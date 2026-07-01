ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИЕ НАДПИСИ
ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИЕ НАДПИСИ - памятники древнетюркского рунического письма Южной Сибири и Центральной Азии.
В современных исследованиях надписи на двух родственных алфавитах [енисейском (архаичном) и орхонском (реформированном)] рассматривают отдельно, а «орхоно-енисейским» называют их общий прототип.
Орхонское - государственное письмо Второго Восточного Тюркского каганата (682-745 годы) и Уйгурского каганата (745-840 годы), а также письмо, зафиксированное в ряде манихейских рукописей, созданных в уйгурских княжествах Восточного Туркестана.
Имело 2 этапа палеографиче развития, в осн. соответствующих эпохе Тюркского («старший» этап) и Уйгурского («младший» этап) каганатов.
Эпиграфич. памятники найдскогоены в основном на территории Монголии, единично - в Горном Алтае и Хакасии, манихейские рукописи IX-X веков - в Восточном Туркестане.
Известно 11 больших надписей, датируемых не ранее 730-х годов, на стелах поминальных мемориалов (Кюль-тегина стела, Бильге-кагана, Тоньюкука, Боян-чора и другие).
Облик стел и жанр надписей заимствованы из Китая. Тексты прославляют выдающихся деятелей государства, чьи дела продолжают труды создателей державы от Сотворения мира. Надписи на скалах изучены мало, вероятно, они были культовыми. Надписи на предметах единичны.
Енисейское - государственное письмо Древнехакасского государства (Кыргызского каганата и позднее) и письмо ряда манихейских текстов.
Имело в основном 3 локальных варианта (так называемый классический, алтайский, тувинский), отличающихся обликом и набором знаков.
Известно более 80 стел с эпитафиями - плачем умершего аристократа об утрате жизни, её радостей и ценностей: семьи, своего эля (земель и подданных), службы сюзерену, товарищей-воинов.
Текст высекали только на стелах прежних эпох, ставя их у могильных курганов. Этот обычай возник на Среднем Енисее в конце VIII века и просуществовал до начала XI века; в IX веке, с расширением государства, распространился на Верхний Енисей.
С IX-X веков стали массовыми наскальные надписи молящихся и пастырей-манихеев (на Саяно-Алтайском нагорье известно около 200); скопления надписей указывают на бывший поблизости монастырь.
Изучение таких надписей на территории Монголии лишь начато. Распространение сибирско-тюркского манихейства в X-XI веках на территории Киргизии и Казахстана вызвало сложение таласского рунического письма, фактически являющегося 4-м вариантом енисейского. В Саяно-Алтайском регионе известны надписи на золотых и серебряных сосудах, металлических зеркалах, монетах, поясных накладках.
Проторуническое орхоно-енисейское письмо - слоговое. Его строй сохранили алфавитные учебные записи на бумаге из Турфана, знаки - архаичные стелы на территории Тувы. Записи велись от нижней строки к верхней (это сохранено у орхонских и енисейских эпитафий). Тексты неизвестны, так как наносились на несохранившиеся деревянные стержни, планки и их связки (их облик отражён на енисейских стелах) и, очевидно, являлись достоянием узкого круга жрецов. Формирование этого письма, вероятно, относится к бронзовому веку, время заимствования его тюркскими народами и ответвления орхонского и енисейского алфавитов неизвестно.
Язык Орхоно-енисейских наддписей - условное название для нескольких древних литературных тюркских языков, зафиксированных в памятниках древнетюркского рунического письма и близких в структурно-генетическом отношении к древнеуйгурскому языку, на котором написана часть этих памятников. Этот язык по наиболее характерному признаку -d- (чередование типа adak/ajak ‘нога’) отражает языки восточной (уйгуро-сибирской) ветви тюркских языков.
В структурном отношении представляет собой сплав признаков, в основе своей уйгурского и в меньшей степени огузского языкового типов, причём к приметам последнего обычно относят глагольные формы на -duk и на -sar, винительный падеж на -ig, датательный падеж после формы принадлежности на -m-а, отсутствие аблатива и выражение этого значения местным падежом на -ta, глагол bul- ‘находить’, местоимение ben ‘я’ и другие.
Почти все структурные особенности языка Орхоно-енисейских надписей проявляются и в памятниках древнеуйгурского языка (за исключением древнеуйгурского аблатива на -tyn), в связи с чем точную дифференциацию этих языков провести затруднительно. Наблюдаются вкрапления инодиалектных слов и форм (слова с -j- и другие).
Язык Орхоно-енисейских надписей вместе с языками, зафиксированными в буддийско-манихейских и других памятниках уйгурским письмом, манихейским и брахми (смотри Индийское письмо) письмом, относится к древнейшему периоду функционирования целого ряда литературных тюркских языков, созданных на общей структурной основе.