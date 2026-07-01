ОСАН
ОСАН - uород на северо-западе Республики Корея, в южной части провинции Кёнгидо.
Один из наиболее быстрорастущих городов страны - население 208,7 тысяч человек (2012; 132,5 тысяч человек в 2005). Расположен в среднем течении реки Осанчхон (правый приток реки Чинвичхон), в 47 км к югу от Сеула. Узел автомобильных магистралей; через Осан проходит главная автотрасса страны «Кёнбу» (Сеул - Пусан). Железнодорожная станция на линии Сеул - Тэджон. Авиаперевозки обслуживает аэропорт города Сувон (в 11 км к северо-западу от центра Осана).
С древнейших времён на территории современного Осана располагалось поселение Мосукук, контролировавшееся местными племенными союзами самхан. С I века до н. э. в составе уезда Мэхоль государства Когурё, с VIII века н. э. в уезде Сусон государства Объединённый Силла, затем в уезде Суджу гос-ва Корё (с XIV века Чосон, затем Корея). Одно из мест сражений корейских и японских войск во время Имчжинской войны 1592-1598 годов. В 1941 году на месте Мосукука был образован район Осан (в переводе «птичья гора») в составе города Сувон, который с 1.1.1989 года стал самостоятельной административной единицей со статусом города. 5.7.1950 года, в период Корейской войны 1950-1953 годов, за Осан вёлся ожесточённый бой между подразделением 24-й дивизии армии США и северо-корейскими войсками (так называемая Битва за Осан). В 1952 году в 8 км к юго- западу от Осана, в городе Пхёнтхэк, размещена база ВВС США «Осан».
Среди достопримечательностей: средневековый замок Токсансон (в переводе «горная крепость»; в июле 1593 года выдержал осаду японских войск; восстановлен в 1964 году; в 4 км к северо-западу от центра Осана; площадь около 373 га), буддийский храм Квылри (1792), 9 каменных надгробий Кымамтон бронзового века (овальной формы, размер от 1,9 до 6,0 м), городской рынок (до 1792 года; один из старейших и наиболее крупных в стране), памятник войскам ООН (1955) на месте боя во время Корейской войны 1950-1953 годов. Дендрарий (2006). Ежегодный фестиваль культуры и искусства «Токсансон» (сентябрь).
Среди вузов - кампус американского Университета Троя (штат Алабама) и центр образования Университета Финикса (штат Аризона; оба - на территории базы ВВС США «Осан»); колледж Осана. Музей естественной истории периода неолита.
Осан - один из центров крупнейшего в стране Сеульского промышленного района. Крупный центр ювелирного дела: предприятия компаний «Yooshin Jewelry Co.» (ювелирные изделия) и «Ehwa Diamond Industrial Co.» (алмазные шлифовальные и режущие инструменты). Производство разнообразной продукции машиностроения: теплообменного оборудования (компания «Lotte Aluminum Co.»), газовых баллонов высокого давления («NK Tech Co.»), аккумуляторов («Sungwoo Automotive Co.»), флуоресцентных и других ламп («Kumho Electric»), печатных плат и солнечных батарей («LG Innotek»), строительной техники и оборудования («Boohung Heavy Industries Co.», «Daewoo Ind. Co.»), комплектующих для электронной техники («Duksung Co.», «Samwha Electronics», «DS Co.», «Starion Won Woo», «Sejin Electron», «Apro Electronics»), автомобилей и других транспортных средств («Kowoo Co.»). Предприятия химической («Daewon Chemical Co.» - искусственные кожи, «Hanvit Chemical Co.» - жидкие моющие средства, освежители воздуха, компоненты косметических препаратов и другое), целлюлозно-бумажной («Daelim Paper Co.»), пищевой («Choungsoo Food Ind. Co.» - лапша и соусы) промышленности; производство строительных и отделочных материалов («Hide Co.»). В сфере услуг выделяются административные, деловые (штаб-квартира компании «Kyochon F&B» - сеть ресторанов; одна из крупнейших в стране), транспортно-логистические, финансовые, информационные услуги, оптовая и розничная торговля.