ОРЕН-КАЛА

ОРЕ́Н-КАЛА́ (азерб. Örənqala) - городище в Мильской степи, на территории села Кебирли (Бейлаганский район, Азербайджан ).

Ар­хео­ло­гические об­сле­до­ва­ния А.К. Алек­пе­ро­ва в 1926, 1936 годах, И.И. Ме­ща­ни­но­ва в 1933 году, И.М. Джа­фар­за­де в 1951 году; сис­те­ма­тические рас­коп­ки в 1953-1958 годах (А.А. Иес­сен), 1959-1968 годах (Г.М. Ах­ме­дов). Ото­жде­ст­в­ля­ет­ся со средневековым го­ро­дом Бай­ла­кан (Бей­ла­ган), на­хо­див­шим­ся на ка­ра­ван­ной до­ро­ге от города Бар­да до города Ар­де­биль (ны­не центр ос­та­на в Ира­не) и да­лее на Ближ­ний Вос­ток. Вы­ска­зы­ва­лась ги­по­те­за, что пер­во­на­чаль­ное название го­ро­да бы­ло Пай­та­ка­ран (сто­ли­ца од­но­именной об­лас­ти), ко­то­рый ряд ис­сле­до­ва­те­лей со­от­но­сят с го­ро­ди­щем Та­за­кент (со слоя­ми ан­тич­но­го и са­са­нид­ско­го вре­ме­ни до VI века), а пе­ре­не­се­ние го­ро­да от­ту­да на Орен-Калу да­ти­ру­ют V-VI веками.

Орен-Кала (со­хра­ни­лись сте­ны на вы­со­те до 8 м, рвы, ос­тат­ки во­рот, ба­шен) име­ет фор­му квад­ра­та, ори­ен­ти­ро­ван­но­го уг­ла­ми по сто­ро­нам све­та. Восточный. угол Боль­шо­го го­ро­да (площадь 40 га) за­ни­ма­ет ана­логич­ный в пла­не Ма­лый го­род (14 га), к за­па­ду от них рас­по­ло­же­ны ра­бад и пред­ме­стье. Близ го­ро­да про­хо­дил канал Гяу­рарх, обес­пе­чи­вав­ший во­дой и зем­ле­дельческую ок­ру­гу. Сте­ны Орен-Калы бы­ли воз­ве­де­ны в V-VI веках. из сыр­цо­вых кир­пи­чей (47×49×47 и 49×14×17 см), ре­мон­ти­ро­ва­лись во 2-й половине IX века (вклю­чая пе­ре­строй­ку северо-западных во­рот и другого), в XI-XII веках сте­ны бы­ли об­ли­цо­ва­ны с двух сто­рон и до­строе­ны свер­ху обож­жён­ным кир­пи­чом, пор­та­лы во­рот бо­га­то ук­ра­ше­ны кир­пич­ной узор­ча­той клад­кой. Слои VI-VIII веков со­хра­ни­лись пло­хо, сре­ди на­хо­док - иранские и ви­зантийские мо­не­ты, пе­ча­ти, че­ре­пи­ца, из­де­лия из стек­ла. Со слоя­ми IX - начала XIII века свя­за­ны ос­тат­ки до­мов (в том числе со сте­на­ми, ук­ра­шен­ны­ми узор­ча­той кир­пич­ной клад­кой), во­до­про­во­да и ка­на­ли­за­ции; на ра­ба­де - хо­зяйственных по­стро­ек, гон­чар­ных гор­нов и от­ва­лов ке­ра­мического бра­ка (на ке­ра­мических из­де­ли­ях про­чи­та­ны име­на 18 гон­ча­ров), за­кры­тых вод­ных ка­на­лов, ко­лод­цев IX века, куз­ниц начала XIII века и другого.

С 770-х годов в го­ро­де дей­ст­во­вал мо­нет­ный двор. Сре­ди на­хо­док - ин­ст­ру­мен­ты, мо­не­ты, из­де­лия из ме­тал­лов, стек­ла, кос­ти, ке­ра­ми­ки (в том числе гла­зу­ро­ван­ные по­ли­хром­ные ча­ши с сю­жет­ны­ми ком­по­зи­ци­ями). Над­пи­си, про­ис­хо­дя­щие из Бей­ла­га­на (из­ре­че­ния Ко­рана , бла­го­по­же­ла­ния, сти­хи и так далее), вы­пол­не­ны в основном по­чер­ка­ми араб­ско­го пись­ма - ку­фи и насх. В 1221 году го­род был раз­ру­шен мон­го­ла­ми и опус­тел. В конце XIII-XIV веках на тер­ри­то­рии ра­ба­да на­хо­ди­лось му­сульманское клад­би­ще (изу­ча­лись 8- и 4-уголь­ный мав­зо­леи, про­стые мо­ги­лы). В 1403 году Ти­мур (Та­мер­лан) по­пы­тал­ся воз­ро­дить го­род, по­стро­ив сте­ны Ма­ло­го го­ро­да, но по­сле воз­вра­ще­ния Ти­му­ра в Са­мар­канд вос­стано­вительные ра­бо­ты бы­ли пре­кра­ще­ны. Бей­ла­ган яв­лял­ся круп­ным городским цен­тром Восточного За­кав­ка­зья; Орен-Кала ос­та­ёт­ся од­ним из наи­бо­лее ис­сле­до­ван­ных средневековых па­мят­ни­ков Азер­бай­джа­на.

На западном краю Орен-Калы ещё в XIX веке сто­ял средневековый ми­на­рет под названием Миль-Ми­на­рет (от азербайджанского «миль» - стер­жень; тон­кий, вы­со­кий ар­хитектурный эле­мент). Есть точ­ка зре­ния, что от не­го про­ис­хо­дит название Миль­ской сте­пи. В честь древ­не­го го­ро­да, ло­ка­ли­зуе­мо­го на Орен-Кале, современный го­род - центр рай­она Азер­бай­джа­на, где рас­по­ло­же­на Орен-Кала, в 1989 году был пе­ре­име­но­ван в Бей­ла­ган (с 1939 года Жда­новск, в честь А.А. Жда­но­ва; до 1966 года по­сё­лок).

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