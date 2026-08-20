ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1734 - 1744 ГГ.

Причины проведения экспедиции

Обширное пространство на юго-востоке России часто называлось «диким полем», мало пригодным для проживания и не привлекательным для промышленного и сельскохозяйственного освоения. Не складывались отношения с башкирами и киргиз-кайсаками (казахами). Усиливалось Джунгарское государство, осуществлявшее агрессивную политику в отношении казахских жузов. Безопасность государства требовала усиления военного присутствия в заволжских степях и на пограничной реке Яик.

В 1730 г. хан Младшего жуза Абулхаир направил русскому правительству просьбу принять казахов в русское подданство. 19 февраля 1731 г. императрица Анна Иоанновна подписала жалованную грамоту, оформив тем самым добровольное присоединение Малой орды к России.

Подготовка экспедиции

И.К. Кирилов разработал проект «Изъяснение о киргиз-кайсацкой и каракалпакской ордах», в котором обосновал необходимость организации специальной экспедиции. Автор остановился на описании казахских и каракалпакских степей, начиная от природных условий, полезных ископаемых и заканчивая изучением торговых путей и перспектив налаживания торгово-экономических связей. И.К. Кирилов предлагал построить в устье реки Орь город-крепость и цепь укреплений по Яику и другим рекам – пограничную линию.

1 мая 1734 г. проект И.К. Кирилова одобрила императрица Анна Иоанновна. 18 мая Иван Кириллович стал главой экспедиции, поначалу называемой «Известной», а затем – «Оренбургской».

В распоряжение И.К. Кирилова передавались специалисты, а также офицеры, солдаты и матросы, половина уфимского гарнизонного полка, половина уфимских дворян и казаков, яицких и самарских казаков и др.

15 июня 1734 г. экспедиция отправилась из Санкт-Петербурга в Москву, а 25 июля – в Казань. Там в нее влился Казанский пехотный полк, включавший 1223 человека.

7 июля 1734 г. Оренбург получил от императрицы «Привилегию», в которой подчеркивалось исключительное значение будущего города.

10 ноября 1734 г. участники экспедиции добрались до Уфы, где и провели зиму.

6 августа 1735 г. экспедиция достигла устья р. Орь, а 15 августа И.К. Кирилов заложил небольшую крепость с цитаделью на горе Преображенской. 31 августа был заложен город Оренбург в двух километрах от первой крепости. Строительство города перенесли на следующий год, однако Оренбург здесь не построили, цитадель стала основой Орской крепости.

Для охранения борьбы с башкирскими нападениями в 1736 г. И.К. Кирилов заложил небольшие крепости по Яику и Самаре (Губерлинская, Озерная, Бердская, Камыш-Сакмарская, Сорочинская, Тоцкая, Бузулукская). Вдоль крепостей тянулся тракт, соединяющий Оренбург и остальную Россию.

Второе место закладки Оренбурга

В 1737 г. умер И.К. Кирилов. Оренбургскую экспедицию, переименованную в комиссию, возглавил В.Н. Татищев. Он решил перенести строительство города на 150 верст ниже по течению Яика в район урочища Красная гора. 20 августа 1738 г. был подписан указ о перенесении Оренбурга на новое место. Многочисленные жалобы, направляемые на В.Н. Татищева в столицу недовольными, привели к его отставке в начале 1739 г.

Третий начальник Оренбургской экспедиции – В.А. Урусов – занимал эту должность с июля 1739 г. Однако построить город ему не удалось; все внимание сосредоточилось на усмирении башкир. Очередное башкирское восстание было подавлено, и 15 августа 1740 г. под Оренбургом состоялись казни башкир. Вскоре В.А. Урусов скончался, не дожив до закладки города десять дней.

Закладка Оренбурга состоялась 1 августа 1741 г. у Красной горы. Оренбургской комиссией в этот период руководил Л.Я. Соймонов – начальник башкирской комиссии. Город строился медленно, а осенью работы прекратились.

Оренбургская комиссия при И.И. Неплюеве

Четвертый начальник Оренбургской комиссии с февраля 1742 г. – И.И. Неплюев. Прибыв на место и осмотрев крепости, он решил перенести город ближе к Сакмаре. В итоге после рассмотрения Сенатом 15 октября 1742 г. императрица Елизавета Петровна утвердила проект строительства города при Бердской крепости. 19 апреля 1743 г. состоялась третья закладка города Оренбурга, где он стоит и поныне.