ОРМАНДИ ЮДЖИН

ОРМАНДИ ЮДЖИН (Настоящее имя и фамилия Енё Блау, Blau) - американский ди­ри­жёр венгерского про­ис­хо­ж­де­ния.

В 1913 году окон­чил Ко­ро­лев­скую ака­де­мию му­зы­ки в Бу­да­пеш­те (класс скрип­ки Е. Ху­бая, ком­по­зи­ции обу­чал­ся у З. Ко­дая), в 1919-1921 годах профессор по клас­су скрип­ки там же. Как ди­ри­жёр сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. В 1917-1921 годах кон­церт­мей­стер Блют­нер-ор­ке­ст­ра (Бер­лин). С 1921 года в США (гра­ж­дан­ст­во с 1927 года). В 1924 году де­бю­ти­ро­вал в ка­че­ст­ве ди­ри­жё­ра в Нью-Йор­ке (с сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром ки­но­те­ат­ра «Ка­пи­тол» ис­пол­нил фраг­мен­ты 4-й сим­фо­нии П.И. Чай­ков­ско­го). В 1931-1936 годах главный ди­ри­жёр сим­фо­нического ор­ке­ст­ра в Мин­неа­по­ли­се. В 1931 году впер­вые вы­сту­пил с Фи­ла­дель­фий­ским ор­ке­ст­ром (за­ме­нил А. Тос­ка­ни­ни). В 1936-1938 годах ди­ри­жёр (вме­сте с Л. Сто­ков­ским), в 1938-1980 годах главный ди­ри­жёр это­го ор­ке­ст­ра, ко­то­рый под руководством Орманди стал од­ним из луч­ших ор­ке­ст­ров в ми­ре. Ак­тив­но га­ст­ро­ли­ро­вал в США, Ев­ро­пе, Азии, Ав­ст­ра­лии; в СССР впер­вые в 1958. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра – со­чи­не­ния ком­по­зи­то­ров-ро­ман­ти­ков и им­прес­сио­ни­стов; час­то ис­пол­нял со­чи­не­ния русских ком­по­зи­то­ров - М.П. Му­сорг­ско­го, П.И. Чай­ков­ско­го, С.В. Рах­ма­ни­но­ва, С.С. Про­кофь­ева, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча. Пер­вый ис­пол­ни­тель «Сим­фо­ни­че­ских тан­цев» Рах­ма­ни­но­ва (1941), Кон­цер­та для ле­вой ру­ки «Diversions» Б. Брит­те­на (1942), 1-го скри­пич­но­го кон­цер­та (1941) и сюи­ты из ба­ле­та «Ме­дея» (1947) С. Бар­бе­ра, 3-го фортепианного кон­цер­та Б. Бар­то­ка (1946, со­лист Д. Шан­дор) и других.

Сре­ди мно­го­численных грам­за­пи­сей: «Про­свет­лён­ная ночь» А. Шён­бер­га (ор­ке­ст­ро­вая вер­сия; 1934); сюи­та из опе­ры «Ха­ри Янош» З. Ко­дая (1946); кан­та­та «Алек­сандр Нев­ский» (1945), 6-я (1950) и 7-я (1953) сим­фо­нии С.С. Про­кофь­е­ва ; 21-я сим­фо­ния Н.Я. Мяс­ков­ско­го (1947); 1-й вио­лон­чель­ный кон­церт (1959, со­лист М.Л. Рос­тро­по­вич) и 4-я сим­фо­ния (1963) Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча ; ши­ро­кую из­вест­ность при­об­ре­ли грам­за­пи­си фортепианных кон­цер­тов Рах­ма­ни­но­ва в ис­пол­не­нии ав­то­ра и Ор­ман­ди.