ОСЕННЕГО УРОЖАЯ ВОССТАНИЕ
ОСЕННЕГО УРОЖАЯ ВОССТАНИЕ - общее название ряда вооружённых восстаний, главным образом крестьян, в 1927 году, в период сбора осеннего урожая, в китайских провинциях Хунань, Цзянси, Гуандун, Хубэй, направленных против правительства Гоминьдана.
Решение об «Осеннего урожая» восстании было принято на совещании ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), состоявшемся 7.8.1927 года и выдвинувшем лозунг «ни одного зерна помещику из нового урожая». В конце августа того же года очаги восстания возникли в южном Хубэе, в сентябре - в восточной Хунани и западном Цзянси. В середине октября под руководством Пэн Бая начались выступления в восточном Гуандуне и в начале ноября образована Хайлуфынская советская республика - первый очаг власти советов в Китае (смотри Хайлуфынская революционная база). В декабре восстания происходили в северном Гуандуне, на острове Хайнань, а также в южной и северо-восточной Хунани, затем в северо-восточном Цзянси под руководством Фан Чжиминя, в результате чего возникли революционные базы на границе Хунани и Цзянси и в северо-восточного Цзянси. Несмотря на поражение большинства «Осеннего урожая» восстаний, их опыт укрепил руководство КПК во мнении о необходимости продолжать линию на укрепление вооруженных сил партии и создание советов в различных районах страны.