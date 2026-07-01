ОРЛОВ-ЧЕСМЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ОРЛОВ-ЧЕСМЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (до 1775 Орлов) - граф (1762), российский военный и государственный деятель, дипломат, коннозаводчик, генерал-аншеф (1769).
Получил домашнее образование; владел немецким и итальянскими языками. Служил в лейб-гвардии полках - Семёновском (1755-1757 годы; числился с 1749 года) и Преображенском (с 1762 года; его командир с 1767 года). В составе Обсервационного корпуса генерала- фельдцейхмейстера графа П.И. Шувалова участвовал в Семилетней войне 1756-1763 годов. Вместе с братьями Г.Г., И.Г. и Ф.Г. Орловыми и другими офицерами лейб-гвардии Измайловского, Преображенского и Семёновского полков участвовал в подготовке переворота 28.6(9.7).1762 года, совершённого в пользу императрицы Екатерины II. Сообщил ей об аресте одного из заговорщиков (поручика П.Б. Пассека), что ускорило события, сопровождал Екатерину II из Петергофа в Санкт-Петербург, где ей присягнули полки лейб-гвардии, Сенат и Синод. Огласил Манифест о вступлении императрицы на российский престол. Возглавил охрану арестованного императора Петра III во дворце в Ропше. Возможно, причастен к смерти свергнутого императора, в обществе считался её главным виновником. После прихода к власти Екатерины II вместе с братьями занял лидирующие позиции при императорском дворе. Командир Кавалергардского корпуса - личной охраны императрицы (1765-1775 годы). В 1765 году направлен на Юг России, где прекратил волнения Донского казачьего войска, искавшего воен. поддержку у Крымского ханства. Депутат Уложенной комиссии 1767-1768/1769 годов от Санкт-Петербурга. В 1768 году выехал в Западную Европу на лечение, вскоре после начала русско-турецкой войны 1768-1774 годов в Вене провёл ряд встреч с представителями народов Балканского полуострова (греческого, черногорского и албанского) для организации их выступления на стороне России. Во время войны совместно с графом Г.Г. Орловым инициировал использование против Османской империи ВМФ. Главнокомандующий российским флотом в Средиземном море (с 1769 года; на время военных действий именовался генералиссимусом). Руководил 1-й Архипелагской экспедицией (смотри в статье Архипелагские экспедиции), командовал флотом в победоносном для России Чесменском сражении 1770 года (награждён орденом Святого Георгия 1-й степени и шпагой, украшенной драгоценными камнями, получил почетную приставку к фамилии - Чесменский; в честь победы в сражении учреждена золотая медаль с портретом Орлова-Чесменского и надписью «Гр. А. Гр. Орлов. Победитель и истребитель турецкого флота»). Сыграл главную роль в захвате обманным путём в Ливорно в начале 1775 года так называемой княжны Елизаветы Таракановой - авантюристки неизвестного происхождения, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа А.Г. Разумовского (доставлена контр-адмиралом С. К. Грейгом на российском военном корабле в мае того же года в Кронштадт, заключена в Петропавловскую крепость, где вскоре скончалась).
С конца 1775 года в отставке. Один из крупнейших землевладельцев и душевладельцев России 2-й половины XVIII - начала XIX веков (Орлову-Чесменскому принадлежали земли в Воронежской, Костромской, Московской, Нижегородской, Симбирской, Тверской, Ярославской губерниях и около 20 тысяч душ крестьян мужского пола). С середины 1770-х годов занимался селекционными опытами по разведению лошадей, голубей, охотничьих собак, овец. Привёз в Россию из Персии, Дании, Османской империи, Испании, Великобритании и других государств подаренных (например, Али-беем аль-Кабиром, турецким пашой Гасан-беем), купленных и захваченных лошадей. Основал в 1775-1776 годах конный завод в селе Остров близ Москвы (ныне село Ленинского района Московской области); часть поголовья составили отобранные Орловым-Чесменским особи дворцовых конных заводов и лошади, подаренные императрице Екатерине II персидским правителем Керим- ханом Зендом. Первоначально потерпел неудачу: лошади азиатских и западноевропейских пород тяжело переносили климатические условия Центральной России. Для выведения выносливой, приспособленной к российским условиям породы лошадей с хорошими рысистыми качествами Орлов-Чесменский в 1776 году организовал коннозаводческий комплекс с развитой инфраструктурой (конюшни, манежи, беговые дорожки) в сёлах Хреновое, Чесменка, Пады Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне Бобровского и Панинского районов Воронежской области), заложив основы Хреновского конного завода (ныне в селе Слобода Бобровского района). Впервые в российском коневодстве для получения необходимых качеств Орлов-Чесменский применил методы многопородного и близкородственного скрещивания с другими породами, разведения «по линиям» и другие. Благодаря Орлову-Чесменскому в коннозаводческое дело вошли скачки и бега в упряжке (с 1776 года), точный и планомерный селекционный отбор, систематическая подготовка лошадей. К началу XIX века вывел орловскую рысистую породу (официально признана в 1830 году) и русскую верховую породу (их прямыми предками были скакуны Сметанка и Салтан I).
В начале русско-турецкой войны 1787-1791 годов императрица Екатерина II предложила Орлову-Чесменскому вновь возглавить российскую эскадру в Средиземном море. Однако, не желая находиться в подчинении светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического, Орлов-Чесменский отказался. После смерти императрицы Екатерины II оказался в опале. Участвовал по инициативе императора Павла I в предпринятой монархом церемонии коронования императорской короной праха Петра III и перенесения его из Александро-Невской лавры в Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. В 1796 году по указу Павла I вместе с семьёй уехал за границу. Вернулся в Россию в 1801, после восшествия императора Александра I на российский престол. Последние годы жизни Орлов-Чесменский провёл в Москве, где устраивал театральные представления, фейерверки, скачки, кулачные, петушиные и гусиные бои, голубиную и псовую охоту. Во время русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов главнокомандующий 5-й областью (ополчения Орловской, Курской, Воронежской и Харьковской губерний) земского войска (милиции).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1762), Святого Андрея Первозванного (1768), Святого Владимира 1-й степени (1806).
Был похоронен в фамильной усыпальнице в усадьбе Отрада Серпуховского уезда Московской губернии (смотри Семёновское-Отрада), в 1832 году его останки по инициативе дочери графини. А.А. Орловой-Чесменской перенесены в Свято-Юрьев монастырь близ Новгорода, в 1896 году графом А.В. Орловым-Давыдовым возвращены в Отраду, в 1924 году при разграблении усадьбы сожжены.
Орлову-Чесменскому посвящена ода Г.Р. Державина «Афинейскому витязю» (1796, опубликована в 1808). Фигура Орлова-Чесменского помещена в скульптурной композиции памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде (1862), памятника Екатерине II в Санкт-Петербурге (1873, автор обоих проектов – М.О. Микешин). В 1872 году Воронежским обществом охотников конского бега учреждена медаль в память Орлова-Чесменского (медальеры - В.В. Никонов и М.В. Кучкин). Бюсты Олова-Чесменского установлены на территории Хреновского конного завода (1995, скульпторы П.П. Чусовитин, В.Ф. Смураго, архитектор В.С. Кубасов), на озере Спеце (Греция) (2003, скульптор В.И. Усов).