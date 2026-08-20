Орте́га, Даниэль

Орте́га ( исп. Ortega Saavedra) , Даниэль (род. 11.11.1945, Ла-­Либертад) — никарагуанский революционер, политик, государственный деятель, президент Никарагуа (1984–1990, 2006 — наст. время).

О. родился в семье рабочих. Родители и оба брата — революционеры (Умберто стал генералом, Камило погиб в 1978, сражаясь с режимом А. Сомосы ). Учился в Университете Манагуа (факультет права). С юного возраста выступал против диктатуры Сомосы, в 15 лет впервые арестован за подпольную деятельность. В 1963 присо­единился к Сандинистскому фронту за национальное освобождение (СФНО). В 1964 на территории Гватемалы был арестован и передан Национальной гвардии Никарагуа. После освобождения с 1966 в составе руководства СФНО, в 1966–1967 командующий Центральным фронтом СФНО. В августе 1967 организовал убийство своего истязателя, гвардейца Г. Лакайо. В 1967–1974 — в тюрьме за вооруженное нападение на филиал «Bank of America». Освобожден с другими заключенными сандинистами в обмен на заложников из числа сторонников Сомосы. На Кубе прошел обучение по тактике ведения партизанской вой­ны. После возвращения в 1976 возглавил борьбу против правительственных вой­ск. Сомоса был свергнут в июле 1979, и О. вошел в состав Правительственной хунты национальной реконструкции, в 1984 избран президентом страны. Его правительство выступало за смешанную экономику, экспроприировало имущество семьи Сомосы, национализировало имущество лиц, бежавших из страны, банки и ряд транснациональных компаний, объявило природные ресурсы достоянием народа, начало проведение аграрной реформы. США с помощью «контрас» развязали в Никарагуа вой­ну, унесшую жизни 30 тыс. сторонников законной власти. Потери, связанные с вой­ной, а также резкое сокращение помощи со стороны СССР во 2‑й половине 1980‑х привели к ухудшению экономического положения. К власти в 1990 пришла В. Чаморро от Национального оппозиционного союза. После 16 лет власти неолибералов О. вновь избрали президентом в 2006, затем переизбрали в 2011, 2016 и 2021 (76 % голосов избирателей). Проводит центристский курс, сочетая рыночную экономику и рост государственного сектора. Развивает сотрудничество с Венесуэлой, Кубой, Боливией, Ираном, Россией.

Лит. : Ortega D. Revolución, democracia y religión. Managua, 1989; История Латинской Америки (Вторая половина ХХ века) / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2004. С. 135–180; Heyck D. L. D. Life Stories of the Nicaraguan Revolution. New York, 2019. Н. С. Иванов.