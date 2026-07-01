ОСЕР

ОСЕР (Оксер (франц. Auxerre)) - го­род в центральной час­ти Фран­ции , ре­ги­он Бур­гун­дия, административный центр департамента Йон­на.

Население около 45 тысяч человек (2013), с при­го­ро­да­ми около 90 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на реке Йон­на, в 170 км к юго- вос­то­ку от Па­ри­жа . Ско­ро­ст­ной ав­то­ма­ги­ст­ра­лью свя­зан с Па­ри­жем и Лио­ном; ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Ди­жон , Ша­лон-сюр-Сон, Ор­ле­ан и другими. Железнодорожная стан­ция; в 20 км от Осера про­хо­дит вы­со­ко­ско­ро­ст­ная (сеть TGV) железнодорожная ли­ния Па­риж - Ли­он. К се­ве­ро-за­па­ду от го­ро­да - аэ­ро­дром Осер - Бранш.

Ос­но­ван рим­ля­на­ми в I веке до н. э. как Ау­тес­сио­до­рум (Autessiodorum) или Ау­тис­сио­ду­рум (Autissiodurum) на тер­ри­то­рии кельтского пле­ме­ни се­но­нов. В эпо­ху Прин­ци­па­та вхо­дил в Лу­гдун­скую провинцию, по­сле её раз­де­ла, в эпо­ху До­ми­на­та, - в 4-ю Лу­гдун­скую пров. Со­глас­но цер­ков­ной тра­ди­ции, хри­сти­ан­ская об­щи­на Осера воз­ник­ла во 2-й половине III века н. э., до­ку­мен­таль­ные сви­де­тель­ст­ва о епи­ско­пе от­но­сят­ся к 343-346 годам. В 418-448 годах епи­ско­пом Осера был Гер­ман Осер­ский (умер в 448 году), один из са­мых ав­то­ри­тет­ных ие­рар­хов Церк­ви. В 451 году Осер раз­гром­лен гун­на­ми, в 486 году за­воё­ван фран­ка­ми. Вхо­дил в со­став ко­ро­лев­ст­ва Бур­гун­дия (смотри в статье Бур­гун­дия), с VI века центр од­но­именного граф­ст­ва. В 715-735 годах главный го­род ав­то­ном­но­го цер­ков­но­го кня­же­ст­ва; епи­скоп­ст­во Осер бы­ло ли­ше­но зна­чительной час­ти сво­их вла­де­ний и бо­гатств Кар­лом Мар­тел­лом . В 771 году гра­фом Осера стал Эр­ме­но; его по­том­ки управ­ля­ли граф­ст­вом до 841 года. В IX-X веках Осер - один из важ­ней­ших цен­тров об­ра­зо­ва­ния в им­пе­рии Ка­ро­лин­гов. В 859 году пе­ре­дан вме­сте с граф­ст­вом в дер­жа­ние Кон­ра­ду II Бур­гунд­ско­му (умер около 876 года). В 911 году вы­дер­жал оса­ду нор­ман­нов. С 954 года вла­дение Ка­пе­тин­гов. В 1023 году унич­то­жен по­жа­ром. В 1028 году в ка­че­ст­ве при­да­но­го до­че­ри французского ко­ро­ля Ро­бер­та II Бла­го­чес­ти­во­го (996-1031 годы) ото­шёл гра­фу Ре­но I Не­вер­ско­му (1028-1040 годы); вплоть до 1262 года Осер на­хо­дил­ся в ру­ках гра­фов Не­ве­ра из до­ма Мон­со. В 1166-1193 годах воз­ве­де­ны ук­ре­п­ле­ния. В 1188 году го­ро­жа­не Осера по­лу­чи­ли пер­вые воль­но­сти, в 1223 году - ог­ра­ни­чен­ное са­мо­управ­ле­ние. Вплоть до конца XVIII века го­род управ­лял­ся 12 из­би­рае­мы­ми ма­ги­ст­ра­та­ми, с 1561 года так­же мэ­ром. В го­ро­де бы­ли раз­ви­ты сук­но­де­лие, ка­мен­ное де­ло, ху­дожественные ре­мёс­ла; од­ним из са­мых влия­тель­ных в Ев­ро­пе ста­ло аб­бат­ст­во Святого Гер­ма­на, при­вле­кав­шее мно­го па­лом­ни­ков. В 1266 году по­стро­ен мост че­рез реку Йон­на. С 1268 года под управ­ле­ни­ем гра­фов Ша­лон­ской ди­на­стии. В хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов, в 1359 году, раз­граб­лен английскими вой­ска­ми. В 1370 году про­дан францской ко­ро­не, стал цен­тром баль­я­жа. По Ар­рас­ско­му ми­ру 1435 года ото­шёл к Бур­гун­дии. Окон­ча­тель­но при­сое­ди­нён к ко­ро­лев­ско­му до­ме­ну в 1477 году. В 1567 году за­хва­чен гу­ге­но­та­ми (по­стра­да­ли не­ко­то­рые цер­ков­ные зда­ния), в 1568 году ос­во­бо­ж­дён. В ран­нее Но­вое вре­мя Осер ос­та­вал­ся пре­ж­де все­го цер­ков­ным цен­тром; из ре­мё­сел, по­ми­мо сук­но­де­лия, по­лу­чи­ла раз­ви­тие пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции. Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века стал главным го­ро­дом департамента Йон­на, об­ра­зо­ван­но­го из смеж­ных рай­онов про­вин­ций Бур­гун­дия, Ор­леа­не и Шам­пань (4.3.1790 года). Вес­ной 1814 года на по­след­нем эта­пе на­по­ле­о­нов­ских войн несколько раз пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки; 6.4.1814 года ок­ку­пи­ро­ван ав­ст­рий­ца­ми. По­сле «Ста дней» за­нят ба­вар­ски­ми вой­ска­ми. В XIX веке важ­ный центр тор­гов­ли сельскохозяйственной про­дук­ци­ей, сплав­ляв­шей­ся по Йон­не и Се­не в Па­риж и Ру­ан. В 1855 году че­рез Ла-Рош-сюр-Йон со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Па­ри­жем и Лио­ном, в 1870 году - с Клам­си, в 1885 году - с Жьен. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны, 15.6.1940 года, за­нят немецкими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён 24.8.1944 года.

Рас­по­ло­жен­ный на ле­вом бе­ре­гу реки Йон­на ис­то­рический центр Осера со­хра­нил средневековую не­ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку с уз­ки­ми из­ви­ли­сты­ми ули­ца­ми, со­бор­ной и тор­го­вой пло­ща­дя­ми. Од­на из главных городских до­ми­нант - го­тический со­бор Святого Сте­фа­на (XIII-XVI века; 3-не­фная крип­та - 1023-1035 годы с фре­ска­ми середины XII и конца XIII веков, втом числе с изо­бра­же­ни­ем Хри­ста на ко­не; хор - 1215-1245 годы; западный фа­сад со скульп­тур­ным де­ко­ром XIII века, северная баш­ня за­вер­ше­на в 1543 году; вит­ра­жи XIII-XVI веков; скульп­ту­ра пор­та­ла и ро­за северного фа­са­да тран­сеп­та - 1528), ря­дом с ним - зда­ние библиотеки ка­пи­ту­ла (XIII век). К се­ве­ру от со­бо­ра - ан­самбль бывшего бе­не­дик­тин­ско­го аб­бат­ства Сен-Жер­мен (ос­но­ва­но святым Гер­ма­ном Осер­ским в V веке): цер­ковь [IX век (пе­ре­строе­на в 1277 - XV веке), крип­та - середина IX века, фре­ски со сце­на­ми из жиз­ни Святого Сте­фа­на (840-850-е годы, от­кры­ты в 1927 году), ро­ман­ская ко­ло­коль­ня XII века с ка­мен­ным шпи­лем], клу­атр (ар­ка­да пе­ре­строе­на в XVIII веке, архитектор Ж.Ж. Суф­ло) и другие по­строй­ки (дом ка­пи­ту­ла XII века; ре­зи­ден­ция аб­ба­та начала XVIII века), в ко­то­рых ны­не раз­ме­ща­ет­ся му­зей (ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние, ис­то­рия аб­бат­ст­ва). Сре­ди других па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры: ро­ма­но-го­тическая церковь Святого Ев­се­вия (ос­но­ва­на в VII веке, баш­ня XII века, неф XII-XV веков, ре­нес­санс­ный хор - 1530 годы, вит­ра­жи XVI-XVII веков), крип­та церкви Святого Амат­ра Осер­ско­го (XII век), ча­сов­ни Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны (XII век) и Свя­тых Кли­мен­та и Ми­хаи­ла (XII-XIII века, на ос­но­ва­нии церкви Святого Кли­мен­та IX века), мост П. Бе­ра (или Ста­рый; 1226), ча­со­вая баш­ня (1483; ча­сы XVII века), дво­рец епи­ско­па (XVI век, северная часть - около 1130 года), церковь Святого Пе­ре­гри­на Осер­ско­го (XVI век, на мес­те церк­ви 303 года; крип­та VI века), позд­не­го­тическая церковь Сен-Пьер-ан-Вал­ле (1536-1672 годы; южная ко­ло­коль­ня - 1536-1557 годы, фа­сад - 1630-1658 годы), Дво­рец пра­во­су­дия (1622, рас­ши­рен в 1868 году), Ра­ту­ша (1735). На западной ок­раи­не - ме­четь Ха­дид­жа (2007). Па­мят­ник П. Бе­ру (1889). Му­зей П. Леб­ла­на-Дю­вер­нуа (со­б­ра­ние ке­ра­ми­ки, го­бе­ле­нов из Бо­ве).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг; важ­ное зна­че­ние име­ют ту­ри­стический биз­нес, ор­га­ни­за­ция куль­тур­ных, спор­тив­ных и других мас­со­вых ме­ро­прия­тий. В ок­ре­ст­но­стях - ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­де­лие (в 15 км от вос­то­ку от Осера - город Шаб­ли, один из главных французских цен­тров про­изводства бе­ло­го су­хо­го ви­на «Шаб­ли»).

В 7 км к югу от Осера, в селе Эс­ко­лив-Сент- Ка­миль, - руи­ны гал­ло-римских по­стро­ек I-V веков н. э. (тер­мы, храм, вил­ла), ос­тат­ки клад­би­ща ме­ро­винг­ско­го вре­ме­ни, ро­ман­ская церковь Сен-Пьер (XI-XII века), Ар­хео­ло­гический му­зей.

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