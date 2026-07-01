ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИЕ НАДПИСИ

ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИЕ НАДПИСИ - па­мят­ни­ки древ­не­тюрк­ско­го ру­ни­че­ско­го пись­ма Южной Си­би­ри и Центральной Азии.

В современных ис­сле­до­ва­ни­ях над­пи­си на двух род­ст­вен­ных ал­фа­ви­тах [ени­сей­ском (ар­ха­ич­ном) и ор­хон­ском (ре­фор­ми­ро­ван­ном)] рас­смат­ри­ва­ют от­дель­но, а «ор­хоно-ени­сей­ским» на­зы­ва­ют их об­щий про­то­тип.

Ор­хон­ское - государственное пись­мо Вто­ро­го Восточного Тюрк­ско­го ка­га­на­та (682-745 годы) и Уй­гур­ско­го ка­га­на­та (745-840 годы), а так­же пись­мо, за­фик­си­ро­ван­ное в ря­де ма­ни­хей­ских ру­ко­пи­сей, соз­дан­ных в уй­гур­ских кня­же­ст­вах Восточного Тур­ке­ста­на.

Име­ло 2 эта­па па­лео­гра­фиче раз­ви­тия, в осн. со­от­вет­ст­вую­щих эпо­хе Тюрк­ско­го («стар­ший» этап) и Уй­гур­ско­го («млад­ший» этап) ка­га­на­тов.

Эпи­гра­фич. па­мят­ни­ки най­дскогое­ны в основном на тер­ри­то­рии Мон­го­лии, еди­нич­но - в Гор­ном Ал­тае и Ха­ка­сии, ма­ни­хей­ские ру­ко­пи­си IX-X веков - в Восточном Тур­ке­ста­не.

Из­вест­но 11 боль­ших над­пи­сей, да­ти­руе­мых не ра­нее 730-х годов, на сте­лах по­ми­наль­ных ме­мо­риа­лов (Кюль-те­ги­на сте­ла, Биль­ге-ка­га­на, Тонь­ю­ку­ка, Бо­ян-чо­ра и другие).

Об­лик стел и жанр над­пи­сей за­им­ст­во­ва­ны из Ки­тая . Тек­сты про­слав­ля­ют вы­даю­щих­ся дея­те­лей го­су­дар­ст­ва, чьи де­ла про­дол­жа­ют тру­ды соз­да­те­лей дер­жа­вы от Со­тво­ре­ния ми­ра. Над­пи­си на ска­лах изу­че­ны ма­ло, ве­ро­ят­но, они бы­ли куль­то­вы­ми. Над­пи­си на пред­ме­тах еди­нич­ны.

Ени­сей­ское - государственное пись­мо Древ­не­ха­кас­ско­го государства (Кыр­гыз­ско­го ка­га­на­та и позд­нее) и пись­мо ря­да ма­ни­хей­ских тек­стов.

Име­ло в основном 3 ло­каль­ных ва­ри­ан­та (так называемый клас­си­че­ский, ал­тай­ский, ту­вин­ский), от­ли­чаю­щих­ся об­ли­ком и на­бо­ром зна­ков.

Из­вест­но бо­лее 80 стел с эпи­та­фия­ми - пла­чем умер­ше­го ари­сто­кра­та об ут­ра­те жиз­ни, её ра­до­стей и цен­но­стей: се­мьи, сво­его эля (зе­мель и под­дан­ных), служ­бы сю­зе­ре­ну , то­ва­ри­щей-вои­нов.

Текст вы­се­ка­ли толь­ко на сте­лах преж­них эпох, ста­вя их у мо­гиль­ных кур­га­нов. Этот обы­чай воз­ник на Среднем Ени­сее в конце VIII века и про­су­ще­ст­во­вал до начала XI века; в IX веке, с рас­ши­ре­ни­ем го­су­дар­ст­ва, рас­про­стра­нил­ся на Верх­ний Ени­сей.

С IX-X веков ста­ли мас­со­вы­ми на­скаль­ные над­пи­си мо­ля­щих­ся и пас­ты­рей-ма­ни­хе­ев (на Сая­но-Ал­тай­ском на­го­рье из­вест­но около 200); ско­п­ле­ния над­пи­сей ука­зы­ва­ют на быв­ший по­бли­зо­сти мо­на­стырь.

Изу­че­ние та­ких над­пи­сей на тер­ри­то­рии Мон­го­лии лишь на­ча­то. Рас­про­стра­не­ние си­бир­ско-тюркского ма­ни­хей­ст­ва в X-XI веках на тер­ри­то­рии Кир­ги­зии и Ка­зах­ста­на вы­зва­ло сло­же­ние та­лас­ско­го ру­нического пись­ма, фак­ти­че­ски яв­ляю­ще­го­ся 4-м ва­ри­ан­том ени­сей­ско­го. В Сая­но-Ал­тай­ском ре­гио­не из­вест­ны над­пи­си на зо­ло­тых и се­реб­ря­ных со­су­дах, ме­тал­лических зер­ка­лах, мо­не­тах, по­яс­ных на­клад­ках.

Про­то­ру­ни­че­ское ор­хо­но-ени­сей­ское пись­мо - сло­го­вое. Его строй со­хра­ни­ли ал­фа­вит­ные учеб­ные за­пи­си на бу­ма­ге из Тур­фа­на, зна­ки - ар­ха­ич­ные сте­лы на тер­ри­то­рии Ту­вы. За­пи­си ве­лись от ниж­ней стро­ки к верх­ней (это со­хра­не­но у ор­хон­ских и ени­сей­ских эпи­та­фий). Тек­сты неиз­вест­ны, так как на­но­си­лись на не­со­хра­нив­шие­ся де­ревянные стерж­ни, план­ки и их связ­ки (их об­лик от­ра­жён на ени­сей­ских сте­лах) и, оче­вид­но, яв­ля­лись дос­тоя­ни­ем уз­ко­го кру­га жре­цов. Фор­ми­ро­ва­ние это­го пись­ма, ве­ро­ят­но, от­но­сит­ся к брон­зо­во­му ве­ку, вре­мя за­им­ст­во­ва­ния его тюркскими на­ро­да­ми и от­ветв­ле­ния ор­хон­ско­го и ени­сей­ско­го ал­фа­ви­тов не­из­вест­но.

Язык Орхоно-енисейских наддписей - ус­лов­ное на­зва­ние для не­сколь­ких древ­них литературных тюрк­ских язы­ков, за­фик­си­ро­ван­ных в па­мят­ни­ках древнетюркского ру­нического пись­ма и близ­ких в струк­тур­но-ге­не­тическом от­но­ше­нии к древ­не­уй­гур­ско­му языку, на ко­то­ром на­пи­са­на часть этих па­мят­ни­ков. Этот язык по наи­бо­лее ха­рак­тер­но­му при­зна­ку -d- (че­ре­до­ва­ние ти­па adak/ajak ‘нога’) от­ра­жа­ет язы­ки вос­точ­ной (уй­гу­ро-си­бир­ской) вет­ви тюркских язы­ков.

В струк­тур­ном от­но­ше­нии пред­став­ля­ет со­бой сплав при­зна­ков, в ос­но­ве сво­ей уй­гур­ско­го и в мень­шей сте­пе­ни огуз­ско­го язы­ко­во­го ти­пов, при­чём к при­ме­там по­след­не­го обыч­но от­но­сят гла­голь­ные фор­мы на -duk и на -sar, винительный падеж на -ig, датательный падеж по­сле фор­мы при­над­леж­но­сти на -m-а, от­сут­ст­вие аб­ла­ти­ва и вы­ра­же­ние это­го зна­че­ния ме­ст­ным па­де­жом на -ta, гла­гол bul- ‘на­ходить’, ме­сто­име­ние ben ‘я’ и другие.

Поч­ти все струк­тур­ные осо­бен­но­сти язы­ка Орхоно-енисейских надписей про­яв­ля­ют­ся и в па­мят­ни­ках древ­не­уй­гур­ско­го языка (за ис­клю­че­ни­ем древ­не­уй­гур­ско­го аб­ла­ти­ва на -tyn), в свя­зи с чем точ­ную диф­фе­рен­циа­цию этих язы­ков про­вес­ти за­труд­ни­тель­но. На­блю­да­ют­ся вкра­п­ле­ния ино­диа­лект­ных слов и форм (сло­ва с -j- и другие).

Язык Орхоно-енисейских надписей вме­сте с язы­ка­ми, за­фик­си­ро­ван­ны­ми в буд­дий­ско-ма­ни­хей­ских и других па­мят­ни­ках уй­гур­ским пись­мом, ма­ни­хей­ским и брах­ми (смотри Ин­дий­ское пись­мо) пись­мом, от­но­сит­ся к древ­ней­ше­му пе­рио­ду функ­цио­ни­ро­ва­ния це­ло­го ря­да литературных тюркских язы­ков, соз­дан­ных на об­щей струк­тур­ной ос­но­ве.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)