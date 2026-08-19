ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО - иррегулярное войско в Российской империи, размещавшееся в юго-западной, южной и юго-восточной частях Оренбургской губернии (ныне Оренбургская область, часть Челябинской области и Башкортостана).
В 1744 году из всех казачьих частей, расположенных в Оренбурге и Бердской слободе, сформирован Оренбургский иррегулярный корпус для обороны Оренбургской укреплённой линии. В 1748 году создано Оренбургское иррегулярное войско, в состав которого вошли Оренбургский иррегулярный корпус, гарнизоны крепостей, расположенных по рекам Яик (ныне Урал) и Самара, казаки Ставропольского края, Уфимской и Исетской провинций (всего около 4,5 тысяч человек). В 1755 году Оренбургский иррегулярный корпус переименован в Оренбургский казачий корпус.
В 1803 году утверждено Положение об Оренбургском казачьем войске, в котором определялась его организация и устанавливалась единая форма одежды. В 1840 году утверждено новое Положение об Оренбургском казачьем войске в составе 10 казачьих полков и артиллерии казачьей бригады. Положением определялись новые границы войсковой земли и устанавливался состав войска, которое делилось на 2 войсковых круга, а те, в свою очередь, на 10 полковых.
В 1881 году с упразднением Оренбургского генерал-губернаторства Оренбургское казачье войско вошло в Казанский ВО. К 1917 году территория Оренбургского казачьего войска состояла из 3 военных отделов (Оренбургский, Верхнеуральский и Троицкий), включавших свыше 60 станиц, около 550 хуторов, свыше 440 посёлков и других, в которых проживало свыше 533 тысяч человек (около 30% всего населения Оренбургской губернии). Основная часть оренбургского казачества составляли русские, свыше 7% - татары, башкиры, калмыки и другие. Оренбургскому казачьему войску принадлежало 7,4 миллиона десятин земли из общей (8,5 миллионов десятин) земельной площади губернии.
С 1790 года войско привлекалось для участия во всех войнах, которые Российская империя вела в конце XVIII - начале XX веков, а также использовалось для подавления революционных выступлений в стране. Во время 1-й мировой войны Оренбургское казачье войско выставило 21 (по другим данным, 18) конный полк, 9 артиллерийских батарей, 1 конный дивизион, 41 отдельную конную сотню и 10 полусотен [всего около 30 (по другим данным, 27) тыс. чел.]. Большая часть оренбургских казаков участвовали в Дутова выступлении 1917-1918 годов, а затем в составе Отдельной Оренбургской армии (смотри в статье Колчака армии) воевали против РККА на Урале.
Упразднено в 1920 году.