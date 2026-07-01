ОСАДНАЯ ТЕХНИКА

ОСАДНАЯ ТЕХНИКА - уст­рой­ст­ва и при­спо­соб­ле­ния, при­ме­няв­шие­ся в Древ­нем ми­ре и в сред­ние ве­ка при оса­де и штур­ме ук­ре­п­лён­ных го­ро­дов, кре­по­стей и другого для при­кры­тия ата­кую­щих, раз­ру­ше­ния кре­по­ст­ных стен.

Древ­ний Вос­ток.

Древ­ней­шие и про­стей­шие об­раз­цы Осадной техники (3-е тысячелетие до н. э.) - штур­мо­вые ле­ст­ни­цы, ло­мы и то­по­ры для раз­ру­ше­ния сыр­цо­вых стен за­сви­де­тель­ст­во­ва­ны на изо­бра­же­ни­ях из гроб­ниц Древ­не­го цар­ст­ва Егип­та Древ­не­го. Во вре­ме­на Среднего цар­ст­ва на­ча­ли при­ме­нять про­об­раз та­ра­на - лом-шест, ко­то­рым дей­ст­во­ва­ли 2-3 человека. На рель­е­фе из гроб­ни­цы Ан­те­фа в Фи­вах (около 2100 года до н. э.) есть изо­бра­же­ние при­ми­тив­ной осад­ной баш­ни с пе­ре­кид­ным мос­ти­ком. Пер­вые письменные упо­ми­на­ния та­ра­нов, осад­ных ба­шен и на­сы­пей име­ют­ся в кли­но­пис­ном ар­хи­ве, най­ден­ном в Ма­ри, и от­но­сят­ся к прав­ле­нию Иш­ме-Да­га­на I, ца­ря Аш­шу­ра (1797-1757 годы до н. э.).

Но­вый этап в раз­ви­тии Осадной техники свя­зан с Но­во­ас­си­рий­ским цар­ст­вом (пе­рио­дом; смотри в статье Ас­си­рия). Су­дя по рель­е­фам из двор­цов в Каль­ху, Ни­не­вии, та­ра­ны на ко­лё­сах за­щи­ща­лись от сна­ря­дов и ог­ня на­ве­са­ми из ци­но­вок или сы­рых шкур, име­ли баш­ни с пло­щад­кой для луч­ни­ков, под­ни­мав­шие­ся вы­ше стен оса­ж­дае­мо­го го­ро­да, мас­сив­ные та­ран­ные бал­ки с ту­пы­ми на­ко­неч­ни­ка­ми, ко­то­рые на­прав­ля­лись в верх­нюю часть сте­ны или баш­ни. С середины VIII века до н. э. ис­поль­зо­ва­лись та­ра­ны на ко­лё­сах с копь­е­вид­ным ме­тал­лическим на­ко­неч­ни­ком, с на­ве­сом и не­боль­ши­ми ку­по­ло­об­раз­ны­ми ба­шен­ка­ми с ам­бра­зу­ра­ми для на­блю­де­ния. Из этих ба­ше­нок при по­мо­щи труб или ков­шей по­ли­ва­ли во­дой пе­ред­нюю часть на­ве­са для за­щи­ты от ог­ня. Что­бы дос­тав­лять лёг­кие та­ра­ны к верх­ней час­ти стен, строи­лись по­ло­гие на­сы­пи, ча­ще - к уг­ло­вым баш­ням. Ис­поль­зо­ва­лись так­же штур­мо­вые ле­ст­ни­цы, ло­мы и кир­ки. Для за­щи­ты ата­кую­щих упот­реб­ля­ли пле­тё­ные щи­ты, при­сло­няв­шие­ся к сте­не. Стрел­ки из лу­ка, при­кры­вав­шие ата­кую­щих, ук­ры­ва­лись за осад­ны­ми щи­та­ми вы­ше че­ло­ве­че­ско­го рос­та и за­гну­ты­ми ввер­ху.

В Ки­тае пер­вое дос­то­вер­ное упо­ми­нание о кам­не­мё­тах со­дер­жит­ся в во­енном трак­та­те «Фань Ли бин фа» (500-470 года до н. э.). Бо­лее под­роб­ные опи­са­ния да­ны в раз­де­ле о фор­ти­фи­ка­ции и обо­ро­не кре­по­стей трак­та­та «Мо-цзы» (V-III века до н. э., встав­ки II-I веков до н. э.; смотри Мо цзя) и в тол­ко­вом сло­ва­ре «Шо вэнь» (со­став­лен Сюй Шэ­нем в I веке н.э.). В трак­та­те пол­ко­вод­ца Сунь Би­ня (умер в 316 году до н. э.) упо­ми­на­ют­ся осад­ные баш­ни для на­па­де­ния на ук­ре­п­лён­ный пункт.

Ан­тич­ность.

Гре­ко-рим­ская Осадная техника пред­став­ле­на в со­хра­нив­ших­ся трак­та­тах Фи­ло­на из Ви­зан­тия, Апол­ло­до­ра из Да­маска, Вит­ру­вия, римского во­енного тео­ре­ти­ка Ве­ге­ция (конец IV - начало V веков) и других. При оса­де Пе­рик­лом Са­мо­са (440 год до н. э.) впер­вые упо­ми­на­ют­ся по­стро­ен­ные Ар­те­мо­ном из Кла­зо­мен та­ра­ны, осад­ные на­ве­сы, «че­ре­па­хи»; спар­тан­цы при оса­де города Пла­теи в 429 году до н. э. так­же ис­поль­зо­ва­ли та­ра­ны. Ска­чок в раз­ви­тии слож­ной Осадной техники про­изо­шёл на ру­бе­же V и IV веков до н. э. в свя­зи с вой­на­ми Си­ра­куз и Кар­фа­ге­на на Си­ци­лии. Опи­ра­ясь на тра­ди­ции Ближ­не­го Вос­то­ка, кар­фа­ге­ня­не ис­поль­зо­ва­ли та­ра­ны, осад­ные баш­ни. Си­ра­куз­ский ти­ран Дио­ни­сий I со­брал мас­те­ров-ме­ха­ни­ков со все­го Сре­ди­зем­но­мо­рья, ко­то­рые к 399 году до н. э. по­строи­ли 6-этаж­ные осад­ные баш­ни на ко­лё­сах, та­ра­ны и но­вое ору­жие - ка­та­пуль­ты.

Рас­цвет Осадной техники от­но­сит­ся к эпо­хе Элленизма. В середине IV века до н. э. для Фи­лип­па II Ма­ке­дон­ско­го ме­ха­ник По­ли­ид Фес­са­лий­ский стро­ил различные ти­пы сте­но­бит­ных ма­шин, ка­та­пуль­ты, осад­ные баш­ни («ге­ле­по­лы») высотой 80 лок­тей (37 м). Уче­ни­ки По­ли­ида - Ди­ад и Ха­рий, со­про­во­ж­да­ли в по­хо­дах сы­на Филиппа II - Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го. Ди­ад со­ста­вил ин­ст­рук­ции по по­строй­ке осад­ных ма­шин, раз­ра­бо­тал 2 ти­па раз­бор­ных осад­ных ба­шен (высотой 60 лок­тей на 6 ко­лё­сах и высотой 120 лок­тей на 8 ко­лё­сах), пе­ре­кид­ные мос­ти­ки, «бу­рав» - та­ран, бал­ка ко­то­ро­го сколь­зи­ла по ря­ду кат­ков по­сред­ст­вом сис­те­мы во­ро­тов и по­ли­спа­стов (уст­рой­ст­во из не­сколь­ких бло­ков, по­сле­до­ва­тель­но оги­бае­мых ка­на­том или це­пью; пред­на­зна­че­но для вы­иг­ры­ша в си­ле или в ско­ро­сти). Ма­ке­дон­ца­ми при­ме­ня­лись и та­ран­ные «че­ре­па­хи», ко­то­рые име­ли 4-скат­ный на­вес на ко­лё­сах, по­кры­тый же­ле­зом и на­би­ты­ми во­до­рос­ля­ми по­душ­ка­ми из сы­ро­мят­ной ко­жи, вы­ше ус­та­нав­ли­ва­лась та­ран­ная бал­ка и ба­шен­ка с за­па­сом во­ды для ту­ше­ния ог­ня и ка­та­пуль­та­ми. Для ата­ки ма­ке­дон­ца­ми города Тир с мо­ря сте­но­бит­ные ма­ши­ны впер­вые бы­ли ус­та­нов­ле­ны на ко­раб­ли. Млад­ший диа­дох Де­мет­рий I По­ли­ор­кет («оса­ж­даю­щий го­ро­да») при­ме­нял ог­ром­ные та­ран­ные «че­ре­па­хи» (под­го­тов­ка ме­ст­но­сти пе­ред ни­ми осу­ще­ст­в­ля­лась под при­кры­ти­ем осо­бых «че­ре­пах») и ге­ле­по­лы (например, Эпи­ма­хом из Афин бы­ла по­строе­на 9-этаж­ная осад­ная баш­ня, оби­тая же­ле­зом; на её ниж­нем эта­же по­ме­ща­лись тя­жё­лые кам­не­мё­ты, вы­ше - стре­ло­мёт­ные ка­та­пуль­ты, луч­ни­ки, пращ­ни­ки; бой­ни­цы за­кры­ва­лись став­ня­ми), осад­ные на­ве­сы на плат­фор­мах из 2 ко­раб­лей, кам­не­мё­ты, ме­тав­шие сна­ря­ды мас­сой до 3 та­лан­тов (78,6 кг) для раз­ру­ше­ния стен.

Рим­ля­не при­ме­ня­ли Осадную технику греческой и собственной по­строй­ки (но бо­лее про­стой кон­ст­рук­ции и мень­ше­го раз­ме­ра, чем эл­ли­ни­сти­че­ские). Осаж­дён­ные го­ро­да рим­ля­не бло­ки­ро­ва­ли ли­ния­ми рвов, ва­лов и стен, что­бы под­ве­сти лю­дей и ма­ши­ны на бо­лее вы­со­кий уро­вень сте­ны, строи­лись де­ре­во-зем­ля­ные на­сы­пи (аг­гер). При под­хо­де к ук­ре­п­ле­ни­ям для за­щи­ты от ме­та­тель­ных сна­ря­дов про­тив­ни­ка они ис­поль­зо­ва­ли пе­ре­движ­ные кры­тые пе­ре­хо­ды (ви­неи), бо­лее проч­ные га­ле­реи (мус­ку­лы), боль­шие пле­тё­ные щи­ты (плу­теи). Есть из­ве­стия о ме­ха­низ­мах для свер­ле­ния и на­гре­ва (с це­лью раз­ру­ше­ния) стен. Римская та­ран­ная «че­ре­па­ха» име­ла 2 кру­тых ска­та, бал­ку на длин­ных ка­на­тах, пе­ред­няя часть ко­то­рой (с ме­тал­лическим на­ко­неч­ни­ком в ви­де го­ло­вы ба­ра­на) бы­ла длин­нее зад­ней, к ко­то­рой для рав­но­ве­сия до­бав­лял­ся свин­цо­вый груз. Сза­ди ус­та­нав­ли­ва­лась «че­ре­па­ха» по­мень­ше, для об­слу­ги. На­вес об­ма­зы­вал­ся тол­стым сло­ем гли­ны. Для штур­ма при­мор­ских го­ро­дов при­ме­ня­ли сам­бу­ку (пе­ре­кид­ной мост с ле­ст­ни­цей, ус­та­нов­лен­ный ме­ж­ду 2 ко­раб­ля­ми).

Сред­не­ве­ко­вье.

На­сле­дие и тра­ди­ции ан­тич­ной Осадной техники со­хра­ни­лись в Восточной Римской им­пе­рии (Ви­зан­тии), от ко­то­рой они бы­ли пе­ре­ня­ты ара­ба­ми (в хо­де араб­ских за­вое­ва­ний) и другими. При­ме­ня­лись штур­мо­вые ле­ст­ни­цы, «че­ре­па­хи» на по­воз­ках или сво­их ко­лё­сах, пе­ре­нос­ные пле­тё­ные ук­ры­тия (лаи­сы), та­ра­ны, осад­ные баш­ни и др. Вме­сто слож­ных ме­та­тель­ных ма­шин, ис­поль­зо­вав­ших энер­гию скру­чен­ных ка­на­тов из су­хо­жи­лий или во­ло­са, поя­ви­лись кам­не­мёт­ные ору­дия (греч. - ман­га­нон, ман­га­ни­кон; араб. - манд­жа­ник), у ко­то­рых ме­та­тель­ное пле­чо от­тя­ги­ва­ла ко­ман­да из не­сколь­ких че­ло­век. Впер­вые для Западной Ев­ра­зии их опи­са­ли ви­зантийские ав­то­ры в свя­зи с оса­дой ава­ра­ми и сла­вя­на­ми города Фес­са­ло­ни­ки в 597 году. Вой­ско авар, сла­вян и других в 626 году ис­поль­зо­ва­ло осад­ные баш­ни, та­ра­ны, «че­ре­па­хи», ме­та­тель­ные ма­ши­ны при оса­де Кон­стан­ти­но­по­ля. В 712 году ара­бы про­би­ли бре­ши в сте­нах Са­мар­кан­да, об­стре­ли­вая их из 300 манд­жа­ни­ков. Круп­ные кам­не­мё­ты ме­та­ли сна­ря­ды до 200 кг, их ко­ман­ду со­став­ля­ло несколько со­тен (из­вес­тен слу­чай, что 1,2 тысяч) человек. Ис­поль­зо­ва­лись и сна­ря­ды, на­чи­нён­ные го­рю­чей сме­сью на ос­но­ве неф­ти. Ви­зан­тий­цы изо­бре­ли гре­че­ский огонь, ме­тав­ший­ся с по­мо­щью ста­цио­нар­ных и руч­ных «си­фо­нов».

В Западной Ев­ро­пе мас­со­вое при­ме­не­ние Осадной техники на­ча­лось в хо­де кре­сто­вых по­хо­дов. Та­ра­ны и под­ко­пы до­пол­ни­ли осад­ные баш­ни и другие кон­трук­ре­п­ле­ния, в том числе оби­тые же­ле­зом и спо­соб­ные ук­ры­вать несколько сотен вои­нов, ме­та­тель­ные ору­дия. С конца XII века ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Западной Ев­ра­зии по­лу­чи­ли ме­ха­низ­мы с про­ти­во­ве­сом на ко­рот­ком кон­це ме­та­тель­но­го пле­ча (в Западной Ев­ро­пе их название «тре­бю­ше»). Их мно­го­тон­ные про­ти­во­ве­сы и сна­ря­ды мас­сой свыше 100 кг сде­ла­ли воз­мож­ным раз­ру­ше­ние ук­ре­п­ле­ний с безо­пас­но­го рас­стоя­ния.

На Даль­нем Вос­то­ке в хо­де не­пре­рыв­ных войн ки­да­ней, тан­гу­тов, чжур­чжэ­ней, ко­рей­цев и китайской им­пе­рии Сун в основном сло­жил­ся еди­ный ком­плекс Осадной техники. Опи­са­ния и чер­те­жи разл. при­спо­соб­ле­ний да­ны в китайском трак­та­те «Уц­зин цзу­нъяо» («Важ­ней­шее из ос­нов во­ен­но­го де­ла»), опуб­ли­ко­ван­ном в 1044 году; воз­ник да­же осо­бый жанр - «шоу чэн лу» («за­пис­ки об обо­ро­не кре­по­стей»), в ко­то­рых опи­са­ны и спо­со­бы пре­одо­ле­ния ук­ре­п­ле­ний. Эф­фек­тив­ная даль­ность стрель­бы кам­не­мё­тов мог­ла дос­ти­гать 200 м при мас­се сна­ря­да 60-80 кг; стре­ло­мё­ты (арк­бал­ли­сты) по­ра­жа­ли цель на 500-600 м. Тан­гу­ты не­ред­ко раз­ме­ща­ли ма­ши­ны на по­воз­ках, оби­тых же­лез­ны­ми лис­та­ми. Ки­тай­цы (не позд­нее VIII века) и чжур­чжэ­ни ис­поль­зо­ва­ли бам­бу­ко­вые труб­ки или ке­ра­мические со­су­ды, за­ря­жен­ные го­рю­чи­ми сме­ся­ми на неф­тя­ной или по­ро­хо­вой ос­но­ве. В ка­че­ст­ве «сна­ря­дов» ис­поль­зо­ва­ли так­же тру­пы лю­дей и жи­вот­ных или их фраг­мен­ты, чем дос­ти­гал­ся как пси­хо­ло­гический эф­фект, так и обо­ст­ре­ние эпи­де­мио­ло­гической си­туа­ции, на­пря­жён­ной в оса­ж­дён­ных го­ро­дах. Мон­го­лы в хо­де соз­да­ния Мон­голь­ской им­пе­рии по­сте­пен­но ос­ваи­ва­ли Осадную технику по­вер­жен­ных про­тив­ни­ков. При взя­тии Ни­ша­пу­ра ис­поль­зо­ва­лось 200 ка­та­пульт, за­щит­ные сте­ны, под­виж­ные баш­ни, та­ра­ны. При оса­де Ур­ген­ча в 1221 году под­раз­де­ле­ния «неф­те­ме­та­те­лей» сжи­га­ли до­ма.

На Ру­си и в Волж­ско-Кам­ской Бул­га­рии до XIII века нет пря­мых сви­де­тельств при­ме­не­ния слож­ной Осадной техники. Обыч­но штурм про­во­дил­ся с по­мо­щью ле­ст­ниц по­сле за­сып­ки рва. Об этом сви­де­тель­ст­ву­ют и русские ук­ре­п­ле­ния, не­эф­фек­тив­ные про­тив мон­го­ло-та­тар­ских за­вое­ва­те­лей. Русские осад­ные кам­не­мё­ты («по­ро­ки») упо­ми­на­ют­ся в ле­то­пи­сях с XIII века.

Средневековая тер­ми­но­ло­гия Осадной техники очень мно­го­об­раз­на, од­но и то же ору­дие в раз­ное вре­мя и в раз­ных мес­тах мог­ло на­зы­вать­ся по-раз­но­му, а од­ним тер­ми­ном обо­зна­ча­лись раз­ные ору­дия. В XIII-XV веках по­яв­ля­ют­ся трак­та­ты, по­свя­щён­ные Осадной технике: западноевропей­ские (В. де Он­ку­ра, У. де Ми­ле­ме­те, Э. Ко­лон­на, К. Ки­зе­ра, М. Так­ко­лы, Р. Валь­ту­рио) и ара­бо­языч­ные (Юсу­фа ибн Урун­бу­ги аль-За­рад­ка­ша, Мур­ды ибн Али ибн Мур­да ат-Тар­су­си).

Мас­со­вое при­ме­не­ние ог­не­стрель­но­го ору­жия и во мно­гом свя­зан­ные с этим кар­ди­наль­ные из­ме­не­ния в фор­ти­фи­ка­ции обу­сло­ви­ли но­вую эпо­ху в ис­кус­ст­ве борь­бы с ук­ре­п­ле­ния­ми про­тив­ни­ка, ко­гда основные функ­ции ста­ла вы­пол­нять осад­ная ар­тил­ле­рия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)