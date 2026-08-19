ОРИУ МОРИС
ОРИУ МОРИС - французский правовед.
Из семьи нотариуса. Окончил факультет права Университета Бордо. С 1883 года преподаватель, затем декан юридического факультета Тулузского университета.
Ориу - основоположник институционализма в праве. Теория Ориу исходит из того, что в реальности общество состоит из множества самых разных институтов - организаций экономического, социального, конфессионального, культурного, политического и тому подобного профиля. Из этого множества Ориу выделял два типа институтов: корпоративные (торговые общества, ассоциации, государство, профсоюзы, Церковь) и вещные (правовые нормы). Основное внимание было уделено корпоративным институтам - автономным образованиям, инкорпорированным в социальные коллективы. Только институты-корпорации (организации) располагают «внутренней свободой, позволяющей им самим преследовать свои цели и самим выполнять свои функции и делающей из них живые индивидуальности».
Государство («институт институтов»), по мнению Ориу, есть «юридическая персонификация данной нации, являющаяся следствием политической, экономической и юридической централизации элементов нации и имеющая целью осуществление гражданской жизни». Каждый институт-корпорация создаёт свои установления («право») - нормы поведения индивидов внутри организации, обеспечиваемые её принудительной силой. Но «право» института выходит за пределы той сферы, в которой корпорация подвизается, конституируя определённый элемент юридико-нормативной системы общества в целом. «Право», формируемое государством, при всей особой значимости последнего, - лишь одно из многих «прав», порождаемых существующими в конкретно взятом обществе институтами-корпорациями.
Политические и правовые воззрения Ориу сыграли важную роль в развитии государственническо-легалистской и правовой (шире - социальной) мысли XX века как в самой Франции, так и в других странах мира.