ОРХУС
ОРХУС (дат. Aarhus, Århus)- город в Дании, в регионе Центральная Ютландия.
Расположен на востоке полуострова Ютландия, на западном берегу залива Орхус-Бугт. Население около 256 тысяч человек, с пригородами около 320 тысяч человек (2013, второй по числу жителей город страны после Копенгагена), в границах городской агломерации (так называемого Большого Орхуса) свыше 1,2 миллиона человек. Важный транспортный узел. Автомобильными и железными дорогами соединён с северными, южными и западными районами Ютландии; через Орхус проходит трансъевропейская автомагистраль, связывающая Швецию, Данию, Германию, Австрию и Италию. Крупный морской порт; паромное сообщение с островом Зеландия. Международный аэропорт (в 35 км к северо-востоку от Орхуса).
По археологическим данным, поселение на месте современного Орхуса существовало с VIII века. С X века упоминается в письменных источниках под названиями Aros, Arus, Aars, Arusius и другими (др.-дат. «устье реки»). С 948 года центр епископства (первый епископ Орхуса назначен Оттоном I Великим). Выгодное географическое положение способствовало быстрому развитию Орхуса. В 1-й половине XI века здесь стали чеканить монету [впервые при Кнуде III (Хардекнуде), 1035-1042 годы]. Пользовался привилегиями торгового города (документально подтверждаются грамотой Кристофера Баварского от 1441 года). В 1406 году впервые упоминается как Århus (с XVI века такое написание становится общепринятым). Сильно пострадал в ходе Тридцатилетней войны 1618-1648 годов, датско-шведских войн 1643-1645, 1657-1658, 1658-1660 годов (смотри Датско-шведские войны XVI-XIX веков). Новый этап в развитии Орхуса начался в 1-й половине XIX века: в 1830 году введена в эксплуатацию паромная переправа Орхус - Копенгаген, в 1845-1861 годах расширен порт, в 1862 году Орхус соединён железной дорогой с городом Раннерс (первая железная дорога на полуострове Ютландия). К 1901 году второй по численности населения город Дании (около 52 тысяч человек). С начала XX века развивался как крупный центр машиностроения, металлургии, химич., текстильной, пищевой промышленности и транспортный узел. С основанием Университета Орхуса (1928) приобрёл также значение крупнейшего после Копенгагена образовательного и научного центра. С 1.1.2011 года вступило в силу решение правительственных органов Дании о допустимости другого написания названия города - наряду с традиционным Århus, также Aarhus.
В центре города - церковь Богоматери (около 1080 года, перестроена в XIII-XV веках, росписи XVI века; крипта Святого Николая - 1060 год) и романо-готический собор Святого Климента [1190-е годы - 1300 год, перестроен в 1449-1520 годах; самый длинный (93 м) и высокий (96 м) храм в Дании; росписи около 1300 года и конец XV - начало XVI веков], рядом с которым расположены Кафедральная школа (1195), Старая ратуша (1856-1857 годы). Среди других построек: перевезённый из Копенгагена Монетный двор (1683), деревянное здание театра из Хельсингёра (1817, используется в летнее время года); частная католическая общеобразовательная школа Святого Кнуда (1875) и неоготическая католическая церковь Богоматери (1873-1881 годы, архитектор Ф. Шмиц). На рубеже XIX и XX веков по проектам архитектора Х. Кампманна построены: здание морской таможенной конторы (1897), замок Марселисборг (1899-1902 годы, реставрирован в 1967 году; с 1902 года резиденция королевской семьи), здания Городского театра (1898-1900 годы), Городской библиотеки (1898-1902 годы; ныне архив), собственные виллы и другие. В 1930-1940-е годы возведены: здание городской бани с плавательным бассейном (начало 1930-х годов, архитектор Ф.М. Драйбюс), вписанный в естественный ландшафт комплекс Университета Орхуса (1932-1946 годы, архитекторы К. Фискер, К.Ф. Мёллер, П. Стегманн), Новая ратуша (1938-1941 годы, архитекторы А. Якобсен, Э. Мёллер).
К югу от Старого города расположены большие парки и сады, виллы. Среди памятников: монументы «Девушка из Орхуса» (1921), «Пробуждение» (1923-1924 годы, оба - скульптор К. Нильсен), «Пан» (1938, архитектор Э. Эльсгор), «Фонтан свиней» (1941, архитектор М. Бёггилль; в 1992 году гранитный оригинал заменён на бронзовую копию), «Агнетта и Водяной» (1941, архитектор Й. Бьерг), «Ловец угря» (1939, архитектор Е.Я. Брайнё).
Орхус - второй после Копенгагена научный, образовательный и культурный центр Дании. Основные научные учреждения входят в структуру Университета Орхуса и других вузов города. Университет Орхуса [в его составе - Датский центр окружающей среды и энергии (2011), Высшая инженерная школа (ведёт историю с 1915 года), Высшая школа бизнеса и социальных наук (ведёт историю с 1939 года; современное называние с 2011 года)]. Технический институт (основан в 1828 году как королевская школа, современный статус с 2002 года), Высшая техническая морская школа (1896, современный статус с 1968 года), Ютландская консерватория (1927), АХ Ютландии (1959), Датская школа СМИ и журналистики (основана в 1946 году как курсы повышения квалификации, статус вуза с 1971 года), школа архитектуры (1965), Высшая школа новых бизнес-технологий и социальных инноваций «KaosPilots» (1991), университетский колледж VIA (2008). Государственная и университетская библиотека (1902), около 20 публичных библиотек. Музей под открытым небом «Старый город» (1909), один из старейших и крупнейших в мире музеев под открытым небом; представлено более 80 зданий и сооружений XVI-XIX веков. из различных районов Дании, главным образом 2-3-этажные фахверковые, в том числе дом бургомистра Орхуса (около 1597 года). Музеи: естественной истории (зоологический; 1941), женский (1984, статус музея с 1991 года), худож. ARoS (здание 2004 года; датское искусство XVIII-XX веков), морской (2009), Археологический и этнографический музей Моэсгор (в южном пригороде Хойбьерг; создан в 1861 году; с 2011 года включает Музеи викингов и Историко-краеведческий Оддер; камни с руническими письменами, реконструкция деревянной церкви XI века), городской (2011; краеведческий) и другие.
Драматический «Орхус театер» (1900), труппа «Опера Ютландии» (1947), танцевальная труппа «Granhø j Dans» (1989). Симфонический оркестр (1935; до 1982 года Муниципальный оркестр Орхуса). Концертный зал «Мусикхусет» (1982; симфонические и эстрадные концерты, оперные постановки). Датский институт электроакустической музыки (1982; с 2003 года входит в состав Ютландской консерватории). Институт музыкознания (1950; отделение Университета Орхуса). Международные фестивали: искусства и культуры «Праздничная неделя Орхуса» (с 1965 года), джазовый (1989-2012 годы). Ботанический сад (1875, включает коллекцию тропических орхидей).
Большинство спортивных событий проводится в комплексе «Атлетион», где расположены футбольный стадион (20 тысяч мест) и «NRGi Arena» (8 тысяч мест), на которой проходят состязания по гандболу и баскетболу. Футбольный клуб «Орхус» - 5-кратный чемпион страны и 9-кратный обладатель кубка страны. В 2002 году Орхус - место проведения женского чемпионата Европы по гандболу, в 2005 году - чемпионата Европы по настольному теннису, в 2006 году - чемпионата мира по художественной гимнастике. Национальная школа дрессуры и верховой езды (в южном пригороде Вильхельмсборг).
Орхус - важный деловой, торговый и промшленный ыцентр Дании. Основа городской экономики - сфера услуг (занято свыше 85% работающих, в том числе социальное обслуживание и здравоохранение около 20%, торговля около 17%, образование около 10%, туристический бизнес и гостинично-ресторанное дело около 10%, консалтинг и реклама 8%, связь и телекоммуникации около 6%, транспорт и логистика около 5%, финансовый бизнес около 3%). С конца XX века в тесном сотрудничестве с Университетом Орхуса динамично развивается сектор информационных и телекоммуникационных технологий. К северо-западу от исторического центра Орхуса размещается так называемый ИТ-город Катринебьерг (1999), где сосредоточены многочисленные фирмы, специализирующиеся на разработке программного обеспечения для автоматизации производственных процессов (в электроэнергетике, химической индустрии и других отраслях); в его состав входит научный парк INCUBA (2007; основная специализация - фармацевтические и медицинские технологии).
Морской порт Орхуса - второй по величине порт Дании после объединённого порта Копенгаген - Мальмё (Швеция). Грузооборот около 9,7 миллионов тонн, в том числе свыше 450 тысяч контейнеров ДФЭ (2010), главным образом экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров (свинина и полуфабрикаты из неё, зерно и хлебобулочные изделия, молоко, сыры и другая кисломолочная продукция); импорт каменного угля, железорудного концентрата, различного промышленного оборудования и другого. В числе крупнейших логистических компаний Орхуса - «Cargo Service» (функционирует на базе морского порта; хранение, упаковка, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка грузов), осуществляет также консалтинговые и экспедиторские услуги.
В Орхусе располагаются штаб-квартиры и исследовательские центры компаний «Vestas Wind Systems» (один из старейших и крупнейших в мире производителей ветроэнергетических установок) и датско-шведской «Arla Foods» (ведущий производитель молочной продукции в Скандинавских странах; также разработка и выпуск функциональных белков); в северном пригороде Люструп - штаб-квартира компании «Terma A/S» (разработки в области авиационно-космических технологий, продукции оборонного назначения и другого), в западном пригороде Брабранн - головной офис компании JYSK (один из лидеров на европейском рынке товаров для дома).
Среди отраслей обрабатывающей промышленности наиболее развиты пищевкусовая [главным образом выпуск мясных и хлебобулочных изделий, пива (в Орхусе - одна из старейших в Дании пивоварен «Ceres Bryggerierne», основана в 1856 году, с 2008 года подразделение концерна «Royal Unibrew»)], электротехническая и мебельная. Издательское дело (редакции общенациональной газеты «Morgenavisen Jyllands-Posten» и региональной газеты «Å rhus Stiftstidende») и полиграфия.