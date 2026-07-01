ОРИЯ ЛИТЕРАТУРА
ОРИЯ ЛИТЕРАТУРА - одна из литератур Индии; развивается на языке ория в основном в Ориссе.
Первоначально языком высокой культуры в Ориссе был санскрит; ранняя эпиграфика (в том числе надписи Ашоки, III век до н. э.) - на пракритах.
Становление Ории литературы относят к XIII-XIV векам. Широкую популярность снискало сокращённое переложение «Махабхараты», выполненное Сараладасом (XV век?). К конце XV - начале XVI веков относится проникнутое бхакти (в основном вишнуитского толка) творчество «Пяти друзей»: Баларамдас переложил на ория «Рамаяну», Джаганнатхдас - «Бхагавата-пурану», Ачьютанандадас - «Хариваншу», Анантадас и Ясовантадас создали религиозные поэмы и песнопения, со временем вошедшие в фольклор. В начале XVI века в Ориссе поселился Чайтанья, творчество которого оказало значительное влияние на «Пятерых друзей» и на последующее развитие литературы ория.
С середины XVI века до середины XIX века развивалась в основном при дворах многочисленных мелких княжеств Ориссы. Было создано большое количество произведений, многие из которых до сих пор остаются в рукописях. Среди тех, кто следовал традициям изощрённой санскритской поэзии, - Упендра Бханджа, названный «властелином поэтов», автор нескольких десятков поэм, в том числе двух переложений «Рамаяны». Поэты Динакришнадас, Абхиманью, Бхактачаранадас и другие воспевали Кришну и Радху. Браджанатх Бададжена в конце XVIII века создал псевдоисторическую поэму «Волны войны», в которой изобразил нападение маратхов на княжество своего патрона, а также прозаически обрамлённую повесть «Четыре забавы». Величайшими поэтами-кришнаитами 1-й половины XIX века были Баладев Ратх, прозванный «Кави- сурья» («Поэт-солнце»), Гопалакришна и Банамали. Аракшитадас и Бхима Бхои (слепой поэт из кхондов) в своих стихах-песнях проповедовали реформаторские религиозные идеи, близкие монотеизму (возможно, под влиянием христианства).
С середины XIX века в Ории литературе началась новая эпоха, связанная с интенсивным восприятием европейских идей и форм. Распространилось книгопечатание, возникла периодика, появилась проза -– рассказы, романы, эссе. Зачинателями новой Ории литературы стали Факирмохан Сенапати (автор исторических и социальных романов, рассказов, поэмы о Будде и автобиографии), Радханатх Рай (поэт, воспевший природу Ориссы и адаптировавший сюжеты древнегреческих мифов), поэт-философ Мадхусудан Рао. Зачинателем драмы стал Рамашанкар Рай. Политический деятель, оратор и журналист Гопабандху Дас был известен как поэт-агитатор, основатель литературного объединения «Сатьявади» («Правдивые»). В 1920-е годы возникла литературная группа «Сабуджа» («Зелёные»), представители которой испытали сильное влияние Р. Тагора: поэты и прозаики Байкунтханатх Патнаик, Калиндичаран Паниграхи (роман «Люди земли», 1934), Аннадашанкар Рай и другие. В 1930-е годы среди орисских литераторов получили популярность коммунистические идеи; яркая фигура «левой» литературы - поэт и прозаик Саччидананда (Сачи) Раутрай.
После обретения Индии независимости Ории литературы всё более открывается мировым литературным влияниям и отражает проблемы развития Ориссы и Индии в целом. Среди наиболее значительных современных писателей и поэтов: Гопинатх Моханти, Сурендро Моханти, Гурупрасад Моханти, Монодж Дас, Годабариджа Мохапатра, Субхаджа Мисра, Рамаканта Рат.
Издания:
Люди земли. Современная проза Ориссы. М., 1987.