ОРГЕЕВ

ОРГЕЕВ (молдавск. Орхей (Orhei)) - го­род в центральной час­ти Мол­да­вии.

Население 33,5 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на реке Ре­ут (пра­вый при­ток Дне­ст­ра). Че­рез Оргеев про­хо­дит ав­то­мо­биль­ная до­ро­га Ки­ши­нёв - Бель­цы.

Городское по­се­ле­ние с 1560-х годов, в письменных ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ет­ся с 1570-х годов. По­лу­чил на­зва­ние от города Ста­рый Ор­хей (впер­вые упо­мя­нут в 1469 году как кре­пость на тер­ри­то­рии Мол­дав­ско­го кня­же­ст­ва, в начало XVI века со­жжён). Раз­ви­вал­ся как важ­ный административный и ре­мес­лен­ный центр восточной час­ти Молдавского княжества, сто­ли­ца Ор­хей­ско­го (Ор­ге­ев­ско­го, во 2-й половине XVIII века - Ла­пуш­на-Ор­хей­ско­го) ци­ну­та (края). С середины XVII века так­же круп­ный центр тор­гов­ли зер­ном, ско­том, до­бы­чи из­вест­ня­ка и про­изводства из­вес­ти. По Бу­ха­ре­ст­ско­му ми­ру 1812 года во­шёл в со­став Российской им­пе­рии: с 1818 года в Ор­хей­ском ци­ну­те Бес­са­раб­ской об­лас­ти , с 1835 года центр Ор­ге­ев­ско­го уезда (об­ра­зо­ван в 1828 году). С 1873 года в Бес­са­раб­ской гу­бер­нии. В 1917 года в со­ста­ве Мол­дав­ской на­род­ной рес­пуб­ли­ки, в 1918 году при­сое­ди­нён к Ру­мы­нии: уезд­ный центр провинции Бес­са­ра­бия, с 1938 года - Дне­ст­ров­ско­го края. С 1940 года в Молдавской ССР. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны 15.7.1941 года ок­ку­пи­рован германо-румынскими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён 6.4.1944 года час­тя­ми 2-го Украинского фрон­та при со­дей­ст­вии от­ря­да пар­ти­зан. Уезд­ный (1940-1947 годы), рай­он­ный (1947-1956, 1962-1994 годы) центр Молдавской ССР (с 1991 года Рес­пуб­ли­ка Мол­до­ва). В 1998-2001 годах му­ни­ци­пий, центр од­но­именного уез­да. С 2001 года рай­он­ный центр.

В цен­тре го­ро­да рас­по­ло­жен Дмит­ри­ев­ский со­бор (1631-1636 годы) - три­кон­хо­вый в пла­не храм с при­мы­каю­щей с юга ко­ло­коль­ней и пор­та­лом, ук­ра­шен­ным резь­бой по кам­ню. Со­хра­ни­лись церк­ви: ста­ро­об­ряд­че­ская ли­по­ван­ская в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (середина XIX века), Святого Ни­ко­лая (1886), ар­мян­ская Святой Бо­го­ро­ди­цы (1902-1903 годы, архитектор А.И. Бер­нар­дац­ци; с 2006 года пра­во­слав­ная церковь Святого кня­зя Вла­ди­ми­ра). Сре­ди других по­стро­ек: зда­ния зем­ско­го управ­ле­ния, уезд­ной пре­фек­ту­ры (ны­не Дом дет­ско­го твор­че­ст­ва; оба 2-й половине XIX века); бан­к в сти­ле нео­клас­си­цизма, боль­ни­ца и ли­цей в так называемой не­ору­мын­ском сти­ле (все начало XX века), нео­го­тический ка­то­лический кос­тёл Святой Ма­рии (1914), дво­рец учи­тель­ской ас­со­циа­ции (1936-1938 годы, ны­не Центральная го­род­ская библиотека имени А. До­ни­ча). Па­мят­ни­ки: гос­по­да­рю В. Лу­пу (1932, скульп­тор О. Хан, архитектор Р. Курц), А.С. Пуш­ки­ну (1988, скульп­тор Б.Е. Дуб­ро­вин), советским вои­нам, пав­шим в го­ды Великой Отечественной вой­ны, чер­но­быль­цам. Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический му­зей (в до­ме городского архитектора М. Бен­гу­ле­ску, по­стро­ен­ном в «не­ору­мын­ском сти­ле» в 1929-1930 годах).

Ве­ду­щая от­расль промышленности – пи­ще­вку­со­вая. За­во­ды: кон­серв­ный «Or­hei-Vit» (1945; пло­до­во-овощ­ная про­дук­ция) - один из круп­ней­ших в стра­не, мо­лоч­ный, та­бач­но-фер­мен­та­ци­он­ный; ви­но­дельческие пред­при­ятия (в том числе «Chateau Vartely»). Дей­ст­ву­ют так­же: ма­ши­но­стро­ительный за­вод «Aspa» (1972; ре­жу­щие и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие ин­ст­ру­мен­ты, тех­но­ло­гическая ос­на­ст­ка), за­вод низ­ко­вольт­ной ап­па­ра­ту­ры «Elcom», тек­стиль­но-га­лан­те­рей­ная фаб­ри­ка «Galanta». Центр народных про­мыслов (об­ра­бот­ка кам­ня, де­ре­ва, ло­зо­пле­те­ние, гон­чар­ст­во). Про­изводство ме­бе­ли, строй­ма­те­риа­лов (в го­ро­де и ок­ре­ст­но­стях - до­бы­ча из­вест­ня­ка, гли­ны, щеб­ня и другого).

Близ Оргеева на­хо­дят­ся: Кур­ков­ский Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­диц­кий муж­ской монастырь (1773) в селе Кур­ки, Та­бор­ский Свя­то-Ус­пен­ский жен­ский монастырь (ос­но­ван как скит в 1784 или 1779 году) в селе Та­бэ­ра (Та­бо­ра), Хи­ров­ский монастырь (уч­ре­ж­дён как скит в XVIII веке, во­зоб­нов­лён как жен­ский мо­на­стырь в 1805 году) в селе Не­ку­лэе­ука (Ни­ко­ла­ев­ка), усадь­ба се­мьи Кри­сти (1830-е годы; Воз­не­сен­ская церковь, 1888) в селе Те­ле­шеу (Те­ле­шо­во), усадь­ба К.А. Ба­лио­за (дом 1852-1873 годы, парк; с 1984 года Му­зей народных про­мы­слов) в селе Иван­ча. К юго-вос­то­ку от Оргеева, ни­же по те­че­нию реки Ре­ут, рас­по­ло­жен при­род­но-куль­тур­ный за­по­вед­ник Ста­рый Ор­хей.

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