ОСКОЛКИ

ОСКОЛКИ - русский еже­не­дель­ный юмо­ри­стический жур­нал с ка­ри­ка­ту­ра­ми .

Вы­хо­дил в 1881-1916 годах в Санкт-Пе­тер­бур­ге . Ре­дак­то­ры-из­да­те­ли: Р.Р. Го­ли­ке, Н.А. Лей­кин, В.В. Би­ли­бин, К.С. Ба­ран­це­вич и другие. Основные жан­ры: юмо­ри­стическое обо­зре­ние, рас­сказ-сцен­ка, анек­дот, сти­хотворная юмо­ре­ска; вы­смеи­вал нра­вы в ку­печеской, чи­нов­ничь­ей и те­ат­раль­ной сре­де. На стра­ни­цах «Осколков» пе­ча­та­лись сти­хи А.Н. Пле­щее­ва, Л.Н. Тре­фо­ле­ва; про­за А.В. Ам­фи­те­ат­ро­ва, В.А. Ги­ля­ров­ско­го, Н.С. Лес­ко­ва и других. В 1882-1887 годах в «Осколках» ак­тив­но со­труд­ни­чал мо­ло­дой А.П. Че­хов.

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