ОШАВА
ОШАВА (англ. Oshawa) - город в юго-восточной части Канады, в провинции Онтарио.
Население около 150 тысяч человек (2012; с пригородами свыше 350 тысяч человек). Расположен на северо- западном берегу озера Онтарио, на западе практически слился с Торонто. Железнодорожная станция. Через Ошаву проходит одна из наиболее загруженных автотрасс Северной Америки, соединяющая южную часть провинции Онтарио с провинцией Квебек (на северо-востоке) и штатом Мичиган, США (на юго-западе). Аэропорт.
С 1-й половины XVIII века на месте современной Ошавы существовали перевалочные пункты индейских торговцев мехом и рыбой. В 1830-х годах возникло английское поселение, получившее в 1850 году название «Ошава» (на языке индейцев оджибве - перекрёсток). Со 2-й половины XIX века развивалось как промышленный центр (в основном кожевенные и химические предприятия); в 1890 году связано железной дорогой с важными городами графства Онтарио. Статус города с 1924 года.
Частично сохранилась застройка 2-й половины XIX века - неоготическая церковь (открыта в 1873 году, архитектор Дж.П. Джонсон), Ратуша, коттедж семьи Берк (1860-е годы) и другие жилые дома, отели, школы. Среди построек XX века: «Алджер билдинг» (1928, архитектор Н. Армстронг), здания учебных заведений, музеев, банков и др.
Технологический институт Университета Онтарио (основан в 2002 году, открыт в 2003 году), кампус Университета Трент, Колледж Дарем (1967). Городская публичная библиотека (1864). Музеи: Канадский музей автомобилей (1961), Военный и промышленный музей (1980, известен как Полковой музей Онтарио), Общественный музей и архивы Ошавы (1960, современное название с 1998 года). Художественная галерея Роберта Маклафлина (1967). Малый театр (1929; драматические и музыкальные спектакли). Дворец спорта «Дженерал Моторс сентр» (2006; свыше 5 тысяч мест). В Ошаве проводятся многочисленные фестивали.
С начала XX века Ошава - один из ведущих центров автомобилестроения страны (одна из так называемый автомобильных столиц Канады). Здесь размещаются штаб-квартира и заводы канадского филиала компании «General Motors», предприятия компании «AGS Automotive Systems» (бывшая «A. G. Simpson Automotive») по производству автозапчастей.