ОРХАН I ГАЗИ

ОРХАН I ГАЗИ (Победитель) (тур. Orhan Gazi) - вто­рой бей из ди­на­стии Ос­ма­нов (1326-1359 годы).

Сын Ос­ма­на I. Унас­ле­до­вав власть, про­дол­жил де­ло от­ца по ук­ре­п­ле­нию и рас­ши­ре­нию ос­ман­ско­го бей­лика. В 1326 году за­хва­тил ви­зантийский город Пру­са (ны­не Бур­са) и сде­лал его сто­ли­цей сво­его го­су­дар­ст­ва. В 1327 году на­ла­дил че­кан­ку се­реб­ря­ной мо­не­ты (ак­че). Про­вёл су­деб­ную, административную и во­енную ре­фор­мы: уч­ре­дил ди­ван , ввёл долж­ность ва­зи­ра и ва­куф­ную сис­те­му (смотри Вакф), раз­де­лил ар­мию на ка­ва­ле­рию и пе­хо­ту, пер­во­на­чаль­но со­сто­яв­шую из на­ём­ни­ков, за­тем из об­ра­щён­ных в ис­лам хри­сти­ан (счи­та­ет­ся соз­да­те­лем яны­чар­ско­го кор­пу­са, смотри Яны­ча­ры). В 1331 году взял Ни­кею (ны­не Из­ник), в 1337 году Ни­ко­ме­дию (ны­не Из­мит).

В 1338 году под руководством Орхана ос­ман­ские вой­ска про­дви­ну­лись до пролива Бос­фор. В 1341-1347 годах на сто­ро­не Ио­ан­на VI Кан­та­ку­зи­на Орхан при­нял уча­стие в борь­бе ме­ж­ду пре­тен­ден­та­ми на ви­зантийский трон и вы­са­дил­ся с вой­ском в Ев­ро­пе. Од­но­вре­мен­но тай­но вёл пе­ре­го­во­ры с сербским ца­рём Сте­фа­ном Ду­ша­ном о за­хва­те Кон­стан­ти­но­по­ля. К 1354 году ов­ла­дел Гал­ли­поль­ским пролиовом. На вос­то­ке Орхан ак­тив­но за­хва­ты­вал зем­ли, при­над­ле­жав­шие другим бе­ям: в 1345 году при­со­еди­нил к сво­им вла­де­ни­ям бей­лик Ка­ра­си (Ка­ре­си), в 1354 году - Ан­ка­ру. В го­ды прав­ле­ния Орхана ос­ман­ский бей­лик пре­вра­тил­ся в са­мое мощ­ное государственное об­ра­зо­ва­ние Ана­то­лии, стал иг­рать важ­ную роль в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ниях в ре­гио­не.