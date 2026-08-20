ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации .

Рас­по­ло­же­на на сты­ке Ев­ро­пы и Азии: по тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­дит гео­гра­фич. гра­ни­ца ме­ж­ду ни­ми. На юге гра­ни­чит с Ка­зах­ста­ном . Вхо­дит в со­став При­волж­ско­го фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Площадь 123,7 тысяч км2. Население 2016,1 тысяч человек (2013; 1829,5 тысяч человек в 1959 году; 2174,5 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Орен­бург . Административно-территориальное де­ле­ние: 35 рай­онов, 12 го­ро­дов, 1 поселок городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти.

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти об­лас­ти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом (Ос­нов­ным за­ко­ном) Орен­бург­ской об­лас­ти (2000). Государственная власть в об­лас­ти осу­ще­ст­в­ля­ют: выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган госудварственной вла­сти, выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо, пра­ви­тель­ст­во об­лас­ти и иные ор­га­ны вла­сти в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном об­лас­ти. За­ко­но­дательное со­б­ра­ние - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный ор­ган за­ко­но­дательной (пред­ста­вительной) вла­сти Оренбургской области. Оно со­сто­ит из 47 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном об­лас­ти о вы­бо­рах де­пу­та­тов За­ко­но­дательного со­б­ра­ния на 5 лет. Гу­бер­на­тор - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо об­лас­ти. Из­би­ра­ет­ся гра­ж­да­на­ми РФ, про­жи­ваю­щи­ми на тер­ри­то­рии Оренбургской области. По­ря­док про­ве­де­ния вы­бо­ров и тре­бо­ва­ния к кан­ди­да­там ус­та­нов­ле­ны фе­де­раль­ным за­ко­ном (2012) и ус­та­вом об­лас­ти. Гу­бер­на­тор фор­ми­ру­ет об­ла­ст­ное пра­ви­тель­ст­во - выс­ший ис­пол­нительный ор­ган государственной вла­сти, яв­ля­ет­ся его пред­се­да­те­лем и не­сёт от­вет­ст­вен­ность за дея­тель­ность пра­ви­тель­ст­ва. Струк­ту­ра ис­пол­нительных ор­га­нов государственной вла­сти об­лас­ти так­же оп­ре­де­ля­ет­ся гу­бер­на­то­ром.

При­ро­да.

Рель­еф. Оренбургская область рас­по­ло­же­на в южных час­тях Пре­ду­ра­лья и За­ура­лья, а так­же в от­ро­гах Южного Ура­ла. В рель­е­фе пре­об­ла­да­ют вы­ров­нен­ные ме­ж­ду­ре­чья с не­вы­со­ки­ми ос­тан­цо­вы­ми гря­да­ми. Бу­гуль­мин­ско-Бе­ле­бе­ев­ская воз­вы­шен­ность (высота до 382 м), рас­по­ло­жен­ная на се­ве­ро-за­па­де, к югу сме­ня­ет­ся ува­ла­ми Ме­ло­во­го Сыр­та (высота до 268 м), Об­ще­го Сыр­та (до 334 м) и Илек­ским пла­то (до 331 м). Пре­ду­раль­ское гря­до­вое хол­мо­го­рье пе­ре­хо­дит к вос­то­ку в Гу­бер­лин­ские го­ры (высота до 462 м –- наи­боль­шая в Оренбургской области), за­пад­ноураль­ские мел­ко­со­поч­ни­ки, Ура­ло-То­боль­ское (За­ураль­ское) пла­то, пе­ре­хо­дя­щее в Тур­гай­ское пла­то (его часть за­хо­дит в пре­де­лы об­лас­ти). На тер­ри­то­рии Оренбургской области ши­ро­ко раз­ви­ты кар­сто­вые про­цес­сы; рас­про­стра­не­ны кар­сто­вые во­рон­ки, не­боль­шие пе­ще­ры, гро­ты, мос­ты. С глу­бин­ным кар­стом на Об­щем Сыр­те свя­за­ны озёр­ные и лу­го­во-бо­лот­ные за­па­ди­ны (смотри Степ­ные блюд­ца). В Пре­ду­ра­лье суль­фат­но-кар­сто­вые во­рон­ки (Кы­зы­ла­дыр­ское кар­сто­вое по­ле), не­ред­ко сли­ва­ясь, об­ра­зу­ют уд­ли­нён­ные впа­ди­ны, сле­пые бал­ки, пе­ще­ры (про­тя­жён­ность хо­дов от 60 до 300 м). Со­ля­но-ку­поль­ные струк­ту­ры (около 200), раз­ви­тые в этой час­ти Оренбургской области, вы­ра­же­ны в рель­е­фе в ви­де кру­тос­клон­ных хол­мов и ра­ди­аль­но-коль­це­во­го ри­сун­ка ов­раж­но-ба­лоч­ной се­ти.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия Оренбургской области ох­ва­ты­ва­ет струк­ту­ры ок­раи­ны древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы и южнойчас­ти гер­цин­ской Ураль­ской склад­ча­той сис­те­мы. С за­па­да на вос­ток вы­де­ля­ют: юго-восточный склон Рус­ской пли­ты, севоер-восточную ок­раи­ну При­кас­пий­ской си­нек­ли­зы, Пре­ду­раль­ский крае­вой про­гиб, За­пад­но-Ураль­скую склад­ча­тую зо­ну, Цен­траль­но­ураль­ское под­ня­тие, Маг­ни­то­гор­ский про­гиб, Вос­точ­но-Ураль­ское под­ня­тие, Вос­точ­но-Ураль­ский про­гиб, За­ураль­ское под­ня­тие, Кус­та­най­ский про­гиб. Фун­да­мент Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы в пре­де­лах юго-восточного скло­на Рус­ской пли­ты за­ле­га­ет на глу­би­нах от ме­нее 3 км в сво­дах ло­каль­ных под­ня­тий до свыше 10 км вбли­зи гра­ни­цы с Пре­ду­раль­ским про­ги­бом; в пре­де­лах При­кас­пий­ской си­нек­ли­зы фун­да­мент по­гру­жа­ет­ся от глу­би­ны ме­нее 6 км в юго-западном на­прав­ле­нии; оса­доч­ный че­хол сло­жен тер­ри­ген­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми (от­час­ти со­ле­нос­ны­ми) от­ло­же­ния­ми па­лео­зоя и ме­зо­зоя. Пре­ду­раль­ский про­гиб за­пол­нен верх­не­па­лео­зой­ско-триа­со­вы­ми пес­ча­ни­ка­ми, конг­ло­ме­ра­та­ми, алев­ро­ли­та­ми, гли­на­ми, уг­ля­ми. За­пад­но-Ураль­ская зо­на сло­же­на склад­ча­ты­ми мел­ко­вод­но-мор­скими кар­бо­нат­ны­ми и тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ния­ми ор­до­ви­ка - ниж­не­го кар­бо­на и ниж­ней пер­ми. Бо­лее восточной зо­ны об­ра­зо­ва­ны мощ­ны­ми вул­ка­но­ген­но-оса­доч­ны­ми тол­ща­ми ор­до­ви­ка - ниж­не­го кар­бо­на (пес­ча­ни­ки, алев­ро­ли­ты, гли­ни­стые слан­цы, из­вест­ня­ки, до­ло­ми­ты, крем­ни­стые от­ло­же­ния, ба­заль­ты, ан­де­зи­ты, рио­ли­ты, ту­фы, ту­фо­пес­ча­ни­ки), смя­ты­ми в склад­ки, на­ру­шен­ны­ми над­ви­га­ми и про­рван­ны­ми позд­не­па­ле­о­зой­ски­ми гра­ни­тои­да­ми и габб­рои­да­ми. В Вос­точ­но-Ураль­ском под­ня­тии на по­верх­ность вы­сту­па­ют ниж­не­па­лео­зой­ские гней­сы, квар­ци­ты, кри­стал­лические слан­цы, ам­фи­бо­ли­ты, пе­ре­кры­тые ри­фей­ски­ми тер­ри­ген­ны­ми по­ро­да­ми; вы­хо­ды ри­фея так­же име­ют­ся в Цен­траль­но­ураль­ском и За­ураль­ском под­ня­ти­ях. К Цен­траль­но­ураль­ско­му под­ня­тию при­уро­чен по­яс ран­не­па­ле­о­зой­ских офио­ли­тов, а так­же ин­тру­зии ги­пер­ба­зи­тов и габб­рои­дов. На Маг­ни­то­гор­ский про­гиб на­ло­же­на Ор­ская впа­ди­на, за­пол­нен­ная ниж­не­сред­не­юр­ски­ми пес­ка­ми и гли­на­ми. Па­ле­оге­но­вые и нео­ге­но­вые тер­ри­ген­ные от­ло­же­ния раз­ви­ты в ло­каль­ных де­прес­си­ях рель­е­фа в пре­де­лах склад­ча­той об­лас­ти; нео­ге­но­вые от­ло­же­ния так­же рас­про­стра­не­ны в до­ли­нах круп­ных рек в плат­фор­мен­ной час­ти. Чет­вер­тич­ные ал­лю­ви­аль­ные, про­лю­ви­аль­ные, де­лю­ви­аль­ные от­ло­же­ния по­кры­ва­ют ма­ло­мощ­ным чех­лом прак­ти­че­ски всю тер­ри­то­рию об­лас­ти.

Оренбургская область об­ла­да­ет мощ­ным ми­не­раль­но-сырь­е­вым по­тен­циа­лом. Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые - нефть, при­род­ный го­рю­чий газ и мед­ные ру­ды. Ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и га­за при­над­ле­жат Вол­го-Ураль­ской и При­кас­пий­ской неф­те­га­зо­нос­ным про­вин­ци­ям. От­кры­то около 200 ме­сто­ро­ж­де­ний (в основном с мел­ки­ми за­па­са­ми); со сред­ни­ми за­па­са­ми - По­кров­ское, Боб­ров­ское, Рос­то­шин­ское, Со­ро­чин­ско-Ни­коль­ское и др. Уни­каль­ным по за­па­сам яв­ля­ет­ся Орен­бург­ское ме­сто­рож­де­ние неф­те­га­зо­кон­ден­сат­ное. Име­ют­ся мед­но-кол­че­дан­но-по­ли­ме­тал­лические ме­сто­ро­ж­де­ния (Гай­ское, Бар­су­чий Лог, Джу­син­ское, Лет­нее и др.), ру­ды ко­то­рых так­же в зна­чительном ко­ли­че­ст­ве со­дер­жат зо­ло­то, се­реб­ро, кад­мий. Вы­яв­ле­ны соб­ст­вен­но зо­ло­то­руд­ные ко­рен­ные (Ки­ров­ское, Ку­мак­ское) и рос­сып­ные (Кол­чин­ское, Ми­хай­лов­ское) ме­сто­ро­ж­де­ния. Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд же­ле­за (Но­во­ки­ев­ское, Ак­кер­ма­нов­ское и др., от­но­ся­щие­ся к Ор­ско-Ха­ли­лов­ской груп­пе), хро­ма (Ха­ба­рин­ское и др.), мар­ган­ца (Ак­кер­ма­нов­ское и др.), ни­ке­ля (Бу­рук­таль­ское, Вос­точ­но-Но­во­ки­ев­ское); бу­рых уг­лей (Тюль­ган­ское, Ха­ба­ров­ское, Репь­ёв­ское, Во­ро­ши­лов­ское и др.), го­рю­чих слан­цев (Ча­ган­ское), хри­зо­тил-ас­бе­ста (Ки­ем­ба­ев­ское), ка­мен­ной и ка­лий­ных со­лей (Илец­кое, Бое­во­гор­ское, Стру­ков­ское), различных из­вест­ня­ков, в том числе флю­со­вых (Ак­кер­ма­нов­ское), пес­ков, глин, в ттом числе као­ли­на (Юж­но-Уш­ко­тин­ское); ба­ри­та (Джу­син­ское), се­ры (кол­че­дан­ные ме­сто­ро­ж­де­ния), мус­ко­ви­та, таль­ка, гип­са, пис­че­го ме­ла, це­мент­ных из­вест­ня­ков, стро­ительных кам­ней, яш­мы, мра­мо­ров и др.

Кли­мат. На тер­ри­то­рии Оренбургской области кли­мат уме­рен­ный кон­ти­нен­таль­ный. Зи­ма хо­лод­ная, про­дол­жи­тель­но­стью бо­лее 4 месяцев, средняя температура ян­ва­ря от -14 °C до -17 °C. Зим­ние от­те­пе­ли не­про­дол­жи­тель­ны и ред­ки. Яс­ная ти­хая по­го­да не­ред­ко на­ру­ша­ет­ся снеж­ны­ми ме­те­ля­ми, бу­ра­на­ми (26-49 дней в го­ду). Про­должи­тель­ность за­ле­га­ния снеж­но­го по­кро­ва от 135 дней на юге до 154 дней на се­ве­ре. Ле­то жар­кое, средняя температура ию­ля 19-22 °C, в отдельные дни воз­дух про­гре­ва­ет­ся до 40-43 °C. Ха­рак­тер­ны за­су­хи, про­дол­жи­тель­но­стью 20-25 дней и су­хо­веи, пе­рио­дич­ность ко­то­рых в южных рай­онах один раз в 2-3 го­да, в се­ве­ро-за­пад­ных один раз в 3-4 го­да. Осад­ков от 480 мм в год на се­ве­ро-за­па­де до 260 мм на юго-вос­то­ке, боль­ше по­ло­ви­ны их при­хо­дит­ся на тё­п­лое вре­мя го­да (мак­си­мум - в ию­ле). Про­дол­жи­тель­ность ве­ге­тационного пе­рио­да от 135 дней на се­ве­ре до 155 дней на юге и юго-за­па­де.

Внут­рен­ние во­ды. В Оренбургской области на­счи­ты­ва­ет­ся 623 во­до­то­ка про­тя­жён­но­стью бо­лее 10 км. Поч­ти все ре­ки от­но­сят­ся к бас­сей­ну Кас­пий­ско­го моря, 63% тер­рито­рии дре­ни­ру­ет­ся ре­ка­ми бас­сей­на реки Урал, 31% - бас­сей­на реки Вол­га, 2% - реки То­бол (бас­сейн реки Обь, на край­нем вос­то­ке Оренбургской области); 4% площади об­лас­ти за­ни­ма­ют бес­сточ­ные тер­ри­то­рии, рас­по­ло­жен­ные на вос­то­ке. Наи­бо­лее круп­ная ре­ка - Урал (в пре­де­лах об­лас­ти 380 км) с при­то­ка­ми Сак­ма­ра (пра­вый), Илек, Боль­шой Ку­мак, Орь, Су­ун­дук (ле­вые). На се­ве­ро-за­па­де об­лас­ти - река Са­ма­ра (бас­сейн Вол­ги) с при­то­ка­ми Ток, Боль­шой Уран и Ма­лый Уран, Боль­шой Ки­нель. Для всех рек ха­рак­те­рен не­рав­но­мер­ный се­зон­ный сток, на ве­сен­ний па­во­док при­хо­дит­ся 70-80% от об­ще­го го­до­во­го сто­ка, на лет­ний пе­ри­од 8-12%, на осень и зи­му 4-8%. Наи­бо­лее круп­ные озё­ра - Шал­кар-Ега-Ка­ра (площадь 96 км2) и Же­ты­коль (50 км2), один раз в 10 лет они поч­ти пол­но­стью пе­ре­сы­ха­ют. В пой­мах рек мно­го озёр-ста­риц. В центральной и восточной час­тях встре­ча­ют­ся кар­сто­вые озё­ра (Кос­коль, Ко­па, Ок­тябрь­ское и др.). Наи­бо­лее круп­ное во­до­хра­ни­ли­ще - Ирик­лин­ское (объ­ём 3,3 км3). Соз­да­но бо­лее 2000 пру­дов для об­вод­не­ния па­ст­бищ.

Поч­вы, рас­ти­тель­ность и жи­вот­ный мир. Гос­под­ствую­щий тип почв в Оренбургской области - чер­но­зё­мы. Ос­но­ву поч­вен­но­го фо­на со­став­ля­ют обык­но­вен­ные (27,6% площади об­лас­ти) и юж­ные (33,3%) чер­но­зё­мы, в северных рай­онах встре­ча­ют­ся вы­ще­ло­чен­ные (2,2%) и ти­пич­ные (5,8%) с со­дер­жа­ни­ем гу­му­са 8-10%. На юго-вос­то­ке За­ура­лья и юге Пре­ду­ра­лья рас­про­стра­не­ны тём­но-каш­та­но­вые поч­вы (11,7%) с при­ме­сью кар­бо­нат­ных и со­лон­це­ва­тых.

Оренбургская область рас­по­ло­же­на в ле­со­степ­ной и степ­ной (2/3 площади об­лас­ти) зо­нах. Об­лик ле­со­сте­пи силь­но из­ме­нён за счёт вы­ру­бок лес­ных мас­си­вов и рас­паш­ки лу­го­вых сте­пей. Ле­са за­ни­ма­ют 4,3% тер­ри­то­рии об­лас­ти. Ост­ров­ные ле­са со­сто­ят из ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных по­род (дуб че­реш­ча­тый, ли­па мел­ко­ли­ст­ная, ильм, клён ост­ро­ли­ст­ный и др.). В За­ура­лье - со­сно­вые ред­ко­ле­сья, ино­гда с при­ме­сью ли­ст­вен­ни­цы си­бир­ской. Мно­го бе­рё­зо­вых пе­ре­лес­ков, ча­ще по­рос­ле­во­го ти­па. На со­хра­нив­ших­ся уча­ст­ках лу­го­вых сте­пей встре­ча­ет­ся 65 ви­дов рас­те­ний. На вы­хо­дах гра­ни­тов - ре­лик­то­вые со­сно­вые ле­са (Ка­ра­гай­ский бор, Су­ун­дук­ский бор и др.). Уни­ка­лен Бу­зу­лук­ский со­сно­вый бор - са­мый боль­шой уча­сток со­сно­вых ле­сов в сте­пях Ев­ра­зии. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны пой­мен­ные ле­са и кус­тар­ни­ко­вые за­рос­ли.

Сте­пи Оренбургской области от­ли­ча­ют­ся боль­шим раз­но­об­ра­зи­ем и кра­соч­но­стью вес­ной и ран­ним ле­том, в их со­ста­ве 1610 ви­дов рас­те­ний. Встре­ча­ют­ся ре­лик­то­вые рас­те­ния: ге­рань Ро­бер­та, мож­же­вель­ник ка­зац­кий, ис­тод си­бир­ский, очи­ток гиб­рид­ный, смо­лев­ка ал­тай­ская и др. Раз­но­трав­но-дер­но­вин­но-зла­ко­вые сте­пи в северной час­ти об­лас­ти прак­ти­че­ски пол­но­стью рас­па­ха­ны и за­ня­ты аг­ро­це­но­за­ми. Юж­нее рас­про­стра­не­ны тип­ча­ко­во-ко­выль­ные сте­пи, пе­ре­хо­дя­щие к югу в по­лын­но-зла­ко­вые с уча­ст­ка­ми со­лон­цо­во-со­лон­ча­ко­вой рас­ти­тель­но­сти (гос­под­ствуют по­лынь се­рая, прут­няк про­стёр­тый, кер­мек Гме­ли­на, ас­т­ра­гал со­лон­ча­ко­ва­тый). Су­хие сте­пи на вос­то­ке Оренбургской области ак­тив­но ис­поль­зу­ют­ся под па­ст­би­ща, мно­гие из ко­то­рых силь­но де­гра­ди­ро­ва­ны.

В ле­сах оби­та­ют ко­су­ля, лось, бла­го­род­ный олень. В гор­ных мас­си­вах Ма­лый На­кас и Шай­тан­тау встре­ча­ет­ся мед­ведь. Мно­го­чис­лен­ны бар­сук, гор­но­стай, лес­ная ку­ни­ца, волк, ли­са. Из птиц - глу­харь, те­те­рев, ряб­чик. По об­ле­сён­ным ре­кам рас­про­стра­нён бобр, на вос­то­ке об­лас­ти - он­дат­ра, акк­ли­ма­ти­зи­ро­ва­на нор­ка. В степ­ных рай­онах оби­та­ют су­рок, сус­лик, хо­мяк, по­лёв­ка, туш­кан­чик и др.; из днев­ных хищ­ни­ков - ор­лы (степ­ной и мо­гиль­ник), со­кол, лунь. Мно­го пред­ста­ви­те­лей реп­ти­лий: га­дю­ки, ме­дян­ки, ужи, яще­ри­цы. В во­до­ёмах - се­рый гусь, кря­к­ва и др.; бо­лее 60 ви­дов рыб (сом, са­зан, ка­рась, стер­лядь, окунь, сиг и др.), цен­ным ви­дом про­мыс­ла яв­ля­ет­ся су­дак. В бас­сей­не реки Боль­шой Ик встре­ча­ет­ся кас­пий­ская ми­но­га. В Крас­ную кни­гу РФ вне­се­но 4 ви­да мле­ко­пи­таю­щих, 41 вид птиц, 10 ви­дов рыб, 16 ви­дов на­се­ко­мых.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Оренбургская область ха­рак­те­ри­зу­ет­ся слож­ной, мес­та­ми кри­зис­ной эко­ло­гической си­туа­ци­ей. Об­щий объ­ём вы­бро­сов за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ет 830,6 тысяч тонн, в том числе от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков - 616,5 тысяч тонн, от ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та - 214,1 тысяч тонн (2010). Основными ис­точ­ни­ка­ми за­гряз­не­ния яв­ля­ют­ся Ор­ско-Но­во­тро­иц­кий, Мед­но­гор­ско-Ку­ван­дык­ский, Гай­ский промышленный уз­лы, а так­же от­ва­лы Бля­вин­ско­го руд­ни­ка, Ки­ем­баев­ский карь­ер по до­бы­че хри­зотил-ас­бе­ста, Кар­га­лин­ская (поселок Кар­гала) и Сак­мар­ская (город Орен­бург) ТЭЦ. В струк­ту­ре вы­бро­сов от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков пре­об­ла­да­ют сер­ни­стый ан­гид­рид, ок­сид уг­ле­ро­да, ок­сид азо­та, уг­ле­во­до­ро­ды и др. По ко­эф­фи­ци­ен­ту сум­мар­но­го за­гряз­не­ния к 1-й ка­те­го­рии от­но­сит­ся тер­ри­то­рия га­зо­хи­мического ком­плек­са «Газ­пром до­бы­ча Орен­бург», где от­ме­ча­ют­ся пре­вы­ше­ния ПДК по ни­ке­лю, хро­му, свин­цу, ме­ди, цин­ку и др. Ко­ли­че­ст­во ток­сич­ных промышленных от­хо­дов со­став­ля­ет бо­лее 327 миллионов тонн. Пло­щадь на­ру­шен­ных зе­мель пре­вы­ша­ет 13 тысяч га. Еже­год­ные ава­рии на нефте­про­мыс­лах на­но­сят су­ще­ст­вен­ный ущерб рас­ти­тель­но­сти и жи­вот­но­му ми­ру. Боль­шин­ст­во рек от­но­сит­ся к ка­те­го­рии уме­рен­но-гряз­ных, наи­бо­лее за­гряз­не­на река Бля­ва, в ко­то­рую сбра­сы­ва­ют­ся во­ды Мед­но­гор­ско­го мед­но-сер­но­го ком­би­на­та. Объ­ём сточ­ных вод в Оренбургской области пре­вы­ша­ет 1616 миллионов м3. Толь­ко 5% во­ды, по­сту­паю­щей в во­до­про­во­ды, со­от­вет­ству­ет стан­дарт­ным нор­мам. Воз­рос­ла пло­щадь эро­ди­ро­ван­ных зе­мель (бо­лее 3300 тысяч га), на­блю­да­ет­ся по­те­ря струк­ту­ры почв, де­гу­ми­фи­ка­ция, осо­лон­це­ва­ние, уси­ле­ние де­фля­ци­он­ных про­цес­сов. Из-за не­ре­гу­ли­руе­мо­го вы­па­са ско­та от­ме­ча­ет­ся тен­ден­ция обед­не­ния фло­ры и фау­ны. Упа­ла чис­лен­ность сур­ка, дро­фы, стре­пе­та, уш­ли сай­га­ки; ис­че­за­ют ре­лик­то­вые рас­те­ния.

При­род­ные ох­ра­няе­мые тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют 1,2% площади об­лас­ти и вклю­ча­ют Орен­бург­ский за­по­вед­ник, национальный парк Бу­зу­лук­ский Бор, 20 за­каз­ни­ков (в том числе Свет­лин­ский), 510 па­мят­ни­ков при­ро­ды (в том числе Кы­зы­ла­дыр­ское кар­сто­вое пла­то). Раз­ра­бо­та­на струк­ту­ра при­род­но-эко­ло­гического кар­ка­са, ко­то­рая бу­дет вклю­чать 28% тер­ри­то­рии об­лас­ти, что по­зво­лит со­хра­нить её уни­каль­ные ланд­шаф­ты.

На­се­ле­ние.

Большую часть на­се­ле­ния Оренбургской области со­став­ля­ют рус­ские (75,9%), про­жи­ва­ют так­же та­та­ры (7,6%), ка­за­хи (6%), ук­ра­ин­цы (2,5%), баш­ки­ры (2,3%), морд­ва (1,9%), чу­ва­ши (0,6%), нем­цы (0,6%) и др. (2010, пе­ре­пись).

С середины 1990-х годов чис­лен­ность на­се­ле­ния сни­жа­ет­ся (за 1995-2012 годы бо­лее чем на 200 тысяч человек) главным образом из-за ес­тественной убы­ли (максимально 5,0 на 1000 жителей в 2005). К началу 2010-х годов ес­тественная убыль зна­чительно со­кра­ти­лась (0,4 на 1000 жителей, 2011); ро­ж­дае­мость 13,9 на 1000 жителей, смерт­ность 14,3 на 1000 жителей, мла­ден­че­ская смерт­ность 7,8 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. До начала 2000-х годов на­блю­дал­ся ми­грационный при­рост на­се­ле­ния (главным образом за счёт при­ез­жих из стран СНГ), ко­то­рый позд­нее сме­нил­ся ми­грационным от­то­ком (до 88 человек на 10 тысяч жителей в 2004 году), в начале 2010-х годов миг­рационная убыль на­се­ле­ния про­дол­жа­ет­ся (35 на 10 тысяч жителей, 2011). До­ля жен­щин 53,5%. В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля лиц мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) со­став­ля­ет 17,8%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 21,8%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 68,3 го­да (муж­чи­ны - 62,4, жен­щи­ны - 74,5). Средняя плот­ность населния 16,0 человек/км2. Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны тер­ри­то­рии, при­мы­каю­щие к Орен­бур­гу и к городу Орск. До­ля городского на­се­ле­ния около 60% (2013; 64,8% в 1989 году). Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да (тысяч человек, 2013): Орен­бург (556,1), Орск (236,4), Но­во­тро­ицк (95,1), Бу­зу­лук (84,1), Бу­гу­рус­лан (49,9).

Ре­ли­гия.

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но (на 1.1.2013 года) 217 пра­во­слав­ных ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций, при­над­ле­жа­щих Орен­бург­ской ми­тро­по­лии РПЦ (Орен­бург­ская епар­хия ос­но­ва­на в 1799 году, с 1957 года именовалась Орен­бург­ской и Бу­зу­лук­ской, с 2011 года - митрополия). В их чис­ле 3 мо­на­сты­ря (2 муж­ских и 1 жен­ский). В Оренбургской области 111 му­сульманских ор­га­ни­за­ций, 49 про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций различных де­но­ми­на­ций (еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­с­ты, пя­ти­де­сят­ни­ки, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, мен­но­ни­ты, лю­те­ра­не и др.), 7 ста­ро­об­рядческих организаций (4 принадлежат Русской древлеправославной церкви, 3 - Русской православной старообрядческой церкви), 5 ка­то­лических, 2 иу­даи­ст­ских ор­га­ни­за­ции, 1 ор­га­ни­за­ция Русской пра­во­слав­ной ав­то­ном­ной церк­ви, 1 ор­га­ни­за­ция Армянской апо­столь­ской церк­ви. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но так­же 5 ор­га­ни­за­ций сви­де­те­лей Ие­го­вы и 1 ор­га­ни­за­ция Церк­ви Ии­су­са Хри­ста свя­тых по­след­них дней (мор­мо­ны).

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Па­мят­ни­ки па­лео­ли­та на тер­ри­то­рии Оренбургской области не вы­яв­ле­ны, но, су­дя по на­ход­кам в со­сед­них ре­гио­нах Ура­ла и По­вол­жья, край был за­се­лён с верх­не­го па­лео­ли­та или Му­стье. Ста­ро­ток­ская сто­ян­ка (Крас­но­гвар­дей­ский район) от­но­сит­ся к ме­зо­ли­тической ро­ма­нов­ско-иль­мур­зин­ской куль­ту­ре (12/10-е - 7-е тысячелетия до н. э.; ле­со­степ­ные рай­оны При­ура­лья), близ­кой куль­ту­рам При­ка­мья и Среднего По­вол­жья. Не­олит в западной час­ти тер­ри­то­рии Оренбургской области пред­став­лен вол­го-ураль­ской куль­ту­рой (7-е - 6-е тысячелетия до н. э.) ле­со­степ­но­го об­ли­ка (близ­ка степ­ным не­оли­тическим куль­ту­рам Восточной Ев­ро­пы, но свя­за­на и с вол­го-кам­ской куль­ту­рой); в восточной час­ти син­хрон­ные па­мят­ни­ки не­из­вест­ны, ве­ро­ят­но, она вхо­ди­ла в аре­ал ура­ло-ка­зах­стан­ских степ­ных не­оли­тических куль­тур (ма­ханд­жар­ская, ат­ба­сар­ская и др.). Эта гра­ни­ца (близ современного города Орен­бург) бы­ла ак­ту­аль­на в эне­о­ли­те (5-е - начало 4-го тысячелетия до н. э.). То­гда в При­ура­лье бы­ла рас­про­стра­не­на са­мар­ская куль­ту­ра (вхо­ди­ла в ма­риу­поль­скую куль­тур­но-ис­то­ри­че­скую об­ласть), пред­став­ле­ны па­мят­ни­ки хва­лын­ско-сред­не­сто­гов­ской куль­ту­ры и ток­ско­го ти­па (с тра­ди­ция­ми са­мар­ской куль­ту­ры) (тер­ри­то­рия Оренбургской области - край­няя зо­на их рас­про­стра­не­ния на вос­ток); в За­ура­лье ло­ка­ли­зу­ет­ся кы­сы­куль­ско-сур­тан­дин­ская куль­ту­ра, вхо­див­шая в об­ласть гре­бен­ча­то­го гео­мет­риз­ма куль­тур. С эне­о­ли­та в степ­ной зо­не При­ура­лья на­чи­на­ет до­ми­ни­ро­вать под­виж­ное ско­то­вод­ст­во (на ос­таль­ной тер­ри­то­рии Оренбургской области - с брон­зо­во­го ве­ка).

В ран­нем и сред­нем брон­зо­вом ве­ке в сте­пях Оренбургской области рас­про­стра­ни­лась ям­ная куль­ту­ра (4-е - 3-е тысячелетия до н. э.). На ран­нем (ре­пин­ском) эта­пе она со­су­ще­ст­во­ва­ла с тра­ди­ция­ми по­том­ков са­мар­ской куль­ту­ры (тур­га­ник­ский тип па­мят­ни­ков). Но­си­те­ли ям­ной куль­ту­ры в начале 4-го тысячелетия до н. э. на­ча­ли раз­ра­бот­ку ме­ди­стых пес­ча­ни­ков При­ура­лья (Кар­га­лы). В сис­те­ме степ­ных древ­но­стей Цир­кум­пон­тий­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции их па­мят­ни­ки вы­де­ля­ют­ся оби­ли­ем мед­ных ору­дий, не еди­нич­ным на­ли­чи­ем ин­ст­ру­мен­тов и ук­ра­ше­ний из ме­тео­рит­но­го же­ле­за (смотри в статье Же­ле­зо). На позд­нем эта­пе ям­ной куль­ту­ры в сте­пях Оренбургской области по­яв­ля­ют­ся по­гре­бе­ния воль­ско-лби­щен­ской куль­ту­ры шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти и кри­во­лук­ской куль­тур­ной груп­пы сис­те­мы по­стка­та­комб­ных куль­тур. В на­ча­ле позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка их сме­ня­ют аба­шев­ская куль­ту­ра и син­таш­тин­ская куль­ту­ра, на ба­зе ко­то­рых сфор­ми­ро­ва­лась сруб­ная куль­ту­ра. В За­ура­лье в это вре­мя рас­про­стра­ня­ет­ся ала­куль­ская куль­ту­ра (смотри Ан­д­ро­нов­ская куль­ту­ра) и чер­ка­скуль­ская куль­ту­ра. К кон­цу брон­зо­во­го ве­ка от­но­сят­ся по­се­ле­ния, вхо­див­шие в об­ласть ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­тур и ан­д­ро­но­ид­ных (сус­кан­ская, ме­жов­ская и др.) куль­тур. Для Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­гиче­ской про­вин­ции, ку­да вхо­ди­ли эти куль­ту­ры, важ­ную роль иг­ра­ли свя­зан­ные с тер­ри­то­ри­ей Оренбургской области гор­но-ме­тал­лур­гические цен­тры Кар­га­лы и Му­год­жа­ры, про­дук­ция ко­то­рых рас­про­стра­ня­лась на ог­ром­ные тер­ри­то­рии.

В VII/VI веках до н. э. - III/IV веках н. э. тер­ри­то­рия Оренбургской области вхо­ди­ла в об­ласть сав­ро­мат­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры и сме­няю­щих­ся сар­мат­ских ар­хео­ло­ги­че­ских куль­тур. К опор­ным па­мят­ни­кам для изу­че­ния их восточной зо­ны от­но­сят­ся Илек­ские кур­га­ны на тер­ри­то­рии Оренбургской области. На­ход­ки эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов еди­нич­ны, не­ко­то­рые из них со­от­но­сят­ся с кру­гом Ха­ри­но; по­гре­бе­ние в пе­ще­ре Кы­зыл-Адыр (на гра­ни­це Бе­ля­ев­ско­го и Ку­ван­дык­ско­го рай­о­нов) с ли­тым кот­лом и ору­жи­ем свя­зы­ва­ют с на­се­ле­ни­ем, вхо­див­шим в объ­е­ди­не­ние гун­нов. Ве­ро­ят­но, с конца 550-х годов или с 560-х годов тер­ри­то­рию Оренбургской области пол­но­стью или час­тич­но кон­тро­ли­ро­вал Пер­вый Тюрк­ский ка­га­нат. Ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки VI-VIII веков прак­ти­че­ски не­из­вест­ны.

Во 2-й половине IX века в сте­пях При­ура­лья, вклю­чая тер­ри­то­рию Оренбургской области, поя­ви­лись пе­че­не­ги, ко­то­рых в X-XI веках вы­тес­ни­ли огу­зы. В XI - начале XIII веков в сте­пи гос­под­ство­ва­ли кип­ча­ки. В XIII-XV веках тер­ри­то­рия Оренбургской области вхо­ди­ла в со­став Зо­ло­той Ор­ды. В XIV веке здесь рас­про­стра­нил­ся ис­лам, с ко­то­рым свя­за­ны кир­пич­ные мав­зо­леи, клад­би­ща с ка­мен­ны­ми эпи­та­фия­ми. В XV - начале XVII веков гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние в ре­гио­не за­ни­ма­ла Но­гай­ская Ор­да. В конце XVI - XVII веках в южной час­ти ре­гио­на поя­ви­лись ко­че­вья ка­за­хов. С конца XVI века, по­сле ос­но­ва­ния в 1586 году Са­ма­ры и Уфы, на­ча­лось про­ник­но­ве­ние в ре­ги­он рус­ских. По­строй­ка кре­по­стей спо­соб­ст­во­ва­ла кре­сть­ян­ской ко­ло­ни­за­ции их бли­жай­ших ок­ре­ст­но­стей. Ка­за­ки про­дви­га­лись даль­ше, на­чи­ная с 1586 года на реке Яик (ны­не Урал) по­яви­лись пер­вые ка­за­чьи го­род­ки. Уз­ло­вым по­се­ле­ни­ем стал го­ро­док на острове Кош-Яик, близ устья реки Илек (су­ще­ст­во­вал до 1614 года, воз­ро­ж­дён в 1737 году как Илек­ский го­ро­док, ны­не село Илек), в 1613 году ос­но­ван центр Яиц­ко­го (Ураль­ско­го) ка­зачь­е­го вой­ска - Яиц­кий го­ро­док (ны­не город Уральск, Ка­зах­стан).

На­ча­ло пла­но­мер­но­го ос­вое­ния ре­гио­на рус­ски­ми свя­за­но с при­ня­ти­ем российского под­дан­ст­ва ка­за­ха­ми Млад­ше­го жу­за (1731). В 1734 году на­ча­ла дей­ст­во­вать Орен­бург­ская экс­пе­ди­ция (с 1737 года Орен­бург­ская ко­мис­сия), основной за­да­чей ко­то­рой яв­ля­лось соз­да­ние ук­ре­п­лён­ной ли­нии на реке Яик и под­го­тов­ка ба­зы для раз­ви­тия тор­гов­ли со Средней Ази­ей. В се­ре­ди­не - 2-й половине 1730-х годов бы­ли ос­но­ва­ны кре­по­сти по бе­ре­гам рек Сак­ма­ра, Са­ма­ра, Яик: Ор­ская (1735; до 1739 года Орен­бург), Берд­ская (1736; с 1743 года Орен­бург), Бу­зу­лук­ская, Верх­не­озёр­ная, Со­ро­чин­ская, Та­ти­ще­ва, Тоц­кая (все 1736), Но­во­сер­ги­ев­ская, Пе­ре­во­лоц­кая (обе 1738), Крас­но­гор­ская (1739; до 1743 года Орен­бург) и др. В 1735-1740 годах часть тер­ри­то­рии современной Оренбургской области бы­ла ох­ва­че­на вос­ста­ния­ми баш­кир.

В 1744-1781/1782, 1796-1920 и 1921-1928 годах большая часть тер­ри­то­рии современной Оренбургской области вхо­ди­ла в со­став Орен­бург­ской гу­бер­нии, в 1781/1782-1796 годах - Уфим­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (смотри в статье Уфим­ская гу­бер­ния), в 1920-1921 годах - Орен­бур­го-Тур­гай­ской гу­бер­нии. Юж­ная и юго-восточные час­ти Оренбургской области вплоть до 1859 года на­хо­ди­лись в со­ста­ве зе­мель Млад­ше­го жу­за, за­тем в со­ста­ве Орен­бург­ских кир­ги­зов об­лас­ти (1859-1868 годы) и Тур­гай­ской об­лас­ти (1868-1920 годы). В 1850-1928 годах западная часть современной Оренбургской области вхо­ди­ла в Са­мар­скую гу­бер­нию. В 1920-1925 годах большая часть современной тер­ри­то­рии Оренбургской области бы­ла вклю­че­на в со­став Киргизской АССР, Орен­бург яв­лял­ся её сто­ли­цей.

В 1928-1929 годах тер­ри­то­рия современной Оренбургской области вхо­ди­ла в со­став Сред­не­волж­ской об­лас­ти (Бу­зу­лук­ский, Бу­гу­рус­лан­ский и Орен­бург­ский ок­ру­га), в 1929-1934 годах Сред­не­волж­ско­го края (до 1930 года - Бу­гу­рус­лан­ский и Орен­бург­ский ок­ру­га). В конце 1920-х годов от­кры­то дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям Са­ра - Орск (1929), Зо­ло­тая Соп­ка (Тро­ицк) - Орск (1930), на­ча­то строи­тель­ст­во ря­да круп­ных пред­при­ятий, в том числе ком­би­кор­мо­во­го за­во­да, за­во­да «Трак­то­ро­де­таль» (пу­щен в 1931 году) и др. В 1929-1931 годах в ок­ре­ст­но­стях Ор­ска от­кры­ты круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ной ру­ды (Ор­лов­ское, Ак­кер­ма­нов­ское, Про­ме­жу­точ­ное и др.), став­шие ос­но­вой раз­ви­тия Ор­ско-Ха­ли­лов­ско­го промышленного района.

Оренбургская область об­ра­зо­ва­на 7.12.1934 года, пер­во­на­чаль­но вклю­ча­ла 52 рай­она. В 1930-1940-е годы вве­де­ны в строй железнодорожные ли­нии: Орск - Ак­кер­ма­нов­ка (1936), Орск - Дом­ба­ров­ский (1940), Орск - Кан­да­гач (1944). В 1938-1957 годах Оренбургская область на­зы­ва­лась Чка­лов­ской областью. В 1939 году ста­тус го­ро­да по­лу­чил Мед­но­горск, в 1945 году - Но­во­тро­ицк и Со­ро­чинск, вновь по­лу­чил ста­тус го­ро­да Соль-Илецк, в 1953 году - Ку­ван­дык. В 1941-1942 годах, в Великую Отечественную вой­ну, в Чка­лов­скую область эва­куи­ро­ва­но около 90 промышленных пред­при­ятий из Ба­лак­леи, Брян­ска, Кие­ва, Ле­нин­гра­да, Мо­ск­вы и др. Раз­ме­ще­ны главным образом в Орен­бур­ге, Ор­ско-Ха­ли­лов­ском промышленном районе (элек­тро­лит­ный цех ком­би­на­та «Се­ве­ро­ни­кель», Но­во­кра­ма­тор­ский ма­ши­но­стро­ительный за­вод и др.), Бу­зу­лу­ке (спец­цех за­во­да «Крас­ный про­фин­терн» и др.). На ле­со­за­го­тов­ках и руд­ни­ках ши­ро­ко ис­поль­зо­вал­ся труд за­клю­чён­ных. В 1941-1945 годах в Чка­лов­ской области сфор­ми­ро­ва­но 15 ди­ви­зий и одна ме­ха­ни­зированная бри­га­да, на­ча­то фор­ми­ро­ва­ние ар­мии В. Ан­дер­са (2-го Поль­ского кор­пу­са), в Бу­зу­лу­ке в 1942 году фор­ми­ро­вал­ся отдельный Че­хославацкий ба­таль­он (под ко­манд. Л. Сво­бо­ды), дей­ст­во­ва­ло 75 гос­пи­та­лей.

С середины XX века ре­ги­он раз­ви­ва­лся как центр гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, чёр­ной и цвет­ной ме­тал­лур­гии, с 1960-х годов - хи­мической и неф­те­хи­мической промышленности. В 1950-х годов ряд рай­онов Оренбургской области был во­вле­чён в про­грам­му ос­вое­ния це­лин­ных зе­мель. В 1950-1960-е годы от­кры­то дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям: Шиль­да - Озёр­ный (1956; уз­ко­ко­лей­ная), Кру­то­ро­жи­но - Гай (1959), Про­фин­терн - Руд­ный Клад (1960), вет­ке к поселку Энер­ге­тик от ли­нии Орск - Че­ля­бинск (1963). В 1966 году близ Орен­бур­га от­кры­то неф­те­га­зо­кон­ден­сат­ное Орен­бург­ское ме­сто­ро­ж­де­ние (раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся с 1971 года), что по­ло­жи­ло на­ча­ло раз­ви­тию в ре­гио­не неф­те- и га­зо­до­бы­чи и пе­ре­ра­бот­ки. В 1973-1979 годах по­стро­ен Ки­ем­ба­ев­ский ас­бе­сто­вый гор­но-обо­га­тительный ком­би­нат. В 1979 году ста­тус го­ро­да по­лу­чи­ли Гай и Яс­ный. В 1980 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Орен­бург - Му­рап­та­ло­во, в 1981 году - Крас­но­гвар­де­ец - Пу­га­чёвск. С декабря 1991 года по­сле рас­па­да СССР Оренбургская область ста­ла по­гра­нич­ной тер­ри­то­ри­ей с Рес­пуб­ли­кой Ка­зах­стан.

Хо­зяй­ст­во.

Оренбургская область вхо­дит в Ураль­ский эко­но­мический район, яв­ля­ет­ся важ­ным российским ин­ду­ст­ри­аль­ным ре­гио­ном. Объ­ём промышленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) бо­лее чем в 7,5 раза пре­вы­ша­ет объ­ём сельскохозяйственной про­дук­ции (2011). В об­лас­ти до­бы­ва­ет­ся свыше 1/2 российского объё­ма ас­бе­ста (1-е ме­сто в РФ), 4,4% неф­ти, 3,1% при­род­но­го га­за. На пред­при­яти­ях про­из­во­дят­ся весь российский ге­лий и одо­рант (2011), ок­си­ды и гид­рокси­ды хро­ма (свыше 80% российского про­изводства), этан (около 80%), мо­ло­тая соль (свыше 65%), тех­ническая га­зо­вая се­ра (около 20%), сжи­жен­ный газ (8%). Круп­ный про­из­во­ди­тель ма­ши­но­стро­итель­ной (тех­но­ло­гическое обо­ру­до­ва­ние для цвет­ной ме­тал­лур­гии, до­мен­ное и ста­ле­пла­виль­ное обо­ру­до­ва­ние, около 1/2 российского вы­пус­ка много­фаз­ных элек­тро­дви­га­те­лей пе­ре­мен­но­го то­ка мощ­ностью 750 Вт - 75 кВт) и металлургической про­дук­ции.

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (2010, %): до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 36,1, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 10,3, про­изводство и рас­пре­де­ление элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 9,5, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 9,0, транс­порт и связь 7,9, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 6,5, строи­тель­ст­во 5,0, государственное управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной безо­пас­но­сти, обя­зательное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 4,2, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 3,7, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 3,4, об­ра­зо­ва­ние 2,6, другие от­рас­ли 1,8. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, %): ча­ст­ная 76,8, му­ни­ци­паль­ная 12,7, об­щественных и ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 5,1, государственная 3,0, прочие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 2,4.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 1107 тысяч человек, из них свыше 95,0% за­ня­ты в эко­но­ми­ке. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (2011, %): сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 20,4, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 15,0, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 11,7, об­ра­зо­ва­ние 8,9, транс­порт и связь 7,9, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 7,5, строи­тель­ст­во 6,7, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 5,1, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 3,7, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,9, прочие ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 2,7, другие ви­ды дея­тель­но­сти 7,5. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы около 5%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 14,9 тысяч рублей в месяц (2011; 72,0% от сред­не­го по РФ); 14,4% на­се­ле­ния Оренбургской области име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность.

Объ­ём промышленной про­дук­ции 554,0 миллиарда рублей (2011); из них 50,9% при­хо­дит­ся на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых, 31,6% - на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, 17,5% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды. От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щих про­изводств (%): ме­тал­лур­гическое про­изводство 50,1, ма­ши­но­строе­ние 10,9, хи­мическая промышленность 9,9, пи­ще­вая промышленность 9,8, про­изводство кок­са и неф­те­про­дук­тов 4,6, про­изводство строй­ма­те­риа­лов 3,3, другие от­рас­ли 11,4.

Основной про­из­во­ди­тель элек­тро­энер­гии в Оренбургской области - Ирик­лин­ская ГРЭС (поселок Энер­ге­тик Но­во­ор­ско­го района; фи­ли­ал компании «Ин­тер РАО - Элект­ро­ге­не­ра­ция»), од­на из круп­ней­ших на Южном Ура­ле (ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 2430 МВт; вклю­чая фи­ли­ал - Ирик­лин­скую ГЭС). Дей­ст­ву­ют так­же ТЭЦ: Сак­мар­ская (город Орен­бург, 460 МВт), Кар­га­лин­ская (поселок Кар­га­ла; 320 МВт), Ор­ская ТЭЦ-1 (245 МВт) (все - в со­ста­ве «Орен­бург­ской те­п­ло­ге­не­ри­рую­щей ком­па­нии»), Но­во­тро­иц­кая (в со­ста­ве ком­па­нии «Ураль­ская Сталь»; 172 МВт), Гай­ская (в со­ста­ве Гай­ско­го гор­но-обо­га­тительного ком­би­на­та; 24 МВт).

Ве­ду­щее ме­сто в струк­ту­ре промышленности тра­ди­ци­он­но за­ни­ма­ют до­бы­ча неф­ти и при­род­но­го га­за, а так­же их пе­ре­ра­бот­ка. Большая часть раз­ра­ба­ты­вае­мых ме­сто­ро­ж­де­ний не­боль­шие, рас­по­ло­же­ны главным образом в западной час­ти об­лас­ти. Круп­ней­шее - Орен­бург­ское ме­сто­ро­ж­де­ние, сре­ди других важ­ных ме­сто­ро­ж­де­ний - По­кров­ское (Гра­чёв­ский район), Рос­та­шин­ское (Пер­во­май­ский район), Боб­ров­ское (Кур­ма­на­ев­ский район), Со­ро­чин­ско-Ни­коль­ское (Со­ро­чин­ский район). Ве­ду­щие пред­при­ятия по до­бы­че неф­ти: «Орен­бург­нефть» (го­лов­ной офис - в городе Бу­зу­лук), вхо­дя­щее в его со­став «Бу­гу­рус­лан­нефть» (город Бу­гу­рус­лан) (оба при­над­ле­жат ком­па­нии «Рос­нефть»), «Газ­пром до­бы­ча Орен­бург» (город Орен­бург; так­же осу­ще­ст­в­ля­ет до­бы­чу при­род­но­го га­за). Пе­ре­ра­бот­ка неф­ти про­из­во­дит­ся на НПЗ «Ор­ск­неф­теорг­син­тез» (город Орск; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 6,6 миллионов тонн сы­рой неф­ти в год; объ­ём пе­ре­ра­бот­ки 5,8 миллионов тонн, 2012; около 50% про­дук­ции со­став­ля­ет ма­зут, около 30% - ди­зель­ное то­п­ли­во, около 15% - бен­зин), при­род­но­го га­за (в том числе из ка­захского ме­сто­рож­де­ния Ка­ра­ча­га­нак) - на пред­при­яти­ях га­зо­хи­мического ком­плек­са «Газпром до­бы­ча Орен­бург» (га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий и ге­лие­вый за­во­ды в городе Орен­бург) и др.

Ве­дёт­ся до­бы­ча бу­ро­го уг­ля (главным образом ме­сто­ро­ж­де­ние Тюль­ган­ское; ком­па­ния «Орен­бург­уголь», поселок Тюль­ган), основной по­тре­би­тель - Ку­мер­тау­ская ТЭЦ Башкирской ге­не­ри­рую­щей ком­па­нии.

В струк­ту­ре об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности ли­ди­рую­щие по­зи­ции за­ни­ма­ет ме­тал­лур­гическое про­изводство. Основное пред­при­ятие чёр­ной ме­тал­лур­гии - ком­би­нат «Ураль­ская Сталь» (город Но­во­тро­ицк; бывший Ор­ско-Ха­ли­лов­ский ме­тал­лур­гический ком­би­нат; ны­не в со­ста­ве хол­дин­га «Ме­тал­ло­ин­вест»; соз­дан на ба­зе ме­сто­ро­ж­де­ний же­лез­ной ру­ды Ор­ско-Ха­ли­лов­ской груп­пы), вхо­дит в чис­ло ве­ду­щих в российской ме­тал­лур­гии (про­изводство штрип­са для труб боль­шо­го диа­мет­ра, труб­ной за­го­тов­ки, тол­сто­го лис­та и мос­то­вой ста­ли, кок­са). В начале 2013 года при­ня­то ре­ше­ние о ре­кон­ст­рук­ции про­изводства и за­кры­тии мар­те­нов­ско­го це­ха. Другое важ­ное пред­прия­тие - Но­во­тро­иц­кий за­вод хро­мо­вых со­еди­не­ний (круп­ный российский про­из­во­ди­тель ме­тал­лического хро­ма, его ок­си­дов и др.).

Цвет­ная ме­тал­лур­гия ба­зи­ру­ет­ся главным образом на собственном сы­рье. Основные цен­тры раз­ме­ще­ния пред­при­ятий: город Орск - ком­би­на­ты «Южу­рал­ни­кель» (в его со­ста­ве в том числе руд­ник Бу­рук­таль­ский в Свет­лин­ском районе; один из российских про­из­во­ди­те­лей ра­фи­ни­ро­ван­но­го ни­ке­ля; зна­чительная часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся) и «Ор­мет» (в со­ста­ве «Рус­ской мед­ной ком­па­нии»; руд­ни­ки Джу­син­ский в Ада­мов­ском районе и Еле­нов­ский в Яс­нен­ском районе, обо­га­тительная фаб­ри­ка в Но­во­ор­ском районе; основная про­дук­ция - мед­ный и цин­ко­вый кон­цен­тра­ты); город Гай - гор­но-обо­га­тительный ком­би­нат (в со­ста­ве «Ураль­ской гор­но-ме­тал­лур­ги­че­ской ком­па­нии»; соз­дан на ба­зе Гай­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния мед­но-кол­че­дан­ных руд; про­изводство мед­но­го, цин­ко­во­го, пи­рит­но­го кон­цен­тра­тов, сер­но­го кол­че­да­на, а так­же щеб­ня и из­вест­ня­ка), «Гай­ский за­вод по об­ра­бот­ке цвет­ных ме­таллов» (один из ве­ду­щих российских про­из­води­те­лей плос­ко­го про­ка­та цвет­ных ме­тал­лов - мед­но­го, мед­но-цин­ко­во­го, мед­но-ни­ке­ле­во­го и ни­ке­ле­во­го; так­же вы­пус­ка­ет кро­вель­ную медь, оло­вян­ную и без­оло­вян­ную брон­зы, ли­тей­ные ла­ту­ни); город Мед­но­горск - мед­но-сер­ный ком­би­нат (в со­ста­ве «Ураль­ской гор­но-ме­тал­лур­ги­че­ской ком­па­нии»; до­бы­ча и пе­ре­ра­бот­ка мед­но-кол­че­дан­ных руд Бля­вин­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния; про­изводство чер­но­вой ме­ди и сер­ной ки­сло­ты); город Ку­ван­дык - Юж­но-Ураль­ский крио­ли­то­вый за­вод (в со­ста­ве ком­па­нии РУСАЛ; фто­ри­стые со­ли для про­изводства пер­вич­ного алю­ми­ния; в 2012 году основное производство за­кры­то на ре­конст­рук­цию); поселок Свет­лый - Бу­рук­таль­ский ни­ке­ле­вый (ме­тал­лур­гический) за­вод (раз­ра­бот­ка Бу­рук­таль­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния ни­ке­ле­вых руд; про­изводство фер­ро­ни­ке­ля, в том числе из вто­рич­но­го сы­рья).

Основная спе­циа­ли­за­ция ма­ши­но­строе­ния - вы­пуск различного промышленного обо­ру­до­ва­ния. Все­го дей­ст­ву­ют свыше 70 пред­при­ятий, ве­дущее - ма­ши­но­стро­ительный кон­церн ОРМЕТО-ЮУМЗ (город Орск; круп­ный российский про­из­во­ди­тель до­мен­но­го и ста­ле­пла­виль­но­го обо­ру­до­ва­ния). Сре­ди других круп­ных ма­ши­но­стро­ительных пред­прия­тий - за­во­ды: бу­ро­во­го обо­ру­до­ва­ния, ло­ко­мо­ти­во­ре­монт­ный, «Орен­бург­ский ра­диа­тор», «Ин­вер­тор», ПО «Стре­ла» (про­дук­ция для нужд ОПК) (все - в городе Орен­бург); ма­ши­но­строи­тель­ный (бу­ро­вые зам­ки, бал­ло­ны для сжа­то­го га­за, гид­ро­ци­лин­д­ры), ме­ха­ни­че­ский (бал­ло­ны вы­со­ко­го дав­ле­ния для ог­не­ту­ши­те­лей, тех­нических га­зов и др.) и соз­дан­ные на его ба­зе за­во­ды ком­прес­сор­ный (в 2012 году за­кон­сер­ви­ро­ван) и хо­ло­диль­ни­ков (в 2012 году ре­ор­га­ни­зо­ван), САРМАТ (трак­тор­ные при­це­пы и по­лу­при­це­пы) (все в городе Орск); элек­тро­тех­нический за­вод «Ура­лэ­лек­тро» (город Мед­но­горск; асин­хрон­ные элек­тро­дви­га­те­ли, един­ст­вен­ный российский про­из­во­ди­тель низ­ко­вольт­ной специальной ап­па­ра­ту­ры со сро­ком экс­плуа­та­ции 25 лет); «Бу­зу­лук­тяж­маш» (город Бу­зу­лук; бу­ро­вые стан­ки, обо­ру­до­ва­ние для цвет­ной ме­тал­лур­гии); «Ра­диа­тор» (город Бу­гу­рус­лан; алю­ми­ние­вые те­п­ло­обмен­ни­ки и другие ав­то­ком­плек­тую­щие для ав­то­сбо­роч­ных за­во­дов), «До­ли­на» (город Ку­ван­дык; куз­неч­но-прес­со­вое обо­ру­до­ва­ние).

На ба­зе собственного ми­не­раль­но-стро­ительного сы­рья по­лу­чи­ла раз­ви­тие промышленность строй­ма­те­риа­лов (про­изводство ас­бе­ста и из­де­лий из не­го, це­мен­та, кир­пи­ча и др.). Вы­де­ля­ют­ся «Юж­но-Ураль­ская гор­но-пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая ком­па­ния» (город Но­во­тро­ицк; соз­да­на в 2002 году на ба­зе це­ха раз­ра­бот­ки шла­ко­вых от­ва­лов Ор­ско-Ха­ли­лов­ско­го ме­тал­лур­гического ком­би­на­та; про­изводство це­мен­та и др.), ком­би­нат «Орен­бург­ские ми­не­ра­лы» (город Яс­ный; соз­дан на ба­зе Ки­ем­ба­ев­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния хри­зо­тил-ас­бе­ста; основная про­дук­ция - хри­зо­ти­ло­вое во­лок­но, так­же пес­ча­но-ще­бё­ноч­ные сме­си из вскрыш­ных по­род); за­во­ды: це­мент­ный в городе Но­во­тро­ицк, си­ли­кат­ный в городе Орен­бург, кир­пич­ные - в го­ро­дах Бу­гу­рус­лан, Бу­зу­лук, по­селок Са­рак­таш и др.

Пи­ще­вая промышленность пред­став­ле­на ­производством мо­лоч­ной и мяс­ной про­дук­ции, му­ки, круп, хле­бо­бу­лоч­ных и кон­ди­тер­ских из­де­лий, рас­тительного мас­ла. Дей­ст­ву­ют мно­го­численные пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке мо­ло­ка и вы­пус­ку мо­лоч­ной про­дук­ции (около 50% про­дук­ции про­из­во­дит­ся в го­ро­дах Орен­бург, Бу­гу­рус­лан, по­сёл­ках Но­во­сер­ги­ев­ка, Са­рак­таш, селе Таш­ла), мя­со­ком­би­на­ты (круп­ней­шие - в го­ро­дах Орск, Но­во­тро­ицк, Со­ро­чинск, Бу­зу­лук), ком­би­на­ты по про­изводству му­ки, круп, хле­бо­бу­лоч­ных и кон­ди­тер­ских из­де­лий («Хле­бо­про­дукт-1» и «Хле­бо­про­дукт-2» - оба в городе Орен­бург, «Хле­бо­про­дукт ДМВ» в городе Орск, ком­би­нат хле­бо­про­дук­тов в городе Со­ро­чинск), рас­тительные мас­ла (мас­ло­экс­тракционный за­вод в городе Орен­бург). На ба­зе Илец­ко­го ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­ной со­ли дей­ст­ву­ет пред­при­ятие «Илец­ксоль» (город Соль-Илецк; одно из круп­ней­ших российских пред­прия­тий по пе­ре­ра­бот­ке ка­мен­ной со­ли выс­ше­го сор­та).

Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то про­из-во из­де­лий из пу­ха (в том числе пу­хо­вых плат­ков - фаб­ри­ка в Орен­бур­ге), обу­ви (ко­жа­ной, ре­зи­но­вой), тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий (в том числе ме­хо­вых) (пред­при­ятия в го­ро­дах Орен­бург, Орск и др.).

Круп­ные промышленные цен­тры: Орен­бург, Орск, Но­во­тро­ицк, Гай, Мед­но­горск, Бу­гу­рус­лан, Бу­зу­лук.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Оренбургской области со­став­ля­ет 3265,0 миллионов долларов США (2011), в том числе экс­порт - 2368,7 миллионов долларов. Экс­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): ме­тал­лы и из­де­лия из них (55), про­дук­ция то­п­лив­но-энер­ге­тического ком­плек­са (около 40), хи­мической промышленности (около 4), ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние (около 2). Им­пор­тиру­ет­ся (% от стои­мо­сти) про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (около 60; главным образом обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва), про­до­воль­ст­вие и сельскохозяйственное сы­рьё (около 30), про­дук­ция хи­мической промышленности (свыше 6), ме­тал­лы и из­де­лия из них (около 3).

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Стои­мость сельскохозяйственной про­дук­ции 72,4 миллиарда рублей (2011), на до­лю жи­вот­но­вод­ст­ва при­хо­дит­ся свыше 52%. Сельскохозяйственные уго­дья со­став­ля­ют 74% тер­ри­то­рии об­лас­ти, из них паш­ня - свыше 60%. Вы­ра­щи­ва­ют (в % от по­сев­ной пло­ща­ди): зер­но­вые (около 65), тех­нические куль­ту­ры (около 18%, главным образом под­сол­неч­ник), кор­мо­вые (свыше 15), кар­то­фель и ово­щи. Жи­вот­но­вод­ст­во спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на мя­со-мо­лоч­ном ско­то­вод­ст­ве, пти­це­вод­ст­ве; раз­во­дят пу­хо­вых коз, сви­ней.

Боль­шая часть сельскохозяйственных уго­дий (86%, 2009) от­но­сит­ся к зем­лям сельскохозяйственных ор­га­ни­за­ций; свыше 13% за­ни­ма­ют зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств, ме­нее 1% зе­мель на­хо­дит­ся в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан. Пре­об­ла­даю­щая до­ля зер­на (свыше 70%), свыше 60% се­мян под­сол­неч­ни­ка про­из­во­дит­ся сельскохозяйственными ор­га­ни­за­ция­ми, свыше 90% кар­то­фе­ля, около 90% ово­щей, свыше 65% мо­ло­ка - в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния.

Сфе­ра ус­луг.

Об­ласть рас­по­ла­га­ет вы­со­ким рек­ре­ационным по­тен­циа­лом для раз­ви­тия спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­но­го (спла­вы по ре­кам Урал, Сак­ма­ра, вод­ные мар­шру­ты по Ирик­лин­ско­му во­до­хра­ни­ли­щу, пе­шие мар­шру­ты по низ­когорь­ям в Ку­ван­дык­ском районе - так называемой Орен­бург­ской Швей­ца­рии) и эко­ло­ги­че­ско­го (уча­ст­ки государственного при­род­но­го Орен­бург­ско­го за­по­вед­ни­ка, национальный парк Бу­зу­лук­ский Бор Бу­зу­лук­ско­го района) ту­риз­ма, а так­же са­на­тор­но-ку­рорт­но­го ле­че­ния (Соль-Илец­кие со­лё­ные озё­ра). Раз­ра­бо­тан ряд куль­тур­но-по­зна­вательных мар­шру­тов, в том числе город Орен­бург - село Крас­но­гор - поселок Са­рак­таш - город Орск; город Соль-Илецк и его ок­ре­ст­но­сти (мес­та рас­се­ле­ния степ­ных ко­чев­ни­ков); поселок Ка­ра­гай-По­кров­ка - село Гу­бер­ля (Ка­за­чья Гу­бер­ля; Ка­ра­гай-Гу­бер­лин­ское уще­лье).

Транс­порт.

Дли­на же­лез­ных до­рог 1448 км (2011; из них около 1/3 элек­три­фи­ци­ро­ва­но). Основной железнодорожный узел - Орен­бург (ли­нии на Са­ма­ру, Уфу, Че­ля­бинск и др.). Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 13,6 тысяч км. Важ­ные ав­то­до­ро­ги: Са­ма­ра - Бу­зу­лук - Со­ро­чинск - Орен­бург, Орен­бург - Уфа, Орен­бург - Но­во­тро­ицк - Орск. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты в го­ро­дах Орен­бург и Орск. По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­дят га­зо­про­во­ды: «Орен­бург - за­пад­ная гра­ни­ца Рос­сии», уча­сток га­зо­про­во­да «Бу­ха­ра - Урал» (около 400 км), неф­те­про­во­ды к неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­ще­му за­во­ду «Орск­неф­те­орг­син­тез» [в том числе Эм­ба (Ка­зах­стан) - Орск и Ишим­бай (Баш­ки­рия) - Орск].

Здра­во­охра­не­ние.

В Оренбургской области на 10 тысяч жителей при­хо­дит­ся: вра­чей 45,7, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла 115,9; боль­нич­ных ко­ек 99,0 (2009). Медицинскую по­мощь на­се­ле­нию ока­зы­ва­ют 72 боль­нич­ных уч­ре­ж­де­ния, 24 спе­циа­ли­зированных дис­пан­се­ра, 7 сто­ма­то­ло­гических по­ли­кли­ник, 4 са­мо­сто­ятельных ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нических уч­ре­ж­де­ния; функ­цио­ни­ру­ют 2 цен­тра медицинской про­фи­лак­ти­ки, 2 до­ма ре­бён­ка, 7 са­на­то­ри­ев, тер­ри­то­ри­аль­ный Центр ме­ди­ци­ны ка­та­ст­роф, 5 стан­ций и 38 от­де­ле­ний ско­рой медицинской по­мо­щи, стан­ция пе­ре­ли­ва­ния кро­ви, Бю­ро су­деб­но-медицинской экс­пер­ти­зы, 1034 фельд­шер­ско-аку­шер­ских пунк­та (2009). Об­щая за­бо­ле­вае­мость взрос­ло­го на­се­ле­ния на 1 тысячу жителей со­став­ля­ет 1853,9 слу­чая; за­бо­ле­вае­мость ту­бер­ку­лё­зом - 105,7 на 100 тысяч жителей (2009). Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (19,9%), ор­га­нов ды­ха­ния (13,0%; у де­тей - 47%), ко­ст­но-мы­шеч­ной сис­те­мы и глаз (9,5%), мо­че­по­ло­вой сис­те­мы (9,1%), ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния (5,8%) (2009). Об­щая смерт­ность со­став­ля­ет 13,9 слу­чая на 1 тысячу жителей (бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния - 56,2%, зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния - 14,9%, не­сча­ст­ные слу­чаи, трав­мы и от­рав­ле­ния - 13,1%) (2009). Ку­рорт Соль-Илецк (ле­че­ние брон­хи­аль­ной ас­т­мы в со­ля­ных шах­тах).

Об­ра­зо­ва­ние.

В Оренбургской области функ­цио­ни­ру­ют (2011): 779 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний (81,9 тысяч вос­пи­тан­ни­ков), 1116 об­ще­об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний (208,2 тысяч учящихся), 122 уч­ре­ж­де­ния до­пол­нительного об­ра­зо­ва­ния де­тей (218,2 тысяч де­тей), 44 уч­ре­ж­де­ния на­чаль­но­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (16,7 тысяч учащихся), 37 уч­ре­ж­де­ний сред­не­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (41,1 тысяч сту­ден­тов), 32 ву­за (вклю­чая фи­лиа­лы, 81,1 тысяч сту­ден­тов). В об­лас­ти ра­бо­та­ют свыше 980 биб­лио­тек, 40 му­зе­ев. Главные ву­зы, на­учные уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в Орен­бур­ге. Дей­ст­ву­ют так­же фи­лиа­лы Орен­бург­ско­го государственного университета в Ак­бу­ла­ке, Бу­гурус­ла­не, Бу­зу­лу­ке, Ор­ске, Ор­ские фи­лиа­лы Московского фи­нан­со­во-юри­дического университета МФЮА и Са­мар­ско­го государственного университета пу­тей со­об­ще­ния, Но­во­тро­иц­кий фи­ли­ал Национального ис­сле­до­ва­тель­ско­го тех­но­ло­гического университета «МИ­СиС» (Мо­ск­ва), Аб­ду­лин­ский фи­ли­ал Московского государственного университета тех­но­ло­гий и управ­ле­ния, Бу­гу­рус­лан­ское лёт­ное училище гражданской авиа­ции имени П.Ф. Еро­ма­со­ва (1940, с 2008 года фи­ли­ал Санкт-Пе­тербургского государственного университета гражданской ави­ации) и другие фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва ву­зов Мо­ск­вы, Орен­бур­га, Том­ска. Крае­ведческие му­зеи на­хо­дят­ся в Аб­дули­но, Бу­гу­рус­ла­не, Бу­зу­лу­ке, Ор­ске, поселке Са­рак­таш, му­зей­но-вы­ста­воч­ные ком­плек­сы - в Ку­ван­ды­ке и Но­во­тро­иц­ке, Му­зей-за­по­вед­ник пи­са­те­ля С.Т. Ак­са­ко­ва - в селе Ак­са­ко­во, Му­зей-квар­ти­ра М.В. Фрун­зе - в Бу­гу­рус­ла­не, Му­зей имени Т.Г. Шев­чен­ко - в Ор­ске (1986).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции.

В Оренбургской области за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но свыше 350 пе­чат­ных СМИ, об­щий ти­раж всех пе­чат­ных из­да­ний по под­пис­ке со­став­ля­ет бо­лее 500 тысяч экземпляров. Ве­ду­щие об­ла­ст­ные пе­рио­дические из­да­ния (все - город Орен­бург): «Орен­бур­жье» (вы­хо­дит с 1991 года; 2 раза в не­де­лю, об­щий не­дель­ный ти­раж около 32,4 тысячи экземпляров), «Юж­ный Урал» (с 1917 года; ста­рей­шая га­зе­та об­лас­ти, 2 раза в не­де­лю, в сре­ду 13,5 тысяч экземпляров, в пят­ни­цу 9,6 тысяч экземпляров), «Орен­бург­ская не­де­ля» (с 1972 года; еже­не­дель­но, 30 тысяч экземпляров), «Му­ни­ци­паль­ный вест­ник Орен­бур­жья» (с 2006 года; еже­ме­сяч­но, 12 тысяч экземпляров), «Орен­бург­ская су­да­ры­ня» (с 1997 года; еже­не­дель­но, 34 тысячи экземпляров). Городские и рай­он­ные из­да­ния: «Ве­чер­ний Орен­бург» (город Орен­бург; с 1994 года, еже­не­дель­но, 26 тысяч экземпляров), «Ор­ский вест­ник» (город Орск; с 1997 года, еже­днев­но, 17 тысяч экземпляров), «Бу­гу­рус­лан­ская прав­да» (Бу­гу­рус­лан­ский район; с 1917 года, 3 раза в не­де­лю, 13,2 тысяч экземпляров), «Рос­сий­ская про­вин­ция» (Бу­зу­лук­ский район; с 1918 года, 3 раза в не­делю, 8,4 тысяч экземпляров), «Гвар­де­ец тру­да» (город Но­во­тро­ицк; с 1943 года, 3 раза в не­де­лю, 10 тысяч экземпляров), «Гай­ская новь» (Гай­ский район; с 1935 года, 3 раза в не­де­лю, 6 тысяч экземпляров), «Но­вый путь» (Ку­ван­дык­ский район; с 1935 года, 2 раза в не­де­лю, 7,7 тысяч экземпляров), «Го­лос глу­бин­ки» (Но­во­сер­ги­ев­ский район; с 1935 года, 3 раза в не­де­лю, 6,7 тысяч экземпляров), «Илец­кая за­щи­та» (Соль-Илец­кий район; с 1919 года, 3 раза в не­де­лю, 6,7 тысяч экземпляров), «Со­ро­чин­ский вест­ник» (Со­ро­чин­ский район; с 1930 года, 2 раза в не­де­лю, 6,8 тысяч экземпляров) и др. Ра­дио­ве­ща­ние с 1927 года, те­ле­ви­де­ние с 1961 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Орен­бург» (с 1992 года), ТК «Ре­ги­он», «Орен-ТВ» и др. Ре­гио­наль­ное ин­фор­мационное агент­ство - Оре­н­Ин­форм.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

Наи­бо­лее древ­ние па­мят­ни­ки искусства на тер­ри­то­рии Оренбургской области - ор­на­мен­ти­ро­ван­ная ке­ра­ми­ка, из­вест­ная с не­о­ли­та. В брон­зо­вом ве­ке по­яв­ля­ют­ся ук­ра­ше­ния из спла­вов ме­ди и из ме­тео­рит­но­го же­ле­за. С па­мят­ни­ка­ми сав­ро­мат­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры и сар­мат­ских ар­хео­ло­ги­че­ских куль­тур свя­за­ны из­де­лия в ски­фо-си­бир­ском зве­ри­ном сти­ле и других сти­лях, свя­зан­ных в основном с куль­ту­рой ев­ра­зий­ских сте­пей и ци­ви­ли­за­ция­ми Среднего Вос­то­ка (про­из­ве­де­ния, по­лу­чив­шие ми­ро­вую из­вест­ность, пред­став­ле­ны на­ход­ка­ми в Фи­лип­пов­ке и других Илек­ских кур­га­нах). Искусство Сред­не­ве­ко­вья пред­став­ле­но ук­ра­ше­ния­ми убо­ра лю­дей, ко­ней, ря­да пред­ме­тов бы­та, ка­мен­ны­ми ба­ба­ми, кир­пич­ны­ми мав­зо­лея­ми и ка­мен­ны­ми эпи­та­фия­ми эпо­хи Зо­ло­той Ор­ды.

С конца XVII века по ре­кам стро­ят­ся ук­ре­п­ле­ния ка­за­ков (Сак­мар­ский го­ро­док, пе­ре­стро­ен в 1710-е годы), ос­но­ван­ные Орен­бург­ской экс­пе­ди­ци­ей И.К. Ки­ри­ло­ва кре­по­сти - у впа­де­ния реки Орь в реку Яик (ныне Урал; 1735), Ел­шан­ская, Бу­зу­лук­ская, Тоц­кая, Со­ро­чин­ская (1736) и Но­восер­ги­ев­ская (1738) по реке Са­ма­ра; Берд­ская (1736). По реке Яик воз­ве­де­ны кре­по­сти: Верх­не­озёр­ная (1736), Та­ти­ще­ва (1736, ны­не село Та­ти­ще­во), Илек­ская (1737; ны­не село Илек), Рас­сып­ная, Чер­но­ре­чен­ская (ны­не село Чер­но­ре­чье), Крас­но­гор­ская (1739; ны­не село Крас­но­гор), Иль­ин­ская (1742, ны­не село Иль­ин­ка), оваль­ная в пла­не Орен­бург­ская кре­пость (1743), Ниж­не­озёр­ная (1754), Та­на­лык­ская, Ур­та­зым­ская. Со­хра­ни­лись ос­тат­ки «Кир­гиз­ско­го ва­ла» близ поселка Но­во­орск (1837-1838 годы).

Пер­вые пра­во­слав­ные церк­ви на тер­ри­то­рии Оренбургской области строи­лись из де­ре­ва и не со­хра­ни­лись (церковь Святителя Ни­ко­лая в орен­бург­ском фор­штад­те, 1745). С 1740-х годов на­ча­ли воз­во­дить ка­мен­ные хра­мы в сти­ле ба­рок­ко: в Орен­бур­ге - Ни­коль­ская церковь (1745, ра­зо­бра­на в 1780-е годы), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский лет­ний со­бор (1746-1750 годы, ра­зо­бран в 1931-1933 годах), Вве­ден­ский зим­ний со­бор (1755-1758 годы, раз­ру­шен в 1931 году, вос­ста­нов­лен в 2007-2011 годах), Бла­го­ве­щен­ская церковь Гос­ти­но­го дво­ра (1755, пе­ре­строе­на и пе­ре­ос­вя­ще­на в честь Воз­не­се­ния в 1775 году, пе­ре­строе­на в начале XIX века, архитектор М.П. Ма­ла­хов, сне­се­на в 1936 году), Ге­ор­ги­ев­ская церковь (1756, вос­ста­нов­ле­на в 1791 году, с 1891 года - вой­ско­вой со­бор, раз­ру­шен в 1930-е годы). В 1757 году на реке Боль­шой Ик по­стро­ен По­кров­ский ме­де­пла­виль­ный за­вод (не сохранился); в середина XVIII века - тор­го­вые со­ору­же­ния Сеи­тов­ской сло­бо­ды в селе Та­тар­ская Кар­га­ла. С 1770-х годов в ар­хи­тек­ту­ре пре­об­ла­даю­щим ста­но­вит­ся клас­си­цизм: цер­ковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри со сдво­ен­ны­ми ко­лон­на­ми ал­тар­ной по­лу­ро­тон­ды (1772-1778 или 1797 годы) в быв. име­нии Г.Р. Дер­жа­ви­на в селе Смо­лен­ское (ны­не Дер­жа­ви­но), в Орен­бур­ге - дом Ти­ма­шё­вых (1779, пе­ре­стро­ен в 1845 году; ре­кон­ст­руи­ро­ван по­сле по­жа­ра 1999 года), церк­ви Тро­иц­кая (1783, пе­ре­строе­на в 1794-1799 годах, ко­ло­коль­ня 1801-1807 годов; цер­ковь ра­зо­бра­на в середине XX века) и Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1786-1808 годы, сне­се­на в начале 1940-х годов); церк­ви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе (ны­не уро­чи­ще) Но­вая Мёр­тов­ка (1808), Хри­ста Спа­си­те­ля с ро­тон­даль­ным ку­по­лом в селе Спас­ское Са­рак­таш­ско­го района (1814), в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Берд­ской сло­бо­де (1820-1824 годы, не сохранилась) и в селе Су­хо­реч­ка (1827), в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в селе Сак­ма­ра (1828, с при­ме­не­ни­ем ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке»), Трёх Свя­ти­те­лей в селе Ур­та­зым (за­вер­ше­на в 1829 году, сохранились руи­ны), ро­тон­даль­ная По­кров­ская в селе Кар­даи­ло­во (1829-1833 годы), Ус­пен­ская в Бу­гу­рус­ла­не (ос­вя­ще­на в 1834 году), Алек­сия, че­ло­ве­ка Бо­жия в селе Репь­ёв­ка (1835-1840 годы) и др. Клас­си­ци­стические гражданские по­строй­ки со­хра­ни­лись в Ор­ске и Орен­бур­ге, где в 1806-1814 годах ра­бо­тал архитектор М.П. Ма­ла­хов (ка­зар­мы, зда­ния Офи­цер­ско­го со­б­ра­ния, Городской ду­мы). В 1-й половине XIX века пре­имущественно в западной час­ти Оренбургской области (на тер­ри­то­рии бывшей Са­мар­ской губернии) по­строе­ны усадь­бы Но­во­ак­са­ко­во С.Т. Ак­са­ко­ва в селе Ак­са­ко­во (Зна­мен­ская церковь, 1809-1822 годы, сне­се­на в начале 1930-х годов; дом по­след­ней тре­ти XVIII века с по­лу­ро­тон­даль­ным крыль­цом середины XIX века, снесён в 1962 году, вос­ста­нов­лен к 1998 году), А.М. Ка­рам­зи­на (бра­та Н.М. Ка­рам­зи­на) в селе По­ли­би­но (главный дом 1818 года, не сохранился), Н.П. Рыч­ко­ва (сы­на П.И. Рыч­ко­ва) в селе Рыч­ко­во (главный дом - 1-я половина XIX века), Н.Я. Сто­бе­уса в селе Алек­сан­д­ров­ка, В.И. Зве­ни­го­род­ско­го в селе Ту­гу­стемир (в обе­их усадь­бах со­хра­ни­лись главные до­ма 1-й половины XIX века) и др. В ду­хе ро­ман­тиз­ма воз­ве­дён уни­каль­ный ком­плекс ка­ра­ван-са­рая в Орен­бур­ге (1837-1846 годы, архтектор А.П. Брюл­лов).

Со 2-й половины XIX века раз­вер­ну­лось строи­тель­ст­во в ис­то­ри­че­ских сти­лях; в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле воз­ве­де­ны церк­ви в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в селе Чер­но­ре­чье (ос­вя­ще­на в 1852 году), Святой Ека­те­ри­ны в селе Ту­гу­сте­мир (1852, по про­ек­ту К.А. То­на; со­хра­ни­лись ко­ло­коль­ня, рос­пи­си, скульп­ту­ры апо­сто­лов), 5-шат­ро­вая цер­ковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в селе Алек­сан­д­ров­ка (ос­вя­ще­на в 1855 году), По­кров­ская в селе Сту­ден­цы (1870), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Ок­тябрь­ское (1878), Ни­коль­ская в селе Ниж­няя Пав­лов­ка (1880); в не­ови­зан­тий­ском сти­ле - церковь Алек­сия, че­ло­ве­ка Бо­жия в поселке Пу­га­чёв­ский (1880-1881 годы), ка­фед­раль­ный со­бор в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Орен­бур­ге (1886-1895 годы, архитектор А.А. Ящен­ко, сне­сён в 1932 году). Пре­имущественно в рус­ском сти­ле по­строе­ны Ни­коль­ский ка­фед­раль­ный со­бор в Орен­бур­ге (1883-1886 годы, инженер В.П. Са­ха­ров), церк­ви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Го­ро­ди­ще (1880-1892 годы), Святого Дмит­рия Со­лун­ско­го в Орен­бур­ге (1887-1890 годы) и в селе Зо­бо­во (1897-1906 годы), Ни­коль­ская в Ор­ске (1894-1898 годы, архитектор М.А. Щу­ру­пов; сне­се­на с ос­тав­ле­ни­ем ко­ло­коль­ни в 1934 году, вос­соз­да­на как Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь в 1994-1998 годах), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Со­ро­чин­ске (1900-1901 годы, ко­ло­коль­ня и ку­по­ла вос­ста­нов­ле­ны в 2000-е годы), в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­тери в селе По­но­ма­рёв­ка (1902-1903 годы, инженер Кар­пин­ский), Святителя Ни­ко­лая в Бу­зу­луке (1908-1910 годы), По­кров­ская в селе Крас­но­холм (1913). В ду­хе эк­лек­тиз­ма по­строе­ны Тро­иц­кая церковь с эле­мен­та­ми неови­зан­тий­ско­го сти­ля в селе Ста­ро­бо­ри­ски­но (1881-1882 годы), церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Шар­лык (1896). Де­ревянные церк­ви час­то по­вто­ря­ли фор­мы ка­мен­ных хра­мов: По­кров­ские церк­ви в сё­лах По­кров­ка Но­во­сер­ги­ев­ско­го района (1843-1848 годы), Под­го­род­няя По­кров­ка (1862-1863 годы, пе­ре­строе­на в 1910 году, ко­ло­коль­ня - 1990-х годов), Под­гор­ное (1898), Ал­фё­ров­ка (1907), церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Пав­лов­ка (конец 1870-х годов, 1896-1898 годы), церк­ви в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в селе Егорь­ев­ка (1898), в Соль-Илец­ке (1902) и др.

Мо­на­стыр­ское строи­тель­ст­во со 2-й половины XIX века осо­бен­но раз­ви­ва­лось в Бу­зу­лук­ском и Орен­бург­ском уез­дах: Тих­вин­ский Бо­го­ро­диц­кий жен­ский монастрь в Бу­зу­лу­ке (с 1859 года, воз­ро­ж­дён в 2000 году; 5-гла­вый со­бор в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле, 1850-1861 годы; Тро­иц­кая церковь, 1865-1869 годы; ко­ло­коль­ня 1882-1890 годов, все - раз­ру­ше­ны; церковь Всех Свя­тых, 1901); Спа­со-Пре­об­ражен­ский Бу­зу­лук­ский муж­ской монастырь с пе­ще­ра­ми близ Бу­зу­лу­ка (с 1853 года; Пре­об­ра­жен­ская церковь, 1869), Клю­че­гор­ский Ка­зан­ско-Бо­го­ро­диц­кий жен­ский монастырь в селе Клю­че­го­рье (ны­не село Тал­лы; с 1880 года; церковь Святого Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го, 1906), Ус­пен­ский жен­ский монастырь в Орен­бур­ге (с 1874 года; Ус­пен­ско-Воз­дви­жен­ский со­бор в рус­ско-ви­зантийском сти­ле, 1868-1875 годы, про­ект архитектора К.А. То­на; над­врат­ная ко­ло­коль­ня с церковью в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1885-1887 годы, оба зда­ния раз­ру­ше­ны в 1930-е годы), Ус­пен­ско-Ма­карь­ев­ский муж­ской монастырь (1895, близ современного поселка Заураль­ный), По­кров­ский жен­ский монастырь (с 1904 года; в бывшем Илец­ком бла­го­чин­ном ок­ру­ге), Ни­ко­ла­ев­ский муж­ской монастырь с пе­ще­ра­ми в селе По­кров­ка (ос­но­ван около 1896 года как скит; с 1913 года - мо­на­стырь; церковь Святителя Ни­ко­лая, 1911, раз­ру­ше­на около 1930 года); так­же По­кров­ские жен­ские мо­на­сты­ри в Бу­гу­рус­ла­не (с 1874 года) и Ор­ске (с 1898 года; По­кров­ская церковь, 1901-1905 годы); все мо­на­сты­ри за­кры­ты в 1920-е годы. Со­хра­ни­лись ме­че­ти в селе Та­тар­ская Кар­га­ла (1749), Орен­бур­ге, Ор­ске, в селе Иль­ин­ка Ку­ван­дык­ско­го района, в селе Не­жин­ка (конец XIX века), Со­ро­чин­ске (1915) и др. Сре­ди па­мят­ни­ков промышленной ар­хи­тек­ту­ры - ли­кё­ро­во­доч­ный за­вод (1901) и не­ого­тическая во­до­на­пор­ная баш­ня (1904-1905 годы, архитектор Я. Адам­сон) в Бу­зу­лу­ке, железнодорожный во­кзал в Аб­ду­ли­но (1895). В начале XX века в го­ро­дах (пре­имущественно в Орен­бур­ге) раз­ви­вал­ся стиль мо­дерн (зда­ние музыкального училища в Бу­зу­лу­ке, 1913); по­строе­ны ку­мы­со­ле­чеб­ни­цы (в том числе «Цар­ский дар» близ поселка Но­во­сер­ги­ев­ка, 1908).

По­сле 1917 года в Оренбургской области раз­ру­ше­но бо­лее по­ло­ви­ны хра­мов (в 1930-е годы толь­ко в Орен­бур­ге сне­се­но свыше 80% церк­вей). В 1933-1937 годах гра­до­стро­ительные прин­ци­пы объ­еди­не­ния Бау­ха­уз воп­ло­ща­лись в строи­тель­ст­ве квар­та­ла № 8 в Орске ар­хи­тек­то­ра­ми М. Ста­мом, Г. Шмид­том, Т. Вай­не­ром и др. В 1930-1950-е годы в го­ро­дах воз­во­ди­лись зда­ния в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма (Дом куль­ту­ры неф­те­хи­ми­ков в Орске, 1952, архитектор Л.Р. Шмах; по­строй­ки архитектора А.Н. По­ст­ни­ко­ва в Орен­бур­ге). Ред­ким ис­клю­че­ни­ем бы­ло строи­тель­ст­во де­ревянной церк­ви Святого Си­ме­о­на Вер­хо­тур­ско­го в поселке Са­рак­таш (1947-1958 годы, вос­ста­нов­ле­на в 1991-1992 годах). Сре­ди зда­ний 1960-1970-х годов - до­ма куль­ту­ры в Но­во­тро­иц­ке (1963) и Бу­гу­рус­ла­не (1971-1972 годы). В 1990-е годы во­зоб­но­ви­лось хра­мо­вое зод­че­ст­во: По­кров­ская церковь в Ку­ван­ды­ке (1991-1994 годы), Пе­тро­пав­лов­ский со­бор в Но­во­тро­иц­ке (1994-1998 годы), церковь Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва в селе Чёр­ный От­рог (1996), де­ревянная цер­ковь в селе Сек­ре­тар­ка (1997), ме­четь в Бу­гу­рус­ла­не. В Свя­то-Тро­иц­кой Си­ме­о­но­вой оби­те­ли ми­ло­сер­дия в Са­рак­та­ше (ос­но­ва­на в 1990 году) по­строе­ны дом ми­ло­сер­дия (1992-1994 годы), гим­на­зия (1992-1997 годы), церк­ви Святителя Ни­ко­лая и Святого Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (обе 1998); от­страи­ва­ет­ся Свя­то-Ан­д­ре­ев­ский муж­ской монастырь в селе Ан­д­ре­ев­ка (ос­но­ван в 1998 году; цер­ковь в не­о­ви­зан­тий­ском сти­ле, 1901), воз­ро­ж­да­ет­ся Ни­ко­ла­ев­ский муж­ской монастырь в селе По­кров­ка Но­во­сер­ги­ев­ско­го района (церковь Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи, 2005; ко­ло­коль­ня с церковью Святой Ма­рии Еги­пет­ской, 2006-2007 годы; пе­щер­ная церковь Свя­тых Ан­то­ния и Фео­до­сия Пе­чер­ских, ча­сов­ни). Сре­ди но­вых по­стро­ек так­же церк­ви Дмит­рия Рос­тов­ско­го в селе Се­вер­ное (2000-2004 годы), Святителя Ни­ко­лая в Мед­но­гор­ске (2003-2006 годы), Святого Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го в поселке При­го­род­ный (середина 2000-х годов), 5-гла­вый Свя­то-Тро­иц­кий со­бор в Бу­гу­рус­ла­не (2004-2010 годы), со­бор в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Орен­бурге (2005-2011 годы), церк­ви Святой Ма­тро­ны Мо­с­ков­ской в селе Май­ор­ское (2005-2007 годы), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го в поселке Ка­ра­ван­ный (2008), Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в селе Пав­лов­ка (2009-2010 годы), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в городе Аб­ду­ли­но (2010-2011 годы).

Изо­бра­зительное искусство на тер­ри­то­рии Оренбургской области раз­ви­ва­лось с XIX века (ико­но­пис­ные и зо­ло­то­швей­ные мас­тер­ские в Тих­вин­ском монастыре в Бу­зу­лу­ке, в Ус­пен­ском монастыре в Орен­бур­ге). Пей­за­жи, эт­но­гра­фические ти­пы в середине XIX века соз­да­вал уро­же­нец Орен­бур­га А.Ф. Чер­ны­шёв (уче­ник М.Н. Во­робь­ё­ва). В 1894-1895 годах ико­ны и ал­тар­ные кар­ти­ны для Ка­зан­ско­го со­бо­ра в Орен­бур­ге ис­пол­нял В.Е. Ма­ков­ский; в конце XIX - начале XX веков орен­бург­ские хра­мы рас­пи­сы­вал его уче­ник Л.В. По­пов. В 1919-1922 годах в Орен­бур­ге ра­бо­та­ли московские ху­дож­ни­ки С.М. Кар­пов и С.В. Рян­ги­на, ор­га­ни­зо­вав­шие ху­дожественную сту­дию и Общество лю­би­те­лей ху­до­жеств. В 1926 году в Орен­бур­ге ор­га­ни­зо­ван фи­ли­ал АХРР (председатель К.В. Ни­ко­ла­ев). В 1920-1940-е годы ра­бо­тали живописцы С.И. Калмыков, А.П. Коровяков, Н.В. Кудашев, Н.М. Ле­дяев, И.Р. Ме­хед, Н.Д. Про­хо­ров, скульп­тор Г.А. Пе­тин. Сре­ди ху­дож­ни­ков 1970-1990-х годов - мо­ну­мен­та­ли­сты Р.Я. Аса­ев, Ю.Я. Ги­лёв, А.В. Ма­слов­ский, скульп­тор Н.Г. Пе­ти­на, жи­во­пис­цы Ю.П. Гри­горь­ев, А.И. Ов­чин­ни­ков. С начала 1990-х годов тек­стиль­ные пан­но (го­бе­ле­ны и др.) соз­да­ёт А.А. Ва­силь­чен­ко. Сре­ди тра­диционных ху­дожественных про­мы­слов - руч­ное узор­ное пу­хо­вя­за­ние (с середины XVIII века; ос­но­ва­те­ли П.И. и А.Д. Рыч­ко­вы), в том числе в сё­лах Спас­ское, Гра­чёв­ка, с 1939 года - ар­тель (с 1960 года фаб­ри­ка) в Орен­бур­ге (в том числе про­из­во­дит пу­хо­вые ша­ли и ажур­ные плат­ки «пау­тин­ка»); в XIX веке так­же ли­тьё ко­ло­ко­лов (Бу­зу­лук и др.).

Му­зы­ка.

Тра­диционная музыкальная куль­ту­ра пред­став­ле­на фольк­ло­ром рус­ских (в том числе ка­за­ков), та­тар, ка­за­хов, ук­ра­ин­цев, баш­кир, морд­вы, нем­цев, чу­ва­шей, бе­ло­русов и других на­ро­дов. Её спе­ци­фи­ку состав­ля­ют в том числе рус­ские, баш­кир­ские, мор­дов­ские пес­ни, сло­жен­ные под впе­чат­ле­ни­ем вос­ста­ния под пред­во­ди­тель­ст­вом Е.И. Пу­га­чё­ва (1773-1775 годы). Ис­сле­до­ва­тель­скую ра­бо­ту фольк­ло­ри­стов, кон­церт­но-фес­ти­валь­ную дея­тель­ность народных кол­лек­ти­вов ко­ор­ди­ни­ру­ет об­ла­ст­ной ме­то­дический Центр народного твор­че­ст­ва (1941), в со­ста­ве ко­то­ро­го - ан­самбль русской пес­ни «Раз­до­лье» и др. Сре­ди луч­ших фольк­лор­ных кол­лек­ти­вов Оренбургской области - му­ни­ци­паль­ный ан­самбль ка­зачь­ей пес­ни «Яик» (Орен­бург­ский район).

Центр музыкальной куль­ту­ры об­лас­ти - Орен­бург. В 1-й половине - середине XIX века в до­мах мест­ной ари­сто­кра­тии ис­пол­ня­лась клас­сическая му­зы­ка (про­па­ган­ди­ста­ми вы­сту­пи­ли гу­бер­на­то­ры князь Г.С. Вол­кон­ский, граф П.К. Эс­сен), при гу­бер­на­то­ре графе В.А. Пе­ров­ском в го­ро­де ак­тив­но раз­ви­ва­лась те­ат­раль­ная, кон­церт­ная и га­ст­роль­ная дея­тель­ность, он спо­соб­ст­во­вал так­же зна­ком­ст­ву свет­ско­го об­ще­ст­ва с му­зы­кой на­ро­дов края - баш­кир­ской, ка­зах­ской (в его до­ме, в ча­ст­но­сти, вы­сту­пал дом­брист Кур­ман­га­зы Сагырбаев). В 1830-е годы в Оренбурге от­бы­вал ссыл­ку ком­по­зи­тор А.А. Алябь­ев. Во 2-й половине XIX века на сце­не дра­ма­тического те­ат­ра ста­ви­лись музыкальные спек­так­ли (опе­ры, опе­рет­ты, во­де­ви­ли). В 1881 году об­ра­зо­ва­ны Музыкально-дра­ма­тическое об­ще­ст­во и Сим­фо­нический ор­кестр Орен­бург­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска, ко­то­рый был ши­ро­ко из­вес­тен в Орен­бур­ге и за его пре­де­ла­ми. В начале XX века ра­бо­та­ли три ча­ст­ные музыкальные шко­лы (Г.С. До­бер, О.С. Фе­дотовой, С.Ф. Ру­бин­штейн). У ис­то­ков советского музыкального об­ра­зо­ва­ния в Орен­бур­ге стоя­ли С.М. Ко­зо­лу­пов и Л.В. Рос­тропо­вич, при их уча­стии ор­га­ни­зо­ван музыкальный тех­ни­кум (1927), за­тем музыкальное училище (1936). В 1920-е годы в Орен­бур­ге ра­бо­та­ли А.В. За­тае­вич, С.З. Сай­да­шев, башкирский му­зы­кант М.М. Ва­ле­ев, внёс­шие боль­шой вклад в раз­ви­тие и про­па­ган­ду му­зы­ки на­ро­дов края. В 1935 году соз­дан Государственный об­ла­ст­ной те­атр музыкальной ко­ме­дии; 1-й се­зон он ра­бо­тал в Ор­ске, в декабре 1936 года пре­мье­рой опе­рет­ты «Хо­лоп­ка» Н.М. Стрель­ни­ко­ва от­крыт его 1-й се­зон в Орен­бурге. Подъ­ём уров­ня музыкальной куль­ту­ры в 1940-е годы во мно­гом свя­зан с дея­тель­но­стью Ле­нинградского Ма­ло­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та и из­вест­ных му­зы­кан­тов (В.П. Со­ловь­ёв-Се­дой, М.И. Чу­ла­ки, К.П. Кон­д­ра­шин), эва­куи­ро­ван­ных в Орен­бург (Чка­лов) в го­ды Ве­ли­кой Отечественной вой­ны; в 1943 году на ба­зе Чка­лов­ско­го кон­церт­но-эс­т­рад­но­го бю­ро (су­ще­ст­во­ва­ло с 1930-х годов) от­кры­лась Фи­лар­мо­ния. В те­че­ние многих лет при Фи­лар­мо­нии су­ще­ст­во­вал татарский дра­ма­тический кол­лек­тив под руководством В.Г. Фа­ты­хо­ва. В 1950-е годы соз­дан Орен­бург­ский рус­ский на­род­ный хор, уч­ре­ж­де­но об­ла­ст­ное от­де­ле­ние Все­российского хо­ро­во­го общества (с 1988 года Музыкальное общество), ком­по­зи­то­ра­ми Г.Ф. По­но­ма­рен­ко, А.Ф. Ци­би­зо­вым и др. был соз­дан по­пу­ляр­ный пе­сен­ный ре­пер­ту­ар. В даль­ней­шем Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния, те­ат­ры го­ро­да ак­тив­но со­труд­ни­ча­ли с из­вест­ны­ми отечественными ком­по­зи­то­ра­ми - Ю.С. Са­уль­ским, В.Г. Ага­фон­ни­ко­вым, Д.Ф. Тух­ма­но­вым. На ру­бе­же XX-XXI веков в Орен­бур­ге соз­да­ны фи­лар­мо­нический Ка­мер­ный ор­кестр (1990), ка­мер­ный ан­самбль ста­рин­ной и современной му­зы­ки «Ди­вер­тис­мент» (1994), му­ни­ци­паль­ные ду­хо­вой ор­кестр «Оренбург» (1997) и Орен­бург­ский ка­мер­ный хор (1993), Институт ис­кусств (с 1997 года име­ни Л. и М. Рос­тро­по­ви­чей), в со­ста­ве ко­то­ро­го ра­бо­та­ет музыкальный кол­ледж (бывшее музыкальное учи­ли­ще). Татарская творческая груп­па под руководством З. Мав­лю­то­вой при Об­ла­ст­ной фи­лар­мо­нии вы­сту­па­ет главным образом в татарских сё­лах Орен­бург­ской об­лас­ти.

Еже­год­ные фес­ти­ва­ли ис­кусств: «Рус­ское по­ле» (с 1987 года), «Орен­бург­ский пухо­вый пла­ток» (с 1988 года), джаз-фес­ти­валь «Ев­ра­зия» (с 1996 года; в 2011 году по­свя­щён 90-ле­тию со дня ро­ж­де­ния Г.Ф. По­но­ма­рен­ко), рок-фес­ти­валь «Орен­сток» (с 2000 года), клас­сической му­зы­ки «Сим­фо­ния степ­ной Паль­ми­ры» (в 2010 году со­сто­ял­ся 3-й). Фольк­лор­ные фес­ти­ва­ли: об­ла­ст­ной «Зе­лё­ные свят­ки» (с 2000 года), меж­ре­гио­наль­ный ка­зачь­ей куль­ту­ры «Орен­бург - фор­пост Рос­сии» (с 2003 года, Тюль­ган­ский район), зо­наль­ный об­ла­ст­ной «Обиль­ный край, бла­го­сло­вен­ный!» и др. Меж­ре­гио­наль­ный кон­курс «Рус­ская пес­ня» (до 2008 года об­ла­ст­ной).

Те­атр.

Пер­вые профессиональные те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния на тер­ри­то­рии Оренбургской области с 1856 года да­ва­ли ан­тре­при­зы Б.К. Со­ловь­ё­ва и др. В 1868 году по ини­циа­ти­ве гу­бер­на­то­ра Н.А. Кры­жа­нов­ско­го ре­кон­ст­руи­ро­ва­но и пе­ре­да­но городу Орен­бур­гу зда­ние ка­мен­но­го ма­не­жа, при­над­ле­жав­ше­го ка­зачь­е­му вой­ску. В 1869 году здесь от­крыл­ся те­атр, в ко­то­ром на­чи­на­ли ак­тёр­скую дея­тель­ность П.А. Стре­пе­то­ва, М.И. Пи­са­рев, В.М. Пе­ти­па, ра­бо­та­ли М.Т. Ива­нов-Ко­зель­ский, В.Н. Ан­д­ре­ев-Бур­лак, В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ская, М.М. Тар­ха­нов. В 1932 году дра­ма­тич.еский те­атр по­лу­чил имя М. Горь­ко­го. Современное зда­ние по­строе­но в 1949 году (архитекторы И.С. Ав­ва­ку­мов и Н.П. Ку­рен­ной). Зна­чи­те­лен вклад ре­жис­сё­ров М.А. Ку­ли­ков­ско­го, Ю.С. Иоф­фе, Н.Ш. Тха­ку­ма­ше­ва, А.М. Зы­ко­ва, Н.А. Во­ло­жа­ни­на, В.С. По­доль­ско­го, А.С. Со­ло­ди­ли­на. С 1997 года те­атр воз­глав­ля­ет Р.В. Ис­ра­фи­лов. Сре­ди ак­тёров (в раз­ные го­ды): В.Е. Бес­кин, М.И. Бо­ро­ди­на, Л.С. Бро­не­вой, Н.П. Ве­лич­ко, А.П. Жи­га­ло­ва, А.Ф. Ле­щен­ко, И.А. Ли­дар­ская, А.А. Ми­ха­лёв, А.И. Па­пы­кин, Р.С. Пле­ска­чев­ская, А.Я. Са­дов­ская, Ю.А. Тру­ба, З.Л. Ула­нов­ская, О.З. Ха­нов. Основной те­ат­раль­ный центр - Орен­бург; в об­лас­ти так­же дей­ст­ву­ют Бу­гурус­лан­ский городской те­атр имени Н.В. Го­голя (1900), Ор­ский дра­ма­тический те­атр имени А.С. Пуш­ки­на (1937).

Дополнительная литература:

Чер­нав­ский Н. Орен­бург­ская епар­хия в про­шлом ее и на­стоя­щем. Орен­бург, 1900–1902. Вып. 1–2;

Ор­де­но­нос­ное Орен­бур­жье. Че­ля­бинск, 1968;

Фу­то­рян­ский Л.И. Де­ла веч­но жи­вые. Че­ля­бинск, 1968;

он же. Орен­бур­жье – во имя По­бе­ды. 3-е изд. Орен­бург, 2010;

Си­нель­ни­ков В.Г. Зна­комь­тесь, Орен­бур­жье. Па­мят­ни­ки ис­то­рии и дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти. Че­ля­бинск, 1970;

он же. Орен­бург­ский «Зо­ло­той ко­лос». Че­ля­бинск, 1975;

Кра­ше­нин­ни­ко­ва Н.Л. Прин­ци­пы ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­ки го­ро­дов-кре­по­стей Рос­сии XVIII в. на при­ме­ре Орен­бур­га // Ар­хитек­тур­ное на­след­ст­во. М., 1973. № 21;

Аль­тов В.Г. Го­ро­да Орен­бург­ской об­лас­ти. Че­ля­бинск, 1974;

По­пов С.А. Тай­ны Пя­ти­ма­ров: [Очер­ки по древ­ней и сред­не­ве­ко­вой ис­то­рии Орен­бург­ско­го края]. 2-е изд. Че­ля­бинск, 1982;

За­сец­кая И.П. По­гре­бе­ние у с. Кы­зыл-Адыр в Орен­бург­ской об­лас­ти // Древ­ние па­мят­ни­ки куль­ту­ры на тер­ри­то­рии СССР. Л., 1982;

Ива­нов В.А., Кри­гер В. А. Кур­га­ны кып­чакско­го вре­ме­ни на Юж­ном Ура­ле (XII– XIV вв.). М., 1988;

Из ис­то­рии ос­вое­ния це­лин­ных и за­леж­ных зе­мель Орен­бург­ской об­лас­ти. Орен­бург, 1988;

Гео­гра­фия, эко­но­ми­ка и эко­ло­гия Орен­бур­жья. Орен­бург, 1994;

Зо­бов Ю.С., Фу­то­рян­ский Л. И. Род­ной ис­то­рии стра­ни­цы. Орен­бург, 1994;

Мор­гу­но­ва Н.Л., Крав­цов А.Ю. Па­мят­ни­ки древ­не­ям­ной куль­ту­ры на Иле­ке. Ека­те­рин­бург, 1994;

Орен­бург­ско­му краю – 250 лет: ма­те­риа­лы на­уч­ной кон­фе­рен­ции. Орен­бург, 1994;

Мор­гу­но­ва Н.Л. Не­олит и эне­о­лит юга ле­со­сте­пи Вол­го-Ураль­ско­го ме­ж­ду­ре­чья. Орен­бург, 1995;

она же. Ар­хео­ло­гия Орен­бур­жья. Орен­бург, 2004;

Чи­би­лев А.А. При­ро­да Орен­бург­ской об­лас­ти. Орен­бург, 1995. Ч. 1;

Ар­хео­ло­ги­че­ские па­мят­ни­ки Орен­бур­жья. Орен­бург, 1996–2012–. Вып. 1–10–; Ис­то­рия Орен­бур­жья. Орен­бург, 1996;

Чер­ных Е.Н. Кар­га­лы. За­бы­тый мир. М., 1997;

Фе­до­ро­ва А.В. Край Орен­бург­ский: лю­ди, со­бы­тия, фак­ты. Орен­бург, 1999;

Гео­гра­фи­че­ский ат­лас Орен­бург­ской об­лас­ти. М., 1999;

Му­че­ни­ки, ис­по­вед­ни­ки и хра­мы Орен­бург­ской епар­хии ХХ в. Са­рак­таш, 1999–2011. Кн. 2–4;

Орен­бург­ская био­гра­фи­че­ская эн­цик­ло­пе­дия. Орен­бург; М., 2000;

Га­ру­сто­вич Г.Н., Ива­нов В. А. Огу­зы и пе­че­не­ги в ев­ра­зий­ских сте­пях. Уфа, 2001;

Аб­ра­мов­ский А.П., Коб­зов В. С. Ста­нич­ные и по­сел­ко­вые церк­ви Но­во­ли­ней­но­го рай­она // Орен­бург­ское ка­за­чье вой­ско. Че­ля­бинск, 2001;

Прусс А.П. «Прой­ди по ста­ро­му го­ро­ду...»: Этю­ды о де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном на­род­ном ар­хи­тек­тур­ном твор­че­ст­ве Орен­бур­жья. Орен­бург, 2001;

Бо­гда­нов С.В. Эпо­ха ме­ди степ­но­го При­ура­лья. Ека­те­рин­бург, 2004;

Про­бле­мы ис­то­рии Орен­бург­ско­го края XVIII–XX вв. Орен­бург, 2004;

Сви­ри­на Н.В. Ка­фед­раль­ный со­бор Ка­зан­ской Бо­жи­ей Ма­те­ри в Орен­бур­ге и хра­мо­вое строи­тель­ст­во вто­рой по­ло­ви­ны XIX в. // Рус­ское цер­ков­ное ис­кус­ст­во Но­во­го вре­ме­ни. М., 2004;

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