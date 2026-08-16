ОРОРА

ОРОРА (англ. Aurora) - го­род на Среднем За­па­де США, в северо-восточной час­ти шта­та Ил­ли­нойс.

Население 216,0 тысяч человек (2013; в том числе 46,6% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки, 19,1% - аф­роа­ме­ри­кан­цы), вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род шта­та по­сле Чи­ка­го. Рас­по­ло­жен на реке Фокс, в 64 км к за­па­ду от цен­тра города Чи­ка­го. Вхо­дит в мет­ро­по­ли­тен­ский аре­ал Чи­ка­го; прак­ти­че­ски слил­ся с на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми Норт-Оро­ра (на се­ве­ре), Шу­гар-Гров (на за­па­де), Ней­пер­вилл (на вос­то­ке), Монт­го­ме­ри и Осуи­го (на юге). Круп­ный узел ав­то­мо­биль­ных и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей, так называемые Западные во­ро­та Чи­ка­го. Ме­ж­ду­народный аэро­порт Бо­лин­гб­рукс-Клоу (в 17 км к юго- вос­то­ку от цен­тра Ороры).

По­се­ле­ние на мес­те бу­ду­ще­го го­ро­да ос­но­ва­но в 1834 году на восточном бе­ре­гу реки Фокс. В 1837 году по­лу­чи­ло ста­тус го­ро­да и современное название. В 1857 году к Ороре при­сое­ди­не­но по­се­ле­ние на западном бе­ре­гу реки Фокс. Ин­ду­ст­риа­ли­за­ция го­ро­да на­ча­лась с раз­ви­тия тек­стиль­но­го про­изводства, позд­нее воз­ник­ли пред­при­ятия тя­жё­лой промышленности. Этот про­цесс за­мет­но ус­ко­рил­ся по­сле раз­ме­ще­ния здесь в 1856 году штаб-квар­ти­ры железнодорожной ком­па­нии «Chicago and Aurora Railroad» (с 1868 года «Burlington and Quin­cy Railroad», за­тем «Burlington Nor­thern»). В Ороре воз­ник­ли ло­ко­мо­тив­ное депо (яв­ля­лось круп­ней­шим городским ра­бо­тода­те­лем до 1960 года), ва­го­но­строительный за­вод, ва­го­но­ре­монт­ные мас­тер­ские и пред­прия­тия по про­изводству до­рож­но-стро­ительной тех­ни­ки. В конце XIX века Орора ста­ла круп­ней­шим цен­тром промышленного ареа­ла до­ли­ны реки Фокс; го­род при­нял зна­чительное чис­ло им­ми­гран­тов из Ев­ро­пы . По­сле от­ме­ны раб­ст­ва в США (1865) на­чал­ся при­ток аф­роа­ме­ри­кан­цев, по­сле 1910 года - вы­ход­цев из Мек­си­ки . Орора - пер­вый го­род в США, где бы­ла вве­де­на в экс­плуа­та­цию сис­те­ма улич­но­го ос­ве­ще­ния (1881; в 1908 году по­лу­чил не­официальное название «го­род ог­ней»). В 1970-1980-е годы Орора ис­пы­ты­ва­ла серь­ёз­ные труд­но­сти в свя­зи с за­кры­ти­ем ря­да круп­ней­ших промышленных пред­при­ятий (уро­вень без­ра­бо­ти­цы вы­рос до 16%). В 1981 году соз­да­на Ко­мис­сия эко­но­мического раз­ви­тия Ороры (AEDC), в 1987-1990 годах - несколько ин­ду­ст­ри­аль­ных зон и биз­нес-цен­тров («Prime Aurora Business Park», «Meridian Business Campus»), чис­лен­ность на­се­ле­ния Ороры на­ча­ла бы­ст­ро уве­ли­чи­вать­ся.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Ороры: до­ма У. Гри­на (1912, архитектор Ф.Л. Райт) и Р. Ван­сикл Форд (1947, архитектор Б. Гофф), административные зда­ния Кис­то­ун-бил­динг (1923) и Германо-Американского бан­ка (1925, оба - архитектор Дж.Г. Эл­мс­ли), мно­го­квар­тир­ный дом Фокс-Ай­ленд-Плейс (1928, ар­хитектурное бю­ро «Graven & Mayger»; са­мое вы­со­кое зда­ние Ороры, высота 74 м). В сти­ле ар де­ко по­строе­ны те­атр «Па­ра­ма­унт» (1931, ар­хи­тек­то­ры К.У. Рапп, Дж.Л. Рапп) и боль­ни­ца Сент-Чарльз (1931; ны­не жи­лой ком­плекс «Фокс Ри­вер па­ви­ли­он»). Ка­то­лическая церковь Бо­го­ма­те­ри Ми­ло­сер­дия (1997).

Орора - важ­ный ре­гио­наль­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Сре­ди ву­зов - Университет Ороры (ос­но­ван как колледж в 1893 году в городе Мен­до­та, в Ороре с 1911 года, современный статус с 1985 года); кам­пу­сы кол­лед­жа Рас­мус­се­на и об­щественного кол­лед­жа «Уо­бон­си». Пуб­лич­ная библиотека (1881). Му­зеи: зал «Ве­ли­кая ар­мия рес­пуб­ли­ки» (1877), Центр искусства и ис­то­рии Дей­ви­да Л. Пир­са (1906; в зда­нии 1857) в со­ста­ве Ис­то­рического об­ще­ст­ва Ороры, Ре­гио­наль­ный му­зей по­жар­но­го де­ла (ос­но­ван в 1968 году; в зда­нии по­жар­но­го де­по 1894 года), на­уч­ный «SciTech» для де­тей (1987), Центр ин­дей­ской куль­ту­ры Шин­гё­те (на­зван в честь его ос­но­ва­те­лей Г. и М. Шин­гё­те; от­крыт в 1990 году при Университете Ороры), авиа­ции «Air Classics» (в Шу­гар-Гро­ве) и другие. Дра­ма­тический те­атр «Па­ра­ма­унт» (1931). Центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств «Ри­вер­фронт плей­ха­ус» (1978). Центр твор­че­ст­ва «Auro­raArtWalk» (1991; в зда­нии бывшей тек­стиль­ной фаб­ри­ки). Городской парк Фил­липс (с зоо­пар­ком; ос­но­ван в 1924 году).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (84,7% за­ня­тых; 2008), в струк­ту­ре ко­то­рой вы­де­ля­ют­ся сек­тор ИТ, транс­порт и ло­ги­сти­ка, фи­нан­со­вые и де­ло­вые ус­лу­ги. Орора вхо­дит в со­став так называемого Тех­но­ло­гического и на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ско­го ко­ри­до­ра Ил­ли­ной­са (основная спе­циа­ли­за­ция - раз­ра­бот­ка ком­пь­ю­тер­ных и но­вых пром.ышленных тех­но­ло­гий, про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, ин­тер­нет-ус­лу­ги и другое). С середины 1980-х годов го­род стал круп­ным склад­ским и рас­пре­де­лительным цен­тром ав­то­зап­ча­стей, стро­ительного обо­ру­до­ва­ния, промышленных га­зов, га­лан­те­реи, про­дук­тов пи­та­ния. В Ороре на­хо­дит­ся од­но из круп­ней­ших в стра­не ка­зи­но «Hollywood» (1993; площадь 4900 м2; вто­рой основной ра­бо­то­да­тель в го­ро­де).

В об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности за­ня­то 10,7% ра­бо­таю­щих, в строй­ин­ду­ст­рии - 4,6%. Действуют пред­при­ятия ком­па­ний: «Caterpillar» (про­изводство стро­и­тель­ной тех­ни­ки; круп­ней­ший городской рабо­то­да­тель), «Stephens-Adamson» (по­гру­зоч­но-раз­гру­зоч­ная тех­ни­ка, лиф­товое обо­ру­до­ва­ние), «National Metal­wares» (сталь­ные тру­бы), «Westell Tech­nologies» (те­ле­фон­ное обо­ру­до­ва­ние, мо­де­мы и другое), «Allsteel» (ме­тал­лическая офис­ная ме­бель), «Aurora Silver Plate Manufacturing Company» (из­де­лия из се­реб­ра, в том числе юве­лир­ные), «Chicago Cor­set Company» (жен­ская оде­ж­да), «Aurora Bre­wing Company» (пи­во­ва­ре­ние).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)