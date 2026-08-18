ОРЕЛЬЯНА ФРАНСИСКО ДЕ
ОРЕЛЬЯНА ФРАНСИСКО ДЕ - испанский конкистадор.
Из дворянской семьи. В 1527 году уехал в Новый Свет, жил в Центральной Америке. Позднее присоединился к отряду Ф. Писарро, участвовал в завоевании Перу, затем на стороне Писарро - в войнах с Д. де Альмагро. В 1537 году перенёс ранее основанный конкистадорами в устье реки Гуаяс город Гуаякиль на новое место. Получил в управление значительную часть территории Эквадора, быстро разбогател. Движимый жаждой приключений и открытий, Орельяна в 1541 году вложил почти всё своё состояние в снаряжение отряда для участия в походе Г. Писарро на поиски «страны корицы». В конце декабря 1541 - сентябре 1542 годов во главе отряда из 57 человек прошёл по рекам Напо, Амазонка, а затем вдоль побережья Южной Америки до испанской колонии на острове Кубагуа, преодолев около 6 тысяч км. В пути отряд Орельяна вступал в стычки с индейцами; в одном из селений против испанцев вместе с мужчинами сражались и женщины. Участник и хронист экспедиции Г. де Карвахаль сравнил их с античными амазонками, в результате чего река, на которой это произошло, получила название «река Амазонок». Плавание Орельяны впервые доказало огромные размеры Южноамериканского материка. Вернувшись в 1543 году в Испанию, Орельяна заключил с короной договор на колонизацию открытых им земель и в мае 1545 года вновь отплыл в Новый Свет. Умер в пути.