ОСКАР II ФРЕДРИК
ОСКАР II ФРЕДРИК (швед. Oscar, Oskar) - король Швеции (1872-1907 годы) и Норвегии (1872-1905 годы).
Из династии Бернадотов, сын Оскара I, младший брат Карла XV. С рождения носил титул герцога Эстергётландского. В 1833-1837 годах обучался шведским философом К.Я. Бострёмом, историком Ф.Ф. Карлсоном и другими учёными, в 1846-1849 годах (с перерывом) учился в Уппсальском университете. C 11-летнего возраста был записан в ВМФ Швеции, в 1845 году получил звание лейтенанта, в 1850 году капитана, в 1856 году контр-адмирала и генерал-майора, в 1858 году вице-адмирала и генерал-лейтенанта. В 1856 году совершил турне по Европе, встречался с королевой Викторией и Наполеоном III; на обратном пути посетил герцогство Нассау, где встретился с герцогиней Софией Нассау-Вайльбургской, на которой женился в 1857 году. Активно участвовал в подготовке шведских делегаций для участия во Всемирных выставках в Лондоне (1862) и Париже (1867). После смерти Карла XV, не имевшего наследников, взошёл на шведский и норвежский престол (коронован в Стокгольме 12.5.1873 года, в Тронхейме 18.7.1873 года). По воззрениям - умеренный консерватор, пытался затормозить процесс демократизации политического строя Швеции и Норвегии, сопротивлялся ограничению королевских полномочий в пользу шведского риксдага. Старался сохранить и укрепить шведско-норвежскую унию 1814-1905 годов, в 1870-1880-х годах противился введению парламентаризма в Норвегии, но в 1884 году был вынужден согласиться на формирование правительства победившей на выборах партии Венстре. В условиях внутриполитического кризиса 1890-х годов, вызванного требованием норвежского стортинга ввести собственную консульскую службу, старался разрешить его мирным путём и, опираясь на консервативно настроенную бюрократическую элиту Норвегии, сохранить унию. Во внешней политике придерживался прогерманской ориентации, был поклонником О. фон Бисмарка. Оскар II, пользовавшийся в мире большим авторитетом, неоднократно выступал в роли арбитра при урегулировании международных конфликтов (вокруг архипелага Самоа в 1889-1899 годах, между Британской Гвианой и Венесуэлой в 1897 году). Во время англо-бурской войны 1899-1902 годов поддержал Великобританию. С конца 1890-х годов Oскар II болел, страной фактически правил его сын кронпринц Густав (смотри Густав V). При Оскаре II в 1905 году произошёл мирный разрыв шведско-норвежской унии. Потеряв норвежский престол, Оскар II не дал согласия на его передачу представителю династии Бернадотов (в итоге его занял датский принц Карл под именем Хокона VII).
Оскар II был одним из наиболее образованных монархов своего времени. Автор трудов по военной истории времён Карла XII (серия статей «Några bidrag till Sveriges krigshistoria åren 1711, 1712 och 1713. Försök till historisk afhandling», 1859-1867 годы; «Carl den Tolfte», 1868), работ по военно-морскому делу («Tankar om grunderna för organisationen af skärgårdsflottans debarkeringstrupper», 1851, и другие), стихотворных и прозаических произведений, переводов на шведский язык поэмы И.Г. Гердера «Сид» и пьесы И. В. Гёте «Торквато Тассо». Оскар II также известен как покровитель театра и музыки, коллекционер, спонсор полярных экспедиций. С 1848 года почетный член Шведской королевской АН, в 1864-1872 годах президент Шведской королевской музыкальной академии. Иностранный член Петербургской АН (1898).