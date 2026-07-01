ОРИНЬЯК
ОРИНЬЯК (франц. aurignacien) - индустрия верхнего палеолита и характеризуемый ею круг памятников Европы и Передней Азии.
В Европе датируется примерно от 38-36 тысяч до 20-19 тысяч лет назад; в горах Загроса (загросский Ориньяк, или барадост) - в пределах 38-30 тысяч лет назад; в Леванте от 36 до 24-22 тысяч лет назад. Ориньякоидные элементы зафиксированы и в каменной индустрии ранних памятников верхнего палеолита Горного Алтая, относимых к так называемых усть-каракольской линии развития (около 35-30 тысяч лет назад). Термин «Ориньяк» предложен французскими археологами А. Брёйлем и Э. Картальяком в 1906 году для обозначения индустрий, датируемых между Мустье и Солютре. Названа по материалам раскопок Э. Ларте под скальным навесом Ориньяк во Франц. Пиренеях (департамент Верхняя Гаронна). Брёйль разделил Ориньяк на 3 ступени: нижнюю (Шательперрон), среднюю, верхнюю (Граветт). В 1933 году Д. Пейрони предложил оставить термин «Ориньяк» только для индустрий средней ступени, а индустрии нижней и верхней ступеней были отнесены им к ранней и средней стадиям перигордьена (смотри в статье Перигор), одновременным Ориньяку. Он же, опираясь на стратиграфию Ла-Ферраси, выделил последовательность индустрий Ориньяка (от I до IV), отражающих типологическое развитие Ориньяка на территории Юго-Западной Франции.
Для Ориньяка I показательны наконечники дротиков из рога северного оленя, широкие и толстые, уплощённые, с расщеплённым основанием. Каменную индустрию характеризуют: скребки типа карене (франц. carénés), высокой формы, с вторичной обработкой в виде негативов от снятий одинаковых тонких пластинок; в основном длинные пластины, обработанные по одному или двум краям сплошной приостряющей и чешуйчатой (крупные и глубокие фасетки которой образуют рельефную поверхность с краем слабоволнистой или мелкозубчатой формы), так называемой ориньякской, ретушью (они могут быть выемчатыми, в том числе с симметричными полукруглыми выемками с двух сторон - пластины «с талией»); численное преобладание скребков над резцами.
Для Ориньяка II характерны наконечники дротиков без расщеплённого основания, ромбовидные, уплощённого сечения. Уменьшается число пластин с чешуйчатой ретушью. Скребки карене, по-прежнему многочисленные, становятся у́же из-за ограничения фронтальной части, обработанной в прежней манере крупными выемками (скребки «с рыльцем», grattoirs а̀ museau). Встречаются пластинки с краями, обработанными очень мелкой полукрутой ретушью, зачастую противолежащей - так называемые пластинки Дюфур (франц. lamelles Dufour). Многочисленны резцы типа бюске (назв. образовано вследствие получения во время их оформления изогнутых микропластинок; франц. busqué – «изогнутый, выгнутый»). Резцы и скребки высокой формы, как показали специальные исследования, являлись нуклеусами для получения микропластинок, характерная особенность которых - изогнутый («винтовой») профиль, тем не менее по традиции сохраняется термин «нуклевидные скребки и резцы».
Для Ориньяка III и IV показательна смена у костяных наконечников сечения - с овального на округлое. Количество резцов типа бюске уменьшается, скребков карене - увеличивается. Ориньякская ретушь перестаёт применяться.
Индустрия, обозначенная Пейрони как Ориньяк V, зафиксирована им на стоянке Ложери-От (Франция, деп-т Дордонь), где перекрывает слой с индустрией финального Граветта. Для Ориньяка V характерны костяные наконечники с простым скошенным краем; скребки карене весьма многочисленны, доля резцов также увеличивается по сравнению с Ориньяком предшествующих стадий; показательно присутствие нуклевидных скребков и резцов, изогнутых микропластинок.
Вне территории Франции не выделены такие же дробные стадии Ориньяка. К особенностям ранних памятников Ориньяка в Центральной и Восточной Европе относится наличие изогнутой формы у ориньякских пластин с выемками (так как выемки на противоположных краях располагаются не симметрично) и другие. Затем такие пластины исчезают и основным признаком остаются нуклевидные резцы и скребки, специфические микропластинки (аналогичные Ориньяку IV и V на территории Франции).
С Ориньяком соотносят первые памятники изобразительного искусства в Европе. Как правило, это - выгравированные на блоках известняка схематичные профильные изображения животных, а также знаки (обычно треугольники, часто с поперечной линией и точкой, иногда вместо точки - короткая прямая линия), предположительно обозначающие женское чрево и вульву. Ориньякским временем датируется живопись пещеры Шове, мелкая зоо- и антропоморфная пластика, в том числе древнейшие «Венеры палеолита». С Ориньяком связано также широкое распространение украшений из различных бус и подвесок, орнаментированных костяных предметов.
В Ориньяке Передней Азии присутствуют нуклевидные резцы и скребки, пластины с ориньякской ретушью, костяные наконечники с расщеплённым основанием, подвески из просверленных зубов животных и так далее, но нет пластин с выемками, памятников изобразительного иск-ва, аналогичных европейским, нет и памятников позднего Ориньяка.
Согласно одной из теорий, Ориньяк возник в результате развития каменной индустрии на территории Загроса либо Леванта, после чего распространился по Передней Азии и проник в Европу. По другой точке зрения, Ориньяк - результат автохтонного развития (допускается как самостоятельное развитие, так и влияние, возможно - аккультурация, пришлого населения) местных среднепалеолитических индустрий (Шательперрон на территории Франции, Улуццо - Италии и других). В связи с вопросом о происхождении Ориньяка активно обсуждается материал памятников так называемого протоориньяка, или Ориньяка 0. Их каменную индустрию характеризует использование призматических нуклеусов для снятия пластин, наличие в инвентаре пластинок и острий с прямым профилем и обработкой краёв мелкой полукрутой ретушью, как у пластинок Дюфур. Стоянки, относимые к протоориньяку, датируются около 40 тысяч лет назад и зафиксированы на территории Леванта, Центральных Балкан, присредиземноморских районов Северной Италии, Южной Франции, Восточной Испании. На территории Леванта фиксируется связь протоориньяка с предшествующей ему индустрией ахмарской культуры, в Европе подобная преемственность пока не прослежена. Носителем культурных традиций поздних стадий Ориньяка был Homo sapiens, антропологическиенаходки, соотносимые с ранним Ориньяком, отсутствуют.
Ориньяк фиксирует окончательный переход к «классическому» верхнему палеолиту на территории Европы и Ближнего Востока. Вероятнее всего, ранние ориньякские культуры лежат в основе более поздних верхнепалеолитических культурных образований, среди которых и поздний Ориньяк как самостоятельная линия развития. Ориньякскую подоснову имеет центрально- и восточноевропейский Граветт.