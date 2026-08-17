ОСА
ОСА - город в России, в юго-западной части Пермского края, центр Осинского района.
Население 21,0 тысяч человек (2013). Расположен в Среднем Предуралье, на левом берегу реки Кама (пристань на Воткинском водохранилище), близ впадения в неё реки Тулва, в 110 км от железнодорожной станции Куеда.
Возник в 1591 году как Новоникольская слобода. В 1-й четверти XVII века слобода была обнесена острогом для защиты от нападений башкир. С 1646 года носила название Осинской слободы. В 1662-1664 годах слобода и её окрестности серьёзно пострадали от башкирского восстания. С 1708 года современное название Пригородок, с 1719 года Пригород в составе Казанской губернии. В сентябре-ноябре 1733 года в Осе размещался основной состав 2-й Камчатской экспедиции под руководством капитан-командора В. Беринга. В 1735-1740 годах выдержала нападения башкир и стала опорой русского населения региона во время очередного башкирского восстания. С 1737 года Оса - центр Осинской волости Уфимской пров. (управлялась Оренбургской комиссией), с того же времени введена должность воеводы. Во время Пугачёва восстания 1773-1775 годов Оса дважды (декабрь 1773/январь1774 года; июнь/июль 1774 года) занималась восставшими, крепость была сожжена. Город с 1781 года. Уездный город Пермской губернии (1781-1923 годы; до 1796 года - Пермское наместничество). С середины XIX века важный центр торговли, в городе ежегодно проходила Никольская ярмарка. 5(18).2.1918 года установлена советская власть. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов Оса и Осинский уезд 27.5.1918 года были объявлены на военном положении. В марте 1919 года город занят частями Сибирской армии под командованием А.В. Колчака, 20.6.1919 года - РККА в ходе Пермской наступательной операции. Районный центр Уральской области (1924-1934 годы), Свердловской области (1934-1938 годы), Пермской (в 1940-1957 годах Молотовской) области (1938-2005 годы), с 2005 года Пермского края.
Сохранилось значительное количество построек в стиле классицизма: Успенский собор (1790-1824 годы, верх снесён в 1930-е годов; ныне Краеведческий музей), здания воеводской и уездной канцелярии (оба 1800-1802 годы), Присутственных мест (1800-1828 годы), Гостиного двора (1-я половина XIX века). В середине XIX - начале XX веков построены: мечеть (середина XIX века), здание городской управы (1870), кладбищенская церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1882), 5-главый Троицкий собор в русском стиле (1902-1916 годы, архитектор А.Б. Турчевич; реконструирован в 2003-07 годах), здания женской гимназии (1906), земской начальной школы в стиле модерн (1912-1914 годы, архитектор Э.И. Грюнфельдт). Облик центра Осы также характеризует жилая застройка XIX - начала XX веков: дома А.А. Иванова (деревянные, 1-я половина XIX века), А.И. Осипова (1860, ныне Детская школа искусств), Г.А. Амирханова (2-я половина XIX века), усадьбы П.С. Сафронова, И.П. Емелина, И.И. Рыжикова (1890, ныне библиотека), Чердынцевых и другие. Мемориалы Гражданской войны 1917-1922 годов (1979), Великой Отечественной войны (1979, завершён в 1987 году), «Землякам-осинцам - участникам Крестьянской войны 1773-1775 годов под предводительством Е. Пугачёва» (1982). Краеведческий музей (основан в 1911 году как Музей уездного земства; в 1954-1971 годах не действовал; современное название с 1988 года; филиал Пермского областного краеведческого музея) с диорамой «Взятие Емельяном Пугачёвым крепости Оса» (1987, художник Е.И. Данилевский). Филиал Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (2000). Ансамбль песни и танца «Уральская рябинушка» имени Б.К. Брюхова (основан в 1945 году как Осинский народный хор, современный статус с 1976 года, современное название с 2000 года).
Машиностроительный завод (мобильные здания, насосное оборудование и другие), предприятия пищевой пром-сти.
В районе Осы - добыча нефти (с 1963 года; месторождения Баклановское, Осинское, Рассветное и другие), лесозаготовки.