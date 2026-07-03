ОРГАНЫ СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ

Институты средневекового государства, исполняющие при центральной власти в лице правителя функцию политического представительства (фр. représentation politique).

Политическое представительство (по определению В.В. Водовозова) «имеет место тогда, когда в государстве население обладает политическими правами, но не имеет возможности (обыкновенно — вследствие значительных территориальных размеров государства) пользоваться ими непосредственно; в таком случае оно избирает представителей, которым делегирует свои права». В средневековом обществе политическое представительство было «сословным» (нем. ständische Vertretung). Первую характеристику последнего в российской науке дал Н.И. Кареев: «Король делился властью с представителями отдельных сословий, на которые распадалось каждое государственное общество… Правом представительства пользовались только высшие сословия или «чины» государства и потому средневековые аналогии современных монархий мы называем сословно-представительными». К привилегированным сословиям относились прелаты (высшее духовенство) и светские аристократы, однако со временем право представительства приобретали и коллективные политические индивиды – городские общины и даже сельские коммуны.

Основным органом средневековой сословно-представительной монархии являлось собрание, члены которого обладали правом представительства либо в силу своего наследуемого статуса (аристократия), либо же в качестве выборных лиц от привилегированных общин королевства (напр., городов). В силу этих различий средневековый парламент в своих развитых формах обладал несколькими палатами, типологию которых предложил немецкий социолог Отто Гинце. В Англии, а также в монархиях Скандинавии (Дания, Швеция, Норвегия) и Центральной Европы (Чехия, Венгрия, Польша) сложилась двухпалатная система. В высшей палате (англ. Палата лордов с XIV в., Польский Сенат с 1493, Главная палата в Венгерском парламенте в 1608–1848 гг.) заседало высшее духовенство и аристократия – носители церковных и светских титулов высшего порядка (епископы и аббаты / пэры, паны и бароны, воеводы и кастеляны). Исторически высшие палаты возникли из практики собрания нерегулярного совета знатных персон при короле, который в Английском королевстве именовался «Большим советом» и обладал судебными полномочиями (лат. magnum concilium). В низшей палате (англ. Палата общин, Посольская изба в Польском королевстве, Низшая палата Венгерского парламента) заседали выборные от поместного дворянства и городских общин. В средневековый английский парламент направлялось по два рыцаря от графства и по два горожанина от всякого автономного города (англ. borough). В разных монархиях двухпалатные парламенты обладали локальными особенностями: 1) в результате гуситской революции (1419–1434) высшее духовенство в лице епископов утратило своё представительство в верхней палате чешского сейма (Совет чешских панов); 2) Посольская изба была представительством польского рыцарства, в то время как городские общины лишь в редких случаях оказывались в ней представлены; 3) в высшей палате кастильских кортесов были представлены прелаты и аристократы (гранды), в то время как в низшей – одни городские коммуны; рыцарство (исп. hidalgos / caballeros villanos) представлено не было.

Английской Палате лордов во Французском королевстве соответствовал Парижский парламент, который в XIV веке сохранил лишь судебные полномочия. Функцию сословного представительства переняли Генеральные штаты (1302–1789), состоявшие из трёх отдельных палат, в которых заседали духовенство, благородное сословие и горожане – представители тех провинциальных штатов, которыми они были в Париж делегированы. Трёхпалатное устройство имел также и римско-германский рейхстаг, оформившийся институционально в 1495 году. В Священной Римской империи политическим представительством пользовались курфюрсты, имперские князья и города, в то время как рыцарство не было представлено самостоятельно.

Дискуссионным остаётся вопрос о сословном представительстве / представительном правлении в Московском царстве (1547–1721). В.О. Ключевский полагал, что Земские соборы остались в русской истории «политическим недоростком», так как лишь передавали правительству согласие народа и не выступали в качестве «народного собрания, ни законодательного, ни совещательного». В противовес ему, Л.Н. Черепнин рассматривал Земский собор как представительный орган в системе феодальной монархии, подчёркивая значение собора 1613 года, члены которого избрали Михаила Романова на царский престол.