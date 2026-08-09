Ориге́н Александри́йский

Ориге́н Александри́йский ( древнегреч. Ὠριγένης) (ок. 185, Александрия — ок. 253, Тир ?) — христианский теолог и писатель. Родился в семье христианина Леонида, казненного во время гонений в 202. Около 203 О. возглавил Александрийское огласительное училище, одновременно с преподаванием слушал лекции философа Аммония Саккаса, учителя Плотина. В 210‑е О. много путешествовал, в 220‑е встречался в Антиохии с Юлией Маммеей, матерью императора Александра Севера. В Александрии у О. возник конфликт с местным епископом Димитрием, обострившийся после того, как в 230‑е О. в Кесарии рукоположили в священники; в итоге О. покинул родину. Он открыл в Кесарии училище по образцу александрийского, среди его учеников был Григорий Чудотворец. Во время гонения Деция в 250 О. был схвачен и подвергнут пыткам, но отпущен на свободу и умер спустя несколько лет.

О. написал множество сочинений, большая часть которых утрачена. Из сохранившихся наиболее важны первое в христианской традиции систематическое изложение теологии «О Началах», апологетические трактаты «Против Цельса», «О молитве», «Увещание к мученичеству», «О Пасхе». Кроме того, О. занимался библейской экзегетикой и текстологией. Такие положения учения О., как предсуществование душ, всеобщее спасение, его взгляды на Троицу, привели к спорам, в результате которых О. был осужден сначала на Александрийском поместном соборе (400), а затем на Константинопольском поместном (543) и V Вселенском (553) соборах.

Соч. : Werke. Bd. I–XII / Hrsg. von. P. Koetschau, E. Klostermann et al. Berlin, 1899–1955; Против Цельса / Пер. Л. Писарева. М., 1996; О началах. СПб., 2000; Толкование на Евангелие от Иоанна / Пер. О. И. Кулиева. СПб., 2018; Гомилии на Бытие / Пер. М. В. Асмуса. М., 2019.

Лит .: Болотов В. В . Учение Оригена о Св. Троице. СПб., 1879 (М., 1999); Daniéou J . Origène. Paris, 1948; Nautin P . Origène, sa vie et son œuvre. Paris, 1977; Clark Е. А . Thе Origenist Controversy. Princeton (N.J.), 1992; Серегин А. В . Гипотеза множественности миров в трактате Оригена «О началах». М., 2005; Markschies C . Origenes und sein Erbe. Gesammelte Studien. Berlin, 2007; The Oxford Handbook of Origen / Ed. by R. E. Heine, K. J. Torjesen. Oxford, 2022. А. Д. Пантелеев.