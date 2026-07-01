ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ
ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - граф (1825-1826 годы), князь (1856), российский военный и государственный деятель, дипломат, генерал от кавалерии (1833), почетный член Петербургской АН (1856-1857 годы).
Из рода Орловых (1). Внебрачный сын Ф.Г. Орлова (права дворянства и фамилию Орлов получил в 1796 году). Брат М.Ф. Орлова, племянник А.Г. Орлова-Чесменского, Г.Г. Орлова, В.Г. Орлова. Крупный помещик (в 1852 году ему вместе с женой принадлежало около 160 тысяч га земли и более чем 9,9 тысяч душ мужского пола). Воспитывался в пансионе аббата Николя в Санкт-Петербурге. В 1801 году поступил на службу в Коллегию иностранных дел. В 1804 году перешёл в лейб-гвардии Гусарский полк. Отличился в Аустерлицком сражении русско- австро-французской войны 1805 года и Фридландском сражении 1807 года русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов (награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»). С 1809 года в лейб-гвардии Конном полку. Участвовал в сражениях под Витебском, Смоленском, Бородином (получил 7 ран) и Красным в Отечественную войну 1812 года, а также при Лютцене, Кульме, Фер-Шампенуазе и других, во взятии Парижа во время заграничных походов российской армии 1813-1814 годов. В кампанию 1815 года находился в составе отдельного российского отряда, действовавшего против французских партизан. Командир лейб-гвардии Конного полка (1819-1828 годы), одновременно командир 1-й бригады гвардейской Кирасирской дивизии (1821-1828 годы). Генерал-адъютант (1820).
Активно участвовал в подавлении восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14(26).12.1825 года (возведён в графское достоинство). В 1828 году, в русско-турецкую войну 1828-1829 годов, сопровождал императора Николая I на театр военных действий; командовал отдельным отрядом, затем 1-й Егерской дивизией, участвовал во взятии крепостей Мачин и Гирсово, а также в боях под Шумлой (награждён золотой саблей, украшенной алмазами). Возглавлял российскую делегацию при заключении Адрианопольского мира 1829 года. В 1829-1830 годах находился во главе чрезвычайного посольства в Константинополе, способствовал изданию в 1830 году хатт-и-шерифа (указа), по которому Османская империя фактически предоставляла Сербии автономный статус и передавала 6 округов, не вошедших в её состав после подавления Первого сербского восстания 1804-1813 годов. В 1831 году возглавлял подавление «холерного бунта» в Санкт-Петербурге (военный губернатор 1-й Адмиралтейской, Московской и Нарвской частей города) и восстаний в Новгородском и Старорусском военных поселениях (награждён орденом Святого Владимира 1-й степени). В 1832 году, в ходе бельгийско-нидерландской войны 1831-1833 годов, по указанию Николая I посетил Пруссию, Нидерланды и Великобританию с целью урегулирования бельгийско-голландского вопроса, пытался добиться признания королём Нидерландов Вильгельмом I независимости Бельгии. Во время Босфорской экспедиции 1833 года отправился в Константинополь со специальной миссией, объединив в одном лице российское дипломатическое и военное руководство; склонил турецкое правительство к подписанию Ункяр-Искелесийского договора 1833 года, предоставившего надёжные гарантии безопасности Черноморскому побережью России. Сопровождал Николая I в Австрию, где совместно с К.В. Нессельроде и Д.П. Татищевым вёл переговоры с К. Меттернихом, окончившиеся подписанием Мюнхенгрецкой конвенции 1833 года.
С 1836 член Государственого совета. Командир Императорской Главной квартирой, шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения (1844-1856 годы); по делам политической полиции, как правило, ограничивался утверждением подготовленных Л.В. Дубельтом бумаг. С 1844 года председатель Совета о военно-учебных заведениях, главноначальствующий над Лазаревским институтом восточных языков, председатель комитета Общества попечительства о тюрьмах. Член Комитета по делам Закавказского края (с 1844 года; с 1845 года Кавказский комитет), Сибирского комитета (с 1852 года); в 1856-1861 годах председатель этих двух комитетов.
В 1852 году Орлов сопровождал Николая I в поездке в Пруссию и Австрию, участвовал в переговорах по поводу действий этих стран в случае, если французский президент Луи Наполеон (будущий император Наполеон III) провозгласит себя императором. С началом Крымской войны 1853-1856 годов на Орлова было возложено поручение склонить Австрию к нейтралитету, однако выполнить эту миссию он не смог. Исполнитель завещания Николая I (1855). Возглавлял российскую делегацию при заключении Парижского мира 1856 года. Участвовал также в подготовке статей Парижской декларации по морскому праву (1856) - важного международного акта, регулировавшего порядок морской торговли и блокады во время войны, запретившего каперство.
В 1856-1861 годах председатель Государственного совета и Кобинета министров. С 1857 года председатель Секретного (с 1858 года Главного) комитета по крестьянскому делу (в 1839-1848 годах член ряда секретных комитетов по крестьянскому делу). Считал отмену крепостного права преждевременной, ведущей к разорению и крестьян, и дворянства, видел в принудительном выкупе части помещичьей земли недопустимое посягательство на право собственности.
Председатель правления Общества Царскосельской железной дороги (1838-1859 годы). Пожертвовал крупные суммы на издание Ипатьевской летописи и Радзивилловской летописи и «Актов…» археографической экспедиции 1829-1834 годов.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1829; алмазными знаками к нему – 1832), Святого Владимира 1-й степени (1831), Святого Андрея Первозванного (1839; алмазными знаками к нему – 1841), а также французским орденом Почётного легиона 1-й степени (1856) и другими.