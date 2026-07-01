ОСЕННЕГО УРОЖАЯ ВОССТАНИЕ

ОСЕННЕГО УРОЖАЯ ВОССТАНИЕ - об­щее на­зва­ние ря­да воо­ру­жён­ных вос­ста­ний, главным образом кре­сть­ян, в 1927 году, в пе­ри­од сбо­ра осен­не­го уро­жая, в китайских про­вин­ци­ях Ху­нань, Цзян­си, Гу­ан­дун, Ху­бэй, на­прав­лен­ных про­тив пра­ви­тель­ст­ва Го­минь­дана .

Ре­ше­ние об «Осеннего урожая» восстании бы­ло при­ня­то на со­ве­ща­нии ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая ( КПК ), со­сто­яв­шем­ся 7.8.1927 года и вы­дви­нув­шем ло­зунг «ни од­но­го зер­на по­ме­щи­ку из но­во­го уро­жая». В кон­це ав­гу­ста то­го же го­да оча­ги вос­ста­ния воз­ник­ли в южном Ху­бэе, в сен­тяб­ре - в восточной Ху­на­ни и западном Цзян­си. В се­ре­ди­не ок­тяб­ря под руководством Пэн Бая на­ча­лись вы­сту­п­ле­ния в восточном Гу­ан­ду­не и в на­ча­ле но­яб­ря об­ра­зо­ва­на Хай­лу­фын­ская советская рес­пуб­ли­ка - пер­вый очаг вла­сти со­ве­тов в Ки­тае (смотри Хай­лу­фын­ская ре­во­лю­ци­он­ная ба­за). В де­каб­ре вос­ста­ния про­ис­хо­ди­ли в северном Гу­ан­ду­не, на острове Хай­нань, а так­же в южной и северо-восточной Ху­на­ни, за­тем в северо-восточном Цзян­си под руководством Фан Чжи­ми­ня, в ре­зуль­та­те че­го воз­ник­ли ре­во­люционные ба­зы на гра­ни­це Ху­на­ни и Цзян­си и в северо-восточного Цзян­си. Не­смот­ря на по­ра­же­ние боль­шин­ст­ва «Осеннего урожая» восстаний, их опыт ук­ре­пил ру­ко­во­дство КПК во мне­нии о не­об­хо­ди­мо­сти про­дол­жать ли­нию на ук­ре­п­ле­ние воо­руженных сил пар­тии и соз­да­ние со­ве­тов в различных рай­онах стра­ны.

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