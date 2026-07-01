ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Государственный и военный деятель, сподвижник Екатерины II . Брат Григория Орлова. Граф (1762). Генерал-аншеф (1769).

Семья. Начало службы

Родился в родовой усадьбе Орловых в селе Люткино в семье Григория Ивановича Орлова. У Алексея было пятеро братьев: старшие Иван и Григорий, младшие Федор, Михаил (умер в младенчестве) и Владимир.

В 1782 году Алексей Орлов женился на Евдокии Лопухиной. В браке имел двух детей: Анну (1785-1848) и Ивана (1786-1787), при родах которого Евдокия скончалась. Также у Орлова был незаконнорожденный сын Александр (1763-1820), получивший фамилию Чесменский.

Алексей Григорьевич учился в Сухопутном шляхетском корпусе. Начал службу в 1749 году рядовым лейб-гвардии Семеновского полка, в 1755 году получил чин сержанта. В 1757 году принял участие в качестве добровольца в Семилетней войне (1756-1763) . После возвращения в Петербург служил в лейб-гвардии Преображенском полку в чине поручика.

Переворот 28 июня 1762 года

Поддержав вместе с братьями претензии великой княгини Екатерины Алексеевны на престол, стал одним из руководителей дворцового переворота 28 июня 1762 года. Именно Алексей доставил Екатерину из Петергофа в столицу для принятия присяги в качестве самодержицы. Именно ему она поручила охранять свергнутого Петра III в Ропше. Несмотря на всевозможные версии о роли Алексея Орлова в смерти Петра, его вина в этом так и не была безоговорочно подтверждена.

После восшествия Екатерины на трон Алексей вместе с братьями был награжден графским достоинством, а также получил чин подполковника гвардии и стал командиром Преображенского полка.

Орлов-Чесменский. Княжна Тараканова

Алексей Орлов сыграл видную роль во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В 1769 году он предложил перевести военный флот из Балтийского моря в Средиземное, разбить турецкий флот, поднять греков против поработивших их османов и блокировать Константинополь. Этот план был поддержан Екатериной. В июле того же года из Кронштадта вышла первая эскадра адмирала Г.А. Спиридова. Тем временем Алексей Григорьевич агитировал среди греков. Кроме того, он занимался формированием албанского войска из состоявших на службе в русском флоте греков и албанцев. Этот полк участвовал в войне до самого ее конца. Весной 1770 года в Средиземном море собралось несколько русских эскадр, общее руководство которыми пало на Алексея Орлова. Вместе с адмиралами Г.А. Спиридовым и И.С. Грейгом Орлову, до того не имевшему опыта командования морскими силами, удалось уничтожить турецкий флот в Чесменской бухте у берегов Малой Азии в ночь с 25 на 26 июня. Победа было с восторгом принята в России и Европе. Вскоре Алексей Григорьевич был награжден орденом Св. Георгия 1-й степени и получил приставку к своей фамилии, став Орловым-Чесменским.

В 1773 году граф вернулся в Россию. Уже через год он опять покинул ее, отправившись по поручению императрицы в Италию, где в это время находилась самозванка, прозванная затем княжной Таракановой. Она выдавала себя за дочь царицы Елизаветы Петровны , именуя себя княжной Владимирсклй, а начавшего восстание Пугачева – братом. Алексей Орлов должен был арестовать ее и доставить в Россию, что ему и удалось. Орлов претворился ее сторонником и даже сделал предложение руки и сердца. Княжна Тараканова была арестована в мае 1775 года в Ливорно после того, как Орлов заманил ее на один из русских кораблей.

Последние годы

В декабре 1775 года Алексей Григорьевич вышел в отставку по болезни. В 1787 году, с началом новой русско-турецкой войны графу было предложено принять командование над эскадрой Балтийского флота, но он отказался. Орлов поселился в Москве, где жил широко и хлебосольно.

После смерти Екатерины II в 1796 году Павел I устроил торжественное перезахоронение останков своего отца Петра III в Александро-Невской лавре, приказав участвовать в этом и предполагаемому цареубийце Алексею Орлову. Во время процессии последний нес перед гробом Петра императорскую корону. Вскоре после этого Павел позволил графу с дочерью Анной покинуть Россию. Они жили в Дрездене, Карлсбаде, где Алексей Григорьевич принимал лечение водами.

После воцарения Александра I в 1801 году Орлов вернулся на родину и опять поселился в Москве. В 1806 году он был командующим милиции пятой области, где набирались люди для ополчения во время войны с французами.

В конце XVIII-начале XIX века на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии под руководством А.Г. Орлова была выведена знаменитая порода орловских рысаков.

Алексей Орлов скончался 24 декабря 1807 года (5 января 1808 года) в Москве. В 1896 году его прах, ранее хранившийся в Юрьевом монастыре, был перезахоронен в родовом орловском имении «Отрада».