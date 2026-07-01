ОРИЯ ЛИТЕРАТУРА

ОРИЯ ЛИТЕРАТУРА - одна из литератур Индии ; развивается на языке ория в основном в Ориссе.

Пер­во­на­чаль­но язы­ком вы­со­кой куль­ту­ры в Орис­се был сан­ск­рит ; ран­няя эпи­гра­фи­ка (в том числе над­пи­си Ашо­ки, III век до н. э.) - на прак­ри­тах.

Ста­нов­ле­ние Ории литературы от­но­сят к XIII-XIV векам. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность сни­ска­ло со­кра­щён­ное пе­ре­ло­же­ние « Ма­хаб­ха­ра­ты », вы­пол­нен­ное Са­ра­ла­да­сом (XV век?). К конце XV - начале XVI веков от­но­сит­ся про­ник­ну­тое бхак­ти (в основном виш­ну­ит­ско­го тол­ка) твор­че­ст­во «Пя­ти дру­зей»: Ба­ла­рам­дас пе­ре­ло­жил на ория «Ра­мая­ну», Джа­ган­нат­хдас - «Бха­га­ва­та-пу­ра­ну», Ачь­ю­та­нан­да­дас - «Ха­ри­ван­шу», Анан­тадас и Ясо­ван­та­дас соз­да­ли ре­лигиозные по­эмы и пес­но­пе­ния, со вре­ме­нем во­шед­шие в фольк­лор. В начале XVI века в Орис­се по­се­лил­ся Чай­та­нья, твор­че­ст­во ко­то­ро­го ока­за­ло зна­чительное влия­ние на «Пя­те­рых дру­зей» и на по­сле­дую­щее раз­ви­тие ли­те­ра­ту­ры ория.

С середины XVI века до середины XIX века раз­ви­ва­лась в основном при дво­рах мно­го­численных мел­ких кня­жеств Орис­сы. Бы­ло соз­да­но боль­шое ко­ли­че­ст­во про­из­ве­де­ний, мно­гие из ко­то­рых до сих пор ос­та­ют­ся в ру­ко­пи­сях. Сре­ди тех, кто сле­до­вал тра­ди­ци­ям изо­щрён­ной сан­ск­рит­ской по­эзии, - Упен­д­ра Бханд­жа, на­зван­ный «вла­сте­ли­ном по­этов», ав­тор не­сколь­ких де­сят­ков по­эм, в том числе двух пе­ре­ло­же­ний «Ра­мая­ны». По­эты Ди­нак­риш­на­дас, Аб­хи­ма­нью, Бхак­та­ча­ра­на­дас и другие вос­пе­ва­ли Криш­ну и Рад­ху. Брад­жа­натх Ба­дад­же­на в конце XVIII века соз­дал псев­до­ис­то­рическую по­эму «Вол­ны вой­ны», в ко­то­рой изо­бра­зил на­па­де­ние ма­рат­хов на кня­же­ст­во сво­его па­тро­на, а так­же про­за­ически об­рам­лён­ную по­весть «Че­ты­ре за­ба­вы». Ве­ли­чай­ши­ми по­эта­ми-криш­наи­та­ми 1-й половины XIX века бы­ли Ба­ла­дев Ратх, про­зван­ный «Ка­ви- су­рья» («По­эт-солн­це»), Го­па­лак­риш­на и Ба­на­ма­ли. Арак­ши­та­дас и Бхи­ма Бхои (сле­пой по­эт из кхон­дов) в сво­их сти­хах-пес­нях про­по­ве­до­ва­ли ре­фор­ма­тор­ские ре­лигиозные идеи, близ­кие мо­но­те­из­му (воз­мож­но, под влия­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва).

С середины XIX века в Ории литературе на­ча­лась но­вая эпо­ха, свя­зан­ная с ин­тен­сив­ным вос­при­яти­ем ев­ропейских идей и форм. Рас­про­стра­ни­лось кни­го­пе­ча­та­ние, воз­ник­ла пе­рио­ди­ка, поя­ви­лась про­за -– рас­ска­зы, ро­ма­ны, эс­се. За­чи­на­те­ля­ми но­вой Ории литературы ста­ли Фа­кир­мо­хан Се­на­па­ти (ав­тор ис­то­рических и со­ци­аль­ных ро­ма­нов, рас­ска­зов, по­эмы о Буд­де и ав­то­био­гра­фии), Рад­ха­натх Рай (по­эт, вос­пев­ший при­ро­ду Орис­сы и адап­ти­ро­вав­ший сю­же­ты древнегреческих ми­фов), по­эт-фи­ло­соф Мад­ху­су­дан Рао. За­чи­на­те­лем дра­мы стал Ра­ма­шан­кар Рай. По­ли­тический дея­тель, ора­тор и жур­на­лист Го­па­банд­ху Дас был из­вес­тен как по­эт-аги­та­тор, ос­но­ва­тель литературного объ­е­ди­не­ния «Сать­я­ва­ди» («Прав­ди­вые»). В 1920-е годы воз­ник­ла литературная груп­па «Са­буд­жа» («Зе­лё­ные»), пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой ис­пы­та­ли силь­ное влия­ние Р. Та­го­ра: по­эты и про­заи­ки Бай­кунт­ха­натх Пат­на­ик, Ка­лин­ди­ча­ран Па­ни­гра­хи (ро­ман «Лю­ди зем­ли», 1934), Ан­на­да­шан­кар Рай и другие. В 1930-е годы сре­ди орис­ских ли­те­ра­то­ров по­лу­чи­ли по­пу­ляр­ность ком­му­ни­стические идеи; яр­кая фи­гу­ра «ле­вой» литературы - по­эт и про­за­ик Сач­чи­да­нан­да (Са­чи) Ра­ут­рай.

По­сле об­ре­те­ния Ин­дии не­за­ви­си­мо­сти Ории литературы всё бо­лее от­кры­ва­ет­ся ми­ро­вым литературным влия­ни­ям и от­ра­жа­ет про­бле­мы раз­ви­тия Орис­сы и Ин­дии в це­лом. Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных современных пи­са­те­лей и по­этов: Го­пи­натх Мо­хан­ти, Су­рен­д­ро Мо­хан­ти, Гу­руп­ра­сад Мо­хан­ти, Мо­нодж Дас, Го­да­ба­рид­жа Мо­ха­пат­ра, Суб­хад­жа Мис­ра, Ра­ма­кан­та Рат.

Издания:

Лю­ди зем­ли. Со­вре­мен­ная про­за Орис­сы. М., 1987.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)