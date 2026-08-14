ОРХАН ВЕЛИ КАНЫК
ОРХАН ВЕЛИ КАНЫК (тур. Orhan Veli Kanık) - турецкий поэт.
Окончил Анкарский лицей Гази (1932). Учился на философском отделении литературного факультета Стамбульского университета (1932-1935 годы). Работал в Главном управлении связи (1936-1942 годы) и в бюро переводов Министерства просвещения (1945-1947 годы). В 1949-1950 годах издавал литературно-художественный журнал «Yaprak» («Листок»). Дебютировал как поэт в 1936 году (под псевдонимом Мехмет Али Сель). Первые стихотворения написаны в традиционной народно-слоговой метрике. В 1941 году вместе с друзьями по лицею (поэтами Октаем Рифатом и Мелихом Джевдетом Андаем) создал литературную группу «Saç ayak» («Треножник»), оказавшую большое воздействие на развитие турецкой поэзии. В том же году вышел коллективный поэтический сборник «Странное» («Garip»), отмеченный влиянием французского сюрреализма. В открывавшем сборник литературном манифесте участники группы призывали к отказу от возвышенных тем, вычурных метафор, эпитетов и аллегорий в пользу «конкретности» стиха: чёткости мысли, простоты языка, лаконичности формы и глубины подтекста.
Орхан Вели Канык, полагая размер и рифму необязательными, экспериментировал с формами рубаи и хайку. Автор поэтических сборников «От чего не смог отказаться» («Vazgeç emedi ̆gim», 1945), «Как дастан» («Destan gibi», 1946), «Новое» («Yenisi», 1947), «Вопреки» («Karşi», 1949); стихотворных переложений анекдотов о Ходже Насреддине (1949); антологии переводов из французской поэзии (1947).