ОСАН

ОСАН - uо­род на се­ве­ро-за­па­де Рес­пуб­ли­ки Ко­рея , в южной час­ти провинции Кён­ги­до.

Один из наи­бо­лее бы­ст­ро­ра­сту­щих го­ро­дов стра­ны - население 208,7 тысяч человек (2012; 132,5 тысяч человек в 2005). Рас­по­ло­жен в сред­нем те­че­нии реки Осан­чхон (пра­вый при­ток реки Чин­ви­чхон), в 47 км к югу от Се­ула. Узел ав­то­мо­биль­ных ма­ги­ст­ра­лей; че­рез Осан про­хо­дит главная ав­то­трас­са стра­ны «Кён­бу» (Се­ул - Пу­сан). Железнодорожная стан­ция на ли­нии Се­ул - Тэд­жон. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ет аэ­ро­порт города Су­вон (в 11 км к се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра Осана).

С древ­ней­ших вре­мён на тер­ри­то­рии современного Осана рас­по­ла­га­лось по­се­ле­ние Мо­су­кук, кон­тро­ли­ро­вав­шее­ся ме­ст­ны­ми пле­мен­ны­ми сою­за­ми сам­хан. С I века до н. э. в со­ста­ве уезда Мэ­холь государства Ко­гу­рё , с VIII века н. э. в уезде Су­сон государства Объ­е­ди­нённый Сил­ла, за­тем в уезде Суд­жу гос-ва Ко­рё (с XIV века Чо­сон, за­тем Ко­рея). Од­но из мест сра­же­ний корейских и японских войск во вре­мя Им­чжин­ской вой­ны 1592-1598 годов. В 1941 году на мес­те Мо­су­ку­ка был об­ра­зо­ван рай­он Осан (в пе­ре­во­де «пти­чья го­ра») в со­ста­ве города Су­вон, ко­то­рый с 1.1.1989 года стал са­мо­сто­ятельной административной еди­ни­цей со ста­ту­сом го­ро­да. 5.7.1950 года, в пе­ри­од Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов, за Осан вёл­ся ожес­то­чён­ный бой ме­ж­ду под­раз­де­ле­ни­ем 24-й ди­ви­зии ар­мии США и северо-корейскими вой­ска­ми (так называемая Бит­ва за Осан). В 1952 году в 8 км к юго- за­па­ду от Осана, в городе Пхёнт­хэк, раз­ме­ще­на ба­за ВВС США «Осан».

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: средневековый за­мок Ток­сан­сон (в пе­ре­во­де «гор­ная кре­пость»; в ию­ле 1593 года вы­дер­жал оса­ду японских войск; вос­ста­нов­лен в 1964 году; в 4 км к се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра Осана; площадь около 373 га), буд­дий­ский храм Квыл­ри (1792), 9 ка­мен­ных над­гро­бий Кы­мам­тон брон­зо­во­го ве­ка (оваль­ной фор­мы, раз­мер от 1,9 до 6,0 м), городской ры­нок (до 1792 года; один из ста­рей­ших и наи­бо­лее круп­ных в стра­не), па­мят­ник вой­скам ООН (1955) на мес­те боя во вре­мя Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов. Ден­д­ра­рий (2006). Еже­год­ный фес­ти­валь куль­ту­ры и искусства «Ток­сан­сон» (сен­тябрь).

Сре­ди ву­зов - кам­пус американского Университета Троя (штат Ала­ба­ма) и центр об­ра­зо­ва­ния Университета Фи­ник­са (штат Ари­зо­на; оба - на тер­ри­то­рии ба­зы ВВС США «Осан»); кол­ледж Осана. Му­зей ес­тественной ис­то­рии пе­рио­да не­оли­та.

Осан - один из цен­тров круп­ней­ше­го в стра­не Се­уль­ско­го промышленного района. Круп­ный центр юве­лир­но­го де­ла: пред­при­ятия ком­па­ний «Yooshin Jewelry Co.» (юве­лир­ные из­де­лия) и «Ehwa Diamond Industrial Co.» (ал­маз­ные шли­фо­валь­ные и ре­жу­щие ин­ст­ру­мен­ты). Про­изводство раз­но­об­раз­ной про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния: те­п­ло­об­мен­но­го обо­ру­до­ва­ния (ком­па­ния «Lotte Aluminum Co.»), га­зо­вых бал­ло­нов вы­со­ко­го дав­ле­ния («NK Tech Co.»), акку­му­ля­то­ров («Sungwoo Automotive Co.»), флуо­рес­цент­ных и других ламп («Kumho Electric»), пе­чат­ных плат и сол­неч­ных ба­та­рей («LG Innotek»), стро­ительной тех­ни­ки и обо­ру­до­ва­ния («Boo­hung He­avy Industries Co.», «Dae­woo Ind. Co.»), ком­плек­тую­щих для элек­трон­ной тех­ни­ки («Duksung Co.», «Samwha Elec­tro­nics», «DS Co.», «Starion Won Woo», «Sejin Electron», «Apro Electro­nics»), ав­то­мо­би­лей и других транс­порт­ных средств («Kowoo Co.»). Пред­при­ятия хи­ми­че­ской («Daewon Chemical Co.» - ис­кусственные ко­жи, «Hanvit Chemical Co.» - жид­кие мою­щие сред­ст­ва, ос­ве­жи­те­ли воз­ду­ха, ком­по­нен­ты кос­ме­тических пре­па­ра­тов и другое), цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной («Daelim Paper Co.»), пи­ще­вой («Choungsoo Food Ind. Co.» - лап­ша и со­усы) промышленности; про­изводство строи­тель­ных и от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов («Hide Co.»). В сфе­ре ус­луг вы­де­ля­ют­ся административные, де­ло­вые (штаб-квар­ти­ра ком­па­нии «Kyochon F&B» - сеть рес­то­ра­нов; од­на из круп­ней­ших в стра­не), транс­порт­но-ло­ги­стические, фи­нан­со­вые, ин­фор­мационные ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля.

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