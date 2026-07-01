ОРОЗИЙ, ПАВЕЛ (лат. Paulus Orosius)

Христианский писатель и теолог.

Родом, возможно, из Испании. В 414 г. Орозий, будучи епископом Браги, прибыл к Августину Блаженному для обсуждения ереси Присциллиана, которые он сформулировал в своем первом сочинении «Наставление о заблуждении присциллиан и оригенистов», на которое Августин ответил своим трактатом, где поддержал Орозия. По рекомендации Августина, Орозий отправился в Вифлеем к Иерониму Блаженному , где участвует в борьбе с Пелагием. Орозий выступал с обвинением Пелагия, но добиться его осуждения не удалось: после чтения антипелагианских писем Августина Пелагий произнес свой знаменитый ответ «А кто мне Августин?». Орозий ответил на это «Апологетикой против пелагиан». Отправившись обратно в Испанию, Орозий получил недавно обнаруженные мощи св. Стефана, но не добравшись до места из-за нашествия вандалов , оставляет их на Менорке и отправляется в Карфаген к Августину, где и пишет свое основное сочинение – «Историю против язычников» в 7 книгах (ок. 417 г.).

Сочинение Орозия дополняет историософский труд Августина «О граде Божием» примерами несчастий и катастроф, произошедших до рождения Христа, с целью доказать, что христиане не являются причиной всех бед. Книги I-VI рассказывают об событиях до рождения Христа, VII повествует о периоде до времени жизни Орозия; Орозий соотносит 7 книг своей «Истории» с 7 днями творения мира. Основной его источник – хроники Евсевия и Иеронима, кроме того, использованы Ливий, Тацит, Светоний, Флор, Юстин, Евтропий. Сочинение Орозия было в первую очередь апологией, а не историей, так что оно в нем много неточностей и преувеличений, но оно содержит бесценную информацию о событиях, современных Орозию. Его сочинение пользовалось большим авторитетом и в Средние века использовалось как учебник истории.

Сочинения :

Orose. Histoires (Contre les Païens) / Ed. M.-P. Arnaud-Lindet. T. I-III. Paris, 1990-1991;

Павел Орозий. История против язычников. / Пер., вступ. ст., комм. и указ. В. М. Тюленева. СПб., 2004.