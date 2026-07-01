ОСЕР
ОСЕР (Оксер (франц. Auxerre)) - город в центральной части Франции, регион Бургундия, административный центр департамента Йонна.
Население около 45 тысяч человек (2013), с пригородами около 90 тысяч человек. Расположен на реке Йонна, в 170 км к юго- востоку от Парижа. Скоростной автомагистралью связан с Парижем и Лионом; автомобильное сообщение с городами Дижон, Шалон-сюр-Сон, Орлеан и другими. Железнодорожная станция; в 20 км от Осера проходит высокоскоростная (сеть TGV) железнодорожная линия Париж - Лион. К северо-западу от города - аэродром Осер - Бранш.
Основан римлянами в I веке до н. э. как Аутессиодорум (Autessiodorum) или Аутиссиодурум (Autissiodurum) на территории кельтского племени сенонов. В эпоху Принципата входил в Лугдунскую провинцию, после её раздела, в эпоху Домината, - в 4-ю Лугдунскую пров. Согласно церковной традиции, христианская община Осера возникла во 2-й половине III века н. э., документальные свидетельства о епископе относятся к 343-346 годам. В 418-448 годах епископом Осера был Герман Осерский (умер в 448 году), один из самых авторитетных иерархов Церкви. В 451 году Осер разгромлен гуннами, в 486 году завоёван франками. Входил в состав королевства Бургундия (смотри в статье Бургундия), с VI века центр одноименного графства. В 715-735 годах главный город автономного церковного княжества; епископство Осер было лишено значительной части своих владений и богатств Карлом Мартеллом. В 771 году графом Осера стал Эрмено; его потомки управляли графством до 841 года. В IX-X веках Осер - один из важнейших центров образования в империи Каролингов. В 859 году передан вместе с графством в держание Конраду II Бургундскому (умер около 876 года). В 911 году выдержал осаду норманнов. С 954 года владение Капетингов. В 1023 году уничтожен пожаром. В 1028 году в качестве приданого дочери французского короля Роберта II Благочестивого (996-1031 годы) отошёл графу Рено I Неверскому (1028-1040 годы); вплоть до 1262 года Осер находился в руках графов Невера из дома Монсо. В 1166-1193 годах возведены укрепления. В 1188 году горожане Осера получили первые вольности, в 1223 году - ограниченное самоуправление. Вплоть до конца XVIII века город управлялся 12 избираемыми магистратами, с 1561 года также мэром. В городе были развиты сукноделие, каменное дело, художественные ремёсла; одним из самых влиятельных в Европе стало аббатство Святого Германа, привлекавшее много паломников. В 1266 году построен мост через реку Йонна. С 1268 года под управлением графов Шалонской династии. В ходе Столетней войны 1337-1453 годов, в 1359 году, разграблен английскими войсками. В 1370 году продан францской короне, стал центром бальяжа. По Аррасскому миру 1435 года отошёл к Бургундии. Окончательно присоединён к королевскому домену в 1477 году. В 1567 году захвачен гугенотами (пострадали некоторые церковные здания), в 1568 году освобождён. В раннее Новое время Осер оставался прежде всего церковным центром; из ремёсел, помимо сукноделия, получила развитие переработка сельскохозяйственной продукции. Во время Французской революции XVIII века стал главным городом департамента Йонна, образованного из смежных районов провинций Бургундия, Орлеане и Шампань (4.3.1790 года). Весной 1814 года на последнем этапе наполеоновских войн несколько раз переходил из рук в руки; 6.4.1814 года оккупирован австрийцами. После «Ста дней» занят баварскими войсками. В XIX веке важный центр торговли сельскохозяйственной продукцией, сплавлявшейся по Йонне и Сене в Париж и Руан. В 1855 году через Ла-Рош-сюр-Йон соединён железной дорогой с Парижем и Лионом, в 1870 году - с Кламси, в 1885 году - с Жьен. Во время 2-й мировой войны, 15.6.1940 года, занят немецкими войсками, освобождён 24.8.1944 года.
Расположенный на левом берегу реки Йонна исторический центр Осера сохранил средневековую нерегулярную планировку с узкими извилистыми улицами, соборной и торговой площадями. Одна из главных городских доминант - готический собор Святого Стефана (XIII-XVI века; 3-нефная крипта - 1023-1035 годы с фресками середины XII и конца XIII веков, втом числе с изображением Христа на коне; хор - 1215-1245 годы; западный фасад со скульптурным декором XIII века, северная башня завершена в 1543 году; витражи XIII-XVI веков; скульптура портала и роза северного фасада трансепта - 1528), рядом с ним - здание библиотеки капитула (XIII век). К северу от собора - ансамбль бывшего бенедиктинского аббатства Сен-Жермен (основано святым Германом Осерским в V веке): церковь [IX век (перестроена в 1277 - XV веке), крипта - середина IX века, фрески со сценами из жизни Святого Стефана (840-850-е годы, открыты в 1927 году), романская колокольня XII века с каменным шпилем], клуатр (аркада перестроена в XVIII веке, архитектор Ж.Ж. Суфло) и другие постройки (дом капитула XII века; резиденция аббата начала XVIII века), в которых ныне размещается музей (археологическое собрание, история аббатства). Среди других памятников архитектуры: романо-готическая церковь Святого Евсевия (основана в VII веке, башня XII века, неф XII-XV веков, ренессансный хор - 1530 годы, витражи XVI-XVII веков), крипта церкви Святого Аматра Осерского (XII век), часовни Святой Марии Магдалины (XII век) и Святых Климента и Михаила (XII-XIII века, на основании церкви Святого Климента IX века), мост П. Бера (или Старый; 1226), часовая башня (1483; часы XVII века), дворец епископа (XVI век, северная часть - около 1130 года), церковь Святого Перегрина Осерского (XVI век, на месте церкви 303 года; крипта VI века), позднеготическая церковь Сен-Пьер-ан-Валле (1536-1672 годы; южная колокольня - 1536-1557 годы, фасад - 1630-1658 годы), Дворец правосудия (1622, расширен в 1868 году), Ратуша (1735). На западной окраине - мечеть Хадиджа (2007). Памятник П. Беру (1889). Музей П. Леблана-Дювернуа (собрание керамики, гобеленов из Бове).
Основа экономики - сфера услуг; важное значение имеют туристический бизнес, организация культурных, спортивных и других массовых мероприятий. В окрестностях - виноградарство и виноделие (в 15 км от востоку от Осера - город Шабли, один из главных французских центров производства белого сухого вина «Шабли»).
В 7 км к югу от Осера, в селе Эсколив-Сент- Камиль, - руины галло-римских построек I-V веков н. э. (термы, храм, вилла), остатки кладбища меровингского времени, романская церковь Сен-Пьер (XI-XII века), Археологический музей.