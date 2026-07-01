ОСАКА

ОСАКА - го­род в Япо­нии, административный центр пре­фек­ту­ры Оса­ка .

Население свыше 2,68 миллионов человек (2013; тре­тий по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле То­кио и Ио­ко­га­мы); с го­ро­да­ми Ко­бе , Кио­то и другими об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию Кей­хан­син (около 19 миллионов человек), ко­то­рая яв­ля­ет­ся ча­стью ме­га­ло­по­ли­са То­кай­до (цепь городских аг­ло­ме­ра­ций на юге острова Хон­сю - от То­кио до Осаки и Ко­бе). Рас­по­ло­жен на юго-за­па­де центральной час­ти острова Хон­сю, на по­бе­ре­жье залива Оса­ка Внут­рен­не­го Япон­ско­го моря (в том числе на на­сып­ных зем­лях), в мес­те впа­де­ния в не­го реки Йодо. Один из круп­ней­ших транс­порт­ных уз­лов стра­ны (в го­ро­де и ок­ре­ст­но­стях - гус­тая сеть ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог). Че­рез Осаку про­хо­дят ли­нии «То­кай­до» (То­кио - Оса­ка) и «Санъё» (Оса­ка - Фу­куо­ка) вы­сокоско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сен» (станция Син-Оса­ка); здесь бе­рут на­ча­ло ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли «Хан­ва» (Оса­ка - Та­на­бе), «Ни­си-Мэй­хан» (Оса­ка - Тен­ри), «Кин­ки» (Оса­ка - Суй­та) и «Дай­ни-Кэй­хан» (Оса­ка - Кио­то). Раз­ви­та сеть при­го­род­но­го железнодорожного со­об­ще­ния. В декабре 2007 года пор­ты Осаки, Ко­бе, Са­каи-Сем­бо­ку, Ама­га­са­ки-Ни­си­но­мия- Асия в заливе Оса­ка ад­ми­ни­ст­ра­тив­но объ­еди­не­ны в порт Хан­син. Па­ром­ное со­обще­ние с Шан­ха­ем (КНР) и Пу­са­ном (Рес­пуб­ли­ка Ко­рея), японскими го­ро­да­ми Ки­та­кю­сю, Беп­пу, Си­бу­си (все три - на острове Кю­сю), Ма­цуя­ма (остров Си­ко­ку), На­ха (остров Оки­на­ва) и другими. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ют ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты Кан­сай (на ис­кусственном ост­ро­ве в заливе Оса­ка, в 35 км к юго-за­па­ду от цен­тра го­ро­да) и Оса­ка (в 10 км к се­ве­ру); внутренний аэ­ро­порт Яо (около 13 км к юго-вос­то­ку). Мет­ро­по­ли­тен (с 1933 года; 8 ли­ний; об­щая дли­на 129,9 км); в рай­оне пор­та дей­ст­ву­ет ли­ния «лёг­ко­го мет­ро» (1981).

По­се­ле­ние на мес­те современной Осаки воз­ник­ло не позд­нее IV века, на­зы­ва­лось На­ни­ва и раз­ви­ва­лось как тор­го­вый центр и морской порт. В 645-655 и 744-745 годах ре­зи­ден­ция японских им­пе­ра­то­ров и сто­ли­ца Япо­нии. С 1496 года главный центр буд­дий­ской шко­лы Дзё- ­до-син­сю, ос­но­вав­шей здесь храм-кре­пость Исия­ма-Хон­ганд­зи. С 1570 года храм не­од­но­крат­но оса­ж­дал во гла­ве мно­го­ты­сяч­но­го вой­ска Ода Но­бу­на­га. В 1580 году при взя­тии храм был раз­ру­шен, на его мес­те Тоё­то­ми Хи­дэё­си в 1583 году по­стро­ил за­мок Оса­ка, иг­рав­ший в даль­ней­шем важ­ную роль в по­ли­тической жиз­ни стра­ны. В пе­ри­од Эдо (1603-1867 годы) На­ни­ва пре­вра­ти­лась в один из круп­ней­ших го­ро­дов и эко­но­мических цен­тров Япо­нии. В 1789 и 1837 годах центр го­род­ских и кре­сть­ян­ских вос­ста­ний. В хо­де ре­форм пе­рио­да Мэйд­зи исин го­род по­лу­чил современное название; в 1868 году стал административным цен­тром од­но­именной пре­фек­ту­ры, с это­го го­да его порт от­крыт для иностранных су­дов. С 1889 года Осака бы­ст­ро рас­ши­ря­лась за счёт при­сое­ди­не­ния близ­ле­жа­щих на­се­лён­ных пунк­тов. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны под­вер­га­лась ин­тен­сив­ным на­лё­там американской авиа­ции, в ре­зуль­та­те ко­то­рых бы­ло раз­ру­ше­но около 60% городских по­стро­ек.

В центральной час­ти Осаки - пре­имущественно ре­гу­ляр­ная сет­ка улиц. К древ­ней­шим со­ору­же­ни­ям от­но­сят­ся буд­дий­ский храм Си­тен­но­дзи (один из пер­вых в Япо­нии, ос­но­ван в 593 году; вос­соз­дан по­сле раз­ру­ше­ния в хо­де 2-й ми­ро­вой вой­ны), син­тои­ст­ские свя­ти­ли­ща Су­миё­си (по ле­ген­де, ос­но­ва­но в начале III века.; од­но из ста­рей­ших и са­мых по­чи­тае­мых в Япо­нии; современные со­ору­же­ния - 1810 год) и Тэм­ман­гу (949; главный зал и во­ро­та – 1845 год), ос­тат­ки двор­цо­во­го ком­плек­са На­ни­ва (середина VII - 1-я половина VIII веков; ны­не ар­хео­ло­гический парк) и рас­по­ло­жен­ный ря­дом за­мок Оса­ка [поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен в 1868 году и во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны; главная баш­ня вос­соз­да­на из же­ле­зо­бе­то­на в 1931 году; ны­не му­зей; на тер­ри­то­рии зам­ка раз­бит парк (площадь 105 га) с са­дом Ни­си­но­ма­ру (1965)] с при­ле­гаю­щи­ми ка­то­лическим со­бо­ром Бо­го­ма­те­ри (ос­но­ван в 1894 году; современное зда­ние - 1963 год) и Ис­то­рическим му­зе­ем (2001, американский архитектор С. Пел­ли). Ря­до­вая за­строй­ка до 2-й половины XIX века поч­ти не со­хра­ни­лась; пер­вое зда­ние Осаки в рус­ле ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ры - гос­те­вой дом Национального мо­нет­но­го дво­ра Сем­пу­кан (1871, английский архитектор Т.Дж. Уо­терс). На острове На­ка­но­си­ма, ме­ж­ду про­то­ка­ми Дод­зи­ма и То­са­бо­ри, - парк На­ка­но­си­ма (1891), зда­ния Бан­ка Япо­нии (1903, архитектор Та­цу­но Кин­го), Библиотеки пре­фек­ту­ры Оса­ка (1904, ар­хи­тек­то­ры Но­гу­ти Ма­гои­ти и Хи­да­ка Юта­ка; рас­ши­ре­на в 1922 году), городской центральный об­щественный зал (1913-1918 годы; все - в рус­ле эк­лек­тиз­ма), зда­ния городской ад­мини­ст­ра­ции (1986) и Национального му­зея ис­кусств (2004, архитектор Пел­ли). В пар­ке Тэн­нод­зи (1909) - Городской му­зей изящ­ных ис­кусств в фор­мах не­оклас­си­циз­ма (1936) и зоо­парк (1915). В Осаке со­хра­ни­лись по­строй­ки в сти­ле ар де­ко: кон­тор­ские зда­ния ком­па­ний «Ikoma» (1930, архитектор Со Хёд­зо), «Osaka Gas» (1933, архитектор Ясуи Та­кео) и другие, Осак­ская бир­жа цен­ных бу­маг (1935, архитектор Ха­сэ­бэ Эи­ки­си), Центральный поч­тамт (1939, архитектор Йо­си­да Те­цу­ро). Сре­ди со­ору­же­ний 2-й половины XX - начала XXI веков: зда­ние Национального те­ат­ра бун­ра­ку (1984, архитектор Ку­ро­ка­ва Ки­сё), океа­на­ри­ум Кай­ю­кан (1990, американский архитектор П. Чер­ма­ев), не­бо­скрё­бы «Umeda Sky Building» (1993, архитектор Ха­ра Хи­ро­си) и «Cosmo Tower» (1995, ар­хитектурное бю­ро «Nikken Sekkei»; высота 252 м - са­мое вы­со­кое зда­ние в Осаке), Му­зей Сун­то­ри (1994, архитектор Ан­до Та­дао; тра­диционная японская жи­во­пись и де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство), тер­ми­нал аэ­ро­пор­та Кан­сай (1994, архитектор Р. Пиа­но), зда­ние Морского му­зея (2000, французский архитектор П. Ан­д­рё), Ме­ж­ду­народный кон­гресс-центр (2000, архитектор Ку­ро­ка­ва), раз­вле­ка­тель­ный парк «Universal Studios» (2001). За мно­го­численные ка­на­лы и про­то­ки Осаку на­зы­ва­ют «японской Ве­не­ци­ей».

Осака - важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт фер­мен­тов (1944); дей­ст­ву­ют научно-исследовательские цен­тры и ла­бо­ра­то­рии ча­ст­ных ком­па­ний и при ву­зах. Уни­вер­си­те­ты: Городской (1880, ста­тус университета с 1928 года, современное название с 1949 года), жен­ский Дзё­га­ку­ин (1884, ста­тус университета с 2004 года), тех­но­ло­гический (1922, современный ста­тус с 1949 года), эко­но­ми­ки (1932, ста­тус университета с 1949 года), Сэй­кэй (1933, ста­тус университета с 2003 года), Со­ай (1950, ста­тус университета с 1982 года), ком­плекс­но­го об­ра­зо­ва­ния де­тей (2006), То­ки­ва­кай-га­ку­эн (2006), медицинских на­ук Мо­ри­но­мия (2007); под­раз­де­ле­ния японских ву­зов (в том числе пе­ре­ве­дён­ных из Осаки в при­го­ро­ды): Центр На­ка­но­си­ма Осак­ско­го университета, кам­пу­сы университетов Кан­сай (оба - город Суй­та), Кёи­ку (город Ка­си­ва­ра), Кин­ки (город Хи­га­сио­са­ка), Кван­сэй-га­ку­ин (город Ни­си­но­мия), Та­ка­рад­зу­ка (город Та­ка­рад­зу­ка), На­гой­ско­го университета ком­мер­ции и биз­не­са (город Нис­син) и другие. Национальный му­зей ис­кусств (1977, в Осаке с 2004 года); другие му­зеи: Го­род­ской изящ­ных ис­кус­ств (1936), японского на­род­но­го искусства (1950), ес­тественной ис­то­рии (1950), ке­ра­ми­ки Во­сто­ка (1982), нау­ки (1989; вклю­ча­ет пла­не­та­рий), Мор­ской (1998, от­крыт в 2000 году), Ис­то­ри­ческий (2001), Го­род­ской современного искусства. Бо­та­нический сад.

Го­род зна­ме­нит ку­коль­ны­ми пред­став­ле­ния­ми с XVII века, с 1872 года дей­ст­во­вал музыкально-ку­коль­ный те­атр «Бун­ра­куд­за». Национальный те­атр бун­ра­ку («Ко­ку­ри­цу Бун­ра­ку гэ­кид­зё», 1984), несколько те­ат­ров но, в том числе «Яма­мо­то но­га­ку­до» (1921), «Оцу­ки но­га­ку­до» (1935) и «Оса­ка Но­га­ку кай­кан» (1959), те­атр ка­бу­ки «Сё­ти­куд­за» (1923). Опер­ная ком­па­ния «Кан­сай» (1949). Сим­фо­нические ор­ке­ст­ры: Осак­ский фи­лар­мо­нический (ос­но­ван в 1947 году как сим­фо­нический ор­кестр «Кан­сай», современное название с 1960 года), Осак­ский цен­траль­ный (1989). Музыкальный университет «Оса­ка он­га­ку дай­га­ку» (ос­но­ван в 1915 году как Музыкальная шко­ла, современное название и ста­тус с 1958 года). Кон­церт­ные за­лы «На­ка­но­си­ма Ко­кай­до» (1918), Фес­ти­вал-холл (1958; ис­поль­зу­ет­ся и как опер­ная сце­на), Ко­сэй-нэн­кин-холл (1968), Сим­фо­ни-холл (1982), ка­мер­ные Фе­никс-холл, Ид­зу­ми- холл (1990). Тра­диционный фес­ти­валь «Тэнд­зин-ма­цу­ри» (про­хо­дит 24-25 ию­ля в свя­ти­ли­ще Тэм­ман­гу), по­свя­щён­ный государственному дея­те­лю, учё­но­му и по­эту 2-й половины IX - начала X веков. Су­га­ва­ре Ми­тид­за­нэ. Осак­ский ме­ж­ду­народный музыкальный фес­ти­валь (с 1958 года); Ази­атский ки­но­фес­ти­валь (с 2005 года).

На ста­дио­не «На­гаи» (50 тысяч мест; здесь про­во­ди­лись мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу 2002 года и чем­пио­нат ми­ра по лёг­кой ат­ле­ти­ке 2007 года) вы­сту­па­ет фут­боль­ный клуб «Се­ре­со Оса­ка». Один из силь­ней­ших бейс­боль­ных клу­бов Япо­нии «Орикс Буф­фа­лос» вы­ступа­ет в кры­том Двор­це спор­та «Оса­ка До­ум» (около 36,5 тысяч мест). Еже­год­но про­во­дят­ся: один из шес­ти тур­ни­ров бор­цов-про­фес­сио­на­лов су­мо (с 1958, в мар­те), ме­ж­ду­народный жен­ский ма­ра­фон (с 1982 года, в ян­ва­ре).

Осака - вто­рой по­сле То­кио эко­но­мический центр стра­ны (объ­ём ВРП аг­ло­ме­ра­ции Кей­хан­син 417 миллиардов долларов США, 2008). Основную роль в хо­зяй­ст­ве иг­ра­ет сфе­ра ус­луг (свыше 1/2 за­ня­тых, середина 2000-х годов), в ко­то­рой вы­де­ля­ют­ся тор­гов­ля и фи­нан­со­вая дея­тель­ность. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны го­лов­ные офи­сы ря­да ве­ду­щих японских тор­го­вых (в том числе «Itochu Corporation») и стра­хо­вых («Nippon Life Insu­rance Company», «Sumitomo Life Insu­rance Company») ком­па­ний, бан­ков­ских объ­е­ди­не­ний (Resona Holdings), бир­жи [в том числе Осак­ская бир­жа цен­ных бу­маг (ве­дёт ис­то­рию с 1878 года) - вто­рая в стра­не по­сле То­кий­ской фон­до­вой бир­жи по объ­ё­му ка­пита­ли­за­ции пред­став­лен­ных ком­па­ний] и другие. Важ­ное зна­че­ние име­ют ус­лу­ги транс­пор­та и ло­ги­стики. Морской порт Хан­син в 2010 году обработал 85,3 миллионов тонн гру­зов (из них 35,2 миллионов тонн внеш­не­тор­го­вые), в том числе свыше 4,5 миллиона кон­тей­не­ров ДФЭ. В 2012 году объ­ём пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок аэро­пор­та Кан­сай со­ста­вил 16,1 миллионов человек, аэро­пор­та Оса­ка - 13,2 миллионов человек. Сре­ди других зна­чи­мых сек­то­ров - ту­ризм, ме­диа­биз­нес (в 1879 году в Осаке ос­но­ва­ны газета «Аса­хи сим­бун» и од­но­именный ме­диа­кон­церн), вы­ста­воч­ная дея­тель­ность (вы­ста­воч­ный центр «INTEX Osaka» - один из круп­ней­ших в Япо­нии, площадь 70 тысяч м2; в близ­ле­жа­щем городе Суй­та про­во­ди­лась Все­мир­ная вы­став­ка 1970 года), ИТ (в том числе раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, ви­део­игр - «Capcom Co.»).

В Осаке и её при­го­ро­дах рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры и основные про­из­вод­ственные мощ­но­сти ря­да круп­ных японских компаний элек­трон­ной [«Sharp Corporation», «Panaso­nic Cor­poration» (город Ка­до­ма) и её под­раз­де­ле­ние «Sanyo Electric Co.» (город Мо­ри­гу­ти), «Funai Ele­ctric Co.» (город Дай­то), «Key­ence Corporation»] и элек­тро­тех­нической («Sumitomo Electric Industries», «Daikin Industries») промышленности. Так­же раз­ви­ты: ма­ши­но­строе­ние (ком­па­ния «Kubota Cor­poration» - трак­то­ры и другая сельскохозяйственная тех­ни­ка, различное промышленное обо­ру­до­ва­ние), чёр­ная ме­тал­лур­гия («Yodogawa Steel Works», «Sumi­tomo Metal Industries», «Nakayama Steel Works»), хи­ми­че­ская («Sumitomo Chemi­cal Co.»), в том числе фар­ма­цев­ти­че­ская («Roh­to Pharmaceu­tical Co.», «Takeda Pharma­ceutical Com­pany», «Dai­ichi Sankyo Com- pany»), пи­ще­вку­со­вая («Suntory Hol­dings» и другие) и тра­диционная тек­стиль­ная («Ku­rabo Industries», «Toy­o­bo Corporation» и другие) промышленность. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по вы­пус­ку цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной и по­ли­гра­фи­че­ской про­дук­ции. ТЭС «Нан­ко» (мощ­ность 1800 МВт).

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