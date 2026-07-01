ОРЛОВ-ЧЕСМЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ОРЛОВ-ЧЕСМЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (до 1775 Орлов) - граф (1762), российский во­енный и государственный дея­тель, ди­пло­мат, кон­но­за­вод­чик, генерал-ан­шеф (1769).

По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние; вла­дел немецким и итальянскими язы­ка­ми. Слу­жил в лейб-гвардии пол­ках - Се­мё­нов­ском (1755-1757 годы; чис­лил­ся с 1749 года) и Пре­об­ра­жен­ском (с 1762 года; его командир с 1767 года). В со­ста­ве Об­сер­ва­ци­он­но­го кор­пу­са генерала- фельд­цейх­мей­сте­ра графа П.И. Шу­ва­ло­ва уча­ст­во­вал в Се­ми­лет­ней вой­не 1756-1763 годов. Вме­сте с брать­я­ми Г.Г., И.Г. и Ф.Г. Ор­ло­вы­ми и другими офи­це­ра­ми лейб-гвардии Из­май­лов­ско­го, Пре­об­ра­жен­ско­го и Се­мё­нов­ско­го пол­ков уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке пе­ре­во­ро­та 28.6(9.7).1762 года, со­вер­шён­но­го в поль­зу императрицы Ека­те­ри­ны II . Со­об­щил ей об аре­сте од­но­го из за­го­вор­щи­ков (по­ру­чи­ка П.Б. Пас­се­ка), что ус­ко­ри­ло со­бы­тия, со­про­во­ж­дал Ека­те­ри­ну II из Пе­тер­го­фа в Санкт-Пе­тер­бург, где ей при­сяг­ну­ли пол­ки лейб-гвар­дии, Се­нат и Си­нод. Ог­ла­сил Ма­ни­фест о всту­п­ле­нии им­пе­рат­ри­цы на российский пре­стол. Воз­гла­вил ох­ра­ну аре­сто­ван­но­го императора Пет­ра III во двор­це в Роп­ше. Воз­мож­но, при­час­тен к смер­ти сверг­ну­то­го им­пе­ра­то­ра, в об­ще­ст­ве счи­тал­ся её главным ви­нов­ни­ком. По­сле при­хо­да к вла­сти Ека­те­ри­ны II вме­сте с брать­я­ми за­нял ли­ди­рую­щие по­зи­ции при императорском дво­ре. Командир Ка­ва­лер­гард­ско­го кор­пу­са - лич­ной ох­ра­ны им­пе­ра­три­цы (1765-1775 годы). В 1765 году на­прав­лен на Юг Рос­сии, где пре­кра­тил вол­не­ния Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска, ис­кав­ше­го во­ен. под­держ­ку у Крым­ско­го хан­ст­ва. Де­пу­тат Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/1769 годов от Санкт-Пе­тер­бур­га. В 1768 году вы­ехал в Западную Ев­ро­пу на ле­че­ние, вско­ре по­сле на­ча­ла русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов в Ве­не про­вёл ряд встреч с пред­ста­ви­те­ля­ми на­ро­дов Бал­кан­ско­го полуострова (греческого, чер­но­гор­ско­го и ал­бан­ско­го) для ор­га­ни­за­ции их вы­сту­п­ле­ния на сто­ро­не Рос­сии. Во вре­мя вой­ны совместно с графом Г.Г. Ор­ло­вым ини­ции­ро­вал ис­поль­зо­ва­ние про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии ВМФ. Глав­но­ко­мандующий российским фло­том в Сре­ди­зем­ном море (с 1769 года; на вре­мя во­енных дей­ст­вий име­но­вал­ся ге­не­ра­лис­си­му­сом). Ру­ко­во­дил 1-й Ар­хи­пе­лаг­ской экс­пе­ди­ци­ей (смотри в статье Ар­хи­пе­лаг­ские экс­пе­ди­ции), ко­ман­до­вал фло­том в по­бе­до­нос­ном для Рос­сии Чес­мен­ском сра­же­нии 1770 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 1-й сте­пе­ни и шпа­гой, ук­ра­шен­ной дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, по­лу­чил почетную при­став­ку к фа­ми­лии - Чес­мен­ский; в честь по­бе­ды в сра­же­нии уч­ре­ж­де­на зо­ло­тая ме­даль с порт­ре­том Орлова-Чесменского и над­пи­сью «Гр. А. Гр. Ор­лов. По­бе­ди­тель и ис­тре­би­тель ту­рец­ко­го фло­та»). Сыг­рал главную роль в за­хва­те об­ман­ным пу­тём в Ли­вор­но в начале 1775 года так называемой княж­ны Ели­за­ве­ты Та­ра­ка­но­вой - аван­тю­ри­ст­ки не­из­вест­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, вы­да­вав­шей се­бя за дочь императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны и графа А.Г. Ра­зу­мов­ско­го (до­став­ле­на контр-адмиралом С. К. Грей­гом на российском во­енном ко­раб­ле в мае то­го же го­да в Крон­штадт, за­клю­че­на в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость, где вско­ре скон­ча­лась).

С конца 1775 года в от­став­ке. Один из круп­ней­ших зем­ле­вла­дель­цев и ду­ше­вла­дель­цев Рос­сии 2-й половины XVIII - начала XIX веков (Орлову-Чесменскому при­над­ле­жа­ли зем­ли в Во­ро­неж­ской, Ко­ст­ром­ской, Мос­ков­ской, Ни­же­го­род­ской, Сим­бир­ской, Твер­ской, Яро­слав­ской гу­бер­ни­ях и около 20 тысяч душ кре­сть­ян муж­ско­го по­ла). С середины 1770-х годов за­ни­мал­ся се­лек­ци­он­ны­ми опы­та­ми по раз­ве­де­нию ло­ша­дей, го­лу­бей, охот­ничь­их со­бак, овец. При­вёз в Рос­сию из Пер­сии, Да­нии, Ос­ман­ской им­пе­рии, Ис­па­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и других го­су­дарств по­да­рен­ных (например, Али-бе­ем аль-Ка­би­ром, турецким па­шой Га­сан-бе­ем), ку­п­лен­ных и за­хва­чен­ных ло­ша­дей. Ос­но­вал в 1775-1776 годах кон­ный за­вод в селе Ост­ров близ Мо­ск­вы (ны­не се­ло Ле­нин­ско­го района Московской области); часть по­го­ло­вья со­ста­ви­ли ото­бран­ные Орловым-Чесменским осо­би двор­цо­вых кон­ных за­во­дов и ло­ша­ди, по­да­рен­ные императрице Ека­те­ри­не II персидским пра­ви­те­лем Ке­ри­м- ха­ном Зен­дом. Пер­во­на­чаль­но по­тер­пел не­уда­чу: ло­ша­ди ази­атских и западноевропейских по­род тя­же­ло пе­ре­но­си­ли кли­ма­тические ус­ло­вия Центральной Рос­сии. Для вы­ве­де­ния вы­нос­ли­вой, при­спо­соб­лен­ной к российским ус­ло­ви­ям по­ро­ды ло­ша­дей с хо­ро­ши­ми ры­си­сты­ми ка­че­ст­ва­ми Орлов-Чесменский в 1776 году ор­га­ни­зо­вал кон­но­за­вод­че­ский ком­плекс с раз­ви­той ин­фра­струк­ту­рой (ко­нюш­ни, ма­не­жи, бе­го­вые до­рож­ки) в сё­лах Хре­но­вое, Чес­мен­ка, Па­ды Боб­ров­ско­го уезда Во­ро­неж­ской губернии (ны­не Боб­ров­ско­го и Па­нин­ско­го районов Во­ро­неж­ской области), за­ло­жив ос­но­вы Хре­нов­ско­го кон­но­го за­во­да (ны­не в селе Сло­бо­да Боб­ров­ско­го района). Впер­вые в российском ко­не­вод­ст­ве для по­лу­че­ния не­об­хо­ди­мых ка­честв Орлов-Чесменский при­ме­нил ме­то­ды мно­го­по­род­но­го и близ­ко­род­ствен­но­го скре­щи­ва­ния с другими по­ро­да­ми, раз­ве­де­ния «по ли­ни­ям» и другие. Бла­го­да­ря Орлову-Чесменскому в кон­но­за­водческое де­ло во­шли скач­ки и бе­га в уп­ряж­ке (с 1776 года), точ­ный и пла­но­мер­ный се­лек­ци­он­ный от­бор, сис­те­ма­тическая под­го­тов­ка ло­ша­дей. К началу XIX века вы­вел ор­лов­скую ры­си­стую по­ро­ду (офи­ци­аль­но при­зна­на в 1830 году) и рус­скую вер­хо­вую по­ро­ду (их пря­мы­ми пред­ка­ми бы­ли ска­ку­ны Сме­тан­ка и Сал­тан I).

В на­ча­ле русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов императрица Ека­те­ри­на II пред­ло­жи­ла Орлову-Чесменскому вновь воз­гла­вить российскую эс­кад­ру в Сре­ди­зем­ном море. Од­на­ко, не же­лая на­хо­дить­ся в под­чи­не­нии свет­лей­ше­го князя Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го, Орлов-Чесменский от­ка­зал­ся. По­сле смер­ти императрицы Ека­те­ри­ны II ока­зал­ся в опа­ле. Уча­ст­во­вал по ини­циа­ти­ве императора Пав­ла I в пред­при­ня­той мо­нар­хом це­ре­мо­нии ко­ро­но­ва­ния императорской ко­ро­ной пра­ха Пет­ра III и пе­ре­не­се­ния его из Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ры в Пе­тро­пав­лов­ский со­бор в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1796 году по ука­зу Пав­ла I вме­сте с семь­ёй уе­хал за гра­ни­цу. Вер­нул­ся в Рос­сию в 1801, по­сле вос­ше­ст­вия императора Алек­сан­д­ра I на российский пре­стол. По­след­ние го­ды жиз­ни Орлов-Чесменский про­вёл в Мо­ск­ве, где уст­раи­вал те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния, фей­ер­вер­ки, скач­ки, ку­лач­ные, пе­ту­ши­ные и гу­си­ные бои, го­лу­би­ную и псо­вую охо­ту. Во вре­мя русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов глав­но­ко­мандующий 5-й об­ла­стью (опол­че­ния Ор­лов­ской, Кур­ской, Во­ро­неж­ской и Харь­ков­ской гу­бер­ний) зем­ско­го вой­ска (ми­ли­ции).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1762), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1768), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1806).

Был по­хо­ро­нен в фа­миль­ной усы­паль­ни­це в усадь­бе От­ра­да Сер­пу­хов­ско­го уезда Московской губернии (смотри Се­мё­нов­ское-От­ра­да), в 1832 году его ос­тан­ки по ини­циа­ти­ве до­че­ри графини. А.А. Ор­ло­вой-Чес­мен­ской пе­ре­не­се­ны в Свя­то-Юрь­ев монастырь близ Нов­го­ро­да, в 1896 году графом А.В. Ор­ло­вым-Да­выдо­вым воз­вра­ще­ны в От­ра­ду, в 1924 году при раз­граб­ле­нии усадь­бы со­жже­ны.

Орлову-Чесменскому по­свя­ще­на ода Г.Р. Дер­жа­ви­на «Афи­ней­ско­му ви­тя­зю» (1796, опубликована в 1808). Фи­гу­ра Орлова-Чесменского по­ме­ще­на в скульп­турной ком­по­зи­ции па­мят­ни­ка «Ты­ся­че­ле­тие Рос­сии» в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де (1862), па­мят­ни­ка Ека­те­ри­не II в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1873, ав­тор обо­их про­ек­тов – М.О. Ми­ке­шин). В 1872 году Во­ро­неж­ским обществом охот­ни­ков кон­ско­го бе­га уч­ре­ж­де­на ме­даль в па­мять Орлова-Чесменского (ме­даль­е­ры - В.В. Ни­ко­нов и М.В. Куч­кин). Бюс­ты Олова-Чесменского ус­та­нов­ле­ны на тер­ри­то­рии Хре­нов­ско­го кон­но­го за­во­да (1995, скульп­то­ры П.П. Чу­со­ви­тин, В.Ф. Сму­ра­го, архитектор В.С. Ку­ба­сов), на озере Спе­це (Гре­ция) (2003, скульп­тор В.И. Усов).