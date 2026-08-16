ОРОРА
ОРОРА (англ. Aurora) - город на Среднем Западе США, в северо-восточной части штата Иллинойс.
Население 216,0 тысяч человек (2013; в том числе 46,6% - выходцы из стран Латинской Америки, 19,1% - афроамериканцы), второй по числу жителей город штата после Чикаго. Расположен на реке Фокс, в 64 км к западу от центра города Чикаго. Входит в метрополитенский ареал Чикаго; практически слился с населёнными пунктами Норт-Орора (на севере), Шугар-Гров (на западе), Нейпервилл (на востоке), Монтгомери и Осуиго (на юге). Крупный узел автомобильных и железнодорожных магистралей, так называемые Западные ворота Чикаго. Международный аэропорт Болингбрукс-Клоу (в 17 км к юго- востоку от центра Ороры).
Поселение на месте будущего города основано в 1834 году на восточном берегу реки Фокс. В 1837 году получило статус города и современное название. В 1857 году к Ороре присоединено поселение на западном берегу реки Фокс. Индустриализация города началась с развития текстильного производства, позднее возникли предприятия тяжёлой промышленности. Этот процесс заметно ускорился после размещения здесь в 1856 году штаб-квартиры железнодорожной компании «Chicago and Aurora Railroad» (с 1868 года «Burlington and Quincy Railroad», затем «Burlington Northern»). В Ороре возникли локомотивное депо (являлось крупнейшим городским работодателем до 1960 года), вагоностроительный завод, вагоноремонтные мастерские и предприятия по производству дорожно-строительной техники. В конце XIX века Орора стала крупнейшим центром промышленного ареала долины реки Фокс; город принял значительное число иммигрантов из Европы. После отмены рабства в США (1865) начался приток афроамериканцев, после 1910 года - выходцев из Мексики. Орора - первый город в США, где была введена в эксплуатацию система уличного освещения (1881; в 1908 году получил неофициальное название «город огней»). В 1970-1980-е годы Орора испытывала серьёзные трудности в связи с закрытием ряда крупнейших промышленных предприятий (уровень безработицы вырос до 16%). В 1981 году создана Комиссия экономического развития Ороры (AEDC), в 1987-1990 годах - несколько индустриальных зон и бизнес-центров («Prime Aurora Business Park», «Meridian Business Campus»), численность населения Ороры начала быстро увеличиваться.
Среди достопримечательностей Ороры: дома У. Грина (1912, архитектор Ф.Л. Райт) и Р. Вансикл Форд (1947, архитектор Б. Гофф), административные здания Кистоун-билдинг (1923) и Германо-Американского банка (1925, оба - архитектор Дж.Г. Элмсли), многоквартирный дом Фокс-Айленд-Плейс (1928, архитектурное бюро «Graven & Mayger»; самое высокое здание Ороры, высота 74 м). В стиле ар деко построены театр «Парамаунт» (1931, архитекторы К.У. Рапп, Дж.Л. Рапп) и больница Сент-Чарльз (1931; ныне жилой комплекс «Фокс Ривер павилион»). Католическая церковь Богоматери Милосердия (1997).
Орора - важный региональный центр образования и культуры. Среди вузов - Университет Ороры (основан как колледж в 1893 году в городе Мендота, в Ороре с 1911 года, современный статус с 1985 года); кампусы колледжа Расмуссена и общественного колледжа «Уобонси». Публичная библиотека (1881). Музеи: зал «Великая армия республики» (1877), Центр искусства и истории Дейвида Л. Пирса (1906; в здании 1857) в составе Исторического общества Ороры, Региональный музей пожарного дела (основан в 1968 году; в здании пожарного депо 1894 года), научный «SciTech» для детей (1987), Центр индейской культуры Шингёте (назван в честь его основателей Г. и М. Шингёте; открыт в 1990 году при Университете Ороры), авиации «Air Classics» (в Шугар-Грове) и другие. Драматический театр «Парамаунт» (1931). Центр исполнительских искусств «Риверфронт плейхаус» (1978). Центр творчества «AuroraArtWalk» (1991; в здании бывшей текстильной фабрики). Городской парк Филлипс (с зоопарком; основан в 1924 году).
Основа городской экономики - сфера услуг (84,7% занятых; 2008), в структуре которой выделяются сектор ИТ, транспорт и логистика, финансовые и деловые услуги. Орора входит в состав так называемого Технологического и научно-исследовательского коридора Иллинойса (основная специализация - разработка компьютерных и новых пром.ышленных технологий, программного обеспечения, интернет-услуги и другое). С середины 1980-х годов город стал крупным складским и распределительным центром автозапчастей, строительного оборудования, промышленных газов, галантереи, продуктов питания. В Ороре находится одно из крупнейших в стране казино «Hollywood» (1993; площадь 4900 м2; второй основной работодатель в городе).
В обрабатывающей промышленности занято 10,7% работающих, в стройиндустрии - 4,6%. Действуют предприятия компаний: «Caterpillar» (производство строительной техники; крупнейший городской работодатель), «Stephens-Adamson» (погрузочно-разгрузочная техника, лифтовое оборудование), «National Metalwares» (стальные трубы), «Westell Technologies» (телефонное оборудование, модемы и другое), «Allsteel» (металлическая офисная мебель), «Aurora Silver Plate Manufacturing Company» (изделия из серебра, в том числе ювелирные), «Chicago Corset Company» (женская одежда), «Aurora Brewing Company» (пивоварение).