ОРЕН-КАЛА
ОРЕ́Н-КАЛА́ (азерб. Örənqala) - городище в Мильской степи, на территории села Кебирли (Бейлаганский район, Азербайджан).
Археологические обследования А.К. Алекперова в 1926, 1936 годах, И.И. Мещанинова в 1933 году, И.М. Джафарзаде в 1951 году; систематические раскопки в 1953-1958 годах (А.А. Иессен), 1959-1968 годах (Г.М. Ахмедов). Отождествляется со средневековым городом Байлакан (Бейлаган), находившимся на караванной дороге от города Барда до города Ардебиль (ныне центр остана в Иране) и далее на Ближний Восток. Высказывалась гипотеза, что первоначальное название города было Пайтакаран (столица одноименной области), который ряд исследователей соотносят с городищем Тазакент (со слоями античного и сасанидского времени до VI века), а перенесение города оттуда на Орен-Калу датируют V-VI веками.
Орен-Кала (сохранились стены на высоте до 8 м, рвы, остатки ворот, башен) имеет форму квадрата, ориентированного углами по сторонам света. Восточный. угол Большого города (площадь 40 га) занимает аналогичный в плане Малый город (14 га), к западу от них расположены рабад и предместье. Близ города проходил канал Гяурарх, обеспечивавший водой и земледельческую округу. Стены Орен-Калы были возведены в V-VI веках. из сырцовых кирпичей (47×49×47 и 49×14×17 см), ремонтировались во 2-й половине IX века (включая перестройку северо-западных ворот и другого), в XI-XII веках стены были облицованы с двух сторон и достроены сверху обожжённым кирпичом, порталы ворот богато украшены кирпичной узорчатой кладкой. Слои VI-VIII веков сохранились плохо, среди находок - иранские и византийские монеты, печати, черепица, изделия из стекла. Со слоями IX - начала XIII века связаны остатки домов (в том числе со стенами, украшенными узорчатой кирпичной кладкой), водопровода и канализации; на рабаде - хозяйственных построек, гончарных горнов и отвалов керамического брака (на керамических изделиях прочитаны имена 18 гончаров), закрытых водных каналов, колодцев IX века, кузниц начала XIII века и другого.
С 770-х годов в городе действовал монетный двор. Среди находок - инструменты, монеты, изделия из металлов, стекла, кости, керамики (в том числе глазурованные полихромные чаши с сюжетными композициями). Надписи, происходящие из Бейлагана (изречения Корана, благопожелания, стихи и так далее), выполнены в основном почерками арабского письма - куфи и насх. В 1221 году город был разрушен монголами и опустел. В конце XIII-XIV веках на территории рабада находилось мусульманское кладбище (изучались 8- и 4-угольный мавзолеи, простые могилы). В 1403 году Тимур (Тамерлан) попытался возродить город, построив стены Малого города, но после возвращения Тимура в Самарканд восстановительные работы были прекращены. Бейлаган являлся крупным городским центром Восточного Закавказья; Орен-Кала остаётся одним из наиболее исследованных средневековых памятников Азербайджана.
На западном краю Орен-Калы ещё в XIX веке стоял средневековый минарет под названием Миль-Минарет (от азербайджанского «миль» - стержень; тонкий, высокий архитектурный элемент). Есть точка зрения, что от него происходит название Мильской степи. В честь древнего города, локализуемого на Орен-Кале, современный город - центр района Азербайджана, где расположена Орен-Кала, в 1989 году был переименован в Бейлаган (с 1939 года Ждановск, в честь А.А. Жданова; до 1966 года посёлок).