост его населения. Строятся здания, определяющие столичный статус города: Королевский дворец (1825–1848), здание парламента (1861–1866), университета (основан в 1811), национального театра (1899) и биржи (1828). Центр О. отстраивался в русле европейской архитектуры XIX — начала XX в. (классицизм, неоготика, эклектизм, модерн).

С обретения Норвегией независимости в 1905 О. — королевская резиденция. Во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 был оккупирован немецкими вой­сками (с 9 апреля 1940 по 8 мая 1945). Как центр зимних видов спорта в 1952 принял VI зимние Олимпийские игры. Во 2‑й половине XX — начале XXI в. развитие О. отражало новейшие градостроительные тенденции (модернизм, брутализм, футуризм, пост- и неомодернизм, «зеленая архитектура»). В июле 2011 в центре города был совершен террористический акт (повреждено здание парламента, погибло 8 человек). В числе научных и культурных учреждений О. — Норвежская академия наук (1857), Нобелевский институт (1904), Национальный архив и библиотека (1817), Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна (2003), Национальная опера (1959). Считается одной из самых экологически чистых мировых столиц.

Лит. : Hellerud S. V. Oslo: tusen års historie. Oslo, 2000; Brunn O. D. Arkitektur i Oslo: en veiveser til byens bygningdmiljø. Oslo, 2008; Чеснокова Т. А. Осло. Фрогнер. Вигеланн. М., 2018. Л. А. Садова.