ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (ООН; англ. United Nations (UN), франц. Organisation des Nations unies (ONU), исп. Organizacion de las Naciones Unidas (ONU))

Международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами.

Пред­ше­ст­вен­ни­ца ООН – Ли­га На­ций . Ос­но­вы дея­тель­но­сти ор­га­ни­за­ции и её струк­ту­ра раз­ра­ба­ты­ва­лись в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны стра­на­ми ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции, за ко­то­ры­ми за­кре­пи­лось назв. Объ­е­ди­нён­ные На­ции. Важ­ней­ши­ми эта­па­ми на пу­ти соз­да­ния ООН были Мо­с­ков­ское со­ве­ща­ние ми­ни­ст­ров иностр. дел СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии 1943 (см. Мо­с­ков­ские со­ве­ща­ния 1941–43), Дум­бар­тон-Окс кон­фе­рен­ция 1944, Крым­ская (Ял­тин­ская) кон­фе­рен­ция 1945. Ус­тав ООН ут­вер­ждён на Сан-Фран­цис­ской кон­фе­рен­ции 1945 и под­пи­сан пред­ста­ви­те­ля­ми 51 го­су­дар­ст­ва (СССР ра­ти­фи­ци­ро­вал Ус­тав 20.8.1945). Да­та всту­п­ле­ния Ус­та­ва в си­лу (24 окт.) от­ме­ча­ет­ся еже­год­но как День Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций. На 1.1.2013 в ООН вхо­дит 193 го­су­дар­ст­ва. Штаб-квар­ти­ра – в Нью- Йор­ке; име­ют­ся от­де­ле­ния в Же­не­ве, Ве­не и Най­ро­би. Офиц. язы­ки: англ., араб., исп., кит., рус. и фран­цуз­ский.

Це­ли ООН: под­дер­жа­ние ми­ра и без­о­пас­но­сти на пла­не­те; раз­ви­тие дру­же­ст­вен­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду стра­на­ми; со­труд­ни­че­ст­во в раз­ре­ше­нии ме­ж­ду­нар. про­блем и в обес­пе­че­нии ува­же­ния прав че­ло­ве­ка; со­гла­со­ва­ние дей­ст­вий раз­ных стран.

Гл. ор­га­ны ООН: Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея , Со­вет Безо­пас­но­сти, Эко­но­мич. и со­ци­аль­ный со­вет, Со­вет по опе­ке, Ме­ж­ду­нар. суд и Сек­ре­та­ри­ат.

Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея (ГА) со­сто­ит из всех чле­нов ООН. Ка­ж­дый из чле­нов ООН име­ет не бо­лее 5 пред­ста­ви­те­лей в ГА. Ка­ж­дый член ГА име­ет один го­лос. В со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом ООН ГА упол­но­мо­чи­ва­ет­ся об­су­ж­дать лю­бые во­про­сы или де­ла в пре­де­лах Ус­та­ва или от­но­ся­щие­ся к пол­но­мо­чи­ям и функ­ци­ям лю­бо­го из ор­га­нов, пре­ду­смот­рен­ных Ус­та­вом, и да­вать ре­ко­мен­да­ции чле­нам ООН или Со­ве­ту Без­опас­но­сти по лю­бым та­ким во­про­сам или де­лам. ГА упол­но­мо­чи­ва­ет­ся рас­смат­ри­вать об­щие прин­ци­пы со­труд­ни­че­ст­ва в де­ле под­дер­жа­ния ме­ж­ду­нар. ми­ра и безо­пас­но­сти, в т. ч. прин­ци­пы, оп­ре­де­ляю­щие ра­зо­ру­же­ние и ре­гу­ли­ро­ва­ние воо­ру­же­ний; об­су­ж­дать лю­бые во­про­сы, от­но­ся­щие­ся к под­дер­жа­нию ме­ж­ду­нар. ми­ра и безо­пас­но­сти. ГА мо­жет об­ра­щать вни­ма­ние Со­ве­та Безо­пас­но­сти на си­туа­ции, ко­то­рые мог­ли бы уг­ро­жать ме­ж­ду­нар. ми­ру и безо­пас­но­сти. Ре­ше­ния ГА по важ­ным во­про­сам при­ни­ма­ют­ся боль­шин­ст­вом в две тре­ти при­сут­ст­вую­щих и уча­ст­вую­щих в го­ло­со­ва­нии чле­нов Ас­самб­леи. Эти во­про­сы вклю­ча­ют: ре­ко­мен­да­ции в от­но­ше­нии под­дер­жа­ния ме­ж­ду­нар. ми­ра и безо­пас­но­сти, вы­бо­ры не­по­сто­ян­ных чле­нов Со­ве­та Безо­пас­но­сти, чле­нов Эко­но­мич. и со­ци­аль­но­го со­ве­та, чле­нов Со­ве­та по опе­ке, при­ём но­вых чле­нов в ООН, при­ос­та­нов­ле­ние прав и при­ви­ле­гий чле­нов ООН, ис­клю­че­ние из неё, а так­же во­про­сы, от­но­сящие­ся к функ­цио­ни­ро­ва­нию сис­те­мы опе­ки, и бюд­жет­ные во­про­сы. Ре­ше­ния по др. во­про­сам, вклю­чая оп­ре­де­ле­ние до­пол­нит. ка­те­го­рий во­про­сов, ко­то­рые под­ле­жат ре­ше­нию боль­шин­ст­вом в две тре­ти го­ло­сов, при­ни­ма­ют­ся про­стым боль­шин­ст­вом при­сут­ст­вую­щих и уча­ст­вую­щих в го­ло­со­ва­нии. Бюд­жет ООН фор­ми­ру­ет­ся за счёт средств го­су­дарств- чле­нов и ут­вер­жда­ет­ся ГА. Рас­чёт член­ских взно­сов про­из­во­дит­ся на ос­но­ве кри­те­рия пла­тё­же­спо­соб­но­сти стра­ны (с учё­том ве­ли­чи­ны ВНП и ря­да кор­рек­ти­ро­вок, в т. ч. кор­рек­ти­ро­вок на внеш­нюю за­дол­жен­ность и уро­вень до­хо­да на ду­шу на­се­ле­ния). Член ООН, за ко­то­рым чис­лит­ся за­дол­жен­ность по уп­ла­те де­неж­ных взно­сов, ли­ша­ет­ся пра­ва го­ло­са в ГА, ес­ли сум­ма его за­дол­жен­но­сти рав­ня­ет­ся или пре­вы­ша­ет сум­му взно­сов, при­чи­таю­щих­ся с не­го за два пол­ных пре­ды­ду­щих го­да. ГА мо­жет, од­на­ко, раз­ре­шить та­ко­му чле­ну ООН уча­ст­во­вать в го­ло­со­ва­нии, ес­ли она при­зна­ет, что про­сроч­ка пла­те­жа про­изош­ла по не за­ви­ся­щим от не­го об­стоя­тель­ст­вам. ГА со­би­ра­ет­ся на оче­ред­ные еже­год­ные сес­сии и на та­кие спец. сес­сии, ко­то­рые мо­гут по­тре­бо­вать об­стоя­тель­ст­ва. Спец. сес­сии со­зы­ва­ют­ся Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём по тре­бо­ва­нию Со­ве­та Безо­пас­но­сти или боль­шин­ст­ва чле­нов ООН. Для ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты ГА со­зда­ны 6 гл. ко­ми­те­тов: Пер­вый к-т (во­про­сы ра­зо­ру­же­ния и ме­ж­ду­нар. без­опас­но­сти), Вто­рой к-т (эко­но­мич. и фи­нан­со­вые во­про­сы), Тре­тий к-т (со­ци­аль­ные, гу­ма­ни­тар­ные во­про­сы и во­про­сы куль­ту­ры), Чет­вёр­тый к-т (спе­ци­аль­ные по­ли­тич. во­про­сы и во­про­сы де­ко­ло­ни­за­ции), Пя­тый к-т (адм. и бюд­жет­ные во­про­сы) и Шес­той к-т (пра­во­вые во­про­сы), а так­же Ге­не­раль­ный к-т (вы­но­сит ре­ко­мен­да­ции от­но­си­тель­но ут­вер­жде­ния по­ве­ст­ки дня, рас­пре­де­ле­ния пунк­тов по­ве­ст­ки дня и ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты) и К-т по про­вер­ке пол­но­мо­чий.

Со­вет Безо­пас­но­сти (СБ) со­сто­ит из 15 чле­нов ООН. Пять из них (Ки­тай, Фран­ция, РФ как про­дол­жа­тель СССР, Ве­ли­ко­бри­та­ния и США) яв­ля­ют­ся по­сто­ян­ны­ми чле­на­ми СБ. 10 не­по­сто­ян­ных чле­нов СБ из­би­ра­ет Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея на 2 го­да, уде­ляя долж­ное вни­ма­ние в пер­вую оче­редь сте­пе­ни уча­стия чле­нов ООН в под­дер­жа­нии ме­ж­ду­нар. ми­ра и безо­пас­но­сти и в дос­ти­же­нии др. це­лей орг-ции, а так­же спра­вед­ли­во­му гео­гра­фич. рас­пре­де­ле­нию. Ка­ж­дый член СБ име­ет од­но­го пред­ста­ви­те­ля. На СБ воз­ло­же­на гл. от­вет­ст­вен­ность за под­дер­жа­ние ме­ж­ду­нар. ми­ра и безо­пас­но­сти и при ис­пол­не­нии его обя­зан­но­стей, вы­те­каю­щих из этой от­вет­ст­вен­но­сти, он дей­ст­ву­ет от име­ни чле­нов ООН. Ка­ж­дый член СБ име­ет один го­лос. Ре­ше­ния СБ по во­про­сам про­це­ду­ры счи­та­ют­ся при­ня­ты­ми, ко­гда за них по­да­ны го­ло­са 9 его чле­нов. Ре­ше­ния СБ по всем др. во­про­сам счи­та­ют­ся при­ня­ты­ми, ко­гда за них по­да­ны го­ло­са 9 его чле­нов, вклю­чая сов­па­даю­щие го­ло­са всех по­сто­ян­ных чле­нов СБ, при­чём сто­ро­на, уча­ст­вую­щая в спо­ре, долж­на воз­дер­жать­ся от го­ло­со­ва­ния при при­ня­тии ре­ше­ния. СБ ор­га­ни­зу­ет­ся та­ким об­ра­зом, что­бы он мог функ­цио­ни­ро­вать не­пре­рыв­но. Его за­се­да­ния мо­гут про­ис­хо­дить не толь­ко в мес­те пре­бы­ва­ния ООН, но и во вся­ком дру­гом мес­те, ко­то­рое, по мне­нию СБ, бо­лее спо­соб­ст­ву­ет его ра­бо­те. СБ упол­но­мо­чи­ва­ет­ся рас­сле­до­вать лю­бой спор или лю­бую си­туа­цию, ко­то­рая мо­жет при­вес­ти к ме­ж­ду­нар. тре­ни­ям или вы­звать спор, для оп­ре­де­ле­ния то­го, не мо­жет ли про­дол­же­ние это­го спо­ра или си­туа­ции уг­ро­жать под­дер­жа­нию ме­ж­ду­нар. ми­ра и безо­пас­но­сти. СБ оп­ре­де­ля­ет су­ще­ст­во­ва­ние лю­бой уг­ро­зы ми­ру, лю­бо­го на­ру­ше­ния ми­ра или ак­та аг­рес­сии и да­ёт ре­ко­мен­да­ции или ре­ша­ет, ка­кие ме­ры сле­ду­ет пред­при­нять для под­дер­жа­ния или вос­ста­нов­ления ме­ж­ду­нар. ми­ра и безо­пас­но­сти. СБ упол­но­мо­чи­ва­ет­ся ре­шать, ка­кие ме­ры, не свя­зан­ные с ис­поль­зо­ва­ни­ем во­оруж. сил, долж­ны при­ме­нять­ся для осу­ще­ст­в­ле­ния его ре­ше­ний, и он мо­жет по­тре­бо­вать от чле­нов ООН при­ме­не­ния этих мер (мо­гут вклю­чать пол­ный или час­тич­ный пе­ре­рыв эко­но­мич. от­но­ше­ний, ж.-д., мор­ских, воз­душ­ных, поч­то­вых, те­ле­граф­ных, ра­дио- или др. средств со­об­ще­ния, а так­же раз­рыв ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний). Ес­ли СБ со­чтёт, что эти ме­ры мо­гут ока­зать­ся не­дос­та­точ­ны­ми или уже ока­за­лись не­дос­та­точ­ны­ми, он упол­но­мо­чи­ва­ет­ся пред­при­ни­мать та­кие дей­ст­вия воз­душ­ны­ми, мор­ски­ми или су­хо­пут­ны­ми си­ла­ми, ка­кие ока­жут­ся не­об­хо­ди­мы­ми для под­дер­жа­ния или вос­ста­нов­ле­ния ме­ж­ду­нар. ми­ра и без­опас­но­сти (де­мон­ст­ра­ции, бло­ка­ду и др. опе­ра­ции воз­душ­ных, мор­ских или су­хо­пут­ных сил чле­нов ООН). Для это­го в рас­по­ря­же­ние СБ чле­ны ООН пре­до­став­ля­ют не­об­хо­ди­мые воо­руж. си­лы, по­мощь и со­от­вет­ст­вую­щие сред­ст­ва об­слу­жи­ва­ния, вклю­чая пра­во про­хо­да.

Эко­но­ми­че­ский и со­ци­аль­ный со­вет (ЭКОСОС) со­сто­ит из 54 чле­нов ООН, из­би­рае­мых Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей. 18 чле­нов ЭКОСОС из­би­ра­ют­ся еже­год­но сро­ком на 3 го­да. Ка­ж­дый из его чле­нов име­ет од­но­го пред­ста­ви­те­ля. ЭКОСОС упол­но­мо­чи­ва­ет­ся: пред­при­ни­мать ис­сле­до­ва­ния и со­став­лять док­ла­ды по ме­ж­ду­нар. во­про­сам в об­лас­ти эко­но­ми­чес­кой, со­ци­аль­ной, куль­ту­ры, об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния и по­доб­ным во­про­сам или по­бу­ж­дать к это­му дру­гих, а так­же да­вать ре­ко­мен­да­ции по лю­бо­му из этих во­про­сов Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее, чле­нам ООН и за­ин­те­ре­со­ван­ным спе­циа­ли­зир. уч­ре­ж­де­ни­ям; да­вать ре­ко­мен­да­ции в це­лях по­ощ­ре­ния ува­же­ния и со­блю­де­ния прав че­ло­ве­ка и осн. сво­бод для всех; под­го­тав­ли­вать для пред­став­ле­ния Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее про­ек­ты кон­вен­ций по во­про­сам, вхо­дя­щим в его ком­пе­тен­цию; со­зы­вать ме­ж­ду­нар. кон­фе­рен­ции по во­про­сам, вхо­дя­щим в его ком­пе­тен­цию; со­гла­со­вы­вать дея­тель­ность спе­циа­ли­зир. уч­ре­ж­де­ний; при­ни­мать над­ле­жа­щие ме­ры для по­лу­че­ния от спе­циа­ли­зир. уч­ре­ж­де­ний ре­гу­ляр­ных док­ла­дов; пред­став­лять Со­ве­ту Безо­пас­но­сти ин­фор­ма­цию и, по пред­ло­же­нию Со­ве­та Безо­пас­но­сти, обя­зан ему по­мо­гать. ЭКОСОС дол­жен вы­пол­нять так­же др. функ­ции, ка­кие мо­гут быть воз­ло­же­ны на не­го Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей. Ка­ж­дый член ЭКОСОС име­ет один го­лос. Ре­ше­ния при­ни­ма­ют­ся боль­шин­ст­вом го­ло­сов чле­нов Со­ве­та, при­сут­ст­вую­щих и уча­ст­вую­щих в го­ло­со­ва­нии. ЭКОСОС со­сто­ит из 5 ре­гио­наль­ных ко­мис­сий: Ев­роп. эко­но­мич. ко­мис­сии, Эко­но­мич. и со­ци­аль­ной ко­мис­сии для Азии и Ти­хо­го океа­на, Эко­но­мич. и со­ци­аль­ной ко­мис­сии для Зап. Азии, Эко­но­мич. ко­мис­сии для Аф­ри­ки, Эко­но­мич. ко­мис­сии для Лат. Аме­ри­ки и Ка­риб­ско­го бас­сей­на.

При соз­да­нии ме­ж­ду­нар. сис­те­мы опе­ки был уч­ре­ж­дён Со­вет по опе­ке в ка­че­ст­ве од­но­го из гл. ор­га­нов ООН, на ко­то­рый бы­ла воз­ло­же­на за­да­ча по на­блю­де­нию за управ­ле­ни­ем по­до­печ­ны­ми тер­ри­то­рия­ми, под­па­даю­щи­ми под сис­те­му опе­ки. Гл. це­ли сис­те­мы за­клю­ча­лись в со­дей­ст­вии улуч­ше­нию по­ло­же­ния на­се­ле­ния по­до­печ­ных тер­ри­то­рий и их про­грес­сив­но­му раз­ви­тию в на­прав­ле­нии к са­мо­управ­ле­нию или не­за­ви­си­мо­сти. Со­вет по опе­ке со­сто­ит из пя­ти по­сто­ян­ных чле­нов Со­ве­та Безо­пас­но­сти. Це­ли сис­те­мы опе­ки бы­ли дос­тиг­ну­ты, ко­гда все по­до­печ­ные тер­ри­то­рии дос­тиг­ли са­мо­управ­ле­ния или не­за­ви­си­мо­сти ли­бо в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ят. го­су­дарств, ли­бо по­сред­ст­вом объ­е­ди­не­ния с со­сед­ни­ми не­за­ви­си­мы­ми стра­на­ми. Со­вет по опе­ке при­ос­та­но­вил свою ра­бо­ту 1.11.1994 по­сле то­го, как по­след­няя по­до­печ­ная тер­ри­то­рия – Па­лау – об­ре­ла не­за­ви­си­мость.

Ме­ж­ду­на­род­ный суд ООН – гл. су­деб­ный ор­ган орг-ции.

Сек­ре­та­ри­ат со­сто­ит из Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря – гл. адм. долж­но­ст­но­го ли­ца ООН и та­ко­го пер­со­на­ла, ко­то­рый мо­жет по­тре­бо­вать­ся для орг-ции. Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь на­зна­ча­ет­ся Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей по ре­ко­мен­да­ции Со­ве­та Без­о­пас­но­сти. По­это­му лю­бой из пя­ти по­сто­ян­ных чле­нов Со­ве­та Без­опас­но­сти мо­жет на­ло­жить ве­то на пред­ла­гае­мую кан­ди­да­ту­ру. Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь пред­став­ля­ет Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее еже­год­ный от­чёт о ра­бо­те ООН; при­вле­ка­ет вни­ма­ние Со­ве­та Безо­пас­но­сти к лю­бой про­бле­ме, ко­то­рая, по его мне­нию, мо­жет соз­да­вать уг­ро­зу для ме­ж­ду­нар. ми­ра; пред­ла­га­ет Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее или лю­бым др. ор­га­нам ООН во­про­сы для об­су­ж­де­ния; дей­ст­ву­ет в ка­че­ст­ве ар­бит­ра в спо­рах ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми-чле­на­ми. Од­ним из наи­бо­лее важ­ных на­прав­ле­ний дея­тель­но­сти Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря яв­ля­ет­ся ока­за­ние им «до­б­рых ус­луг» – осу­щест­вле­ние ша­гов, пред­при­ни­мае­мых как пуб­лич­но, так и в кон­фи­ден­ци­аль­ном по­ряд­ке на ос­но­ве его не­за­ви­си­мо­сти, бес­при­стра­ст­но­сти и доб­ро­со­ве­ст­но­сти для пре­дот­вра­ще­ния воз­ник­но­ве­ния, эс­ка­ла­ции или рас­ши­ре­ния мас­шта­бов ме­ж­ду­нар. спо­ров. Пер­со­нал Сек­ре­та­риа­та на­зна­ча­ет­ся Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём. Над­ле­жа­щий пер­со­нал вы­де­ля­ет­ся для по­сто­ян­ной ра­бо­ты в ЭКОСОС, в Со­вет по опе­ке и, по ме­ре на­доб­но­сти, в др. ор­га­ны ООН. Этот пер­со­нал со­став­ля­ет часть Сек­ре­та­риа­та.

В це­лях раз­ви­тия со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми в отд. сфе­рах дей­ст­ву­ют спе­циа­ли­зир. уч­ре­ж­де­ния ООН.

Автор статьи: К. А. Бе­кя­шев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)