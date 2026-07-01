ОРТИС ДИЕГО

ОРТИС ДИЕГО (исп. Ortiz) - испанский тео­ре­тик му­зы­ки и ком­по­зи­тор.

С 1558 года до 1565 года (воз­мож­но, и до кон­ца жиз­ни) слу­жил ка­пель­мей­сте­ром при не­апо­ли­тан­ском дво­ре испанских гер­цо­гов. В 1553 году опуб­ли­ковал «Трак­тат о гло­сах» на испанском языке («Trat­ta­do de glosas sobre clausulas y otros ge­ne­ros de puntos en la musica de violo­nes...») и в собственном итальянском пе­ре­во­де («Glose sopra le cadenze et altre sorte de punti in la musica del violone»). Это пер­вый в ис­то­рии му­зы­ки труд, по­свящён­ный прак­ти­ке ор­на­мен­таль­но­го варь­и­ро­ва­ния (смотри в статье Ор­на­мен­ти­ка ) на струн­ных смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тах (у Ортиса име­ют­ся в ви­ду вио­лы).

Ортис пред­по­ла­гал, что му­зы­кант дол­жен ос­ваи­вать тех­ни­ку ук­ра­ше­ния ме­ло­дии, изу­чая мно­го­численные при­ве­дён­ные в трак­та­те при­ме­ры (от про­стых ка­ден­ций до раз­ви­тых со­ло), и са­мо­стоя­тель­но при­ни­мать ре­ше­ние о мес­те при­ме­не­ния ук­ра­ше­ния и его при­год­но­сти в кон­крет­ной музыкальной ком­по­зи­ции. По­ми­мо свет­ских со­чи­не­ний, опуб­ли­ко­ван­ных в на­зван­ном трак­та­те, Ортис пи­сал мно­го­го­лос­ную цер­ков­ную му­зы­ку для оф­фи­ция (маг­ни­фи­ка­ты, ан­ти­фо­ны, в том числе «Salve Regina»), мо­те­ты и другие. Цер­ков­но-музыкальные со­чи­не­ния (все­го 69 со­чи­не­ний для 4-7 го­ло­сов) на­пи­са­ны под влия­ни­ем тво­ре­ний Й. Оке­ге­ма, Жос­ке­на Де­пре, К. де Мо­ра­ле­са. Ортис при­вет­ст­во­вал ис­поль­зо­ва­ние музыкальных ин­ст­ру­мен­тов в церк­ви (имел в ви­ду пред­по­ло­жи­тель­но вио­лу да гам­ба, тром­бон, цинк), о чём со­хра­ни­лось письменное сви­детель­ст­во Ортиса в пре­ди­сло­вии к собственному сборнику со­чи­не­ний «Musices liber primus, hym­nos, magnificas, salves, motecta, psal­mos aliaque diversa cantica complectens» ( Ве­не­ция , 1565).

«Трак­тат о гло­сах» ак­тив­но ис­поль­зу­ет­ся современными му­зы­кан­та­ми, ра­бо­таю­щи­ми в рус­ле ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва.