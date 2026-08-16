ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ И.С. ТУРГЕНЕВА

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева - один из старейших в нашей стране.

Его открытие совпало с началом нового «смутного времени» - Орловская губерния была охвачена пламенем гражданской войны. Но революция не смогла отменить 100-летний юбилей писателя. 24 ноября 1918 года в Орле, в доме № 10 по улице Садовой, принадлежавшем дальней родственнице и наследнице писателя, состоялось торжественное открытие музея.

Директором был назначен Михаил Вениаминович Португалов. Под его руководством музей в первые годы своей деятельности проводил большую научную и собирательскую работу. Уже в первые годы существования музея здесь было образовано и начало работу Тургеневское общество, объединившее лучших представителей Орловской интеллигенции, которые оказывали большую помощь музею в приобретении экспонатов.

Во время Великой Отечественной войны музейные собрания чудом уцелели: самые главные реликвии были эвакуированы тогдашним директором Борисом Александровичем Ермаковым в Пензу, где музей работал вплоть до освобождения Орла.

Вскоре после возвращения в родной город, в феврале 1944 года, музей распахнул двери для посетителей. Через два года в соседнем доме, в бывшем дворянском особняке середины XIX века, открылась литературная экспозиция. В 1976 году мемориальная мебель писателя была перевезена в усадьбу Тургенева в Спасское-Лутовиново.

В 1977 году в музее была собрана ныне действующая экспозиция «Тургенев. Жизнь для искусства», призванная воссоздать образ писателя, одного из самых прекрасных героев русской литературы, влюбленного в красоту, обладавшего уникальной эрудицией, неутомимого собирателя духовных и культурных сил России и Европы .

Основой экспозиции стали вещи принадлежавшие родным и друзьям писателя, обширная галерея портретов Ивана Сергеевича и его современников, предметы материальной культуры позапрошлого века, наконец, бесценные книги мемориальной библиотеки Тургенева.

Иллюстрации:

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева.