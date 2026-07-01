ОРТИС ДИЕГО
ОРТИС ДИЕГО (исп. Ortiz) - испанский теоретик музыки и композитор.
С 1558 года до 1565 года (возможно, и до конца жизни) служил капельмейстером при неаполитанском дворе испанских герцогов. В 1553 году опубликовал «Трактат о глосах» на испанском языке («Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en la musica de violones...») и в собственном итальянском переводе («Glose sopra le cadenze et altre sorte de punti in la musica del violone»). Это первый в истории музыки труд, посвящённый практике орнаментального варьирования (смотри в статье Орнаментика) на струнных смычковых инструментах (у Ортиса имеются в виду виолы).
Ортис предполагал, что музыкант должен осваивать технику украшения мелодии, изучая многочисленные приведённые в трактате примеры (от простых каденций до развитых соло), и самостоятельно принимать решение о месте применения украшения и его пригодности в конкретной музыкальной композиции. Помимо светских сочинений, опубликованных в названном трактате, Ортис писал многоголосную церковную музыку для оффиция (магнификаты, антифоны, в том числе «Salve Regina»), мотеты и другие. Церковно-музыкальные сочинения (всего 69 сочинений для 4-7 голосов) написаны под влиянием творений Й. Окегема, Жоскена Депре, К. де Моралеса. Ортис приветствовал использование музыкальных инструментов в церкви (имел в виду предположительно виолу да гамба, тромбон, цинк), о чём сохранилось письменное свидетельство Ортиса в предисловии к собственному сборнику сочинений «Musices liber primus, hymnos, magnificas, salves, motecta, psalmos aliaque diversa cantica complectens» (Венеция, 1565).
«Трактат о глосах» активно используется современными музыкантами, работающими в русле аутентичного исполнительства.