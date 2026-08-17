ОСА

ОСА - го­род в Рос­сии, в юго-западной час­ти Перм­ско­го края, центр Осин­ско­го района.

Население 21,0 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен в Среднем Пре­ду­ра­лье, на ле­вом бе­ре­гу реки Ка­ма (при­стань на Вот­кин­ском во­до­хра­ни­ли­ще), близ впа­де­ния в неё реки Тул­ва, в 110 км от железнодорожной станции Куе­да.

Воз­ник в 1591 году как Но­во­ни­коль­ская сло­бо­да. В 1-й четверти XVII века сло­бо­да бы­ла об­не­се­на ост­ро­гом для за­щи­ты от на­па­де­ний баш­кир. С 1646 года но­си­ла название Осин­ской сло­бо­ды. В 1662-1664 годах сло­бо­да и её ок­ре­ст­но­сти серь­ёз­но по­стра­да­ли от башкирского вос­ста­ния. С 1708 года современное название При­го­ро­док, с 1719 года При­го­род в со­ста­ве Ка­зан­ской губернии. В сентябре-но­ябре 1733 года в Осе раз­ме­щал­ся основной со­став 2-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции под руководством ка­пи­тан-ко­ман­до­ра В. Бе­рин­га. В 1735-1740 годах вы­дер­жа­ла на­па­де­ния баш­кир и ста­ла опо­рой русского на­се­ле­ния ре­гио­на во вре­мя оче­ред­но­го башкирского вос­ста­ния. С 1737 года Оса - центр Осин­ской во­лос­ти Уфим­ской пров. (уп­рав­ля­лась Орен­бург­ской ко­мис­си­ей), с то­го же вре­ме­ни вве­де­на долж­ность вое­во­ды. Во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов Оса два­ж­ды (декабрь 1773/январь1774 года; июнь/июль 1774 года) за­ни­ма­лась вос­став­ши­ми, кре­пость бы­ла со­жже­на. Го­род с 1781 года. Уезд­ный го­род Перм­ской гу­бер­нии (1781-1923 годы; до 1796 года - Перм­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). С середины XIX века важ­ный центр тор­гов­ли, в го­ро­де еже­год­но про­хо­ди­ла Ни­коль­ская яр­мар­ка. 5(18).2.1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Оса и Осин­ский уезд 27.5.1918 года бы­ли объ­яв­ле­ны на во­енном по­ло­же­нии. В мар­те 1919 года го­род за­нят час­тя­ми Си­бир­ской ар­мии под ко­мандованием А.В. Кол­ча­ка , 20.6.1919 года - РККА в хо­де Перм­ской на­сту­пательной опе­ра­ции. Рай­он­ный центр Ураль­ской области (1924-1934 годы), Сверд­лов­ской области (1934-1938 годы), Перм­ской (в 1940-1957 годах Мо­ло­тов­ской) области (1938-2005 годы), с 2005 года Перм­ско­го края.

Со­хра­ни­лось зна­чительное ко­ли­че­ст­во по­стро­ек в сти­ле клас­си­циз­ма : Ус­пен­ский со­бор (1790-1824 годы, верх сне­сён в 1930-е годов; ны­не Крае­ведческий му­зей), зда­ния вое­вод­ской и уезд­ной кан­це­ля­рии (оба 1800-1802 годы), При­сут­ст­вен­ных мест (1800-1828 годы), Гос­ти­но­го дво­ра (1-я половина XIX века). В середине XIX - начале XX веков по­строе­ны: ме­четь (середина XIX века), зда­ние городской упра­вы (1870), клад­би­щен­ская цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1882), 5-гла­вый Тро­иц­кий со­бор в рус­ском сти­ле (1902-1916 годы, архитектор А.Б. Тур­че­вич; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2003-07 годах), зда­ния жен­ской гим­на­зии (1906), зем­ской на­чаль­ной шко­лы в сти­ле мо­дерн (1912-1914 годы, архитектор Э.И. Грюн­фельдт). Об­лик цен­тра Осы так­же ха­рак­те­ри­зу­ет жи­лая за­строй­ка XIX - начала XX веков: до­ма А.А. Ива­но­ва (де­ре­вян­ные, 1-я половина XIX века), А.И. Оси­по­ва (1860, ны­не Дет­ская шко­ла ис­кусств), Г.А. Амир­ха­но­ва (2-я половина XIX века), усадь­бы П.С. Саф­ро­но­ва, И.П. Еме­ли­на, И.И. Ры­жи­кова (1890, ны­не библиотека), Чер­дын­це­вых и другие. Ме­мо­риа­лы Гражданской вой­ны 1917-1922 годов (1979), Великой Отечественной вой­ны (1979, за­вер­шён в 1987 году), «Зем­ля­кам-осин­цам - уча­ст­ни­кам Кре­сть­ян­ской вой­ны 1773-1775 годов под пред­во­ди­тель­ст­вом Е. Пу­га­чё­ва» (1982). Крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1911 году как Му­зей уезд­но­го зем­ст­ва; в 1954-1971 годах не дей­ст­во­вал; современное название с 1988 года; фи­лиал Перм­ско­го об­ла­ст­но­го крае­ведческого му­зея) с дио­ра­мой «Взя­тие Емель­я­ном Пу­га­чё­вым кре­по­сти Оса» (1987, художник Е.И. Да­ни­лев­ский). Фи­ли­ал Перм­ско­го государственного гу­ма­ни­тар­но-пе­да­го­гического университета (2000). Ан­самбль пес­ни и тан­ца «Ураль­ская ря­би­нуш­ка» имени Б.К. Брю­хо­ва (ос­но­ван в 1945 году как Осин­ский народный хор, современный ста­тус с 1976 года, современное название с 2000 года).

Ма­ши­но­стро­ительный за­вод (мо­биль­ные зда­ния, на­сос­ное обо­ру­до­ва­ние и другие), пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти.

В рай­оне Осы - до­бы­ча неф­ти (с 1963 года; ме­сто­ро­ж­де­ния Бак­ла­нов­ское, Осин­ское, Рас­свет­ное и другие), ле­со­за­го­тов­ки.

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