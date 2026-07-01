ОРФЕЛИН ЗАХАРИЕ
ОРФЕЛИН ЗАХАРИЕ - сербский поэт, писатель, историк, просветитель.
Настоящая фамилия неизвестна, подписывался как Захарие Орфелин и как Захарие Стефанович (серб. Стефановић). Систематического образования не получил, всю жизнь занимался самообразованием, знал латынь, русский, итальянский, французский и немецкий языки. До 1757 года преподавал в городе Нови-Сад, затем служил писарем в канцелярии митрополита Павла (Ненадовича) в Сремски-Карловци, где наладил производство гравюр (так называемая медная типография, существовавшая в 1758-1778 годах). В 1762 году жил в монастыре Раковац, затем у епископа Викентия (Йовановича Видака) в Темешваре (ныне Тимишоара). В 1765 году работал в греко-православной типографии Д. Феодосия в Венеции, издавал календари и учебники, был корректором и редактором сербских книг. Писал на церковнославянском и русско-славянском (распространён в Сербии с 1720-1730-х годов) языках, пытался использовать в своих трудах и народный язык. В 1767 году в Венеции напечатал первый сербский букварь («Первое учение хотјашим учитсја книг писмени Славенскими, називаемое Буквар…»), в котором пытался приспособить русскую гражданскую азбуку к сербскому звуковому ряду. В 1768 году издал первый южно-славянский журнал «Славено-сербскиj магазин». В 1770-1780-х годах периодически работал в Вене. В 1778 году составил не предназначавшееся для печати «Представление Марии Терезии», в котором выступил с критикой положения в сербской Церкви и поддержал церковную реформу императрицы. В том же году был награждён ею премией за книгу «Каллиграфия», написанную по заказу из Вены как учебник для сербских школ. В 1783 году опубликовал в Вене первую у сербов специальную экономическую книгу «Искусный погребщик», посвящённую виноделию, а также «Вечный календарь» (переиздавался в 1789, 1817 годах) с обширными статьями по физике, географии, астрономии, медицине, сербской истории, метеорологии. Слабое здоровье и бедность заставляли Орфелина постоянно искать прибежища в сербских монастырях, где он занимался виноградарством и писал сочинения о лекарственных травах и настоях. Умер в нищете.
Орфелин - автор ряда исторических трудов. Главный из них - основанное на документах 2-томное сочинение «Житие и славные дела государя императора Петра Великого» (впервые издано в Венеции в 1772 году; 2-е изд., посвящённое Екатерине II, опубликовано в Санкт-Петербурге с дополнениями и поправками М.М. Щербатова и В.А. Троепольского). Проиллюстрированная собственными гравюрами Орфелина, эта биография Петра I была очень популярна в России, её широко использовал в своих сочинениях А.С. Пушкин. Орфелин - автор ярких поэтических произведений, посвящённых истории сербского народа. Поэма «Горестный плач славныя иногда Сербии...» (1761, написана на русско-славянском языке; в 1762 или 1763 году переведена на русский язык под названием «Плач Сербии…»; запрещена и конфискована властями Вены за антиавстрийские высказывания) считается лучшим сербским поэтическим произведением XVIII века. Переводил с русского языка религиозную и нравоучительную литературу.