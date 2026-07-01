ОРИНЬЯК

ОРИНЬЯК (франц. aurignacien) - ин­ду­ст­рия верх­не­го па­лео­ли­та и ха­рак­те­ри­зуе­мый ею круг па­мят­ни­ков Ев­ро­пы и Пе­ред­ней Азии.

В Ев­ро­пе да­ти­ру­ет­ся при­мер­но от 38-36 тысяч до 20-19 тысяч лет на­зад; в го­рах За­гро­са (за­гросс­кий Ориньяк, или ба­ра­дост) - в пре­де­лах 38-30 тысяч лет на­зад; в Ле­ван­те от 36 до 24-22 тысяч лет на­зад. Оринь­я­ко­ид­ные эле­мен­ты за­фик­си­ро­ва­ны и в ка­мен­ной ин­ду­ст­рии ран­них па­мят­ни­ков верх­не­го па­лео­ли­та Гор­но­го Ал­тая, от­но­си­мых к так называемых усть-ка­ра­коль­ской ли­нии раз­ви­тия (около 35-30 тысяч лет на­зад). Тер­мин «Ориньяк» пред­ло­жен французскими ар­хео­ло­га­ми А. Брёй­лем и Э. Кар­таль­я­ком в 1906 году для обо­зна­че­ния ин­ду­ст­рий, да­ти­руе­мых ме­ж­ду Му­стье и Со­лют­ре. На­зва­на по ма­те­риа­лам рас­ко­пок Э. Лар­те под скаль­ным на­ве­сом Оринь­як во Франц. Пи­ре­не­ях (департамент Верх­няя Га­рон­на). Брёйль раз­де­лил Ориньяк на 3 сту­пе­ни: ниж­нюю (Ша­тель­пер­рон), сред­нюю, верх­нюю (Гра­ветт). В 1933 году Д. Пей­ро­ни пред­ло­жил ос­та­вить тер­мин «Ориньяк» толь­ко для ин­ду­ст­рий сред­ней сту­пе­ни, а ин­ду­ст­рии ниж­ней и верх­ней сту­пе­ней бы­ли от­не­се­ны им к ран­ней и сред­ней ста­ди­ям пе­ри­гор­дь­е­на (смотри в статье Пе­ри­гор ), од­но­вре­мен­ным Ориньяку. Он же, опи­ра­ясь на стра­ти­гра­фию Ла-Фер­ра­си, вы­де­лил по­сле­до­ва­тель­ность ин­ду­ст­рий Ориньяка (от I до IV), от­ра­жаю­щих ти­по­ло­гическое раз­ви­тие Ориньяка на тер­ри­то­рии Юго-Западной Фран­ции.

Для Ориньяка I по­ка­за­тель­ны на­ко­неч­ни­ки дро­ти­ков из ро­га се­вер­но­го оле­ня, ши­ро­кие и тол­стые, уп­ло­щён­ные, с рас­щеп­лён­ным ос­но­ва­ни­ем. Ка­мен­ную ин­ду­ст­рию ха­рак­те­ри­зу­ют: скреб­ки ти­па ка­ре­не (франц. carénés), вы­со­кой фор­мы, с вто­рич­ной об­ра­бот­кой в ви­де не­га­ти­вов от сня­тий оди­на­ко­вых тон­ких пла­сти­нок; в основном длин­ные пла­сти­ны, об­ра­бо­тан­ные по од­но­му или двум кра­ям сплош­ной при­ос­т­ряю­щей и че­шуй­ча­той (круп­ные и глу­бо­кие фа­сет­ки ко­то­рой об­ра­зу­ют рель­еф­ную по­верх­ность с кра­ем сла­бовол­ни­стой или мел­ко­зуб­ча­той фор­мы), так называемой оринь­як­ской, ре­ту­шью (они мо­гут быть вы­ем­ча­ты­ми, в том числе с сим­мет­рич­ны­ми по­лу­круг­лы­ми вы­ем­ка­ми с двух сто­рон - пла­сти­ны «с та­ли­ей»); чис­лен­ное пре­об­ла­да­ние скреб­ков над рез­ца­ми.

Для Ориньяка II ха­рак­тер­ны на­ко­неч­ни­ки дро­ти­ков без рас­ще­п­лён­но­го ос­но­ва­ния, ром­бо­вид­ные, уп­ло­щён­но­го се­че­ния. Умень­ша­ет­ся чис­ло пла­стин с че­шуй­ча­той ре­ту­шью. Скреб­ки ка­ре­не, по-преж­не­му мно­го­чис­лен­ные, ста­но­вят­ся у́же из-за ог­ра­ни­че­ния фрон­таль­ной час­ти, об­ра­бо­тан­ной в преж­ней ма­не­ре круп­ны­ми вы­ем­ка­ми (скреб­ки «с рыль­цем», grattoirs а̀ museau). Встре­ча­ют­ся пла­стин­ки с края­ми, об­ра­бо­тан­ны­ми очень мел­кой по­лу­кру­той ре­ту­шью, за­час­тую про­ти­во­ле­жа­щей - так называемые пла­стин­ки Дю­фур (франц. lamelles Dufour). Мно­го­чис­лен­ны рез­цы ти­па бюс­ке (назв. об­ра­зо­ва­но вслед­ст­вие по­лу­че­ния во вре­мя их оформ­ле­ния изо­гну­тых мик­ро­пла­сти­нок; франц. busqué – «изо­гну­тый, вы­гну­тый»). Рез­цы и скреб­ки вы­со­кой фор­мы, как по­ка­за­ли специальные ис­сле­до­ва­ния, яв­ля­лись нук­ле­уса­ми для по­лу­че­ния мик­ро­пла­сти­нок, ха­рак­тер­ная осо­бен­ность ко­то­рых - изо­гну­тый («вин­товой») про­филь, тем не ме­нее по тра­ди­ции со­хра­ня­ет­ся тер­мин «нук­ле­вид­ные скреб­ки и рез­цы».

Для Ориньяка III и IV по­ка­за­тель­на сме­на у кос­тя­ных на­ко­неч­ни­ков се­че­ния - с оваль­но­го на ок­руг­лое. Ко­ли­че­ст­во рез­цов ти­па бюс­ке умень­ша­ет­ся, скреб­ков ка­ре­не - уве­ли­чи­ва­ет­ся. Оринь­як­ская ре­тушь пе­ре­ста­ёт при­ме­нять­ся.

Ин­ду­ст­рия, обо­зна­чен­ная Пей­ро­ни как Ориньяк V, за­фик­си­ро­ва­на им на сто­ян­ке Ло­же­ри-От (Фран­ция, деп-т Дор­донь), где пе­ре­кры­ва­ет слой с ин­ду­ст­ри­ей фи­наль­но­го Гра­вет­та. Для Ориньяка V ха­рак­тер­ны кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки с про­стым ско­шен­ным кра­ем; скреб­ки ка­ре­не весь­ма мно­го­чис­лен­ны, до­ля рез­цов так­же уве­ли­чи­ва­ет­ся по срав­не­нию с Ориньяком пред­ше­ст­вую­щих ста­дий; по­ка­за­тель­но при­сут­ст­вие нук­ле­вид­ных скреб­ков и рез­цов, изо­гну­тых мик­ро­пла­сти­нок.

Вне тер­ри­то­рии Фран­ции не вы­де­ле­ны та­кие же дроб­ные ста­дии Ориньяка. К осо­бен­но­стям ран­них па­мят­ни­ков Ориньяка в Центральной и Восточной Ев­ро­пе от­но­сит­ся на­ли­чие изо­гну­той фор­мы у оринь­як­ских пла­стин с вы­ем­ка­ми (так как вы­ем­ки на про­ти­во­по­лож­ных кра­ях рас­по­ла­га­ют­ся не сим­мет­рич­но) и другие. За­тем та­кие пла­сти­ны ис­че­за­ют и основным при­зна­ком ос­та­ют­ся нук­ле­вид­ные рез­цы и скреб­ки, спе­ци­фические мик­ро­пла­стин­ки (ана­ло­гич­ные Ориньяку IV и V на тер­ри­то­рии Фран­ции).

С Ориньяком со­от­но­сят пер­вые па­мят­ни­ки изо­бра­зи­тель­но­го искусства в Ев­ро­пе. Как пра­ви­ло, это - вы­гра­ви­ро­ван­ные на бло­ках из­вест­ня­ка схе­ма­тич­ные про­филь­ные изо­бра­же­ния жи­вот­ных, а так­же зна­ки (обыч­но тре­уголь­ни­ки, час­то с по­пе­реч­ной ли­ни­ей и точ­кой, ино­гда вме­сто точ­ки - ко­рот­кая пря­мая ли­ния), пред­по­ло­жи­тель­но обо­зна­чаю­щие жен­ское чре­во и вуль­ву. Оринь­як­ским вре­ме­нем да­ти­ру­ет­ся жи­во­пись пе­ще­ры Шо­ве, мел­кая зоо- и ан­тро­по­мо­рф­ная пла­сти­ка, в том числе древ­ней­шие «Ве­не­ры па­лео­ли­та». С Ориньяком свя­за­но так­же ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние ук­ра­ше­ний из различных бус и под­ве­сок, ор­на­мен­ти­ро­ван­ных кос­тя­ных пред­ме­тов.

В Ориньяке Пе­ред­ней Азии при­сут­ст­ву­ют нук­ле­вид­ные рез­цы и скреб­ки, пла­сти­ны с оринь­як­ской ре­ту­шью, кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки с рас­ще­п­лён­ным ос­но­ва­ни­ем, под­вес­ки из про­свер­лен­ных зу­бов жи­вот­ных и так далее, но нет пла­стин с вы­ем­ка­ми, па­мят­ни­ков изо­бра­зи­тель­но­го иск-ва, ана­ло­гич­ных ев­ро­пей­ским, нет и па­мят­ни­ков позд­не­го Оринь­я­ка.

Со­глас­но од­ной из тео­рий, Ориньяк воз­ник в ре­зуль­та­те раз­ви­тия ка­мен­ной ин­ду­ст­рии на тер­ри­то­рии За­гро­са ли­бо Ле­ван­та, по­сле че­го рас­про­стра­нил­ся по Пе­ред­ней Азии и про­ник в Ев­ро­пу. По другой точ­ке зре­ния, Ориньяк - ре­зуль­тат ав­то­хтон­но­го раз­ви­тия (до­пус­ка­ет­ся как са­мо­сто­ятельное раз­ви­тие, так и влия­ние, воз­мож­но - ак­куль­ту­ра­ция, при­шло­го на­се­ле­ния) ме­ст­ных сред­не­па­лео­ли­тических ин­ду­ст­рий (Ша­тель­пер­рон на тер­ри­то­рии Фран­ции, Улуц­цо - Ита­лии и других). В свя­зи с во­про­сом о про­ис­хо­ж­де­нии Ориньяка ак­тив­но об­су­ж­да­ет­ся ма­те­ри­ал па­мят­ни­ков так называемого про­то­оринь­я­ка, или Оринь­я­ка 0. Их ка­мен­ную ин­ду­ст­рию ха­рак­те­ри­зу­ет ис­поль­зо­ва­ние приз­ма­тических нук­ле­усов для сня­тия пла­стин, на­ли­чие в ин­вен­та­ре пла­сти­нок и ост­рий с пря­мым про­фи­лем и об­ра­бот­кой кра­ёв мел­кой по­лу­кру­той ре­ту­шью, как у пла­сти­нок Дю­фур. Сто­ян­ки, от­но­си­мые к про­то­оринь­я­ку, да­ти­ру­ют­ся около 40 тысяч лет на­зад и за­фик­си­ро­ва­ны на тер­ри­то­рии Ле­ван­та, Центральных Бал­кан, при­сре­ди­зем­но­мор­ских рай­онов Северной Ита­лии, Южной Фран­ции, Восточной Ис­па­нии. На тер­ри­то­рии Ле­ван­та фик­си­ру­ет­ся связь про­то­оринь­я­ка с пред­ше­ст­вую­щей ему ин­ду­ст­ри­ей ах­мар­ской куль­ту­ры, в Ев­ро­пе по­доб­ная пре­ем­ст­вен­ность по­ка не про­сле­же­на. Но­си­те­лем куль­тур­ных тра­ди­ций позд­них ста­дий Ориньяка бы­л Homo sapiens, ан­тро­по­ло­гическиена­ход­ки, со­от­но­си­мые с ран­ним Ориньяком, от­сут­ст­ву­ют.

Ориньяк фик­си­ру­ет окон­ча­тель­ный пе­ре­ход к «клас­си­че­ско­му» верх­не­му па­лео­ли­ту на тер­ри­то­рии Ев­ро­пы и Ближ­не­го Вос­то­ка. Ве­ро­ят­нее все­го, ран­ние оринь­як­ские куль­ту­ры ле­жат в ос­но­ве бо­лее позд­них верх­не­па­лео­ли­тических куль­тур­ных об­ра­зо­ва­ний, сре­ди ко­то­рых и позд­ний Ориньяк как са­мо­сто­ятельная ли­ния раз­ви­тия. Оринь­як­скую под­ос­но­ву име­ет цен­траль­но- и вос­точ­но­ев­ро­пей­ский Гра­ветт.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)