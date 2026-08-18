ОРЕЛЬЯНА ФРАНСИСКО ДЕ

ОРЕЛЬЯНА ФРАНСИСКО ДЕ - испанский конкистадор .

Из дво­рян­ской се­мьи. В 1527 году уе­хал в Но­вый Свет, жил в Центральной Аме­ри­ке. Позд­нее при­со­еди­нил­ся к от­ря­ду Ф. Пи­сар­ро, уча­ст­во­вал в за­вое­ва­нии Пе­ру , за­тем на сто­ро­не Пи­сар­ро - в вой­нах с Д. де Аль­маг­ро. В 1537 году пе­ре­нёс ра­нее ос­но­ван­ный кон­ки­ста­до­ра­ми в ус­тье реки Гу­аяс город Гуа­я­киль на но­вое ме­сто. По­лу­чил в управ­ле­ние зна­чительную часть тер­ри­то­рии Эк­ва­до­ра, бы­ст­ро раз­бо­га­тел. Дви­жи­мый жа­ж­дой при­клю­че­ний и от­кры­тий, Орельяна в 1541 году вло­жил поч­ти всё своё со­стоя­ние в сна­ря­же­ние от­ря­да для уча­стия в по­хо­де Г. Пи­сар­ро на по­ис­ки «стра­ны ко­ри­цы». В кон­це декабря 1541 - сентябре 1542 годов во гла­ве от­ря­да из 57 человек про­шёл по ре­кам На­по, Ама­зон­ка, а за­тем вдоль по­бе­ре­жья Южной Аме­ри­ки до испанской ко­ло­нии на острове Ку­ба­гуа, пре­одо­лев около 6 тысяч км. В пу­ти от­ряд Орельяна всту­пал в стыч­ки с ин­дей­ца­ми ; в од­ном из се­ле­ний про­тив ис­пан­цев вме­сте с муж­чи­на­ми сра­жа­лись и жен­щи­ны. Уча­ст­ник и хро­нист экс­пе­ди­ции Г. де Кар­ва­халь срав­нил их с ан­тич­ны­ми ама­зон­ка­ми, в ре­зуль­та­те че­го ре­ка, на ко­то­рой это про­изош­ло, по­лу­чи­ла название «ре­ка Ама­зо­нок». Пла­ва­ние Орельяны впер­вые до­ка­за­ло ог­ром­ные раз­ме­ры Южноамериканского ма­те­ри­ка. Вер­нув­шись в 1543 году в Ис­па­нию, Орельяна за­клю­чил с ко­ро­ной до­го­вор на ко­ло­ни­за­цию от­кры­тых им зе­мель и в мае 1545 года вновь от­плыл в Но­вый Свет. Умер в пу­ти.