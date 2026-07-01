ОРФЕЛИН ЗАХАРИЕ

ОРФЕЛИН ЗАХАРИЕ - сербский по­эт, пи­са­тель, ис­то­рик, про­све­ти­тель.

Настоящая фамилия не­из­вест­на, под­пи­сы­вал­ся как За­ха­рие Ор­фе­лин и как За­ха­рие Сте­фа­но­вич (серб. Стефановић). Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил, всю жизнь за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем, знал ла­тынь, русский, итальянский, французский и немецкий язы­ки. До 1757 года пре­по­да­вал в городе Но­ви-Сад , за­тем слу­жил пи­са­рем в кан­це­ля­рии митрополита Пав­ла (Не­на­до­ви­ча) в Срем­ски-Кар­лов­ци, где на­ла­дил про­изводство гра­вюр (так называемая мед­ная ти­по­гра­фия, су­ще­ст­во­вав­шая в 1758-1778 годах). В 1762 году жил в мо­на­сты­ре Ра­ко­вац, за­тем у епископа Ви­кен­тия (Йо­ва­но­ви­ча Ви­да­ка) в Те­меш­ва­ре (ны­не Ти­ми­шоа­ра). В 1765 году ра­бо­тал в гре­ко-пра­во­слав­ной ти­по­гра­фии Д. Фео­до­сия в Ве­не­ции , из­да­вал ка­лен­да­ри и учеб­ни­ки, был кор­рек­то­ром и ре­дак­то­ром сербских книг. Пи­сал на цер­ков­но­сла­вян­ском и русско-славянском (рас­про­стра­нён в Сер­бии с 1720-1730-х годов) язы­ках, пы­тал­ся ис­поль­зо­вать в сво­их тру­дах и народный язык. В 1767 году в Ве­не­ции на­пе­ча­тал пер­вый сербский бу­к­варь («Пер­вое уче­ние хотја­шим учитсја книг пис­ме­ни Сла­вен­ски­ми, на­зи­вае­мое Бу­к­вар…»), в ко­то­ром пы­тал­ся при­спо­со­бить русскую гражданскую аз­бу­ку к сербскому зву­ко­во­му ря­ду. В 1768 году из­дал пер­вый южно-славянский журнал «Сла­ве­но-сербскиj ма­га­зин». В 1770-1780-х годах пе­рио­ди­че­ски ра­бо­тал в Ве­не. В 1778 году со­ста­вил не пред­на­зна­чав­шее­ся для пе­ча­ти «Пред­став­ле­ние Ма­рии Те­ре­зии», в ко­то­ром вы­сту­пил с кри­ти­кой по­ло­же­ния в сербской Церк­ви и под­дер­жал цер­ков­ную ре­фор­му им­пе­рат­ри­цы. В том же го­ду был на­гра­ж­дён ею пре­ми­ей за книгу «Кал­ли­гра­фия», на­пи­сан­ную по за­ка­зу из Ве­ны как учеб­ник для сербских школ. В 1783 году опуб­ли­ко­вал в Ве­не пер­вую у сербов специальную эко­но­мическую книгу «Ис­кус­ный по­греб­щик», по­свя­щён­ную ви­но­де­лию, а так­же «Веч­ный ка­лен­дарь» (пе­ре­из­да­вал­ся в 1789, 1817 годах) с об­шир­ны­ми стать­я­ми по фи­зи­ке, гео­гра­фии, ас­тро­но­мии, ме­ди­ци­не, сербской ис­то­рии, ме­тео­ро­ло­гии. Сла­бое здо­ро­вье и бед­ность за­став­ля­ли Орфелина по­сто­ян­но ис­кать при­бе­жи­ща в сербских мо­на­сты­рях, где он за­ни­мал­ся ви­но­гра­дарством и пи­сал со­чи­не­ния о ле­кар­ст­вен­ных тра­вах и на­сто­ях. Умер в ни­ще­те.

Орфелин - ав­тор ря­да ис­то­рических тру­дов. Глав­ный из них - ос­но­ван­ное на до­ку­мен­тах 2-том­ное сочинение «Жи­тие и слав­ные де­ла го­су­да­ря им­пе­ра­то­ра Пет­ра Ве­ли­ко­го» (впер­вые из­да­но в Ве­не­ции в 1772 году; 2-е изд., по­свя­щён­ное Ека­те­ри­не II, опубликовано в Санкт-Пе­тер­бур­ге с до­пол­не­ния­ми и по­прав­ка­ми М.М. Щер­ба­то­ва и В.А. Трое­поль­ско­го). Про­ил­лю­ст­ри­ро­ван­ная собственными гра­вю­ра­ми Орфелина, эта био­гра­фия Пет­ра I бы­ла очень по­пу­ляр­на в Рос­сии, её ши­ро­ко ис­поль­зо­вал в сво­их со­чи­не­ни­ях А.С. Пуш­кин. Орфелин - ав­тор яр­ких по­этических про­из­ве­де­ний, по­свя­щён­ных ис­то­рии сербского на­ро­да. По­эма «Го­ре­ст­ный плач слав­ныя ино­гда Сер­бии...» (1761, на­пи­са­на на русско-славянском языке; в 1762 или 1763 году пе­ре­ве­де­на на русский язык под названием «Плач Сер­бии…»; за­пре­ще­на и кон­фи­ско­ва­на вла­стя­ми Ве­ны за ан­ти­ав­ст­рий­ские вы­ска­зы­ва­ния) счи­та­ет­ся луч­шим сербским по­этическим про­из­ве­де­ни­ем XVIII века. Пе­ре­во­дил с русского язы­ка ре­лигиозную и нра­во­учи­тель­ную литературу.