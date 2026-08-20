ОСЕБЕРГ
ОСЕБЕРГ (Усеберг) (норвеж. Oseberg) - подкурганное погребение эпохи викингов, совершённое в ладье. Расположено близ хутора Усеберг, недалеко от города Тёнсберг (Осло-фьорд, фюльке Вестфолл, Норвегия).
Раскопки Х. Шетелига и Г. Густафсона в 1904-1905 годов. Ладья (длина 21,5 м, ширина 5,1 м, высота мачты до 10 м) имела вдоль бортов отверстия для 15 пар вёсел; в её снаряжение входили: железный якорь, деревянные рулевое и несколько гребных вёсел, сходни, бадья для вычерпывания воды, множество фрагментов верёвок и мелких деревянных деталей оснастки. По мнению специалистов, ладья могла развивать скорость до 10 узлов и предназначалась для каботажного плавания. На ладье размещались: деревянная 4-колёсная повозка и четверо саней; 2-скатный тент (около 5×5,5 м, высотой до 3 м), под которым были деревянные кровать, кресло, 3 сундука (в них пшеница, дикие яблоки, орехи); деревянные вёдра, в том числе с декоративными металлическими обручами, кухонная и столовая посуда, ковши; металлический очажный набор, ножи, «овечьи» ножницы, ледоходные шипы, лампа на длинном стержне; набор инструментов для прядения и ткачества; роговые гребни; седло (сохранились фрагменты) и другое.
Многочисленны остатки шёлковых, шерстяных, льняных изделий, в том числе с вышивкой; реконструированы 2 шерстяных платья красного и синего цвета, шерстяная накидка, тонкое льняное покрывало, туника с шёлковой аппликацией; представлены также фрагменты шерстяного ковра с изображением процессии (вышита цветными нитями), кожаная непарная обувь. Нос и штевень ладьи, сани, повозка, столбы с навершиями в виде звериной головы покрыты резьбой; по её характерным орнаментам назван стиль Осеберг, в котором выделяются несколько индивидуальных манер, развивающих традиции северогерамнского искусства VIII века. В ладье погребены 2 женщины (60-70 и 25-30 лет). У молодой женщины при жизни была сломана ключица; судя по состоянию зубов, она пользовалась металлической зубочисткой (очень редкое явление для того времени). Высказано предположение, что она родилась далеко на юге (возможно, на территории Ирана). Значительное место в рационе питания обеих женщин занимало мясо, хотя для викингов более характерно употребление рыбы. В ладье были найдены также останки 15 лошадей, быка, 4 собак. На основе дендрохронологии погребение имеет дату 834 год; ладья построена значительно раньше, видимо в начале IX века. Высказано предположение, что в Осеберге похоронена королева Оса из династии Инглингов, мать Хальфдана Чёрного и бабушка Харальда Прекрасноволосого. Находки из Осеберга хранятся в Музее кораблей викингов (Осло).