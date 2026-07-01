ОШАВА

ОШАВА (англ. Oshawa) - город в юго-восточной части Канады , в провинции Онтарио.

Население около 150 тысяч человек (2012; с при­го­ро­да­ми свыше 350 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на северо- западном бе­ре­гу озера Он­та­рио, на за­па­де прак­ти­че­ски слил­ся с То­рон­то. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Ошаву про­хо­дит од­на из наи­бо­лее за­гру­жен­ных ав­то­трасс Северной Аме­ри­ки, со­еди­няю­щая южную часть провинции Он­та­рио с провинцией Кве­бек (на се­ве­ро-вос­то­ке) и шта­том Ми­чи­ган, США (на юго-за­па­де). Аэ­ро­порт.

С 1-й половины XVIII века на мес­те современной Ошавы суще­ст­во­ва­ли пе­ре­ва­лоч­ные пунк­ты ин­дей­ских тор­гов­цев ме­хом и ры­бой. В 1830-х годах воз­ник­ло английское по­се­ле­ние, по­лу­чив­шее в 1850 году название «Ошава» (на язы­ке ин­дей­цев од­жиб­ве - пе­ре­крё­сток). Со 2-й половины XIX века раз­ви­ва­лось как промышленный центр (в основном ко­же­вен­ные и хи­мические пред­при­ятия); в 1890 году свя­за­но же­лез­ной до­ро­гой с важ­ны­ми го­ро­да­ми граф­ст­ва Он­та­рио. Ста­тус го­ро­да с 1924 года.

Час­тич­но со­хра­ни­лась за­строй­ка 2-й половины XIX века - нео­го­тическая цер­ковь (от­кры­та в 1873 году, архитектор Дж.П. Джон­сон), Ра­ту­ша, кот­тедж се­мьи Берк (1860-е годы) и другие жи­лые до­ма, оте­ли, шко­лы. Сре­ди по­стро­ек XX века: «Алд­жер бил­динг» (1928, архитектор Н. Арм­ст­ронг), зда­ния учеб­ных за­ве­де­ний, му­зе­ев, бан­ков и др.

Тех­но­ло­гический институт Университета Он­та­рио (ос­но­ван в 2002 году, от­крыт в 2003 году), кам­пус Университета Трент, Кол­ледж Да­рем (1967). Городская пуб­лич­ная библиотека (1864). Му­зеи: Ка­надский му­зей ав­то­мо­би­лей (1961), Во­енный и промышленный му­зей (1980, из­вес­тен как Пол­ко­вой му­зей Он­та­рио), Об­щественный му­зей и ар­хи­вы Ошавы (1960, современное название с 1998 года). Ху­дожественная га­ле­рея Ро­бер­та Мак­лаф­ли­на (1967). Ма­лый те­атр (1929; дра­ма­тические и музыкальные спек­так­ли). Дво­рец спор­та «Дженерал Моторс сентр» (2006; свыше 5 тысяч мест). В Ошаве про­во­дят­ся мно­го­численные фес­ти­ва­ли.

С начала XX века Ошава - один из ве­ду­щих цен­тров ав­то­мо­би­ле­строе­ния стра­ны (од­на из так называемый ав­то­мо­биль­ных сто­лиц Ка­на­ды). Здесь раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ра и за­во­ды ка­надского фи­лиа­ла ком­па­нии «General Motors», пред­при­ятия ком­па­нии «AGS Automotive Systems» (бывшая «A. G. Simp­son Automotive») по про­изводству ав­то­зап­ча­стей.

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