ОСАКА
ОСАКА - город в Японии, административный центр префектуры Осака.
Население свыше 2,68 миллионов человек (2013; третий по числу жителей в стране после Токио и Иокогамы); с городами Кобе, Киото и другими образует агломерацию Кейхансин (около 19 миллионов человек), которая является частью мегалополиса Токайдо (цепь городских агломераций на юге острова Хонсю - от Токио до Осаки и Кобе). Расположен на юго-западе центральной части острова Хонсю, на побережье залива Осака Внутреннего Японского моря (в том числе на насыпных землях), в месте впадения в него реки Йодо. Один из крупнейших транспортных узлов страны (в городе и окрестностях - густая сеть автомобильных и железных дорог). Через Осаку проходят линии «Токайдо» (Токио - Осака) и «Санъё» (Осака - Фукуока) высокоскоростной железной дороги «Синкансен» (станция Син-Осака); здесь берут начало скоростные автомагистрали «Ханва» (Осака - Танабе), «Ниси-Мэйхан» (Осака - Тенри), «Кинки» (Осака - Суйта) и «Дайни-Кэйхан» (Осака - Киото). Развита сеть пригородного железнодорожного сообщения. В декабре 2007 года порты Осаки, Кобе, Сакаи-Сембоку, Амагасаки-Нисиномия- Асия в заливе Осака административно объединены в порт Хансин. Паромное сообщение с Шанхаем (КНР) и Пусаном (Республика Корея), японскими городами Китакюсю, Беппу, Сибуси (все три - на острове Кюсю), Мацуяма (остров Сикоку), Наха (остров Окинава) и другими. Авиаперевозки обслуживают международные аэропорты Кансай (на искусственном острове в заливе Осака, в 35 км к юго-западу от центра города) и Осака (в 10 км к северу); внутренний аэропорт Яо (около 13 км к юго-востоку). Метрополитен (с 1933 года; 8 линий; общая длина 129,9 км); в районе порта действует линия «лёгкого метро» (1981).
Поселение на месте современной Осаки возникло не позднее IV века, называлось Нанива и развивалось как торговый центр и морской порт. В 645-655 и 744-745 годах резиденция японских императоров и столица Японии. С 1496 года главный центр буддийской школы Дзё- до-синсю, основавшей здесь храм-крепость Исияма-Хонгандзи. С 1570 года храм неоднократно осаждал во главе многотысячного войска Ода Нобунага. В 1580 году при взятии храм был разрушен, на его месте Тоётоми Хидэёси в 1583 году построил замок Осака, игравший в дальнейшем важную роль в политической жизни страны. В период Эдо (1603-1867 годы) Нанива превратилась в один из крупнейших городов и экономических центров Японии. В 1789 и 1837 годах центр городских и крестьянских восстаний. В ходе реформ периода Мэйдзи исин город получил современное название; в 1868 году стал административным центром одноименной префектуры, с этого года его порт открыт для иностранных судов. С 1889 года Осака быстро расширялась за счёт присоединения близлежащих населённых пунктов. В годы 2-й мировой войны подвергалась интенсивным налётам американской авиации, в результате которых было разрушено около 60% городских построек.
В центральной части Осаки - преимущественно регулярная сетка улиц. К древнейшим сооружениям относятся буддийский храм Ситеннодзи (один из первых в Японии, основан в 593 году; воссоздан после разрушения в ходе 2-й мировой войны), синтоистские святилища Сумиёси (по легенде, основано в начале III века.; одно из старейших и самых почитаемых в Японии; современные сооружения - 1810 год) и Тэммангу (949; главный зал и ворота – 1845 год), остатки дворцового комплекса Нанива (середина VII - 1-я половина VIII веков; ныне археологический парк) и расположенный рядом замок Осака [почти полностью разрушен в 1868 году и во время 2-й мировой войны; главная башня воссоздана из железобетона в 1931 году; ныне музей; на территории замка разбит парк (площадь 105 га) с садом Нисиномару (1965)] с прилегающими католическим собором Богоматери (основан в 1894 году; современное здание - 1963 год) и Историческим музеем (2001, американский архитектор С. Пелли). Рядовая застройка до 2-й половины XIX века почти не сохранилась; первое здание Осаки в русле европейской архитектуры - гостевой дом Национального монетного двора Семпукан (1871, английский архитектор Т.Дж. Уотерс). На острове Наканосима, между протоками Додзима и Тосабори, - парк Наканосима (1891), здания Банка Японии (1903, архитектор Тацуно Кинго), Библиотеки префектуры Осака (1904, архитекторы Ногути Магоити и Хидака Ютака; расширена в 1922 году), городской центральный общественный зал (1913-1918 годы; все - в русле эклектизма), здания городской администрации (1986) и Национального музея искусств (2004, архитектор Пелли). В парке Тэннодзи (1909) - Городской музей изящных искусств в формах неоклассицизма (1936) и зоопарк (1915). В Осаке сохранились постройки в стиле ар деко: конторские здания компаний «Ikoma» (1930, архитектор Со Хёдзо), «Osaka Gas» (1933, архитектор Ясуи Такео) и другие, Осакская биржа ценных бумаг (1935, архитектор Хасэбэ Эикиси), Центральный почтамт (1939, архитектор Йосида Тецуро). Среди сооружений 2-й половины XX - начала XXI веков: здание Национального театра бунраку (1984, архитектор Курокава Кисё), океанариум Кайюкан (1990, американский архитектор П. Чермаев), небоскрёбы «Umeda Sky Building» (1993, архитектор Хара Хироси) и «Cosmo Tower» (1995, архитектурное бюро «Nikken Sekkei»; высота 252 м - самое высокое здание в Осаке), Музей Сунтори (1994, архитектор Андо Тадао; традиционная японская живопись и декоративно-прикладное искусство), терминал аэропорта Кансай (1994, архитектор Р. Пиано), здание Морского музея (2000, французский архитектор П. Андрё), Международный конгресс-центр (2000, архитектор Курокава), развлекательный парк «Universal Studios» (2001). За многочисленные каналы и протоки Осаку называют «японской Венецией».
Осака - важный центр науки, образования и культуры. Среди научных учреждений - Институт ферментов (1944); действуют научно-исследовательские центры и лаборатории частных компаний и при вузах. Университеты: Городской (1880, статус университета с 1928 года, современное название с 1949 года), женский Дзёгакуин (1884, статус университета с 2004 года), технологический (1922, современный статус с 1949 года), экономики (1932, статус университета с 1949 года), Сэйкэй (1933, статус университета с 2003 года), Соай (1950, статус университета с 1982 года), комплексного образования детей (2006), Токивакай-гакуэн (2006), медицинских наук Мориномия (2007); подразделения японских вузов (в том числе переведённых из Осаки в пригороды): Центр Наканосима Осакского университета, кампусы университетов Кансай (оба - город Суйта), Кёику (город Касивара), Кинки (город Хигасиосака), Квансэй-гакуин (город Нисиномия), Такарадзука (город Такарадзука), Нагойского университета коммерции и бизнеса (город Ниссин) и другие. Национальный музей искусств (1977, в Осаке с 2004 года); другие музеи: Городской изящных искусств (1936), японского народного искусства (1950), естественной истории (1950), керамики Востока (1982), науки (1989; включает планетарий), Морской (1998, открыт в 2000 году), Исторический (2001), Городской современного искусства. Ботанический сад.
Город знаменит кукольными представлениями с XVII века, с 1872 года действовал музыкально-кукольный театр «Бунракудза». Национальный театр бунраку («Кокурицу Бунраку гэкидзё», 1984), несколько театров но, в том числе «Ямамото ногакудо» (1921), «Оцуки ногакудо» (1935) и «Осака Ногаку кайкан» (1959), театр кабуки «Сётикудза» (1923). Оперная компания «Кансай» (1949). Симфонические оркестры: Осакский филармонический (основан в 1947 году как симфонический оркестр «Кансай», современное название с 1960 года), Осакский центральный (1989). Музыкальный университет «Осака онгаку дайгаку» (основан в 1915 году как Музыкальная школа, современное название и статус с 1958 года). Концертные залы «Наканосима Кокайдо» (1918), Фестивал-холл (1958; используется и как оперная сцена), Косэй-нэнкин-холл (1968), Симфони-холл (1982), камерные Феникс-холл, Идзуми- холл (1990). Традиционный фестиваль «Тэндзин-мацури» (проходит 24-25 июля в святилище Тэммангу), посвящённый государственному деятелю, учёному и поэту 2-й половины IX - начала X веков. Сугаваре Митидзанэ. Осакский международный музыкальный фестиваль (с 1958 года); Азиатский кинофестиваль (с 2005 года).
На стадионе «Нагаи» (50 тысяч мест; здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу 2002 года и чемпионат мира по лёгкой атлетике 2007 года) выступает футбольный клуб «Сересо Осака». Один из сильнейших бейсбольных клубов Японии «Орикс Буффалос» выступает в крытом Дворце спорта «Осака Доум» (около 36,5 тысяч мест). Ежегодно проводятся: один из шести турниров борцов-профессионалов сумо (с 1958, в марте), международный женский марафон (с 1982 года, в январе).
Осака - второй после Токио экономический центр страны (объём ВРП агломерации Кейхансин 417 миллиардов долларов США, 2008). Основную роль в хозяйстве играет сфера услуг (свыше 1/2 занятых, середина 2000-х годов), в которой выделяются торговля и финансовая деятельность. В городе расположены головные офисы ряда ведущих японских торговых (в том числе «Itochu Corporation») и страховых («Nippon Life Insurance Company», «Sumitomo Life Insurance Company») компаний, банковских объединений (Resona Holdings), биржи [в том числе Осакская биржа ценных бумаг (ведёт историю с 1878 года) - вторая в стране после Токийской фондовой биржи по объёму капитализации представленных компаний] и другие. Важное значение имеют услуги транспорта и логистики. Морской порт Хансин в 2010 году обработал 85,3 миллионов тонн грузов (из них 35,2 миллионов тонн внешнеторговые), в том числе свыше 4,5 миллиона контейнеров ДФЭ. В 2012 году объём пассажирских перевозок аэропорта Кансай составил 16,1 миллионов человек, аэропорта Осака - 13,2 миллионов человек. Среди других значимых секторов - туризм, медиабизнес (в 1879 году в Осаке основаны газета «Асахи симбун» и одноименный медиаконцерн), выставочная деятельность (выставочный центр «INTEX Osaka» - один из крупнейших в Японии, площадь 70 тысяч м2; в близлежащем городе Суйта проводилась Всемирная выставка 1970 года), ИТ (в том числе разработка программного обеспечения, видеоигр - «Capcom Co.»).
В Осаке и её пригородах расположены штаб-квартиры и основные производственные мощности ряда крупных японских компаний электронной [«Sharp Corporation», «Panasonic Corporation» (город Кадома) и её подразделение «Sanyo Electric Co.» (город Моригути), «Funai Electric Co.» (город Дайто), «Keyence Corporation»] и электротехнической («Sumitomo Electric Industries», «Daikin Industries») промышленности. Также развиты: машиностроение (компания «Kubota Corporation» - тракторы и другая сельскохозяйственная техника, различное промышленное оборудование), чёрная металлургия («Yodogawa Steel Works», «Sumitomo Metal Industries», «Nakayama Steel Works»), химическая («Sumitomo Chemical Co.»), в том числе фармацевтическая («Rohto Pharmaceutical Co.», «Takeda Pharmaceutical Company», «Daiichi Sankyo Com- pany»), пищевкусовая («Suntory Holdings» и другие) и традиционная текстильная («Kurabo Industries», «Toyobo Corporation» и другие) промышленность. Действуют предприятия по выпуску целлюлозно-бумажной и полиграфической продукции. ТЭС «Нанко» (мощность 1800 МВт).