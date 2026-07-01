ОРМАНДИ ЮДЖИН
ОРМАНДИ ЮДЖИН (Настоящее имя и фамилия Енё Блау, Blau) - американский дирижёр венгерского происхождения.
В 1913 году окончил Королевскую академию музыки в Будапеште (класс скрипки Е. Хубая, композиции обучался у З. Кодая), в 1919-1921 годах профессор по классу скрипки там же. Как дирижёр систематического образования не получил. В 1917-1921 годах концертмейстер Блютнер-оркестра (Берлин). С 1921 года в США (гражданство с 1927 года). В 1924 году дебютировал в качестве дирижёра в Нью-Йорке (с симфоническим оркестром кинотеатра «Капитол» исполнил фрагменты 4-й симфонии П.И. Чайковского). В 1931-1936 годах главный дирижёр симфонического оркестра в Миннеаполисе. В 1931 году впервые выступил с Филадельфийским оркестром (заменил А. Тосканини). В 1936-1938 годах дирижёр (вместе с Л. Стоковским), в 1938-1980 годах главный дирижёр этого оркестра, который под руководством Орманди стал одним из лучших оркестров в мире. Активно гастролировал в США, Европе, Азии, Австралии; в СССР впервые в 1958. Основа репертуара – сочинения композиторов-романтиков и импрессионистов; часто исполнял сочинения русских композиторов - М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича. Первый исполнитель «Симфонических танцев» Рахманинова (1941), Концерта для левой руки «Diversions» Б. Бриттена (1942), 1-го скрипичного концерта (1941) и сюиты из балета «Медея» (1947) С. Барбера, 3-го фортепианного концерта Б. Бартока (1946, солист Д. Шандор) и других.
Среди многочисленных грамзаписей: «Просветлённая ночь» А. Шёнберга (оркестровая версия; 1934); сюита из оперы «Хари Янош» З. Кодая (1946); кантата «Александр Невский» (1945), 6-я (1950) и 7-я (1953) симфонии С.С. Прокофьева; 21-я симфония Н.Я. Мясковского (1947); 1-й виолончельный концерт (1959, солист М.Л. Ростропович) и 4-я симфония (1963) Д.Д. Шостаковича; широкую известность приобрели грамзаписи фортепианных концертов Рахманинова в исполнении автора и Орманди.