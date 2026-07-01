ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ

ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - граф (1825-1826 годы), князь (1856), российский во­енный и государственный дея­тель, ди­пло­мат, генерал от кавалерии (1833), почетный член Пе­тербургской АН (1856-1857 годы).

Из ро­да Ор­ло­вых (1). Вне­брач­ный сын Ф.Г. Ор­ло­ва (пра­ва дво­рян­ст­ва и фа­ми­лию Орлов по­лу­чил в 1796 году). Брат М.Ф. Ор­ло­ва, пле­мян­ник А.Г. Ор­ло­ва-Чес­мен­ско­го, Г.Г. Ор­ло­ва, В.Г. Ор­ло­ва. Круп­ный по­ме­щик (в 1852 году ему вме­сте с же­ной при­над­ле­жа­ло около 160 тысяч га зем­ли и бо­лее чем 9,9 тысяч душ муж­ско­го по­ла). Вос­пи­ты­вал­ся в пан­сио­не аб­ба­та Ни­ко­ля в Санкт-Пе­тер­бур­ге . В 1801 году по­сту­пил на служ­бу в Кол­ле­гию иностранных дел. В 1804 году пе­ре­шёл в лейб-гвардии Гу­сар­ский полк. От­ли­чил­ся в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии русско- ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года и Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов (на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»). С 1809 года в лейб-гвардии Кон­ном пол­ку. Уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях под Ви­теб­ском, Смо­лен­ском, Бо­ро­ди­ном (по­лу­чил 7 ран) и Крас­ным в Отечественную вой­ну 1812 года, а так­же при Лют­це­не, Куль­ме, Фер-Шам­пе­нуа­зе и других, во взя­тии Па­ри­жа во вре­мя за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов. В кам­па­нию 1815 года на­хо­дил­ся в со­ста­ве отдельного российского от­ря­да, дей­ст­во­вав­ше­го про­тив французских пар­ти­зан. Командир лейб-гвардии Кон­но­го пол­ка (1819-1828 годы), од­но­вре­мен­но командир 1-й бри­га­ды гвардейской Ки­ра­сир­ской ди­ви­зии (1821-1828 годы). Ге­не­рал-адъ­ю­тант (1820).

Ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния де­каб­ри­стов на Се­нат­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге 14(26).12.1825 года (воз­ведён в граф­ское дос­то­ин­ст­во). В 1828 году, в русско-турецкую вой­ну 1828-1829 годов, со­про­во­ж­дал императора Ни­ко­лая I на те­атр во­енных дей­ст­вий; ко­ман­до­вал отдельным от­ря­дом, за­тем 1-й Егер­ской ди­ви­зи­ей, уча­ст­во­вал во взя­тии кре­по­стей Ма­чин и Гир­со­во, а так­же в бо­ях под Шум­лой (на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей, ук­ра­шен­ной ал­ма­за­ми). Воз­глав­лял российскую де­ле­га­цию при за­клю­че­нии Ад­риа­но­поль­ско­го ми­ра 1829 года. В 1829-1830 годах на­хо­дил­ся во гла­ве чрез­вы­чай­но­го по­соль­ства в Кон­стан­ти­но­по­ле, спо­соб­ст­во­вал из­да­нию в 1830 году хатт-и-ше­ри­фа (ука­за), по ко­то­ро­му Ос­ман­ская им­пе­рия фак­ти­че­ски пре­д­остав­ля­ла Сер­бии ав­то­ном­ный ста­тус и пе­ре­да­ва­ла 6 ок­ру­гов, не во­шед­ших в её со­став по­сле по­дав­ле­ния Пер­во­го сербского вос­ста­ния 1804-1813 годов. В 1831 году воз­глав­лял по­дав­ле­ние «хо­лер­но­го бун­та» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (во­енный гу­бер­на­тор 1-й Ад­ми­рал­тей­ской, Мо­с­ков­ской и Нарв­ской час­тей го­ро­да) и вос­ста­ний в Нов­го­род­ском и Ста­ро­рус­ском во­енных по­се­ле­ни­ях (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни). В 1832 году, в хо­де бельгийско-ни­дерландской вой­ны 1831-1833 годов, по ука­за­нию Ни­ко­лая I по­се­тил Прус­сию, Ни­дер­лан­ды и Ве­ли­ко­бри­та­нию с це­лью уре­гу­ли­ро­ва­ния бельгийско-голландского во­про­са, пы­тал­ся до­бить­ся при­зна­ния ко­ро­лём Ни­дер­лан­дов Виль­гель­мом I не­за­ви­си­мо­сти Бель­гии. Во вре­мя Бос­фор­ской экс­пе­ди­ции 1833 года от­пра­вил­ся в Кон­стан­ти­но­поль со специальной мис­си­ей, объ­е­ди­нив в од­ном ли­це российское ди­пло­ма­тическое и во­енное ру­ко­во­д­ство; скло­нил турецкое пра­ви­тель­ст­во к под­пи­са­нию Ун­кяр-Ис­ке­ле­сий­ско­го до­го­во­ра 1833 года, пре­дос­та­вив­ше­го на­дёж­ные га­ран­тии без­о­пас­но­сти Чер­но­мор­ско­му по­бе­ре­жью Рос­сии. Со­про­во­ж­дал Ни­ко­лая I в Ав­ст­рию, где совместно с К.В. Нес­сель­ро­де и Д.П. Та­ти­ще­вым вёл пе­ре­го­во­ры с К. Мет­тер­ни­хом, окон­чив­шие­ся под­пи­са­ни­ем Мюн­хен­грец­кой кон­вен­ции 1833 года.

С 1836 член Государственого со­ве­та. Ко­мандир Им­пера­тор­ской Глав­ной квар­ти­рой, шеф жан­дар­мов и главный начальник Третье­го от­де­ле­ния (1844-1856 годы); по де­лам по­ли­тической по­лиции, как пра­ви­ло, ог­ра­ни­чи­вал­ся ут­вер­жде­ни­ем под­го­тов­лен­ных Л.В. Ду­бель­том бу­маг. С 1844 года председатель Со­ве­та о во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ни­ях, глав­но­на­чаль­ст­вую­щий над Ла­за­рев­ским институтом восточных язы­ков, председатель комитета Общества по­пе­чи­тель­ст­ва о тюрь­мах. Член Комитета по де­лам За­кав­каз­ско­го края (с 1844 года; с 1845 года Кав­каз­ский ко­ми­тет), Си­бир­ско­го ко­ми­те­та (с 1852 года); в 1856-1861 годах председатель этих двух ко­ми­те­тов.

В 1852 году Орлов со­про­во­ж­дал Ни­ко­лая I в по­езд­ке в Прус­сию и Ав­ст­рию, уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах по по­во­ду дей­ст­вий этих стран в слу­чае, ес­ли французский пре­зи­дент Луи На­по­ле­он (бу­ду­щий император На­по­ле­он III) про­воз­гла­сит се­бя им­пе­ра­то­ром. С на­ча­лом Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов на Орлова бы­ло воз­ло­же­но по­ру­чение скло­нить Ав­ст­рию к ней­тра­ли­те­ту, од­на­ко вы­пол­нить эту мис­сию он не смог. Ис­пол­ни­тель за­ве­ща­ния Ни­ко­лая I (1855). Воз­глав­лял российскую де­ле­га­цию при за­клю­че­нии Па­риж­ско­го ми­ра 1856 года. Уча­ст­во­вал так­же в под­го­тов­ке ста­тей Па­риж­ской дек­ла­ра­ции по морскому пра­ву (1856) - важ­но­го ме­ж­ду­народного ак­та, ре­гу­ли­ро­вав­ше­го по­ря­док морской тор­гов­ли и бло­ка­ды во вре­мя вой­ны, за­пре­тив­ше­го ка­пер­ст­во.

В 1856-1861 годах председатель Государственного со­ве­та и Кобинета ми­ни­ст­ров. С 1857 года председатель Сек­рет­но­го (с 1858 года Глав­но­го) комитета по кре­сть­ян­ско­му де­лу (в 1839-1848 годах член ря­да сек­рет­ных ко­ми­те­тов по кре­сть­ян­ско­му де­лу). Счи­тал от­ме­ну кре­по­ст­но­го пра­ва преж­де­вре­мен­ной, ве­ду­щей к ра­зо­ре­нию и кре­сть­ян, и дво­рян­ст­ва, ви­дел в при­ну­дительном вы­ку­пе час­ти по­ме­щичь­ей зем­ли не­до­пус­ти­мое по­ся­га­тель­ст­во на пра­во соб­ст­вен­но­сти.

Председатель прав­ле­ния Общества Цар­ско­сель­ской железной дороги (1838-1859 годы). По­жерт­во­вал круп­ные сум­мы на из­да­ние Ипатьевской летописи и Рад­зи­вил­лов­ской ле­то­пи­си и «Ак­тов…» ар­хео­гра­фической экс­пе­ди­ции 1829-1834 годов.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1829; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му – 1832), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1831), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1839; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му – 1841), а так­же французским ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на 1-й сте­пе­ни (1856) и другими.