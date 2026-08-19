ОРЛОВСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ
ОРЛОВСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ (Настоящая фамилия Смирнов) - российский скульптор, академик (1831) и профессор (1836) Петербургской АХ.
Сын крепостного крестьянина. Работал в скульптурных мастерских С.П. Кампиони в Москве (1809-1818 годы) и А. Трискорни в Санкт-Петербурге (1818-1822 годы). Перевёл в мрамор бюст императора Александра I работы И.П. Мартоса для здания Биржи в Санкт-Петербурге (1821-1822 годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург); за эту работу, представленную императрице в 1822 году при содействии Мартоса и А.Н. Оленина, освобождён от крепостной зависимости и определён в петербургскую АХ, где учился у Мартоса (1822).
В 1823-1829 годах пенсионер АХ в Риме, работал под руководством Б. Торвальдсена. Влияние Торвальдсена особенно ощутимо в ранних работах Орловского на античные темы: «Парис» (гипс, 1824, переведён в мрамор С.И. Гальбергом в 1838 году), «Фавн, играющий на сиринге» (гипс, 1824-1825 годы, переведён в мрамор автором, закончен Гальбергом в 1838 году), «Фавн и вакханка» (гипс, 1826-1827 годы, группа переведена в мрамор в 1837 году; все - в ГРМ). Исполнял также портретные бюсты (архитектора Х.Ф. Мейера, гипс, 1835, ГРМ).
В лучших произведениях Орловского зрелого периода (преимущественно монументальная скульптура на героические национальные темы) портретность изображений сочетается с величавой строгостью классицистических форм (памятники М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли перед Казанским собором в Санкт-Петербурге, бронза, 1829-1836 годы, открыты в 1837 году). Творчеству Орловского свойствен романтический интерес к национальной истории («Ян Усмарь, останавливающий разъярённого быка», бронза, 1831-1836 годы; отлив 1911, ГРМ); его работы порой не лишены черт патетики (бронзовая фигура ангела, венчающая Александровскую колонну на Дворцовой площади, 1832-1834 годы; скульптурное убранство Московских триумфальных ворот, 1835-1837 годы; все в Санкт-Петербурге). Преподавал в петербургской АХ с 1831 года.