ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ - организован 5 декабря 1957 года, до 1990 года именовался Орловской картинной галереей.

Расположен в центральной части города, вблизи исторического «Дворянского гнезда».

Занимает бывшее здание Дома политического просвещения, построенное в 1959 году. Начало собрания связано с именем оперного певца А.Н. Николаева (1836-1904 годы), пожертвовавшего свыше двухсот художественных произведений в Орловский губернский музей в 1898-1903 годах. На основе слияния коллекций ранее существовавших музеев и национализированных частных собраний Куракиных , Чичериных, Новосильцовых, Голынских, Стаховичей, Скарятиных, Булгак, Великого князя М.А. Романова и др. был образован Орловский историко-художественный музей, открытый для публичного посещения 1 мая 1919 года (более 10 000 экспонатов). С 1932 года коллекции составили художественный отдел Орловского краеведческого музея, которые были переданы в 1957 году в картинную галерею. Сейчас в музее хранится свыше 7000 экспонатов. Собрание зарубежного искусства XVI-XX веков включает картины итальянских художников XVI-XVIII веков, австрийский, немецкий и польский портрет XVIII-XIX веков, коллекцию гравюр XVII-XIX веков. Иконы и деревянная скульптура XVII-XX веков в основном собраны на территории Орловской области. Русское искусство представлено портретом XVIII-XIX веков, академическими произведениями середины и второй половины XIX века, жанровой и пейзажной живописью. Собрание русского искусства XX века включает произведения русского авангарда 1910-х-1920-х годов, «Союза русских художников», художников АХРР, группы «13», академического искусства 1940-х-1950-х годов, «шестидесятников», студии Э. Белютина, группы «20 московских художников» и др. Имеются коллекции работ художников-земляков. Кроме того, хранится скульптура, мебель, бронза, стекло, фарфор. Коллекция народного искусства края XIX-XX веков собрана в 1960-1980-е годы, включает в себя полотенца («орловский спис»), костюмы, ковры, игрушку . Музеем проводится работа по изучению художественной жизни края, организуются экскурсии, консультации, встречи, концерты. Открыта постоянная экспозиция. В 2006 году в музее создан центр нравственно-эстетического воспитания «Диалог» с функционированием компьютерного класса.

Иллюстрации:

Орловский музей изобразительных искусств