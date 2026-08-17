ОРЛЕАН

ОРЛЕАН (франц. Orléans) - го­род во Фран­ции, административный центр Центрального ре­гио­на и департамента Луа­ре.

Население 137,4 тысяч человек (2013), с при­го­ро­да­ми около 250 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на реке Луа­ра, в 133 км к юго-за­па­ду от Па­ри­жа. Важ­ный транс­порт­ный узел. Че­рез го­род про­хо­дят ме­ри­дио­наль­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли трансъ­ев­ропейского и национального зна­че­ния: Гавр - Ру­ан - Па­риж - Ор­ле­ан - Тур - Бор­до - Бай­он­на - гра­ни­ца с Ис­па­ни­ей (шос­се к вос­то­ку от Орлеана свя­зы­ва­ет её с ма­ги­ст­ра­лью Брюс­сель - Лилль - Па­риж - Ли­он - Мар­сель) и Па­риж - Ор­ле­ан - Бурж - Клер­мон-Фер­ран - Мон­пе­лье. железнодорожное со­об­ще­ние с Па­ри­жем, Ту­ром, Не­ве­ром и другими го­ро­да­ми. Авиа­пе­ре­воз­ки обес­пе­чи­ва­ют па­риж­ские аэ­ро­пор­ты имени Шар­ля де Гол­ля (Руа­си) и Ор­ли. На­ви­га­ция по реке Луа­ра ог­ра­ничи­ва­ет­ся дви­же­ни­ем главным образом ка­те­ров и про­гу­лоч­ных яхт.

Воз­ник как по­се­ле­ние кельтского пле­ме­ни кар­ну­тов под назвнием Це­на­бум (Cena­bum). С 58 года до н. э. на­хо­дил­ся под вла­стью Ри­ма . В 52 году до н. э. по­сле вос­ста­ния ме­ст­но­го на­се­ле­ния прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­шен римской ар­ми­ей во гла­ве с Га­ем Юли­ем Це­за­рем. Со­глас­но ле­ген­де, но­вые городские ук­ре­п­ле­ния по­строе­ны во 2-й половине III века н. э. по при­ка­зу императора Аврелиана , го­род на­зван в его честь. В IV веке в Орлеане рас­про­стра­ни­лось хри­сти­ан­ст­во (пер­вый епи­скоп упо­ми­на­ет­ся в 343 году). В 1-й половине V века в Орлеане и его ок­ре­ст­но­стях по­се­ли­лись ала­ны. В 451 году раз­граб­лен гун­на­ми. В 498 году при­сое­ди­нён к Франк­ско­му го­су­дар­ст­ву. В 511, 533, 541, 549 годах ме­сто про­ве­де­ния цер­ков­ных со­бо­ров епи­ско­пов Гал­лии. По­сле смер­ти франк­ско­го ко­ро­ля Хло­д­ви­га I в 511-524 годах Орлеан - центр ко­ро­лев­ст­ва Хло­до­ми­ра. В 561-613 годах в со­ста­ве Бур­гунд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, с середины VII века - Ней­стрии, с VIII века - государства Ка­ро­лин­гов. По­сле раз­де­ла им­пе­рии Кар­ла I Ве­ли­ко­го центр За­пад­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, в 848 году ме­сто ко­ро­на­ции Кар­ла II Лы­со­го. В 856 и 865 годах ра­зо­рён нор­ман­на­ми. С конца IX века во вла­де­нии Ка­пе­тин­гов. 25.12.987 года в Орлеане со­стоя­лась ко­ро­на­ция Гу­го Ка­пе­та, в 1108 - Лю­до­ви­ка VI Тол­сто­го (1108-1137 годы).

При Ка­пе­тин­гах Орлеан вхо­дил в ко­ро­лев­ский до­мен, яв­лял­ся важ­ным тор­го­вым цен­тром. По ко­ро­лев­ским хар­ти­ям (1180, 1183) Фи­лип­па II Ав­гу­ста по­лу­чил городские и су­деб­ные при­ви­ле­гии. С 1344 года главный го­род гер­цог­ст­ва Ор­ле­ан­ско­го, ко­то­рое да­ро­ва­лось в апа­наж млад­шим сы­новь­ям ко­ро­лей из ди­на­стии Ва­луа и Бур­бо­нов (смотри Ор­леа­ны). Во вре­мя Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов в те­че­ние 7 месяцев оса­ж­дал­ся анг­ли­ча­на­ми (оса­да сня­та 8.5.1429 года Жан­ной д’Арк и графом Дю­нуа Жа­ном). В 1560-1561 годах в Орлеане со­зва­ны Ге­не­раль­ные шта­ты. Во вре­мя Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн 1562-1598 годов оп­лот гу­ге­но­тов. Со­бы­тия Вар­фо­ло­ме­ев­ской но­чи 1572 года в Па­ри­же вы­зва­ли мас­со­вую рез­ню про­тес­тан­тов в Орлеане (26-27 августа; по­гиб­ли около 700 гу­ге­но­тов). В XVII веке раз­ви­вал­ся как центр сук­но­де­лия, пе­ре­ра­бот­ки тро­ст­ни­ко­во­го са­ха­ра-сыр­ца, вво­зив­ше­го­ся из французских ко­ло­ний. Вы­год­ное гео­гра­фическое рас­по­ло­же­ние, строи­тель­ст­во в 1642 году ка­на­ла, со­еди­нив­ше­го ре­ки Луа­ра и Се­на, спо­соб­ст­во­ва­ли уси­ле­нию ро­ли Орлеана как тор­го­во­го цен­тра. Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века вклю­чён в со­став деп-та Луа­ре. В 1753-1812 годах Орлеан - центр про­из­вод­ст­ва фа­ян­са и фар­фо­ра. В 1843 году свя­зан же­лез­ной до­ро­гой с Па­ри­жем, в 1846 году - с Ту­ром. Во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов Орлеан два­ж­ды за­ни­ма­ли прусские вой­ска. В пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны в го­ро­де по­лу­чи­ли раз­ви­тие от­рас­ли, ори­ен­ти­ро­ван­ные на про­изводство ору­жия и сна­ря­же­ния для ар­мии. В ию­не 1940 года в ре­зуль­та­те бом­бар­ди­ро­вок германской авиа­ции бы­ла раз­ру­ше­на зна­чительная часть ис­то­рического цен­тра Орлеана. 16.6.1940 года за­хва­чен германскими вой­ска­ми, в по­сле­дую­щий пе­ри­од по­стра­дал от на­лё­тов американской и британской авиа­ции. В августе 1944 года ос­во­бо­ж­дён со­юз­ни­ка­ми.

Рас­по­ло­жен­ная на пра­вом бе­ре­гу Луа­ры ста­рая часть го­ро­да со­хра­ня­ет клас­си­ци­стическую пла­ни­ров­ку середины XVIII века. В её цен­тре - площадь Мар­труа с кон­ным па­мят­ни­ком Жан­не д’Арк (1855, скульп­тор Д. Фу­ай­а­тье, рес­тав­ри­ро­ван в 1950-е годы П. Бель­мон­до) и Ко­ро­лев­ская улица, об­рам­лён­ная ар­ка­да­ми (1754-1756 годы, архитектор Ж. Юпо; зна­чи­тель­но по­стра­да­ла от бом­бар­ди­ро­вок в 1940 году, вос­ста­нов­ле­на в 1950-е годы). Ме­ж­ду улицой Бур­гонь и бе­ре­гом Луа­ры - ста­рые квар­та­лы с позд­не­го­тическими, ре­нес­санс­ны­ми, ба­роч­ны­ми и клас­си­ци­стическими по­строй­ка­ми. Главная до­ми­нан­та Ста­ро­го го­ро­да - со­бор Сент-Круа (Святого Кре­ста), 5-не­фная ба­зи­ли­ка, по­стро­ен­ная в 1288-1530 годах по об­раз­цу со­бо­ра Нотр-Дам в Па­ри­же (ос­тат­ки церк­ви IV-V веков и ро­ман­ской крип­ты XI-XII веков; го­тическая часть в основном раз­ру­ше­на про­тес­тан­та­ми в 1568 году, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в XVII веке; западный фа­сад с 2 баш­ня­ми XVIII века, ар­хи­тек­то­ры Г. Эно, Л.Ф. Тру­ар, Ж. Ле­гран, П.А. Па­ри; главный шпиль высотой 114 м - 1858-1859 годы, арх. Э. Бос­виль­вальд Стар­ший; в со­кро­вищ­ни­це со­бо­ра - эма­ли XI-XII веков). Ста­рую часть го­ро­да по­лу­кру­жи­ем об­рам­ля­ют ши­ро­кие буль­ва­ры, раз­би­тые на мес­те городских ук­ре­п­ле­ний XV-XVI веков (сне­се­ны в XVIII веке; в 1986 году при ар­хео­ло­гических рас­коп­ках об­на­ру­же­ны во­ро­та Бан­нье конца XV века). Бе­ре­га Луа­ры со­еди­не­ны 5 мос­та­ми [в том числе Ге­ор­га V (1751-1763 годы, ар­хи­тек­то­ры Юпо, Р. Су­айе), Вьер­зон (железнодорожный, 1947), Ев­ро­пы (1998-2000 годы, архитектор С. Ка­ла­тра­ва)].

Сре­ди со­хра­нив­ших­ся архитектурных па­мят­ни­ков: церк­ви Сент-Энь­ян (Святого Энь­я­на Ор­ле­ан­ско­го; крип­та 980-1029 годов, верх­няя цер­ковь в сти­ле пла­ме­нею­щей го­ти­ки - XIV-XV веков), Сен-До­нать­ян (Святого До­на­тиа­на; XI век, вос­ста­нов­ле­на в конце XVI-XVII веках), Сент-Эверт (Святого Эвер­та Ор­ле­ан­ско­го; 1170 - XIII век), Сен-Пьер-ле-Пю­эллье (XII-XIII века, обе пе­ре­строе­ны в XV веке и XVII-XVIII веках; ны­не кон­церт­ный и вы­ста­воч­ный зал), ре­нес­санс­ные Нотр-Дам-де-Ре­кув­ранс (1513-1519 годы, вит­ра­жи XVI века), Сен- Пьер-дю-Мар­труа (XVI век, обе пе­ре­строе­ны в XVII-XIX веках); крип­та церкви Сент-Ави (Святого Ави­та Ор­ле­ан­ско­го; XI-XII века), ос­тат­ки церкви Сен-Поль (Апостола Пав­ла; раз­ру­ше­на во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны) - ка­пел­ла Нотр-Дам-де-Ми­ракль (конец XVI века) и от­дель­но стоя­щая ко­ло­коль­ня (1620-1627 годы; ны­не Му­зей баш­ни церкви Апостоал Пав­ла, скульп­ту­ра XIII века, гра­вю­ры). Сре­ди по­стро­ек XIV-XVI веков: Бе­лая баш­ня (XIV-XV века), жи­лой дом Ж. Бу­ше, ка­зна­чея гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го (XV век, ре­кон­ст­руи­ро­ван по­сле раз­ру­ше­ния в 1940 году; в 1429 году здесь жи­ла Жан­на д’Арк), го­ти­ко-ре­нес­санс­ная Ста­рая ра­ту­ша (отель Кре­но; 1503–13, рес­тав­ри­ро­ван и пе­ре­стро­ен в 19 в.; баш­ня во дво­ре 1448), ре­нес­санс­ные до­ма ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XI с де­ко­ра­ци­ей гла­зу­ро­ван­ным кир­пи­чом (конец XV века), «Ра­куш­ка», Ж. д’Алибера (оба XVI век), двор­цы ко­ро­ля Фран­ци­ска I (1-я половина XVI века) и Э. Ат­та (1524-1528 годы; ны­не Центр Ш. Пе­ги), оте­ли Г. Ту­те­на (1536-1540 годы), Э. де Сан­сер­ра (1543-1545 годы, архитектор П. Бьяр), Ж. Гро­ло (около 1550-1555 годов, архитектор Жак I Ан­д­руэ Дю­сер­со, кир­пич­ный фа­сад; в 1780-1982 годах - Ра­ту­ша), Дю­сер­со (XVI век), Пом­ре (начало XVII века); га­ле­реи бывшего клад­би­ща Кам­по- Сан­то (XV-XVI века). Другие па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры: быв. мо­на­сты­ри ми­ни­мов (начало XVII века; ны­не ар­хи­вы) и бе­не­дик­тин­цев Нотр-Дам-де-Бон-Ну­вель (1670; ны­не пре­фек­ту­ра де­пар­та­мен­та), дво­рец епи­ско­па (XVII век; ны­не од­но из зда­ний университета), се­ми­на­рия (1705-1720 годы, ны­не ли­цей Жан­ны д’Арк), оте­ли братьев Та­сен (1791-1792 годы, архитектор П.А. Па­ри) и Мот-Сан­ген (1788-1792 годы), зда­ния Тор­го­вой па­ла­ты (1803) и су­да (1821-1824 годы), ро­тон­даль­ная про­тес­тант­ская цер­ковь (1830-е годы), гос­пи­таль (1841-1844 годы, все - архитектор Ф.Н. Па­го), нео­го­тическая церковь Сен-Па­терн (Святого Па­тер­на; 1876-1894 годов), до­ма в сти­ле мо­дерн (начало XX века, ар­хи­тек­то­ры Л. Дю­туа, Ф. Фар­си­над). В по­след­ней четверти XX - начале XXI веков по­строе­ны: не­оклас­си­ци­стический ан­самбль Му­зея изо­бра­зительных ис­кусств, Но­вой ра­ту­ши и Со­ве­та департамента (1976-1988 годы, архитектор К. Ланг­луа), железнодорожный во­кзал (2008). В 7 км к югу от цен­тра го­ро­да, ря­дом с зам­ком Ла- Сурс («Ис­точ­ник»; XVII век, с 1960 года - на­учный уни­вер­си­тет­ский кол­ледж) и Бо­та­ническим са­дом (за­ло­жен в начале XVIII века, площадь 35 га), в 1962-1982 годах по­стро­ен район Ор­ле­ан-ла-Сурс (архитектор Л. Ар­ретш) с ком­плек­сом университета (с 1963 года, ар­хи­тек­то­ры Ар­ретш, О.К. Ка­куб; На­учная библиотека, 2006-2009 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Лип­ски, П. Рол­ле). Па­мят­ни­ки: Жан­не д’Арк (1804, скульп­тор Э.Ф.Э. Гуа), Ж. Каль­ви­ну (2009, скульп­тор Д. Лек­лерк). Центр Орлеана в со­ста­ве других го­ро­дов и па­мят­ни­ков до­ли­ны Луа­ры (ре­ги­он ме­ж­ду Сюл­ли-сюр-Лу­ар и Ша­лон-сюр-Лу­ар) вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний: Центр ис­сле­до­ва­ний фи­зи­ки вы­со­ких тем­пе­ра­тур (1969), Центр ис­сле­до­ва­ния ир­ра­диа­ции (1986), Ла­бо­ра­то­рия фи­зи­ки и хи­мии ок­ру­жаю­щей сре­ды (1982), Институт го­ре­ния, аэ­ро­тер­мических ис­сле­до­ва­ний, ре­ак­ци­он­ной спо­соб­но­сти и ок­ру­жаю­щей сре­ды (2007) (все - при Национальном цен­тре на­учных ис­сле­до­ва­ний, Па­риж). Бю­ро ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти гео­ло­гии и гор­ного де­ла (1959), Ме­ж­ду­народный центр об­ме­на ин­фор­ма­ци­ей в об­лас­ти гео­ло­гических на­ук (1981). Университет Орлеана (ос­но­ван в 1306 году, один из ста­рей­ших во Фран­ции; в 1793 году уп­разд­нён, вос­соз­дан в 1966 году). Кон­сер­ва­то­рия му­зы­ки, тан­ца и те­ат­ра (ос­но­ва­на в 1920 году как Национальная шко­ла му­зы­ки, современное название с 2006 года). Му­зей­ное общество, объ­е­ди­няю­щее 33 национальных му­зея Фран­ции. Ме­диа­те­ка (1714). Му­зеи: изо­бра­зительных ис­кусств (ос­но­ван в 1797 году; ре­ор­га­ни­зо­ван в 1823 году; кол­лек­ция западноевропейской жи­во­пи­си и скульп­ту­ры с XV века), ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии (1823), ис­то­рии и ар­хео­ло­гии Орлеана (1862, в оте­ле Ка­бю, по­стро­ен­ном в 1547 году архитектором Дю­сер­со; ан­тич­ная и средневековая скульп­ту­ра, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство). Центр Жан­ны д’Арк (1974; на­учный ин­сти­тут с ис­то­рическим ар­хи­вом) и Дом-му­зей Жан­ны д’Арк. АТАО («Association Th ́e ̂atre Au­jo­urd’hui Orleans», 1970), дра­ма­тический центр CADO (1988), Национальный дра­ма­тический центр (1992), Национальный хо­рео­гра­фический центр (1995). Сим­фо­нический ор­кестр (1920). Ме­ж­ду­народный кон­курс пиа­ни­стов (с 1994 года, один раз в 2 го­да). Фес­ти­валь Луа­ры (про­во­дит­ся один раз в 2 го­да в па­мять о су­до­ход­ном про­шлом ре­ки).

Бас­кет­боль­ный клуб «Ор­ле­ан Луа­ре Бас­ке» - об­ла­да­тель куб­ка Фран­ции (2010); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на аре­не «Зе­нит» (около 7 тысяч мест). Сре­ди других ви­дов спор­та наи­бо­лее по­пу­ляр­ны ка­ра­те, дзю­до и фех­то­ва­ние.

Городская аг­ло­ме­ра­ция Орлеана - важ­ный эко­но­мический центр. Ос­но­ва хо­зяй­ст­ва - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 88% ра­ботаю­щих), главным образом оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, транс­порт и ло­ги­сти­ка, НИОКР и об­ра­зо­ва­ние, ин­фор­ма­ци­он­но-те­ле­ком­му­ни­кационные ус­лу­ги. Орлеан вхо­дит в пя­тёр­ку круп­ней­ших французских транс­порт­но-ло­ги­стических цен­тров (об­щая пло­щадь склад­ских тер­ми­на­лов в пре­де­лах деп-та Луа­ре пре­вы­ша­ет 2 миллиона м2; круп­ные ком­плек­сы французских и иностранных ло­ги­стических фирм). Мно­го­численные ком­па­нии, дей­ст­вую­щие в сек­то­ре ин­фор­ма­ци­он­но-ком­му­ни­кационных тех­но­ло­гий (в том числе ИТ-кон­сал­тинг и ин­жи­ни­ринг, раз­ра­бот­ка про­грамм­ных про­дук­тов для ком­му­наль­но­го энер­го­снаб­же­ния и энер­го­сбе­ре­же­ния, пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния, стра­хо­ва­ния, по­ли­гра­фии и другого). Центр ту­риз­ма, главным образом по­зна­ва­тель­но­го (свя­зан в основном с име­нем Жан­ны д’Арк; в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да так называемый Ор­ле­ан­ский лес). В пре­де­лах деп-та Луа­ре сфор­ми­ро­ва­лись 3 на­учно- про­из­водственных кла­сте­ра национального зна­че­ния - фар­ма­цев­тический, кос­ме­то­ло­гический и по­ли­гра­фи­че­ский. Рай­он Орлеана - один из основных национальных цен­тров про­изводства ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов и средств лич­ной ги­гие­ны; здесь рас­по­ло­же­ны пред­при­ятия ве­ду­щих ми­ро­вых компаний - германская «Merck KGaA», фран­цуз­ских «Sanofi» и «Pierre Fabre», греческой «Famar» и других. Из-за вы­со­кой кон­цен­тра­ции ис­сле­до­ватель­ских ла­бо­ра­то­рий и пред­при­ятий по вы­пус­ку, упа­ков­ке и рас­пре­де­ле­нию пар­фю­мер­но-кос­ме­тической про­дук­ции (все­го около 470 ком­па­ний, около 45 тысяч за­ня­тых) рай­он не­офи­ци­аль­но на­зы­ва­ют «Cosme­tic Valley»; здесь пред­став­ле­ны круп­ные про­из­вод­ст­ва (большей частью ори­ен­ти­ро­ван­ные на экс­порт) из­вест­ных фирм, в том числе «Christian Dior» (в Сен-Жан-де-Бре), американская «Gemey-May­bel­line» (в Ор­ме), японская «Shiseido» (в Жье­не и Ор­ме), «Facospar», а так­же мно­го­численные мел­кие и сред­ние про­филь­ные ком­па­нии, в том числе по упа­ков­ке кос­ме­тических средств. Орлеан - один из важ­ней­ших французских цен­тров из­да­тель­ско­го де­ла и по­ли­гра­фии (кни­ги, пе­рио­дические из­да­ния, от­крыт­ки и ре­про­дук­ции, упа­ко­воч­ные ма­те­риа­лы для кос­ме­тических и фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов).

Городская аг­ло­ме­ра­ция Орлеана - важ­ный центр производства ком­по­зи­ци­он­ных ма­те­риа­лов различного на­зна­че­ния: строи­тель­ных и от­де­лоч­ных (изо­ля­ци­он­ные ма­те­риа­лы, де­ре­вян­ные и пла­сти­ко­вые па­не­ли, дре­вес­но-ст­ру­жеч­ные пли­ты, де­ко­ра­тив­ные ма­те­риа­лы из ке­ра­ми­ки и мо­заи­ки и другие), специальных пла­ст­масс для упа­ков­ки ко­сме­тических и фар­ма­цев­тических средств, ин­но­вационных ма­те­риа­лов (пла­ст­масс и кау­чу­ка со специальными свой­ст­ва­ми для ав­то­мо­биле­строе­ния, осо­бых ви­дов стек­ла для авиа­кос­мической промышленности). Сре­ди других видов промышленной про­дук­ции - ком­плек­тую­щие для ав­то­мо­би­лей и трак­то­ров, элек­тро­дви­га­те­лей, не­ко­то­рые ви­ды сельскохозяйственной тех­ни­ки и са­до­вый ин­вен­тарь, элек­тро­на­гре­ва­те­ли, лиф­ты и другое подъ­ём­ное обо­ру­до­ва­ние. Круп­ный центр пи­ще­вкусовой промышленности (про­изводство без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков и фрук­то­вых со­ков, са­ха­ра, шо­ко­ла­да, ук­су­са и различных со­усов, пе­ре­ра­бот­ка мя­са пти­цы, сви­ни­ны и другого).

В 30 км к юго-за­па­ду от Орлеана - АЭС «Saint-Laurent-des-Eaux» (2 ре­ак­то­ра мощ­но­стью по 900 МВт; пла­ни­ру­ет­ся к за­кры­тию).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)