ОРГЕЕВ
ОРГЕЕВ (молдавск. Орхей (Orhei)) - город в центральной части Молдавии.
Население 33,5 тысяч человек (2013). Расположен на реке Реут (правый приток Днестра). Через Оргеев проходит автомобильная дорога Кишинёв - Бельцы.
Городское поселение с 1560-х годов, в письменных источниках упоминается с 1570-х годов. Получил название от города Старый Орхей (впервые упомянут в 1469 году как крепость на территории Молдавского княжества, в начало XVI века сожжён). Развивался как важный административный и ремесленный центр восточной части Молдавского княжества, столица Орхейского (Оргеевского, во 2-й половине XVIII века - Лапушна-Орхейского) цинута (края). С середины XVII века также крупный центр торговли зерном, скотом, добычи известняка и производства извести. По Бухарестскому миру 1812 года вошёл в состав Российской империи: с 1818 года в Орхейском цинуте Бессарабской области, с 1835 года центр Оргеевского уезда (образован в 1828 году). С 1873 года в Бессарабской губернии. В 1917 года в составе Молдавской народной республики, в 1918 году присоединён к Румынии: уездный центр провинции Бессарабия, с 1938 года - Днестровского края. С 1940 года в Молдавской ССР. Во время 2-й мировой войны 15.7.1941 года оккупирован германо-румынскими войсками, освобождён 6.4.1944 года частями 2-го Украинского фронта при содействии отряда партизан. Уездный (1940-1947 годы), районный (1947-1956, 1962-1994 годы) центр Молдавской ССР (с 1991 года Республика Молдова). В 1998-2001 годах муниципий, центр одноименного уезда. С 2001 года районный центр.
В центре города расположен Дмитриевский собор (1631-1636 годы) - триконховый в плане храм с примыкающей с юга колокольней и порталом, украшенным резьбой по камню. Сохранились церкви: старообрядческая липованская в честь Казанской иконы Божией Матери (середина XIX века), Святого Николая (1886), армянская Святой Богородицы (1902-1903 годы, архитектор А.И. Бернардацци; с 2006 года православная церковь Святого князя Владимира). Среди других построек: здания земского управления, уездной префектуры (ныне Дом детского творчества; оба 2-й половине XIX века); банк в стиле неоклассицизма, больница и лицей в так называемой неорумынском стиле (все начало XX века), неоготический католический костёл Святой Марии (1914), дворец учительской ассоциации (1936-1938 годы, ныне Центральная городская библиотека имени А. Донича). Памятники: господарю В. Лупу (1932, скульптор О. Хан, архитектор Р. Курц), А.С. Пушкину (1988, скульптор Б.Е. Дубровин), советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, чернобыльцам. Историко-этнографический музей (в доме городского архитектора М. Бенгулеску, построенном в «неорумынском стиле» в 1929-1930 годах).
Ведущая отрасль промышленности – пищевкусовая. Заводы: консервный «Orhei-Vit» (1945; плодово-овощная продукция) - один из крупнейших в стране, молочный, табачно-ферментационный; винодельческие предприятия (в том числе «Chateau Vartely»). Действуют также: машиностроительный завод «Aspa» (1972; режущие и металлообрабатывающие инструменты, технологическая оснастка), завод низковольтной аппаратуры «Elcom», текстильно-галантерейная фабрика «Galanta». Центр народных промыслов (обработка камня, дерева, лозоплетение, гончарство). Производство мебели, стройматериалов (в городе и окрестностях - добыча известняка, глины, щебня и другого).
Близ Оргеева находятся: Курковский Рождество-Богородицкий мужской монастырь (1773) в селе Курки, Таборский Свято-Успенский женский монастырь (основан как скит в 1784 или 1779 году) в селе Табэра (Табора), Хировский монастырь (учреждён как скит в XVIII веке, возобновлён как женский монастырь в 1805 году) в селе Некулэеука (Николаевка), усадьба семьи Кристи (1830-е годы; Вознесенская церковь, 1888) в селе Телешеу (Телешово), усадьба К.А. Балиоза (дом 1852-1873 годы, парк; с 1984 года Музей народных промыслов) в селе Иванча. К юго-востоку от Оргеева, ниже по течению реки Реут, расположен природно-культурный заповедник Старый Орхей.