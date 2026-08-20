ОРЛОВЫ

ОРЛОВЫ - русские дворянские роды различного происхождения.

1) По од­ной из вер­сий, яв­ля­ет­ся вет­вью из­вест­но­го с конца XV - начала XVI веков дво­рян­ско­го ро­да Ор­ло­вых (од­но­род­цев Бек­ле­ми­ше­вых, Зме­евых, Княж­ни­ных, Ще­по­тье­вых и др.). Ро­до­на­чаль­ник - Вла­ди­мир Лукь­я­но­вич Ор­лов (?-1639 год), дво­ро­вой сын бо­яр­ский Бе­жец­ко­го Вер­ха, губ­ной ста­рос­та (1613, 1626-1628 годы), вла­дел деревней Лют­ки­но в Бе­жец­ком Вер­хе. Из­вест­ны его сы­но­вья: Сте­пан Вла­ди­ми­ро­вич (около 1604-1607 - 1641 годы), го­ро­до­вой сын бо­ярский по Бе­жец­ко­му Вер­ху (упо­ми­на­ет­ся в 1631, 1634 годах), но­вик (в 1622 году), участ­ник русско-польской вой­ны 1632-1634 годы; Иван Вла­ди­ми­ро­вич [1617-28.6(8.7).1659 года], вы­бор­ный сын бо­яр­ский по Бе­жец­ко­му Вер­ху, впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1622 году как не­до­росль, с 1640-х годах слу­жил в жиль­цах, в 1647/1648 годах уча­ст­во­вал в об­нов­ле­нии кре­по­сти Лив­ны и по­строй­ке города Ца­рёв-Алек­се­ев (ны­не Но­вый Ос­кол), убит в Кон­отоп­ском сра­же­нии 1659 года.

Из­вес­тен сын И.В. Ор­ло­ва - Иван Ива­но­вич [?-10(20).6.1693 года], стряп­чий ца­ри­цы Пра­ско­вьи Фё­до­ров­ны (с 1692 года), до это­го слу­жил жиль­цом. Из его 6 сы­но­вей наи­бо­лее из­ве­стен Гри­го­рий Ива­но­вич [1676-1(12).4.1746 года], действительный статский советник (1741), на­чал служ­бу жиль­цом (1698), уча­ст­ник Северной вой­ны 1700-1721 годов, в том числе Нарв­ско­го сра­же­ния 1700 года, штур­ма Ни­ен­шан­ца (1703), сра­же­ния при Со­кол­ках (1709), Пол­тав­ской бит­вы 1709 года, взя­тия Вы­бор­га, Ри­ги и Дю­на­мюн­де (1710), в 1711-1724 годах слу­жил в Ин­гер­ман­ланд­ском пехотном пол­ку, на­хо­дил­ся в со­ста­ве морского десан­та в Ган­гут­ском сра­же­нии 1714 года. Участ­ник Прут­ско­го по­хо­да 1711 года. В 1724 году за скуп­ку пред­на­зна­чен­но­го для сол­дат хле­ба раз­жа­ло­ван из пол­ков­ни­ков в сол­да­ты и со­слан в Ро­гер­вик (ны­не Пал­ди­ски) на ка­тор­гу на 3 го­да, по­сле смер­ти императора Пет­ра I (1725) вос­ста­нов­лен в чи­нах, исполняющий обязанности обер-кригс-ко­мис­са­ра в Ас­т­ра­ха­ни (1725-1727 годы), временный управ­ляю­щий ге­не­раль­ной ко­мис­си­ей Ни­зо­во­го кор­пу­са (1727-1730 годы), в 1738 году от­став­лен с во­енной служ­бы, ви­це-гу­бер­на­тор Нов­го­род­ской губернией (с 1742 года).

Из­вест­ны 5 сы­но­вей Г.И. Ор­ло­ва, ко­то­рые дея­тель­но уча­ство­ва­ли в пе­ре­во­ро­те 1762 года, со­вер­шён­ном в поль­зу императрицы Ека­те­ри­ны II , за что ука­зом им­пе­рат­ри­цы от 22.9(3.10).1762 года воз­ве­де­ны в граф­ское дос­то­ин­ст­во: Иван Гри­горь­е­вич [3(14).9.1733-18(29).11.1791], гвардии ка­пи­тан (1762), дей­ст­вительный ка­мер­гер (1762), с 1764 года в от­став­ке, жил в основном в Мо­ск­ве , управ­лял не­раз­де­лён­ны­ми име­ния­ми Орловых, депутат Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/1769 годов от дво­рян­ст­ва Вя­зем­ско­го уезда (из­бран мар­ша­лом ко­мис­сии, но взял са­мо­от­вод); Г.Г. Ор­лов, воз­ве­дён­ный 21.7.1763 года гра­мо­той императора Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Фран­ца I в кня­же­ское дос­то­ин­ст­во Свя­щен­ной Римской им­пе­рии; А.Г. Ор­лов [с 10(21). 7.1775 года - Ор­лов-Чес­мен­ский]; Фё­дор Гри­горь­е­вич [8(19).2.1741-17(28).5. 1796], генерал-ан­шеф (1775), уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, обер-про­ку­рор 4-го департамента Се­на­та (с 1763 года), депутат Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/1769 годов от дво­рян­ст­ва Ор­лов­ско­го уезда, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, на­хо­дясь в со­ста­ве эс­кад­ры адмирала Г.А. Спи­ри­до­ва во вре­мя 1-й Ар­хи­пе­лаг­ской экс­пе­ди­ции русского фло­та (смотри в статье Ар­хи­пе­лаг­ские экс­пе­ди­ции), уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Пе­ло­пон­нес­ско­го вос­ста­ния 1770 года, от­ли­чил­ся при оса­де кре­по­сти Ко­рон, в Чес­мен­ском сра­же­нии 1770 года, в сра­же­нии у острова Гид­ра (в 1770 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни и шпа­гой, усы­пан­ной брил­ли­ан­та­ми), с 1775 года в от­став­ке, имел зна­чительную биб­лио­те­ку, не был же­нат, имел де­тей от вне­брач­ных свя­зей с до­че­рью московского куп­ца и вдо­вой (с 1780 года) ка­мер­ди­не­ра императрицы Ека­те­ри­ны II Ели­за­ве­той Ми­хай­лов­ной По­по­вой (уро­ж­дён­ной Гу­сят­ни­ко­вой) [1757-25.4(6.5).1791 года] и дво­рян­кой Тать­я­ной Фё­до­ров­ной Оку­ло­вой (уро­ж­дён­ной Яро­сла­во­вой) [?-7(19)3.1846 года]; В.Г. Ор­лов. За вре­мя сво­его прав­ле­ния императрицы Ека­те­ри­на II по­жа­ло­ва­ла Орловам около 45 тысяч душ муж­ско­го по­ла, ука­зом от 23.4(4.5).1768 года име­ния Орлова в Мос­ков­ской и Ка­зан­ской гу­бер­ни­ях об­ме­не­ны на ка­зён­ные зем­ли (свыше 218,5 тысяч га) в По­вол­жье, в рай­оне Са­мар­ской Лу­ки и Жи­гу­лёв­ских гор. Кро­ме этих зе­мель, на­хо­див­ших­ся до 1791 года в об­щем вла­де­нии Орловых, ка­ж­до­му из брать­ев при­над­ле­жа­ли об­шир­ные по­жа­ло­ван­ные и при­обре­тён­ные име­ния в Московской гу­бер­нии, Во­ро­неж­ском, Сим­бир­ском и Твер­ском на­ме­ст­ни­че­ст­вах. Их двою­род­ный брат - Гри­го­рий Ни­ки­тич [26.1(6.2).1728-23.3(4.4).1803], обер-гоф­мар­шал (чин по­лу­чен в 1782 году), дей­ст­вительный ка­мер­гер (1766), за­ни­мал долж­но­сти гоф­мар­ша­ла (1768-1777 годы; до 1773 года исполняющий обязанности) и обер-гоф­мар­ша­ла (1777-1795 годы; до 1782 года исполняющий обязанности), пре­зи­дент При­двор­ной кон­то­ры (1786-1795 годы), по­стро­ил в сво­ём име­нии в селе Ком­ле­во Руз­ско­го уезда цер­ковь во имя ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние» (1802).

Из­вес­тен сын Г.Г. Ор­ло­ва от вне­брач­ной свя­зи с великой княжной Ека­те­ри­ной Алек­се­ев­ной (бу­ду­щей императрицей Ека­те­ри­ной II) - А.Г. Боб­рин­ский, ро­до­на­чаль­ник гра­фов Боб­рин­ских. Из­вест­ны де­ти А.Г. Ор­ло­ва-Чес­мен­ско­го: вне­брач­ный сын дво­ря­нин Алек­сандр Алек­сее­вич (с 1775 года Чес­мен­ский) [1761 или 1762 - 27.2(10.3).1820 года], генерал-майор (1807), учил­ся в Лейп­циг­ском университете (1771 - ве­ро­ят­но, 1774; под име­нем графа Алек­санд­ра Вла­ди­ми­ро­ви­ча Ор­ло­ва) и Кем­бридж­ском университете (1779-1780 годы), с 1774 года на во­енной служ­бе, уча­ст­ник по­хо­да в Фин­лян­дию в 1788 года во вре­мя русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов, за­тем уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов: де­жур­ный пол­ков­ник при свет­лей­шем князе Г.А. По­тём­ки­не-Тав­ри­че­ском (1789-1790 годы), уча­ст­ник сра­же­ний при Ку­ша­нах, Ак­кер­ма­не, взя­тия Бен­дер, уча­ст­ник Поль­ской кам­па­нии 1792 года, от­ли­чил­ся при по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года (ор­ден Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), с декабря 1796 года в от­став­ке, в 1804 году в под­мос­ков­ном име­нии Сад­ки ос­но­вал пер­во­класс­ную фаб­ри­ку сельскохозяйственных ору­дий, с 1808 года управ­ляю­щий де­ла­ми еди­но­кров­ной се­ст­ры графини А.А. Ор­ло­вой-Чес­мен­ской, в 1810-е годы ру­ко­во­дил про­ве­де­ни­ем кон­ных бе­гов близ Мо­ск­вы, та­рус­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1814-1817 годы); гра­фи­ня Ан­на Алек­се­ев­на [2(13).5.1785-5(17).10.1848], ка­мер-фрей­ли­на Его Императорского Величества (с 1817 года), фрей­ли­на Ее Императорского Величества (с 1792 года), по­сле смер­ти от­ца (1807/1808 годы) унас­ле­до­ва­ла ог­ром­ное со­стоя­ние (толь­ко не­дви­жи­мость оце­ни­ва­лась в 45 миллионов рублей), в юно­сти пе­ре­жи­ла пе­ри­од ду­хов­ных ис­ка­ний, от­ли­ча­лась на­бож­но­стью, по­свя­ти­ла се­бя ре­лигиозно-бла­го­тво­рительной дея­тель­но­сти, уча­ст­ни­ца так называемой русской пра­во­слав­ной оп­по­зи­ции, её ду­хов­ны­ми на­став­ни­ка­ми бы­ли ста­рец Рос­тов­ско­го Спа­со- Яков­лев­ско­го монастыря Ам­фи­ло­хий (с 1817 года) и ие­ро­мо­нах (с 1822 года ар­хи­ман­д­рит) Фо­тий (воз­вы­ше­нию ко­то­ро­го она спо­соб­ст­во­ва­ла), на­стоя­тель Де­ре­вя­ниц­ко­го (1820-1822 годы), Ско­во­род­ско­го (1822) и Юрь­е­ва (1822-1838 годы) мо­на­сты­рей близ Нов­го­ро­да. С 1821 года офи­ци­аль­но ста­ла ду­хов­ной до­че­рью ар­химандрита Фо­тия, ко­то­рый от­го­во­рил её при­ни­мать мо­на­ше­ст­во и ре­ко­мен­до­вал ей про­дол­жать жить свет­ской жиз­нью, при этом со­блю­дая мо­на­ше­ские обе­ты; со­хра­ни­лась пе­ре­пис­ка А.А. Ор­ло­вой-Чес­мен­ской с ар­химандритом Фо­ти­ем (11 то­мов ори­ги­на­лов за 1829-1838 годы; 19 то­мов ко­пий за 1820-1835 годы). Круп­ней­шая цер­ков­ная бла­го­тво­ри­тель­ни­ца (все­го по­тра­ти­ла около 25 миллионов рублей), жерт­во­ва­ла на вос­ста­нов­ле­ние Юрь­е­ва монастыря по­сле по­жа­ра в 1823 году (30 тысяч рублей; в 1838-1843 годах для нужд Юрь­е­ва монастыря соз­да­ла ка­пи­тал свыше 100 тысяч рублей), на соз­да­ние брон­зо­во­го ико­но­ста­са в Ус­пен­ском со­бо­ре Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры (около 1 миллиона рублей ас­сиг­на­ция­ми; в 1840-е годы вы­де­ли­ла на ну­ж­ды лав­ры около 50 тысяч рублей), на со­ору­же­ние се­реб­ря­ной ра­ки и се­ни для мо­щей великомученницы Вар­ва­ры в Ми­хай­лов­ском Зла­то­вер­хом монастыре, се­реб­ря­ной ра­ки для мо­щей святителя Алек­сия в московском Чу­до­вом монастыре и пр., на ук­ра­ше­ние церк­вей Кон­стан­ти­но­по­ля, Алек­сан­д­рии, Да­ма­ска и др. К кон­цу жиз­ни фи­нан­со­вое по­ло­же­ние гра­фи­ни бы­ло по­дор­ва­но, од­на­ко прак­ти­че­ски всё ос­тав­шее­ся на­след­ст­во на­зна­ча­лось к раз­да­че церк­вам, мо­на­сты­рям и на бла­го­тво­ри­тель­ность. Бу­ду­чи про­тив­ни­цей кре­по­ст­но­го пра­ва, об­ра­ти­ла мно­гих сво­их кре­сть­ян в воль­ных хле­бо­паш­цев, а часть пе­ре­ве­ла в удель­ное ве­дом­ст­во, ор­га­ни­зо­ва­ла мис­сио­нер­скую дея­тель­ность в сво­их са­мар­ских име­ни­ях.

Из де­тей Ф.Г. Ор­ло­ва, ко­то­рым ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 27.4(8.5).1796 года да­ро­ва­ны по­том­ст­вен­ное дво­рян­ст­во и фа­ми­лия Ор­ло­вы, наи­бо­лее из­вест­ны: А.Ф. Ор­лов, воз­ве­дён­ный ука­зом императора Ни­ко­лая I от 25.12.1825(6.1.1826 года) в граф­ское дос­то­ин­ст­во, а ука­зом императора Алек­сан­д­ра II от 26.8(7.9).1856 года в кня­же­ское дос­то­ин­ст­во; М.Ф. Ор­лов. Из­вес­тен сын А.Ф. Ор­ло­ва - князь (с 1856 года) Н.А. Ор­лов. Его сы­но­вья: Алек­сей Ни­ко­лае­вич (30.4.1867-2.10.1916), генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1909), с 1885 года на во­енной служ­бе, в 1887-1894 годах слу­жил в лейб-гвардии Кон­ном пол­ку, в 1894-1896 и 1901-1916 годах со­сто­ял при российском по­соль­ст­ве во Фран­ции, по­мощ­ник российского во­енного аген­та в Па­ри­же (1896-1901 годы); Вла­ди­мир Ни­ко­лае­вич (12.1.1869-29.8.1927), генерал-лейтенант (1915), в 1889-1901 годах слу­жил в лейб-гвардии Кон­ном пол­ку, по­мощ­ник начальника (1901-1906 годы), начальник (1906-1915 годы) Кан­це­ля­рии Императорской Главной квар­ти­ры (с 1904 года Во­ен­но-по­ход­ной кан­це­ля­рии Его Императорского Величества), генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1909). Вхо­дил в бли­жай­шее ок­ру­же­ние императора Ни­ко­лая II. Край­не не­га­тив­но от­но­сил­ся к Г.Е. Рас­пу­ти­ну и по тре­бо­ва­нию императрицы Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны был уда­лён от дво­ра. По­мощ­ник по гражданской час­ти на­ме­ст­ни­ка на Кав­ка­зе (1915-1917 годы). Сра­зу по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года от­стра­нён от долж­но­сти, с 31.3(13.4).1917 года в от­став­ке. В 1917-1918 годах жил в име­нии Ча­ир в Кры­му вме­сте с великим князем Ни­ко­ла­ем Ни­ко­лае­ви­чем Млад­шим, за­тем эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию, где про­жи­вал в сво­ём зам­ке Бель­фон­тен. Сын В.Н. Ор­ло­ва - Ни­ко­лай Вла­ди­ми­ро­вич [16(28).2.1895-30.5.1961], уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, слу­жил в артиллерийской бри­га­де гвардейской кавказской ди­ви­зии, 1-м бра­ком (1917-1940 годы) был же­нат на княж­не императорской кро­ви На­де­ж­де Пет­ров­не [3(15).3.1898-21.4.1988], в апреле 1919 года эва­куи­ро­ван из Кры­ма вме­сте с же­ной, тес­тем, вдов­ст­вую­щей императрицей Ма­ри­ей Фё­до­ров­ной и не­ко­то­ры­ми другими чле­на­ми ди­на­стии Ро­ма­но­вых на британском крей­се­ре «Маль­бо­ро», в эмиг­ра­ции жил во Фран­ции, Юго­славии, с 1940 года в США, в 1946-1955 годах ра­ботал главным пе­ре­во­дчи­ком в ООН, в 1959 году со­про­во­ж­дал Н.С. Хру­щёва в по­езд­ке по США в ка­че­ст­ве пе­ре­вод­чи­ка, с его смер­тью род кня­зей Орловых по муж­ской ли­нии пре­сёк­ся. Окон­ча­тель­но род кня­зей Орловых пре­сёк­ся со смер­тью стар­шей до­че­ри Н.В. Ор­ло­ва - Ири­ны Ни­ко­ла­ев­ны (27.3.1918-16.9.1989).

Из де­тей В.Г. Ор­ло­ва наи­бо­лее из­вест­ны: Со­фья Вла­ди­ми­ров­на [6(17).11. 1774-7(19).1.1844], за­му­жем (с 1789 года) за графом Н.П. Па­ни­ным; Гри­го­рий Вла­ди­ми­ро­вич [3(14).9.1777-23.6(5.7).1826], тайный советник (1812), дей­ст­вительный ка­мер­гер (1798), обер-про­ку­рор 1-го департамента Се­на­та (1806-1809 годы), в 1808 году на свои сред­ст­ва ос­но­вал на Ела­ги­ном ост­ро­ве в Санкт-Пе­тер­бур­ге Ор­лов­ский прак­ти­чес­ки-тео­ре­ти­чес­кий лес­ной институт, главный ди­рек­тор государственных ле­сов (1809-1811 годы), ди­рек­тор Департамента государственных иму­ществ (1811-1813 годы), се­на­тор (с 1812 года), жил главным образом за гра­ни­цей, его дом в Па­ри­же был одним из цен­тров куль­тур­ной жиз­ни сто­ли­цы Фран­ции, ав­тор книг (все на французском языке) «Очер­ки по ис­то­рии му­зы­ки в Ита­лии...» (тома 1-2, 1823), «Пу­те­ше­ст­вие по Фран­ции, или пись­ма... к гра­фи­не Со­фье Стро­га­но­вой» (тома 1-3, 1824), «За­пис­ки... о Не­апо­ли­тан­ском ко­ро­лев­ст­ве» (1825), по ини­циа­ти­ве Г.В. Ор­ло­ва и его же­ны Ан­ны Ива­нов­ны, уро­ж­дён­ной графини Сал­ты­ко­вой [9(20).9. 1780-5(17).12.1824], осу­ще­ст­в­лён пе­ре­вод ба­сен И.А. Кры­ло­ва на французский и итальянский язы­ки (тома 1-2, 1825); На­та­лья Вла­ди­ми­ров­на [4(15).6.1782-12(24). 9.1819], за­му­жем (с 1803 года) за Пет­ром Льво­ви­чем Да­вы­до­вым [22.6(3.7).1781-1842 год].

Из­вес­тен вне­брач­ный сын Г.В. Ор­ло­ва от свя­зи с поль­кой Ма­ри­ей Кос (1799-1852 годы) - Гри­го­рий Гри­горь­е­вич (в 1824-1834 годах Ор­лов, с 1834 года Гри­горь­ев) (26.9.1819-17.3.1899), тайный советник (1875), в 1834 году за­пи­сан в ку­пе­че­ст­во Санкт-Пе­тер­бур­га, окон­чил Императорскую Ме­ди­ко-хи­рур­гическую ака­де­мию в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1844), в 1847-1850 годах слу­жил в Во­енном министерстве, с 1850 года в МВД, по­томственный дво­ря­нин (1861), ви­це-гу­бер­на­тор Пен­зен­ской (1863-1866 годы) и Вла­ди­мир­ской (1866-1870 годы) гу­бер­ний. Гу­бер­на­тор Оло­нец­кой губернии (1870-1890 годы), мно­го сде­лал для раз­ви­тия ин­фра­струк­ту­ры ре­гио­на. По его пред­ло­же­нию ре­ор­га­ни­зо­ва­на зем­ская медицинская служ­ба (в част­но­сти, по­строе­ны 7 но­вых боль­ниц). На­сто­ял на ор­га­ни­за­ции Мор­ским министерством мас­штаб­ной экс­пе­ди­ции по гид­ро­гра­фическому опи­са­нию и съём­ке Онеж­ско­го озера (1874-1894 годы), ак­тив­но со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию и бла­го­ус­т­рой­ст­ву Пет­ро­за­вод­ска, в 1885 году в го­роде ус­та­нов­лен пер­вый в Рос­сии па­мят­ник императору Алек­сан­д­ру II (скульп­тор И.Н. Шрё­дер). Ини­циа­тор ос­но­ва­ния Оло­нец­ко­го ес­те­ст­вен­но-промышленного и ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фического му­зея (1871; ны­не Ка­рель­ский государственный крае­ведческий му­зей), по­строй­ки те­ат­раль­но­го зда­ния для Бла­го­тво­рительного общества (1872), соз­да­ния Общества лю­би­те­лей музыкального и дра­ма­тического искусства (1877) и др. Член со­ве­та ми­ни­ст­ра внутренних дел (с 1890 года). Пер­вым бра­ком был же­нат на княж­не М.И. Одо­ев­ской (из ро­да Одо­ев­ских).

Стар­ший сын Н.В. и П.Л. Да­вы­до­вых - Вла­ди­мир Пет­ро­вич Да­вы­дов [22.4(4.5).1809-24.4(6.5). 1882], тайный советник (1862), ка­мер­гер (1850), почетный член Пе­тербургской АН (1878). В 1823-1838 годах слу­жил в Кол­ле­гии иностранных дел и МИД, в 1825-1829 годах со­сто­ял при российском по­соль­ст­ве в Лон­до­не, получил в Эдин­бург­ском университете сте­пе­нь доктора пра­ва (1829), в 1834-1837 годах со­сто­ял сверх шта­та при российской мис­сии в Ри­ме. В 1835 году вме­сте с художником К.П. Брюл­ло­вым, архитектором Н.Е. Ефи­мо­вым и прусским ар­хео­ло­гом Кра­ме­ром пу­те­ше­ст­во­вал по итальянским го­су­дар­ст­вам, Гре­ции и Ос­ман­ской им­пе­рии, изу­чал па­мят­ни­ки ан­тич­но­сти, со­брал зна­чительную кол­лек­цию древ­них ру­ко­пи­сей; ав­тор «Пу­те­вых за­пи­сок, ве­дён­ных во вре­мя пре­бы­ва­ния на Ио­ни­че­ских ост­ро­вах, в Гре­ции, Ма­лой Азии и Тур­ции в 1835 году» (части 1-2, 1839-1840 годы). В 1838-1842 годах слу­жил в Министерстве народного про­све­ще­ния. В 1842-1848, 1861-1862 и 1865-1866 годах в от­став­ке. Санкт-Пе­тербургский со­ве­ст­ный су­дья (1849-1854 годы, из­бран и ут­вер­ж­дён в 1848 году), член Кон­суль­та­ции при Министерстве юс­ти­ции (1854-1856 годы). Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным 20.3(1.4).1856 года мне­ни­ем Государственного со­ве­та по­лу­чил пра­во при­сое­ди­нить к сво­ей фа­ми­лии фа­ми­лию и ти­тул сво­его де­да по ма­те­ри и по­том­ст­вен­но име­но­вать­ся гра­фом Ор­ло­вым-Да­вы­до­вым. С 1855 года ви­це-пре­зи­дент Санкт-Пе­тербургского комитета Общества по­пе­чи­тель­но­го о тюрь­мах. Ко­ро­на­ци­он­ный обер-це­ре­мо­ний­мей­стер на ко­ро­на­ции императора Алек­сан­д­ра II (1856). Член со­ве­та ми­ни­ст­ра внутренних дел (1856-1861 годы), уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Сим­бир­ско­го и Санкт-Пе­тербургского об­ществ сельского хозяйства, в 1858-1859 годах член Сим­бир­ско­го гу­берн­ско­го комитета по кре­сть­ян­ско­му де­лу, один из ли­де­ров его кон­сер­ва­тив­но­го боль­шин­ст­ва. В 1857 году де­бю­ти­ро­вал как пуб­ли­цист со статьей «По­ло­же­ние о кре­сть­я­нах Эс­т­лянд­ской гу­бер­нии» («Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва внут­рен­них дел», 1857, ч. 24, № 6). В 1859 году опуб­ли­ко­вал в Па­ри­же на французском языке «Пись­мо к пред­се­да­те­лю Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий...», в ко­то­ром от­стаи­вал при­ори­тет­ное пра­во дво­рян­ст­ва на раз­ра­бот­ку про­грам­мы кре­сть­ян­ской ре­фор­мы, ут­вер­ждал, что ре­дак­ци­он­ные ко­мис­сии и Глав­ный ко­ми­тет по кре­сть­ян­ско­му де­лу долж­ны вы­пол­нить лишь под­го­то­вительную ра­бо­ту по ре­дак­ти­ро­ва­нию по­ста­нов­ле­ний гу­берн­ских ко­ми­те­тов по кре­сть­ян­ско­му де­лу, а окон­чательное ре­ше­ние во­про­са об ус­ло­ви­ях ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян долж­но при­над­ле­жать спе­ци­аль­но со­зван­но­му вре­мен­но­му со­б­ра­нию де­пу­та­тов от дво­рян­ст­ва. Вы­сту­пал за вы­куп кре­сть­я­на­ми лич­ных по­вин­но­стей и зем­ли на ос­но­ве доб­ро­воль­но­го со­гла­ше­ния с по­ме­щи­ка­ми, с пре­дос­тав­ле­ни­ем кре­сть­я­нам пра­ва от­ка­за от на­де­ла и сво­бод­но­го вы­хода из об­щи­ны. При этом по­ме­щи­ки долж­ны были со­хра­нить свои зем­ли. С конца 1850-х годов яв­лял­ся од­ним из ли­де­ров так называемой кон­сер­ва­тив­ной пар­тии (Н.А. Бе­зобра­зов, граф А.П. Боб­ринский, князь Н.А. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский, А.П. Пла­то­нов, князь П.Н. Тру­бец­кой, гра­фы А.П., П.П. и П.А. Шу­ва­ло­вы и др.); уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке про­грам­мы, ко­то­рая долж­на бы­ла обес­пе­чить круп­ным зе­мель­ным соб­ст­вен­ни­кам пер­вен­ст­вую­щую роль в об­ще­ст­ве и го­су­дар­ст­ве в ка­че­ст­ве «ох­ра­ни­тель­ной си­лы», про­ти­во­стоя­щей бю­ро­кра­тии (идеа­лом аг­рар­но­го и по­ли­тического уст­рой­ст­ва счи­тал Ве­ли­ко­бри­та­нию). Вы­сту­пал за при­вле­че­ние дво­рян­ст­ва к за­ко­но­дательной дея­тель­но­сти, раз­ви­тие май­о­рат­но­го зем­ле­вла­де­ния как главного сред­ст­ва со­хра­не­ния дво­рян­ских зе­мель­ных вла­де­ний (в 1863 году соз­дал май­о­ра­ты для трёх сво­их сы­но­вей), ли­к­ви­да­цию кре­сть­ян­ской об­щи­ны. С 1864 года фи­нан­си­ро­вал из­да­ние газеты «Весть». 2-й обер-це­ре­мо­ний­мей­стер Дво­ра Его Императорского Величества (1862-1865 годы). В 1865 году уча­ст­во­вал в со­ставле­нии ад­ре­са московского дво­рян­ст­ва императору Алек­сан­д­ру II, в ко­то­ром со­дер­жа­лось хо­да­тай­ст­во о со­зы­ве об­ще­го со­б­ра­ния «вы­бор­ных лю­дей» (в хо­де об­су­ж­де­ния тек­ста вы­сту­пил с ре­чью, в ко­то­рой вы­ска­зал­ся за ор­га­ни­за­цию двух пред­ста­ви­тель­ных со­б­ра­ний по об­раз­цу британского пар­ла­мен­та); пуб­ли­ка­ция во­пре­ки за­пре­ту цен­зу­ры ре­чи графа В.П. Ор­ло­ва-Да­вы­до­ва и тек­ста ад­ре­са в газете «Весть» по­влек­ли за со­бой су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во в Се­на­те (граф был оп­рав­дан, но по­дал в от­став­ку). Санкт-Пе­тербургский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1866-1869 годы), вы­сту­пил про­тив за­кры­тия вла­стя­ми в 1867 году гу­берн­ских зем­ских уч­ре­ж­де­ний. В 1873 году опуб­ли­ко­вал в журнале «Вест­ник Ев­ро­пы» статью «Зем­ле­де­лие и зем­ле­вла­де­ние», в ко­то­рой вы­ска­зал мысль о том, что по­ме­ст­ное дво­рян­ст­во, со­хра­няя в сво­ей соб­ст­вен­но­сти зе­мель­ный до­ход, долж­но стать на английский ма­нер арен­до­да­те­лем, сдаю­щим зем­лю в арен­ду за­жи­точ­но­му кре­сть­я­ни­ну-еди­но­лич­ни­ку. В 1874-1875 годах член соз­дан­ной Санкт-Пе­тербургским гу­берн­ским дво­рян­ским со­б­ра­ни­ем ко­мис­сии по со­став­ле­нию про­ек­тов ре­ор­га­ни­за­ции сис­те­мы ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (пред­ла­гал пре­дос­та­вить круп­ным зе­мель­ным соб­ст­вен­ни­кам пра­во кон­тро­ли­ро­вать на мес­тах как пра­ви­тельственную ад­ми­ни­ст­ра­цию, так и со­слов­ные ор­га­ны кре­сть­ян­ско­го са­мо­управ­ле­ния). Ав­тор «Био­гра­фи­че­ско­го очер­ка гра­фа В.Г. Ор­ло­ва» (тома 1-2, 1878), со­хра­нил­ся его днев­ник за 1861-1882 годы (не опубликован). Вла­дел ро­до­вы­ми име­ния­ми в Во­ро­неж­ской, Московской, Ни­же­го­род­ской, Са­мар­ской и Сим­бир­ской гу­бер­ни­ях (большая часть унас­ле­до­ва­на от де­да по ма­те­ри и его бли­жай­ших род­ст­вен­ни­ков; в 1860 году - свыше 292,8 тысяч га зем­ли и 23 тысяч кре­по­ст­ных муж­ско­го по­ла). При­об­рёл для се­мей­ной биб­лио­те­ки, хра­нив­шей­ся в ро­до­вом гнез­де - име­нии Се­мё­нов­ское-От­ра­да в Сер­пу­хов­ском уезде Московской губернии, со­б­ра­ние русских и славянских ста­ро­пе­чат­ных книг куп­ца и биб­лио­фи­ла И.Н. Цар­ско­го. Был же­нат (с 1832 года) на род­ной се­ст­ре князя А.И.Ба­ря­тин­ско­го княж­не Оль­ге Ива­нов­не [17(29).4. 1814-9(21).9.1876].

Из их де­тей наи­бо­лее из­вест­ны: Ана­то­лий Вла­ди­ми­ро­вич (с 1856 года граф Ор­лов-Да­вы­дов) [13(25).11.1837-19.12.1905(1.1.1906)], обер-штал­мей­стер (1891), с 1855 года слу­жил в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку, уча­ст­ник Кавказской вой­ны 1817-1864 годов: офи­цер для осо­бых по­ру­че­ний (1859-1860 годы), адъ­ю­тант (1861-1864 годы) при глав­но­ко­мандующем Кавказской ар­ми­ей (в 1862 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1872), командир 2-й (1875-1876 годы) и 1-й (1876-1881 годы) бри­гад 1-й гвардейской кавказской ди­ви­зии, исполняющий обязанности обер-гоф­мар­ша­ла Дво­ра Его Императорского Величества и пре­зи­ден­та Московской двор­цо­вой кон­то­ры (1882-1886 годы), исполняющий обязанности обер-гоф­мей­сте­ра Дво­ра Его Императорского Величества и заведующий двор­цо­вой ча­стью в Мо­ск­ве (1886-1891 годы), обер-штал­мей­стер Дво­ра Его Императорского Величества (1891-1905/1906 годы). В на­ча­ле русско-японской вой­ны 1904-1905 годов по­жерт­во­вал на нуж­ды Российского Крас­но­го Кре­ста 1 миллион рублей. Вла­дел май­о­ра­том [име­ния Усо­лье (свыше 51 тысяч га), Жи­гу­ли (свыше 25,3 тысяч га), На­таль­и­но (свыше 14,2 тысяч га) в Са­мар­ской и Сим­бир­ской гу­бер­ни­ях]; унас­ле­до­вал прак­ти­че­ски все вла­де­ния брать­ев, к середине 1905 года его вла­де­ния пре­вы­ша­ли 350,7 тысяч га и оце­ни­ва­лись при­мер­но в 16 миллионов рублей;

Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич (с 1856 года граф Ор­лов-Да­вы­дов) [13(25).11. 1837-7(19).4.1870], генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1866), с 1855 года слу­жил в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку, в 1856-1864 годах уча­ст­ник Кавказской вой­ны 1817-1864 годов: офи­цер для по­ру­че­ний при сво­ём дя­де - князе А.И. Ба­ря­тин­ском (1859-1861 годы), адъ­ю­тант глав­но­ко­мандующий Кавказской ар­ми­ей (1861-1864 годы), от­личил­ся при Гу­ни­ба штур­ме 1859 года, в том же го­ду тя­же­ло ра­нен при штур­ме ау­ла Бе­ной, в 1863-1865 годах слу­жил в Ка­бар­дин­ском пехотном пол­ку, гу­бер­на­тор Сим­бир­ской губернии (1866-1868 годы), по­жерт­во­вал 100 тысяч рублей на уст­рой­ст­во в Сим­бир­ске ре­мес­лен­ных школ. Его май­о­рат [име­ние Се­мё­нов­ское-От­ра­да (свыше 7,6 тысяч га), а так­же име­ния Ико­рец­кая Степь и Ка­мен­ная Степь (свыше 58,8 тысяч га) в Во­ро­неж­ской губернии, Бор­ков­ка (свыше 28,9 тысяч га), Ря­за­но­во (свыше 9,7 тысяч га) и Ба­хи­ло­во (свыше 6,2 тысяч га) в Са­мар­ской губернии] уна­сле­до­ва­ли бра­тья (главным образом граф А.В. Ор­лов-Да­вы­дов);

Ма­рия Вла­ди­ми­ров­на (с 1856 года гра­фи­ня Орлова-Давыдова) [2(14).1.1840-1931], ос­но­ва­тель­ни­ца жен­ской цер­ков­ной об­щи­ны «От­ра­да и Уте­ше­ние» (1893, официальный ста­тус по­лу­чи­ла в 1898) в селе До­б­ры­ни­ха Сер­пу­хов­ско­го уезда Московской губернии (ны­не в городском ок­ру­ге До­мо­де­до­во, Московская область), в 1902 году при­ня­ла по­стриг с име­нем Ма­гда­ли­на, в 1918-1925 годах ру­ко­во­ди­ла ар­телью, воз­ник­шей на ба­зе об­щи­ны, в 1925 году ис­клю­че­на из ар­те­ли, в 1927-1931 годах жи­ла в со­сед­нем селе Сте­пы­ги­но;

Сер­гей Вла­ди­ми­ро­вич (с 1856 года граф Ор­лов- Да­вы­дов) [26.6(8.7).1849-22.4(5.5). 1905], действительный статский советник (1891), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1893). В 1868-1880 годах слу­жил на Балтийском фло­те. Из­вес­тен бла­го­тво­рительной дея­тель­но­стью: ос­но­ва­тель (1884) и почетный по­пе­чи­тель дет­ской боль­ни­цы Святой Оль­ги в Мо­ск­ве (на­пра­вил на её со­дер­жа­ние около 1 миллиона рублей), действительный член Московского общества сельского хозяйства (1883), Славянского бла­го­тво­рительного общества (1885), РГО (1892), Императорского Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества. Вла­дел май­о­ра­том [име­ния Сим­би­лей (свыше 15,7 тысяч га), Му­хое­до­во (свыше 3,2 тысяч га), Ро­ж­де­ст­вен­ское (свыше 10,8 тысяч га), Бо­го­слов­ское (свыше 5 тысяч га), Тол­ма­чёв­ское (свыше 22,9 тысяч га) и др. в Кур­ской, Ни­же­го­род­ской и Ор­лов­ской гу­бер­ни­ях], ко­то­рый по­сле его смер­ти пе­ре­шёл во вла­де­ние бра­та графа А.В. Ор­ло­ва-Да­вы­до­ва.

Из­вест­ны сы­но­вья графа А.В. Ор­ло­ва-Да­вы­до­ва: Вла­ди­мир Ана­толь­е­вич [28.8(9.9). 1865-9.5.1936], в 1917 году вме­сте с бра­том Алек­сан­дром Ана­толь­е­ви­чем [28.4(10.5).1869-19.1.1935] пе­ре­дал зна­чительную часть се­мей­ных со­кро­вищ, хра­нив­ших­ся в Се­мё­нов­ском-От­ра­де (в том числе свыше 420 славянских ста­ро­пе­чат­ных книг), в Ис­то­рический му­зей в Мо­ск­ве, в эмиг­ра­ции во Фран­ции; Алек­сей Ана­толь­е­вич [13(25).12.1871-1947], кол­леж­ский ре­ги­ст­ра­тор (1897), в долж­но­сти це­ре­мо­ний­мей­сте­ра (1906), с 1896 года слу­жил в Государственной кан­це­ля­рии, жиз­д­рин­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1908-1917 годы), депутат 4-й Государственной ду­мы (1912-1917 годы), в 1912-1916 годах член фрак­ции «про­грес­си­стов». На­хо­дил­ся в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с великим князем Ни­ко­ла­ем Ми­хай­ло­ви­чем - ли­де­ром ве­ли­ко­кня­жес­кой оп­по­зи­ции императору Ни­ко­лаю II. Представитель прав­ле­ния ак­цио­нер­ных об­ществ Ниж­не­по­кров­ско­го (1915-1916 годы) и По­кров­ско­го (1916) свек­ло­са­хар­ных ра­фи­над­ных за­во­дов. Вид­ный ма­сон: член-ос­но­ва­тель ло­жи «Воз­ро­ж­де­ние» (Мо­ск­ва, с 1906 года), член и ка­зна­чей Вер­хов­но­го со­ве­та русского ма­сон­ст­ва (с 1908 года), член ло­жи «По­ляр­ная Звез­да» (Санкт-Пе­тер­бург, с 1907 года; с 1908 года дос­точ­ти­мый мас­тер). Во вре­мя Февральской ре­во­лю­ции 1917 года на­хо­дил­ся в Пет­ро­гра­де при А.Ф. Ке­рен­ском, его по­мощ­ник и шо­фёр, уча­ст­ник Государственного со­ве­ща­ния (август 1917 года). В эмиг­ра­ции во Фран­ции и Швей­ца­рии, член ма­сон­ских лож «Мир­ская за­щи­та» (Па­риж, 1920-е годы - 1933), «Сво­бод­ная Рос­сия» (Па­риж, с 1932 года) и др. С его смер­тью род гра­фов Ор­ло­вых-Да­вы­до­вых по муж­ской ли­нии пре­сёк­ся. Из­вес­тен сын графа Алек­сея А. Ор­ло­ва-Да­вы­дова - Сер­гей Алек­сее­вич [28.4(11.5).1905-12.8.1945], в эмиг­ра­ции жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, лейтенант-ком­ман­дер доб­ро­воль­но­го ре­зер­ва ко­ро­левско­го фло­та Ве­ли­ко­бри­та­нии, уча­ст­ник 2-й ми­ро­вой вой­ны, пе­ре­вод­чик в со­ста­ве британской мис­сии на Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года, по­гиб в ав­то­ка­та­ст­ро­фе, был же­нат (с 24.7.1935 года) на Эли­за­бет Гвен­до­лен (5.12.1914-3.5.1976), до­че­ри британского лор­да Т.Э. Скотт-Эл­ли­са 8-го ба­ро­на Хау­ар­да де Уол­де­на 4-го ба­ро­на Си­фор­да. Две их до­че­ри яв­ля­ют­ся по­след­ни­ми пред­ста­ви­тель­ни­ца­ми ро­да гра­фов Ор­ло­вых-Да­вы­до­вых.

Род гра­фов Орловых вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Московской губернии, а так­же в дво­рян­ские мат­ри­ку­лы Кур­лян­дии, Лиф­лян­дии и Эс­т­лян­дии. Род дво­рян Орловых вне­сён в 1-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Московской губернии. Род кня­зей Орловых вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Санкт-Пе­тербургской губернии. Род гра­фов Ор­ло­вых-Да­вы­до­вых вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Во­ро­неж­ской, Мо­сков­ской, Санкт-Пе­тер­бург­ской и Сим­бир­ской гу­бер­ний.

2) Ка­за­чий, дво­рян­ский и граф­ский (Ор­ло­вы-Де­ни­со­вы) род. Ро­до­на­чаль­ник - жив­ший в Мо­ск­ве во 2-й половине XVII века Пат­ри­кей Ор­лов (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), сын ко­то­ро­го бе­жал на Дон. От двух пра­вну­ков П. Ор­ло­ва - брать­ев В.П. и А.П. Ор­ло­вых про­изо­шли две вет­ви ро­да.

Ос­но­ва­тель пер­вой вет­ви ро­да - Ва­си­лий Пет­ро­вич [около 1753 - 30.7(11.8). 1801], генерал от кавалерии (1799), с 1764 года на во­енной служ­бе, с 1766 года слу­жил в кре­по­сти Моз­док, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, в 1774 году уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния Е.И. Пу­га­чё­ва, пер­вый командиром при­двор­ной Дон­ской лейб-ка­зачь­ей ко­ман­ды (1775-1779 годы), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов (с 1789 года по­ход­ный ата­ман Вой­ска Дон­ско­го), от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Кин­бур­не (1787; ор­ден Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), в сра­же­нии на реке Сал­ча с кор­пу­сом Гас­сан-па­ши (1789; ор­ден Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), в хо­де штур­ма Из­маи­ла 1790 года ко­ман­до­вал 4-й ко­лон­ной, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при пе­ре­пра­ве че­рез Ду­най (1791), у деревни Лун­ко­ви­це (1791), при Ма­чи­не (1791). Уча­ст­ник Поль­ской кам­па­нии 1792 года и по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года, вой­ско­вой ата­ман Вой­ска Дон­ско­го (1797-1801 годы), при нём уп­разд­не­но Вой­ско­вое гра­ж­дан­ское пра­ви­тель­ст­во и вос­ста­нов­ле­на Вой­ско­вая кан­це­ля­рия, ав­тор «На­став­ле­ния ста­ни­цам, за­клю­чаю­щее в се­бе на­каз ста­нич­но­му управ­ле­нию» (1797). В 1798 году ко­ман­до­вал 22 дон­ски­ми пол­ка­ми в так называемом Пин­ском по­хо­де, в 1799-1800 годах воз­глав­лял кор­дон­ную ли­нию из дон­ских пол­ков в Поль­ше для пре­дот­вра­ще­ния эпи­де­мии чу­мы, в 1801 году ко­ман­до­вал 42 пол­ка­ми в Ин­дий­ском по­хо­де (вой­ска дош­ли до Орен­бур­га), был два­ж­ды же­нат: пер­вым бра­ком на Да­рье Фё­до­ров­не, уро­ж­дён­ной Де­ни­со­вой (? - не позд­нее 1789 года), до­че­ри генерала от кавалерии (1798) гра­фа (1799) Ф.П. Де­ни­со­ва (1738-1803 годы); вто­рым бра­ком (с 1790 года) на Ека­те­ри­не Дмит­ри­ев­не, уро­ж­дён­ной Ило­вай­ской (? - около 1852 года), до­че­ри Д.И. Ило­вай­ско­го (из ро­да Ило­вай­ских).

Из его де­тей наи­бо­лее из­вест­ны: Ва­си­лий Ва­силь­е­вич [8(19).11.1775-24.1(5.2). 1843], генерал от кавалерии (1826), уча­ст­ник русско- турецкой вой­ны 1787-1791 годов, по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1794 года, ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 26.4(8.5).1801 года ему доз­во­ле­но при­нять с нис­хо­дя­щим по­том­ст­вом фа­ми­лию и ти­тул его род­но­го де­да по ма­те­ри и име­но­вать­ся по­том­ст­вен­но гра­фом Ор­ло­вым-Де­ни­со­вым. Уча­ст­ник русско-прусско.-французской вой­ны 1806-1807 годов, в том числе сра­же­ний при Гут­штад­те, Гейльс­бер­ге, при пе­ре­пра­ве че­рез реку Ал­ле (все - 1807; в 1808 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), Фрид­ланд­ско­го сра­же­ния 1807 года. Командир лейб-гвардии Ка­зачь­е­го пол­ка (1808-1827 годы). Уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1808-1809 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Фор­сбю, при взя­тии Бор­го, Гель­синг­фор­са и Свеа­бор­га, в дей­ст­ви­ях у го­ро­дов Кри­сти­не­стад и Ва­за. Генерал-адъ­ю­тант (1811). В на­ча­ле Отечественной вой­ны 1812 года ко­мандо­вал гвардейской кавалерийской бри­га­дой, уча­ст­во­вал в арь­ер­гард­ных бо­ях, под Виль­ной два­ж­ды ата­ко­вал про­тив­ни­ка и по­след­ним по­ки­нул го­род, под Ви­теб­ском рас­се­ял три французских кон­ных пол­ка (на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с ал­ма­за­ми и над­пи­сью «За храб­рость»), ус­пеш­но ко­ман­до­вал 1-м ре­зерв­ным кавалерийским кор­пу­сом в бою под Ва­лу­ти­ной Го­рой (близ Смо­лен­ска), в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года во вре­мя рей­да русской ка­ва­ле­рии ру­ко­во­дил ата­кой трёх гвардейских кон­ных пол­ков на пе­хо­ту про­тив­ни­ка, от­ли­чил­ся в Та­ру­тин­ском сра­же­нии, где ко­ман­до­вал пер­вой ко­лонной русских войск, вне­зап­ной ата­кой за­хва­тил ла­герь французских войск и 38 ору­дий (ор­ден Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), в даль­ней­шем ко­ман­до­вал отдельным от­ря­дом, уча­ст­во­вал в Ма­ло­яро­сла­вец­ком сра­же­нии 1812 года, в бо­ях под Гжат­ском, Ля­хо­вом (дей­ст­вуя совместно с ле­ту­чи­ми от­ря­да­ми Д.В. Да­вы­до­ва, А.Н. Се­сла­ви­на и А.С. Фиг­не­ра, взял в плен французскоую бри­га­ду Ж.П. Оже­ро), Крас­ным (пле­нил трёх французских ге­не­ра­лов), за Виль­ну (вы­бил из го­ро­да вой­ска И. Мю­ра­та, за­хва­тил его обоз и каз­ну) и Ков­но. В 1813-1814 годах, во вре­мя за­гра­нич­но­го по­хо­да российской ар­мии, ко­ман­до­вал лич­ным кон­во­ем императора Алек­сан­д­ра I, уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях под Лют­це­ном, Бау­це­ном, Дрез­де­ном, Куль­мом, от­ли­чил­ся в Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года (не толь­ко спас им­пе­ра­то­ра от гро­зив­ше­го ему пле­не­ния, но и ус­пеш­ной ата­кой из­ме­нил ход сра­же­ния в поль­зу со­юз­ни­ков), за­тем в бо­ях при Эй­зе­на­хе и Га­нау в хо­де пре­сле­до­ва­ния французских войск, в 1815 году со­сто­ял при им­пе­ра­то­ре. Командующий 5-го ре­зерв­но­го кавалерийского кор­пу­са (1825-1827 годы), в декабре 1825/январе 1826 - феврале 1826 года со­про­во­ж­дал гроб императора Алек­сан­д­ра I из Та­ган­ро­га в Санкт-Пе­тер­бург, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов (на­хо­дил­ся при Главной квар­ти­ре), с 1830 года в от­став­ке, круп­ный бла­го­тво­ри­тель (в 1841 году ос­но­вал в Харь­ко­ве дет­ский при­ют и др.), ав­тор вос­по­ми­наний (час­тич­но опубликованы в 1900 и 1988 годах), с 1904 года его имя как веч­но­го ше­фа но­сил 9-й Дон­ской ка­за­чий полк; Пётр Ва­силь­е­вич (около 1792 - не ра­нее 1832 года), полковник(1827), с 1827 года в от­став­ке, вой­сковой де­пу­тат Зем­ли вой­ска Дон­ско­го (1828-1832 годы).

Из де­тей графа В.В. Ор­ло­ва-Де­ни­со­ва наи­бо­лее из­вес­тен Фё­дор Ва­силь­е­вич [5(17).2.1807-15.4.1865], генерал-лейтенант (1856), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов и по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов, генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1846), начальник шта­ба Вой­ска Дон­ско­го, председатель ко­мис­сии для раз­ме­же­ва­ния вой­ско­вых зе­мель и заведующий Главным управ­ле­ни­ем вой­ско­вых кон­ских за­во­дов (1848-1851 годы), в 1851-1853 годах в от­став­ке, по­ход­ный ата­ман дон­ских ка­зачь­их пол­ков при 3, 4 и 5-м Пе­хот­ных кор­пу­сах (1853), уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, по­ход­ный ата­ман ка­зачь­их пол­ков Юж­ной (позд­нее Крым­ской) ар­мии (1853-1856 годы), генерал-адъ­ю­тант (1854), уча­ст­ник Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годов, сра­же­ния на реке Чёр­ная и др. Из его де­тей наи­бо­лее из­вест­ны: Ни­ко­лай Фё­до­ро­вич [11(23).6.1839-30.11.1897], генерал-лейтенант (1888), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1863-1864 годов, русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (в 1877 году на­гра­ж­дён зо­ло­той шаш­кой с над­пи­сью «За храб­рость»), с 1885 года со­сто­ял по Вой­ску Дон­ско­му; Алек­сей Фё­до­ро­вич [27.3(8.4).1841-8(21).3.1907], ка­мер-юн­кер (1890), по Вы­со­чай­ше­му по­ве­ле­нию от 29.4(11.5).1852 года при­нял фа­ми­лию де­да по ма­те­ри генерала от кавалерии (1833) гра­фа (1847) А.П. Ни­ки­ти­на (1777-1858 годы) и стал име­но­вать­ся гра­фом Ор­ло­вым-Де­ни­со­вым-Ни­ки­ти­ным. Вла­дел Ала­па­ев­ским гор­ным ок­ру­гом в Перм­ской губернии (свыше 109 тысяч га), унас­ле­до­ван­ным от ба­буш­ки по ма­те­ри Е.С. Ни­ки­ти­ной (уро­ж­дён­ной Яков­ле­вой) (? - 1817 год). Умер без­дет­ным, ти­тул и фа­ми­лия графа Ни­ки­ти­на бы­ли пе­ре­да­ны Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным 4(17).1.1901 года мне­ни­ем Государственного со­ве­та его пле­мян­ни­ку - графу А.Н. Граб­бе (1864-1947 годы) с пра­вом име­но­вать­ся графом Граб­бе-Ни­ки­ти­ным. Из­вес­тен пра­внук графа В.В. Ор­ло­ва-Де­ни­со­ва - Ва­си­лий Пет­ро­вич [22.11(4.12).1876 - не ра­нее 1917 года], кол­леж­ский со­вет­ник (1911), в долж­но­сти це­ре­мо­ний­мей­сте­ра (1912), воль­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1905-1917 годы), ав­тор био­гра­фии сво­его пра­де­да (1911). Род гра­фов Ор­ло­вых-Де­ни­со­вых пре­сёк­ся со смер­тью его млад­ше­го сы­на Ге­ор­гия (Юрия) Ва­силь­е­ви­ча [1(14).6.1903-24.8.1965].

Из по­том­ков П.В. Ор­ло­ва наи­бо­лее из­вес­тен его внук - Пётр Пет­ро­вич [15(27).7.1874-6.10.1929], генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1915), с 1895 года слу­жил в лейб-гвардии Ка­зачь­ем пол­ку, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, ко­мандир лейб-гвардии Ка­зачь­им пол­ком (январь/февраль 1915 - декабрь 1915/январь 1916 годов), командир 3-й бри­га­ды 1-й гвардейской кавказской ди­ви­зии (декабрь 1915/январь 1916 - июнь/июль 1916 года), 2-й бри­га­ды 3-й гвардейской кавказской ди­ви­зии (1916-1917 годы), ко­мандир 3-й гвардейской кавказской ди­ви­зи­ей (1917-1918 годы). Уча­ст­ник Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в со­ста­ве Дон­ской ар­мии и Воо­руженных сил Юга Рос­сии (ВСЮР). В 1920 году вме­сте с отдельными ча­стя­ми ВСЮР эва­куи­ро­вал­ся из Но­во­рос­сий­ска в Тур­цию, за­тем пе­ре­ехал в Ко­ро­лев­ст­во сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (КСХС). Председатель русской ко­ло­нии в Бел­гра­де и ата­ман Бел­град­ской ка­зачь­ей ста­ни­цы (с 1920 года), член ок­руж­но­го со­ве­та Объ­е­ди­нён­ных мо­нар­хических ор­га­ни­за­ций в КСХС. В 1926 году член Ор­га­ни­за­ци­он­но­го комитета Российского за­ру­беж­но­го съез­да в Па­ри­же, его де­ле­гат от русской эмиг­ра­ции в КСХС. По­сле 1926 года жил во Фран­ции. Председатель Объ­е­ди­не­ния Дон­ско­го ка­за­че­ст­ва и Объ­е­ди­не­ния Дон­ско­го дво­рян­ско­го со­б­ра­ния.

Ос­но­ва­тель вто­рой вет­ви ро­да - Алек­сей Пет­ро­вич [около 1755 - не ра­нее 1804 года], генерал-майор (1799), на служ­бе с 1770 года, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, Поль­ской кам­па­нии 1792 года, в 1798-1799 годах слу­жил в Эс­т­лянд­ском кор­пу­се, нёс­шем кор­дон­ную служ­бу по бе­ре­гам Бал­тий­ско­го моря, командующий лейб-гвардии Ка­зачь­е­го пол­ка (1799; 1801-1802/1803 годы). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Иван Алек­сее­вич [1795-23.12.1874(4.1.1875)], генерал-лейтенант (1861), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, от­ли­чил­ся в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии (ра­нен, на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), в Лейп­циг­ском сра­же­нии (1813), уча­ст­ник по­дав­ле­ния вос­ста­ния де­каб­ри­стов на Се­нат­ской пло­ща­ди 14(26).12.1825 года, русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при с.еле Прше­тиц и др. В 1835-1837 годах в от­став­ке. По­ход­ный ата­ман (1838-1841 годы), ок­руж­ной генерал 1-го во­енного ок­ру­га Вой­ска Дон­ско­го (1846-1848 годы), уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, по­ход­ный ата­ман ка­зачь­их пол­ков Сред­ней ар­мии (1855-1856 годы), по­ход­ный ата­ман дон­ских ка­зачь­их пол­ков 1-й ар­мии (1860-1870 годы), генерал-адъ­ю­тант (1870). Его един­ст­вен­ный сын - Да­выд Ива­но­вич [24.6(6.7).1840-11(24).8.1916], генерал-лейтенант (1892), с 1859 года слу­жил в лейб-гвардии Ка­зачь­ем пол­ку, от­ли­чил­ся при по­дав­ле­нии Польского вос­ста­ния 1863-1864 годов, адъ­ю­тант глав­но­ко­мандущего вой­ска­ми Гвар­дии и Пе­тербургского ВО (1864-1873 годы), командующий Дон­ских ка­за­чьих пол­ков - № 25 (с 1875 года - № 14) (1873-1875 годы) и № 30 (1876-1877 годы), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов, командир 1-й бри­га­ды 2-й ка­зачь­ей ди­ви­зии (1877-1778 годы), генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1878), дон­ской об­ла­ст­ной пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1882-1892 годы), начальник 12-й кавазской ди­ви­зии (1896-1898 годы), 1-й Дон­ской ка­зачь­ей ди­ви­зии (1898-1900 годы), с 1900 года со­сто­ял по Дон­ско­му ка­зачь­е­му вой­ску. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Иван Да­вы­до­вич [3(15).2. 1870-14.3.1918], генерал-майор (1913/1914 годы), с 1891 года слу­жил в лейб-гвардии Ка­зачь­ем пол­ку, уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов, адъ­ю­тант глав­но­ко­мандующего вой­ска­ми Гвар­дии и Пе­тербургского ВО (1906-1912 годы), командующий 1-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка (1912-1913/1914 годы), лейб-гвардии Ка­зачь­е­го пол­ка (1913/1914-1915 годы), генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1914). Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, командир 3-й бри­га­ды 1-й гваврдейской кавказской ди­ви­зии (январь/февраль 1915 - декабрь 1915/январь 1916 года; в 1915 году на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем), За­бай­каль­ской ка­зачь­ей бри­га­ды (позд­нее 1-я За­бай­каль­ская ка­за­чья ди­ви­зия) (декабрь 1915 / январь 1916 - 1917 годы), нач. 9-й Дон­ской ка­зачь­ей ди­ви­зии (с мар­та/апреля 1917 года). Уча­ст­ник Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в со­ста­ве Дон­ской ар­мии, начальник войск Ма­ке­ев­ско­го района (январь 1918 года), за­тем в рас­по­ря­же­нии ата­ма­на; взят в плен час­тя­ми РККА и убит в Но­во­чер­кас­ске.

Род дво­рян Ор­ло­вых вне­сён в 6-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го, род гра­фов Ор­ло­вых-Де­ни­со­вых - в 5-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го.

3) Основатель рода - Сте­пан Ан­д­рее­вич Ор­лов (около 1766 - не ра­нее 1800 года), гу­берн­ский сек­ре­тарь (1796/1797 годы), лич­ный дво­ря­нин (с 1795 года). Про­ис­хо­дил из ду­хо­вен­ст­ва Мос­ков­ской губернии. Учил­ся в Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии (до 1784 года), гим­на­зии при Московском университете (1784-1786 годы), Московском университете (1786-1788 годы). С 1788 года пре­по­да­ва­тель немецкого эти­мо­ло­гического клас­са гим­на­зии при Московском университете. Вы­сту­пал как пе­ре­вод­чик, сре­ди опуб­ли­ко­ван­ных пе­ре­во­дов: книга Х.Х. Штур­ма «Жен­щи­на в уеди­не­нии, раз­мыш­ляю­щая о ду­ше­спа­си­тель­ных сред­ст­вах, как ук­ра­ше­ни­ем по­ла ее, так и на­став­ле­ни­ем до­бро­де­тель­ных и чув­ст­вит­ель­ных сер­дец, слу­жа­щих» (1786), ро­ман И.Я. Ду­ша «Си­ла бла­го­род­ной и не­по­роч­ной люб­ви», про­из­ве­де­ние Ф.Т.М. де Ба­кю­ла­ра д’Ар­но «Ис­тин­ная и тро­гаю­щая по­весть Кар­ла и Ама­лии», ано­ним­ный ро­ман «При­клю­че­ния пре­крас­ной и люб­ви до­стой­ной Лу­ци­лии» (части 1-3), «По­весть о лег­ко­мыс­лен­ном лю­бов­ни­ке, в не­ко­то­рых пись­мах, с при­со­во­куп­ле­ни­ем к оной опи­са­ния доб­ро­де­тель­ной су­пру­ги по прит­чам Со­ло­мо­но­вым» из журнала «Mannigfaltigkeiten», про­по­ведь не­из­вест­но­го немецкого па­сто­ра «Крат­кое до­маш­нее нрав­ст­вен­ное вос­пи­та­ние для де­тей вся­ко­го со­стоя­ния» (все 1787), учеб­но-спра­воч­ное по­со­бие И.Я. Лен­ца «Крат­кое по­ня­тие о ми­фо­ло­гии или о древ­них язы­чес­ких бо­гах и бас­нях» (1788). Его сы­но­вья, вы­слу­жив­шие по­томственное дво­рян­ст­во: Алек­сей Сте­па­но­вич (около 1790 - не позд­нее 1851 года), май­ор (1827 при уволь­не­нии от служ­бы; 1830), слу­жил в Московской кон­то­ре Си­но­да (1803-1809 годы), за­тем в лейб-гвардии Улан­ском (1809-1811 годы) и Оль­вио­поль­ском гу­сар­ском (1811-1827 годы) пол­ках. Уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года, за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов и кам­па­нии 1815 года. Стар­ший адъ­ю­тант 1-й Гу­сар­ской ди­ви­зии (1816-1827 годы). В 1827-1828 годах и 1832-1835 годах в от­став­ке. Рот­ный командир та­мо­жен­ной стра­жи Та­ган­рог­ско­го округа (1828-1832 годы), с 1835 года по­мощ­ник ин­спек­то­ра Ко­мис­сии для строе­ний в Мо­ск­ве.

От двух его сы­но­вей про­изош­ли 2 ли­нии ро­да Орловых; Алек­сандр Сте­па­но­вич (не позд­нее 1791 - не ра­нее 1833 года), штабс-ка­пи­тан (1833), в 1802-1810 годах слу­жил в Московской кон­то­ре Си­но­да, с 1813 года на во­енной служ­бе в Грод­нен­ском (с 1824 года Кля­стиц­ком) гу­сар­ском (1813-1815, 1820-1824, 1831-1833 годы), Кар­го­поль­ском дра­гун­ском (1815-1816, 1817-1820 годы) и Яро­слав­ском пехотном (1833) пол­ках. Уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов. В 1824-1831 годах в от­став­ке.

Ос­но­ва­тель стар­шей ли­нии ро­да - Алек­сандр Алек­сее­вич [9(21).9. 1828 - не ра­нее 1897 года], надворный советник (1874), слу­жил в Ме­же­вой кан­це­ля­рии (1847-1864 годы), Московской со­хран­ной каз­не (1864-1874 годы), с 1874 года разъ­езд­ной чи­нов­ник Управ­ле­ния пе­ре­воз­кой почт по же­лез­ным до­ро­гам МВД. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Вла­ди­мир Алек­сан­д­ро­вич [10(22).6.1852 - не ра­нее 1910 года], генерал от инфантерии (1910), с 1868 года на во­енной служ­бе, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов, окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ге­не­раль­но­го шта­ба (1878), начальник шта­ба 19-й (1888-1890 годы) и 12-й (1894-1895 годы) пехотных ди­ви­зий, начальник Тиф­лис­ско­го пе­хот­но­го юн­кер­ско­го училища (1890-1892 годы), командир 161-го пехотного Алек­сан­д­ро­поль­ско­го Его Императорского Вы­со­че­ст­ва великого князя Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча пол­ка (1895-1897 годы), ок­руж­ной де­жур­ный ге­не­рал шта­ба Ви­лен­ско­го ВО (1897-1903 годы), начальник 43-й пехотной ди­ви­зии (1903-1910 годы), с 1910 года в от­став­ке;

Ни­ко­лай Алек­сан­д­ро­вич [8(20).4.1855 - не ра­нее 1917 года], генерал от инфантерии (1914), с 1871 года на во­енной служ­бе, окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ге­не­раль­но­го шта­ба (1881), по­мощ­ник главного ре­дак­то­ра «Эн­цик­ло­пе­дии во­ен­ных и мор­ских на­ук» (1883-1897 годы), млад­ший и стар­ший де­ло­про­из­во­ди­тель канце­ля­рии Во­ен­но-учё­но­го комитета Главного шта­ба (1884-1897 годы), член Ко­мис­сии по при­ме­не­нию воз­ду­хо­пла­ва­ния к во­енным це­лям (1886-1891 годы), ав­тор ря­да научных ра­бот и раз­ра­бо­ток в об­лас­ти воз­ду­хо­пла­ва­ния. Пре­по­да­вал так­ти­ку и во­енную ис­то­рию гер­цо­гу П.А. Оль­ден­бург­ско­му (из ро­да Оль­ден­бург­ских), пре­по­да­ва­тель 1-го Пав­лов­ско­го во­енного училища, Па­же­ско­го кор­пу­са и Ми­хай­лов­ско­го артиллерийского училища, экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (1892-1894 годы), ор­ди­нар­ный (1894-1901 годы) профессор Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Ге­не­раль­но­го шта­ба по ка­фед­ре во­енного искусства, член Ко­мис­сии по уст­рой­ст­ву Су­во­ров­ско­го му­зея в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1898), член-уч­ре­ди­тель Императорского во­енно-ис­то­рического общества (1907). При по­дав­ле­нии вос­ста­ния Ихэ­ту­ань ор­га­ни­за­тор и командир Хай­лар­ско­го от­ря­да (ле­то 1900 года), раз­бил ки­тай­цев у Он­гу­ни и при Як­ши, взял город Хай­лар, рас­се­ял китайскую ар­мию на хреб­те Боль­шой Хин­ган, ко­мандующий За­бай­каль­ской ка­зачь­ей пе­шей бри­га­дой (август - но­ябрь/декабрь 1900 года), начальник 51-й пехотной ре­зерв­ной бри­га­ды (1901-1904 годы), уча­ст­ник русско- японской вой­ны 1904-1905 годов, ко­мандующий 54-й пехотной ди­ви­зи­ей (июнь - сентябрь/октябрь 1904 года), уча­ст­ник Ляо­ян­ско­го сра­же­ния 1904 года (ра­нен и кон­ту­жен), в ко­то­ром дей­ст­во­вал край­не не­удач­но, со­сто­ял в рас­по­ря­же­нии глав­но­ко­ман­дую­ще­го на Даль­нем Вос­то­ке (1904-1906 годы), в Мук­ден­ском сра­же­нии 1905 года командир аван­гар­да 17-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (кон­ту­жен). Начальник 3-й (1906-1910 годы) и 12-й (1910-1914 годы) пехотных ди­ви­зий. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну командир 8-го армейского кор­пу­са (сентябрь - декабрь 1914 года; в но­ябре 1914 года на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем), с мая 1915 года в от­став­ке. Ав­тор многих ра­бот, в ча­ст­но­сти тру­дов по так­ти­ке (курс лек­ций «Эле­мен­тар­ная так­ти­ка», книли 1-2, 1897; «Упот­реб­ле­ние по­ле­вой ар­тил­ле­рии в бою», 1900; и др.) и по во­енной ис­то­рии («Штурм Из­маи­ла Су­во­ро­вым в 1790 году», 1890; «Су­во­ров. Раз­бор во­ен­ных дей­ст­вий Су­во­ро­ва в Ита­лии в 1799 году», 1892; «Осен­ний по­ход 1813 года», 1893; «Штурм Пра­ги Су­во­ро­вым в 1794 году», 1894; «Кре­пость Бу­ка­рест», 1897; «За­бай­каль­цы в Мань­чжу­рии в 1900 году. Очер­ки из по­хо­да Хай­лар­ско­го от­ря­да», 1901; «Вой­на за ос­во­бо­ж­де­ние Гер­ма­нии в 1813 году и низ­ло­же­ние На­по­ле­о­на в 1814 году», 1911; и др.), в 1898 году в ар­хи­ве Ге­не­раль­но­го шта­ба в Па­ри­же со­брал 4 ру­ко­пис­ных то­ма до­ку­мен­тов, ка­сав­ших­ся Италь­ян­ско­го и Швей­цар­ско­го по­хо­дов А.В. Су­во­ро­ва (не опубликованы);

Па­вел Алек­санд­ро­вич [12(24).6.1872-15.6. 1915], генерал-майор (1915, посмертно), окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ге­не­раль­но­го шта­ба (1899), стар­ший адъ­ю­тант шта­ба 26-й пехотной ди­ви­зии (1899-1903 годы), уча­ст­ник по­дав­ле­ния вос­ста­ния Ихэ­ту­ань в со­ста­ве Южно-Маньчжурского от­ря­да (в 1901 году начальник шта­ба), стар­ший адъ­ю­тант шта­ба 43-й пехотной ди­ви­зии (1903-1904 годы), штаб-офи­цер для осо­бых по­ру­че­ний при шта­бе 5-го армейского кор­пу­са (март/апрель - июнь 1904 года). Уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов в ка­че­ст­ве штаб-офи­це­ра для осо­бых по­ру­че­ний при шта­бе 5-го Си­бир­ско­го армейского кор­пу­са (в 1909 году на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем с над­пи­сью «За храб­рость»). Исполняющий обязанности начальника шта­ба 61-й пехотной ди­ви­зии (1905-1907 годы), штаб-офи­цер при управ­ле­нии 61-й пехотной ре­зерв­ной бри­га­ды (1907-1909 годы), начальник шта­ба 24-й пехотной ди­ви­зии (1909-1914 годы), командир 7-го Фин­ляндского стрелкового пол­ка (1914-1915 годы), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, тя­же­ло ра­нен во вре­мя бо­ёв в Кар­па­тах, умер от ран, ав­тор ра­бо­ты «Ша­хе. Дей­ст­вия За­пад­но­го от­ря­да ге­не­ра­ла Биль­дер­лин­га на ре­ке Ша­хе. - Мук­ден. Дей­ст­вия 2-й ар­мии во вре­мя Мук­ден­ско­го сра­же­ния» (1911) и др.

Из­вест­ны сы­но­вья по­след­не­го: Ни­ко­лай Пав­ло­вич [25.2(9.3).1904-11.12. 1984], с 1920 года в эмиг­ра­ции в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия), ин­же­нер, профессор Тех­нической шко­лы «Ни­ко­ла Тес­ла» в Пан­че­во (1954-1973 годы); Кон­стан­тин Пав­ло­вич [31.12.1907(13.1.1908) - 17.11.1985], с 1920 года в эмиг­ра­ции в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, окон­чил ка­фед­ру тео­ре­тичкойес ма­те­ма­ти­ки фи­ло­соф­ско­го факультета Бел­град­ско­го университета (1931), доктор ма­те­ма­ти­ки (1934), спе­циа­лист в об­лас­ти ма­те­ма­тических спек­тров, пре­по­да­ва­тель ма­те­ма­ти­ки в 5-й муж­ской гим­на­зии Бел­гра­да (1934-1942, 1945-1947 годы), в 1947-1978 годах пре­по­да­вал на при­род­но-ма­те­ма­тическом факультете Бел­град­ско­го университета: один из ос­но­ва­те­лей ка­фед­ры ну­ме­рической ма­те­ма­ти­ки и её пер­вый за­ве­дую­щий (1958-1962 годы), пол­ный профессор (1964), ав­тор многих научных ра­бот, ме­то­дик для улуч­ше­ния пре­по­да­ва­ния ма­те­ма­ти­ки в сред­ней шко­ле (в том числе с ис­поль­зо­ва­ни­ем так называемых ма­те­ма­тических ве­сов), уча­ст­ник Ме­ж­ду­народных ма­те­ма­тических кон­грес­сов, не­од­но­крат­но чи­тал лек­ции за пре­де­ла­ми Юго­сла­вии (в том числе на ме­ха­ни­ко-ма­те­ма­тическом факультете и факультете вы­чис­лительной ма­те­ма­ти­ки и ки­бер­не­ти­ки МГУ).

Ос­но­ва­тель 2-й ли­нии - Алек­сей Алек­сее­вич [19.11(1.12).1833-20.9 (3.10).1903], действительный статский советник (1880), слу­жил в Ме­же­вом кор­пу­се (с 1854 года), исполняющий обязанности пра­ви­те­ля кан­це­ля­рии управ­ляю­ще­го Московским ар­хи­вом Министерства юс­ти­ции (1875-1886 годы), член Са­мар­ско­го ок­руж­но­го су­да (1886-1889 годы), Московского ок­руж­но­го су­да (1889-1895 годы), с 1895 года в от­став­ке, почетный член Московского ар­хео­ло­гического института (1878), действительный член Московского юри­дического общества (1882), ав­тор ра­бот по ис­то­рии и пра­ву, в том числе: «Ис­то­ри­че­ский очерк Одес­сы с 1794 по 1803 год» (1885), «За­мет­ки о вот­чин­ном пра­ве в Рос­сии» (1902).

Его сы­но­вья: Алек­сей Алек­сее­вич [26.2(9.3).1860 - не ра­нее 1915 года], полковник (1904), офи­цер-вос­пи­та­тель (1893-1904 годы), штат­ный пре­по­да­ва­тель (с 1904 года) Па­же­ско­го кор­пу­са; Сер­гей Алек­сее­вич [29.2(12.3).1864-26.3.1941], кол­леж­ский асес­сор (1903), член гу­берн­ско­го прав­ле­ния Вла­ди­мир­ской губернии (1903-1905 годы), воль­но­оп­ре­де­ляю­щим­ся участ­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не. Участ­ник Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в со­ста­ве РККА: в 1919 году (до 15 ию­ня) помощник командира 16-го отдельного пол­ка обо­ро­ны же­лез­ных до­рог РККА, ле­том - осе­нью 1920 года, на­хо­дясь в со­ста­ве 42-й стрелковой ди­ви­зии, уча­ст­во­вал в бо­ях на юге Ук­раи­ны с «Рус­ской ар­ми­ей» под ко­мандованием генерал-лейтенанта ба­ро­на П.Н. Вран­ге­ля, по­пал в плен. С то­го же го­да в эмиг­ра­ции в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев.

Из сы­но­вей пер­во­го наи­бо­лее из­вес­тен Алек­сей Алек­сее­вич [2(14).4.1890-25.10.1942], полковник (1919), с 1911 года на во­енной служ­бе в лейб-гвардии Се­мё­нов­ском пол­ку, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны и Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в со­ста­ве Доб­ро­вольческой и Северо-Западной ар­мий, в эмиг­ра­ции в Поль­ше, умер и по­хо­ро­нен в Вар­ша­ве.

Из сы­но­вей вто­ро­го наи­бо­лее из­вест­ны: Сер­гей Сер­гее­вич [4(16).7.1894 - не ра­нее 28.12.1919], мич­ман (1915), окон­чил Мор­ской кор­пус (1915), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны в со­ста­ве Чер­но­мор­ско­го флот­ско­го эки­па­жа, флаг-офи­цер рас­по­ря­дительной час­ти Шта­ба ко­ман­дую­ще­го Чер­но­мор­ским фло­том (с февраля/мар­та 1917 года), уча­ст­ник Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в со­ста­ве бе­ло­го Чер­но­мор­ско­го фло­та, на декабрь 1919 года на­хо­дил­ся в ре­зер­ве офи­це­ров и чи­нов­ни­ков города Се­ва­сто­поль; Фё­дор Сер­гее­вич [18.4(1.5).1902-11.4.1994], спе­циа­лист в об­лас­ти пи­щевой промышленности, окон­чил за­оч­ное от­де­ле­ние Московского хи­ми­ко-тех­но­ло­гического института (1928), в 1930-1962 годах ра­бо­тал в про­ект­ных ор­га­ни­за­ци­ях по строи­тель­ст­ву в пи­ще­вой промышленности, в том числе в «Рос­прод­про­ект» (1954-1959 годы, с 1956 года начальник про­из­водственного от­де­ла), уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны (1941-1942 годы, ко­мис­со­ван из-за пло­хо­го зре­ния), начальник про­из­водственного от­де­ла (1959-1962 годы) Государственного института по про­ек­ти­ро­ва­нию пред­при­ятий ме­ст­ной промышленности «Ги­про­ме­ст­пром», ав­тор вос­по­ми­на­ний (не опубликованы); Ми­ха­ил Сер­гее­вич [28.9(11.10).1908-8.11.1983], спорт­смен-мо­то­гон­щик, окон­чил выс­шую шко­лу тре­не­ров при Московском государственном центральном институте фи­зической куль­ту­ры по спе­ци­аль­но­сти тре­нер по мо­то­спор­ту (1940; пре­по­да­вал в нём в 1953-1956 годах), уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны в со­ста­ве Отдельной мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды осо­бо­го на­зна­че­ния НКВД (в том числе Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов; в начале 1943 года де­мо­би­ли­зо­ван по­сле ра­не­ния), начальник це­ха Московского мо­то­цик­лет­но­го за­во­да (1943-1945 годы). Не­од­но­крат­ный уча­ст­ник со­рев­но­ва­ний по мо­то­спор­ту (в 1947 году в со­рев­но­ва­ни­ях на пер­вен­ст­во Мо­ск­вы ус­та­но­вил все­со­юз­ный ре­корд на дис­тан­ции 100 км в клас­се 350 см3; в 1951 году чем­пи­он СССР в ко­манд­ном за­чё­те на со­рев­но­ва­ни­ях Ту­рист-Тро­фи), мас­тер спор­та СССР (1948). Тре­ни­ро­вал ко­ман­ды со­юз­ных рес­пуб­лик для уча­стия в пер­вен­ст­ве СССР. Судья 1-й ка­те­го­рии (1953).

Род вне­сён во 2-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Московской гу­бер­нии (1851).

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