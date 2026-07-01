ОРХУС

ОРХУС (дат. Aarhus, Århus)- го­род в Да­нии , в ре­гио­не Центральная Ют­лан­дия.

Рас­по­ло­жен на вос­то­ке полуострова Ют­лан­дия, на западном бе­ре­гу залива Ор­хус-Бугт. Население около 256 тысяч человек, с при­го­ро­да­ми около 320 тысяч человек (2013, вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ко­пен­га­ге­на), в гра­ни­цах городской аг­ло­ме­ра­ции (так называемого Боль­шо­го Ор­ху­са) свыше 1,2 миллиона человек. Важ­ный транс­порт­ный узел. Ав­то­мо­биль­ны­ми и же­лез­ны­ми до­ро­га­ми со­еди­нён с се­вер­ны­ми, юж­ны­ми и за­пад­ны­ми рай­она­ми Ют­лан­дии; че­рез Орхус про­хо­дит трансъ­ев­ро­пей­ская ав­то­ма­ги­ст­раль, свя­зы­ваю­щая Шве­цию, Да­нию, Гер­ма­нию, Ав­ст­рию и Ита­лию. Круп­ный морской порт; па­ром­ное со­об­ще­ние с островом Зе­лан­дия. Ме­ж­ду­народный аэро­порт (в 35 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Орхуса).

По ар­хео­ло­гическим дан­ным, по­се­ле­ние на мес­те современного Орхуса су­ще­ст­во­ва­ло с VIII века. С X века упо­ми­на­ет­ся в письменных ис­точ­ни­ках под на­зва­ния­ми Aros, Arus, Aars, Aru­sius и другими (др.-дат. «устье ре­ки»). С 948 года центр епи­скоп­ст­ва (пер­вый епи­скоп Орхуса на­зна­чен От­то­ном I Ве­ли­ким ). Вы­год­ное гео­гра­фическое по­ло­же­ние спо­соб­ст­во­ва­ло бы­ст­ро­му раз­ви­тию Орхуса. В 1-й половине XI века здесь ста­ли че­ка­нить мо­не­ту [впер­вые при Кну­де III (Хар­дек­ну­де), 1035-1042 годы]. Поль­зо­вал­ся при­ви­ле­гия­ми тор­го­во­го го­ро­да (до­ку­мен­таль­но под­твер­жда­ют­ся гра­мо­той Кри­сто­фе­ра Ба­вар­ско­го от 1441 года). В 1406 году впер­вые упо­ми­на­ет­ся как Århus (с XVI века та­кое на­пи­са­ние ста­но­вит­ся об­ще­при­ня­тым). Силь­но по­стра­дал в хо­де Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов, датско-шведских войн 1643-1645, 1657-1658, 1658-1660 годов (смотри Дат­ско-швед­ские вой­ны XVI-XIX веков). Но­вый этап в раз­ви­тии Орхуса на­чал­ся в 1-й половине XIX века: в 1830 году вве­де­на в экс­плуа­та­цию па­ром­ная пе­ре­пра­ва Ор­хус - Ко­пен­га­ген, в 1845-1861 годах рас­ши­рен порт, в 1862 году Орхус со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с городом Ран­нерс (пер­вая же­лез­ная до­ро­га на полуострове Ют­лан­дия). К 1901 году вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род Да­нии (около 52 тысяч человек). С начала XX века раз­ви­вал­ся как круп­ный центр ма­ши­но­строе­ния, ме­тал­лур­гии, хи­мич., тек­стиль­ной, пи­ще­вой промышленности и транс­порт­ный узел. С ос­но­ва­ни­ем Университета Орхуса (1928) при­об­рёл так­же зна­че­ние круп­ней­ше­го по­сле Ко­пен­га­ге­на об­ра­зо­вательного и на­учного цен­тра. С 1.1.2011 года всту­пи­ло в си­лу ре­ше­ние пра­ви­тельственных ор­га­нов Да­нии о до­пус­ти­мо­сти другого на­пи­са­ния названия го­ро­да - на­ря­ду с тра­ди­ци­он­ным Århus, так­же Aarhus.

В цен­тре го­ро­да - церковь Бо­го­ма­те­ри (около 1080 года, пе­ре­строе­на в XIII-XV веках, рос­пи­си XVI века; крип­та Святого Ни­ко­лая - 1060 год) и ро­ма­но-го­тический со­бор Святого Кли­мен­та [1190-е годы - 1300 год, пе­ре­стро­ен в 1449-1520 годах; са­мый длин­ный (93 м) и вы­со­кий (96 м) храм в Да­нии; рос­пи­си около 1300 года и конец XV - начало XVI веков], ря­дом с ко­то­рым рас­по­ло­же­ны Ка­фед­раль­ная шко­ла (1195), Ста­рая ра­ту­ша (1856-1857 годы). Сре­ди других по­стро­ек: пе­ре­ве­зён­ный из Ко­пен­га­ге­на Мо­нет­ный двор (1683), де­ревянное зда­ние те­ат­ра из Хель­син­гё­ра (1817, ис­поль­зу­ет­ся в лет­нее вре­мя го­да); ча­ст­ная ка­то­лическая об­ще­об­ра­зо­вательная шко­ла Святого Кну­да (1875) и нео­го­тическая ка­то­ли­че­ская церковь Бо­го­ма­те­ри (1873-1881 годы, архитектор Ф. Шмиц). На ру­бе­же XIX и XX веков по про­ек­там архитектора Х. Камп­ман­на по­строе­ны: зда­ние морской та­мо­жен­ной кон­то­ры (1897), за­мок Мар­се­лис­борг (1899-1902 годы, рес­тав­ри­ро­ван в 1967 году; с 1902 года ре­зи­ден­ция ко­ро­лев­ской се­мьи), зда­ния Городского те­ат­ра (1898-1900 годы), Городской библиотеки (1898-1902 годы; ны­не ар­хив), собственные вил­лы и другие. В 1930-1940-е годы воз­ве­де­ны: зда­ние городской ба­ни с пла­ва­тель­ным бас­сей­ном (начало 1930-х годов, архитектор Ф.М. Драй­бюс), впи­сан­ный в ес­тественный ланд­шафт ком­плекс Университета Орхуса (1932-1946 годы, ар­хи­тек­то­ры К. Фис­кер, К.Ф. Мёл­лер, П. Стег­манн), Но­вая ра­ту­ша (1938-1941 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Якоб­сен, Э. Мёл­лер).

К югу от Ста­ро­го го­ро­да рас­по­ло­же­ны боль­шие пар­ки и са­ды, вил­лы. Сре­ди па­мят­ни­ков: мо­ну­мен­ты «Де­вуш­ка из Ор­ху­са» (1921), «Про­бу­ж­де­ние» (1923-1924 годы, оба - скульп­тор К. Ниль­сен), «Пан» (1938, архитектор Э. Эльс­гор), «Фон­тан сви­ней» (1941, архитектор М. Бёг­гилль; в 1992 году гра­нит­ный ори­ги­нал за­ме­нён на брон­зовую ко­пию), «Аг­нет­та и Во­дя­ной» (1941, архитектор Й. Бьерг), «Ло­вец уг­ря» (1939, архитектор Е.Я. Брай­нё).

Орхус - вто­рой по­сле Ко­пен­га­ге­на на­уч­ный, об­ра­зо­вательный и куль­тур­ный центр Да­нии. Основные на­учные уч­ре­ж­де­ния вхо­дят в струк­ту­ру Университета Орхуса и других ву­зов го­ро­да. Университет Орхуса [в его со­ста­ве - Датский центр ок­ру­жаю­щей сре­ды и энер­гии (2011), Выс­шая инженерная шко­ла (ве­дёт ис­то­рию с 1915 года), Выс­шая шко­ла биз­не­са и со­ци­аль­ных на­ук (ве­дёт ис­то­рию с 1939 года; современное называние с 2011 года)]. Тех­нический институт (ос­но­ван в 1828 году как ко­ро­лев­ская шко­ла, современный ста­тус с 2002 года), Выс­шая тех­ническая морская шко­ла (1896, современный ста­тус с 1968 года), Ют­ланд­ская консерватория (1927), АХ Ют­лан­дии (1959), Датская шко­ла СМИ и жур­нали­сти­ки (ос­но­ва­на в 1946 году как кур­сы по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции, ста­тус ву­за с 1971 года), шко­ла ар­хи­тек­ту­ры (1965), Выс­шая шко­ла но­вых биз­нес-тех­но­ло­гий и со­ци­аль­ных ин­но­ва­ций «KaosPilots» (1991), уни­вер­си­тет­ский кол­ледж VIA (2008). Государственная и уни­вер­си­тет­ская библиотека (1902), около 20 пуб­лич­ных биб­лио­тек. Му­зей под от­кры­тым не­бом «Ста­рый го­род» (1909), один из ста­рей­ших и круп­ней­ших в ми­ре му­зе­ев под от­кры­тым не­бом; пред­став­ле­но бо­лее 80 зда­ний и со­ору­же­ний XVI-XIX веков. из различных рай­онов Да­нии, главным образом 2-3-этаж­ные фах­вер­ко­вые, в том числе дом бур­го­ми­ст­ра Орхуса (около 1597 года). Му­зеи: ес­тественной ис­то­рии (зоо­ло­ги­че­ский; 1941), жен­ский (1984, ста­тус му­зея с 1991 года), ху­дож. ARoS (зда­ние 2004 года; датское искусство XVIII-XX веков), мор­ской (2009), Ар­хео­ло­гический и эт­но­гра­фический му­зей Моэс­гор (в южном при­го­ро­де Хой­бьерг; соз­дан в 1861 году; с 2011 года вклю­ча­ет Му­зеи ви­кин­гов и Ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский Од­дер; кам­ни с ру­ническими пись­ме­на­ми, ре­кон­ст­рук­ция де­ревянной церк­ви XI века), го­род­ской (2011; крае­вед­че­ский) и другие.

Дра­ма­тический «Ор­хус теа­тер» (1900), труп­па «Опе­ра Ют­лан­дии» (1947), тан­це­валь­ная труп­па «Granhø j Dans» (1989). Сим­фо­нический ор­кестр (1935; до 1982 года Му­ни­ци­паль­ный ор­кестр Ор­ху­са). Кон­церт­ный зал «Му­сик­ху­сет» (1982; сим­фо­нические и эс­т­рад­ные кон­цер­ты, опер­ные по­ста­нов­ки). Датский институт элек­тро­акус­тической му­зы­ки (1982; с 2003 года вхо­дит в со­став Ют­ланд­ской консерватории). Институт му­зы­коз­на­ния (1950; от­де­ле­ние Университета Орхуса). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: искусства и куль­ту­ры «Празд­нич­ная не­де­ля Ор­ху­са» (с 1965 года), джа­зо­вый (1989-2012 годы). Бо­та­нический сад (1875, вклю­ча­ет кол­лек­цию тро­пических ор­хи­дей).

Боль­шин­ст­во спор­тив­ных со­бы­тий про­во­дит­ся в ком­плек­се «Ат­ле­ти­он», где рас­по­ло­жены фут­боль­ный ста­ди­он (20 тысяч мест) и «NRGi Arena» (8 тысяч мест), на ко­то­рой про­хо­дят со­стя­за­ния по ганд­бо­лу и бас­кет­бо­лу. Фут­боль­ный клуб «Ор­хус» - 5-крат­ный чем­пи­он стра­ны и 9-крат­ный об­ла­да­тель куб­ка стра­ны. В 2002 году Орхус - ме­сто про­ве­де­ния жен­ско­го чем­пио­на­та Ев­ро­пы по ганд­бо­лу, в 2005 году - чем­пио­на­та Ев­ро­пы по на­столь­но­му тен­ни­су, в 2006 году - чем­пио­на­та ми­ра по ху­дожественной гим­на­сти­ке. Национальная шко­ла дрес­су­ры и вер­хо­вой ез­ды (в южном при­го­ро­де Виль­хельм­сборг).

Орхус - важ­ный де­ло­вой, тор­го­вый и промшленный ыцентр Да­нии. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (за­ня­то свыше 85% ра­бо­таю­щих, в том числе со­ци­аль­ное об­слу­жи­ва­ние и здра­во­охра­не­ние около 20%, тор­гов­ля около 17%, об­ра­зо­ва­ние около 10%, ту­ри­стический биз­нес и гос­ти­нич­но-рес­то­ран­ное де­ло около 10%, кон­сал­тинг и рек­ла­ма 8%, связь и те­ле­ком­му­ни­ка­ции около 6%, транс­порт и ло­ги­сти­ка около 5%, фи­нан­со­вый биз­нес около 3%). С конца XX века в тес­ном со­труд­ниче­ст­ве с Университетом Орхуса ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся сек­тор ин­фор­мационных и те­ле­ком­му­ни­кационных тех­но­ло­гий. К се­ве­ро-за­па­ду от ис­то­рического цен­тра Орхуса раз­ме­ща­ет­ся так называемый ИТ-го­род Кат­ри­небь­ерг (1999), где со­сре­до­то­че­ны мно­го­численные фир­мы, спе­циа­ли­зи­рую­щие­ся на раз­ра­бот­ке про­грамм­но­го обес­пе­че­ния для ав­то­ма­ти­за­ции про­из­водственных про­цес­сов (в элек­тро­энер­ге­ти­ке, хи­мической ин­ду­ст­рии и других отрас­лях); в его со­став вхо­дит на­учный парк INCUBA (2007; основная спе­циа­ли­за­ция - фар­ма­цев­тические и медицинские тех­но­ло­гии).

Морской порт Орхуса - вто­рой по ве­ли­чи­не порт Да­нии по­сле объ­е­ди­нён­но­го пор­та Ко­пен­га­ген - Маль­мё (Шве­ция). Гру­зо­обо­рот около 9,7 миллионов тонн, в том числе свыше 450 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ (2010), главным образом экс­порт сельскохозяйственной про­дук­ции и про­до­вольственных то­ва­ров (сви­ни­на и по­лу­фаб­ри­ка­ты из неё, зер­но и хле­бо­бу­лоч­ные из­де­лия, мо­ло­ко, сы­ры и другая ки­сло­мо­лоч­ная про­дук­ция); им­порт ка­мен­но­го уг­ля, же­ле­зо­руд­но­го кон­це­нт­ра­та, различного промышленного обо­ру­до­ва­ния и другого. В чис­ле круп­ней­ших ло­ги­стических ком­па­ний Орхуса - «Cargo Service» (функ­цио­ни­ру­ет на ба­зе морского пор­та; хра­не­ние, упа­ков­ка, по­гру­зо-раз­гру­зоч­ные ра­бо­ты, транс­пор­ти­ров­ка гру­зов), осу­ще­ст­в­ля­ет так­же кон­сал­тин­го­вые и экс­пе­ди­тор­ские ус­лу­ги.

В Орхусе рас­по­ла­га­ют­ся штаб-квар­ти­ры и ис­сле­до­ва­тель­ские цен­тры ком­па­ний «Vestas Wind Systems» (один из ста­рей­ших и круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей вет­ро­энер­ге­тических ус­та­но­вок) и дат­ско-швед­ской «Arla Foods» (ве­ду­щий про­из­во­ди­тель мо­лоч­ной про­дук­ции в Скандинавских стра­нах; так­же раз­ра­бот­ка и вы­пуск функ­цио­наль­ных бел­ков); в северном при­го­ро­де Люс­т­руп - штаб-квар­ти­ра ком­па­нии «Terma A/S» (раз­ра­бот­ки в об­лас­ти авиа­ци­он­но-кос­мических тех­но­ло­гий, про­дук­ции обо­рон­но­го на­зна­че­ния и другого), в западном при­го­ро­де Браб­ранн - го­лов­ной офис ком­па­нии JYSK (один из ли­де­ров на ев­ропейском рын­ке то­ва­ров для до­ма).

Сре­ди от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности наи­бо­лее раз­ви­ты пи­ще­вку­со­вая [главным образом вы­пуск мяс­ных и хле­бо­булоч­ных из­де­лий, пи­ва (в Орхусе - од­на из ста­рей­ших в Да­нии пи­во­ва­рен «Ceres Bryggerierne», ос­но­ва­на в 1856 году, с 2008 года под­раз­де­ле­ние кон­цер­на «Royal Uni­b­rew»)], элек­тро­тех­ни­че­ская и ме­бель­ная. Из­да­тель­ское де­ло (ре­дак­ции об­ще­на­цио­наль­ной газеты «Morgenavisen Jyl­lands-Pos­ten» и ре­гио­наль­ной газеты «Å rhus Stiftsti­den­de») и по­ли­гра­фия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)