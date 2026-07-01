ОСАДНАЯ ТЕХНИКА
ОСАДНАЯ ТЕХНИКА - устройства и приспособления, применявшиеся в Древнем мире и в средние века при осаде и штурме укреплённых городов, крепостей и другого для прикрытия атакующих, разрушения крепостных стен.
Древний Восток.
Древнейшие и простейшие образцы Осадной техники (3-е тысячелетие до н. э.) - штурмовые лестницы, ломы и топоры для разрушения сырцовых стен засвидетельствованы на изображениях из гробниц Древнего царства Египта Древнего. Во времена Среднего царства начали применять прообраз тарана - лом-шест, которым действовали 2-3 человека. На рельефе из гробницы Антефа в Фивах (около 2100 года до н. э.) есть изображение примитивной осадной башни с перекидным мостиком. Первые письменные упоминания таранов, осадных башен и насыпей имеются в клинописном архиве, найденном в Мари, и относятся к правлению Ишме-Дагана I, царя Ашшура (1797-1757 годы до н. э.).
Новый этап в развитии Осадной техники связан с Новоассирийским царством (периодом; смотри в статье Ассирия). Судя по рельефам из дворцов в Кальху, Ниневии, тараны на колёсах защищались от снарядов и огня навесами из циновок или сырых шкур, имели башни с площадкой для лучников, поднимавшиеся выше стен осаждаемого города, массивные таранные балки с тупыми наконечниками, которые направлялись в верхнюю часть стены или башни. С середины VIII века до н. э. использовались тараны на колёсах с копьевидным металлическим наконечником, с навесом и небольшими куполообразными башенками с амбразурами для наблюдения. Из этих башенок при помощи труб или ковшей поливали водой переднюю часть навеса для защиты от огня. Чтобы доставлять лёгкие тараны к верхней части стен, строились пологие насыпи, чаще - к угловым башням. Использовались также штурмовые лестницы, ломы и кирки. Для защиты атакующих употребляли плетёные щиты, прислонявшиеся к стене. Стрелки из лука, прикрывавшие атакующих, укрывались за осадными щитами выше человеческого роста и загнутыми вверху.
В Китае первое достоверное упоминание о камнемётах содержится в военном трактате «Фань Ли бин фа» (500-470 года до н. э.). Более подробные описания даны в разделе о фортификации и обороне крепостей трактата «Мо-цзы» (V-III века до н. э., вставки II-I веков до н. э.; смотри Мо цзя) и в толковом словаре «Шо вэнь» (составлен Сюй Шэнем в I веке н.э.). В трактате полководца Сунь Биня (умер в 316 году до н. э.) упоминаются осадные башни для нападения на укреплённый пункт.
Античность.
Греко-римская Осадная техника представлена в сохранившихся трактатах Филона из Византия, Аполлодора из Дамаска, Витрувия, римского военного теоретика Вегеция (конец IV - начало V веков) и других. При осаде Периклом Самоса (440 год до н. э.) впервые упоминаются построенные Артемоном из Клазомен тараны, осадные навесы, «черепахи»; спартанцы при осаде города Платеи в 429 году до н. э. также использовали тараны. Скачок в развитии сложной Осадной техники произошёл на рубеже V и IV веков до н. э. в связи с войнами Сиракуз и Карфагена на Сицилии. Опираясь на традиции Ближнего Востока, карфагеняне использовали тараны, осадные башни. Сиракузский тиран Дионисий I собрал мастеров-механиков со всего Средиземноморья, которые к 399 году до н. э. построили 6-этажные осадные башни на колёсах, тараны и новое оружие - катапульты.
Расцвет Осадной техники относится к эпохе Элленизма. В середине IV века до н. э. для Филиппа II Македонского механик Полиид Фессалийский строил различные типы стенобитных машин, катапульты, осадные башни («гелеполы») высотой 80 локтей (37 м). Ученики Полиида - Диад и Харий, сопровождали в походах сына Филиппа II - Александра Македонского. Диад составил инструкции по постройке осадных машин, разработал 2 типа разборных осадных башен (высотой 60 локтей на 6 колёсах и высотой 120 локтей на 8 колёсах), перекидные мостики, «бурав» - таран, балка которого скользила по ряду катков посредством системы воротов и полиспастов (устройство из нескольких блоков, последовательно огибаемых канатом или цепью; предназначено для выигрыша в силе или в скорости). Македонцами применялись и таранные «черепахи», которые имели 4-скатный навес на колёсах, покрытый железом и набитыми водорослями подушками из сыромятной кожи, выше устанавливалась таранная балка и башенка с запасом воды для тушения огня и катапультами. Для атаки македонцами города Тир с моря стенобитные машины впервые были установлены на корабли. Младший диадох Деметрий I Полиоркет («осаждающий города») применял огромные таранные «черепахи» (подготовка местности перед ними осуществлялась под прикрытием особых «черепах») и гелеполы (например, Эпимахом из Афин была построена 9-этажная осадная башня, обитая железом; на её нижнем этаже помещались тяжёлые камнемёты, выше - стреломётные катапульты, лучники, пращники; бойницы закрывались ставнями), осадные навесы на платформах из 2 кораблей, камнемёты, метавшие снаряды массой до 3 талантов (78,6 кг) для разрушения стен.
Римляне применяли Осадную технику греческой и собственной постройки (но более простой конструкции и меньшего размера, чем эллинистические). Осаждённые города римляне блокировали линиями рвов, валов и стен, чтобы подвести людей и машины на более высокий уровень стены, строились дерево-земляные насыпи (аггер). При подходе к укреплениям для защиты от метательных снарядов противника они использовали передвижные крытые переходы (винеи), более прочные галереи (мускулы), большие плетёные щиты (плутеи). Есть известия о механизмах для сверления и нагрева (с целью разрушения) стен. Римская таранная «черепаха» имела 2 крутых ската, балку на длинных канатах, передняя часть которой (с металлическим наконечником в виде головы барана) была длиннее задней, к которой для равновесия добавлялся свинцовый груз. Сзади устанавливалась «черепаха» поменьше, для обслуги. Навес обмазывался толстым слоем глины. Для штурма приморских городов применяли самбуку (перекидной мост с лестницей, установленный между 2 кораблями).
Средневековье.
Наследие и традиции античной Осадной техники сохранились в Восточной Римской империи (Византии), от которой они были переняты арабами (в ходе арабских завоеваний) и другими. Применялись штурмовые лестницы, «черепахи» на повозках или своих колёсах, переносные плетёные укрытия (лаисы), тараны, осадные башни и др. Вместо сложных метательных машин, использовавших энергию скрученных канатов из сухожилий или волоса, появились камнемётные орудия (греч. - манганон, манганикон; араб. - манджаник), у которых метательное плечо оттягивала команда из нескольких человек. Впервые для Западной Евразии их описали византийские авторы в связи с осадой аварами и славянами города Фессалоники в 597 году. Войско авар, славян и других в 626 году использовало осадные башни, тараны, «черепахи», метательные машины при осаде Константинополя. В 712 году арабы пробили бреши в стенах Самарканда, обстреливая их из 300 манджаников. Крупные камнемёты метали снаряды до 200 кг, их команду составляло несколько сотен (известен случай, что 1,2 тысяч) человек. Использовались и снаряды, начинённые горючей смесью на основе нефти. Византийцы изобрели греческий огонь, метавшийся с помощью стационарных и ручных «сифонов».
В Западной Европе массовое применение Осадной техники началось в ходе крестовых походов. Тараны и подкопы дополнили осадные башни и другие контрукрепления, в том числе обитые железом и способные укрывать несколько сотен воинов, метательные орудия. С конца XII века широкое распространение в Западной Евразии получили механизмы с противовесом на коротком конце метательного плеча (в Западной Европе их название «требюше»). Их многотонные противовесы и снаряды массой свыше 100 кг сделали возможным разрушение укреплений с безопасного расстояния.
На Дальнем Востоке в ходе непрерывных войн киданей, тангутов, чжурчжэней, корейцев и китайской империи Сун в основном сложился единый комплекс Осадной техники. Описания и чертежи разл. приспособлений даны в китайском трактате «Уцзин цзунъяо» («Важнейшее из основ военного дела»), опубликованном в 1044 году; возник даже особый жанр - «шоу чэн лу» («записки об обороне крепостей»), в которых описаны и способы преодоления укреплений. Эффективная дальность стрельбы камнемётов могла достигать 200 м при массе снаряда 60-80 кг; стреломёты (аркбаллисты) поражали цель на 500-600 м. Тангуты нередко размещали машины на повозках, обитых железными листами. Китайцы (не позднее VIII века) и чжурчжэни использовали бамбуковые трубки или керамические сосуды, заряженные горючими смесями на нефтяной или пороховой основе. В качестве «снарядов» использовали также трупы людей и животных или их фрагменты, чем достигался как психологический эффект, так и обострение эпидемиологической ситуации, напряжённой в осаждённых городах. Монголы в ходе создания Монгольской империи постепенно осваивали Осадную технику поверженных противников. При взятии Нишапура использовалось 200 катапульт, защитные стены, подвижные башни, тараны. При осаде Ургенча в 1221 году подразделения «нефтеметателей» сжигали дома.
На Руси и в Волжско-Камской Булгарии до XIII века нет прямых свидетельств применения сложной Осадной техники. Обычно штурм проводился с помощью лестниц после засыпки рва. Об этом свидетельствуют и русские укрепления, неэффективные против монголо-татарских завоевателей. Русские осадные камнемёты («пороки») упоминаются в летописях с XIII века.
Средневековая терминология Осадной техники очень многообразна, одно и то же орудие в разное время и в разных местах могло называться по-разному, а одним термином обозначались разные орудия. В XIII-XV веках появляются трактаты, посвящённые Осадной технике: западноевропейские (В. де Онкура, У. де Милемете, Э. Колонна, К. Кизера, М. Такколы, Р. Вальтурио) и арабоязычные (Юсуфа ибн Урунбуги аль-Зарадкаша, Мурды ибн Али ибн Мурда ат-Тарсуси).
Массовое применение огнестрельного оружия и во многом связанные с этим кардинальные изменения в фортификации обусловили новую эпоху в искусстве борьбы с укреплениями противника, когда основные функции стала выполнять осадная артиллерия.