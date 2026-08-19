ОРЁЛ
ОРЁЛ - город в России, административный центр Орловской области.
Население 318,1 тысяч человек (2013). Расположен в центральной части области, в месте впадения реки Орлик в реку Ока. Железнодорожный узел. Через Орёл проходит федеральная автотрасса «Крым» (Москва - Тула - Орёл - Курск - Белгород - граница с Украиной). Аэропорт Орёл-Южный (законсервирован, 2013).
Основан в 1566 году как крепость в составе южной засечной черты Русского государства для обороны от крымских ханов набегов. В Смутное время Орёл - опорный пункт сторонников Лжедмитрия I и Лжедмитрия II (в 1607-1608 годах его резиденция), в 1606 году один из центров Болотникова восстания 1606-1607 годов. В 1611 и 1615 годах разрушен отрядами польско-литовских войск в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века. В 1636 году восстановлен. В 1644, 1650 и 1662 годах выдержал нападения крымских татар. В середине - 2-й половине XVII века Орёл утратил оборонительное значение (в 1702 году разобрана обветшавшая крепость), превратившись в крупный центр хлебной торговли и ремесленного производства. Важное значение приобрела пристань на Оке.
Уездный город Киевской (1708-1727 годы) и Белгородской (1727-1778 годы) губерний. Центр Орловской губернии (1778-1928 годы; до 1796 года Орловское наместничество). В XVIII-XIX веках неоднократно страдал от пожаров (крупнейший в 1848 году). Во время Отечественной войны 1812 года Орёл - важный центр формирования резервных частей и тылового обеспечения российской армии. С начала XIX века Орёл стал заметным культурным центром российской провинции, что было во многом связано с развитием помещичьего землевладения в Орловской губернии. В Орле начал издаваться журнал «Друг Россиян» (1816), открылся крепостной театр графа С.М. Каменского (1815) и др. В середине XIX века в городе созданы первые крупные предприятия, в том числе чугунолитейный завод Л.П. Мещерина (1850), чугуноплавильный завод Перелыгиных (1854). Во 2-й половине XIX века Орёл превратился в крупный железнодорожный узел, открыто движение по железнодорожным линиям: Тула - Курск, Орёл - Рославль (обе 1868), Орёл - Елец (1870). В 1898 году в городе открыта линия электрического трамвая. В 1908 году учреждён Орловский каторжный централ (бывшие Орловские арестантские роты), который отличался особо жёстким режимом содержания. В годы 1-й мировой войны в Орле размещались эвакуированные объекты промышленности и госпитали.
25.11(8.12).1917 года в Орле установлена советская власть. В Гражданскую войну 1917-1922 годов в течение нескольких дней (13-20.10.1919 года) был занят частями ВСЮР во время Московского похода Деникина 1919 года. В 1928 году в состав Орла включены Подмонастырская, Покровская, Пушкарная и Стрелецкая слободы. Районный (с 1928 года), окружной (1928-1930 годы) центр Центральночернозёмной области (1928-1934 годы), Курской области (1934-1937 годы). С 1937 года административный центр и районный центр Орловской области. В Великую Отечественную войну 3.10.1941 года оккупирован германскими войсками, сильно разрушен. Освобождён 5.8.1943 года Красной Армией в ходе Курской битвы 1943 года. В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве 5 августа был дан первый во время Великой Отечественной войны артиллерийский салют. В 1959 году в черту города вошли населённые пункты Новотроицкий, Стрелецкий, Верхнее Щекотихино и посёлок завода силикатного кирпича, в 1962 году - деревня Прокуровка и южная часть деревни Жилино, в 1992 году - земли совхоза «Володарский» и Орловской биофабрики вместе с населёнными пунктами Леженки, Мостки, Овсянниково, Ольховец, Старцево. Город воинской славы (2007).
До конца XVIII века центр города располагался на мысе в междуречье Оки и Орлика. В начале XVIII века на месте бывшей крепости возведена Богоявленская церковь (ныне собор) типа «восьмерик на четверике» (перестраивалась в 1837-1838 годах); в 1966 году воздвигнут мемориальный ансамбль в честь 400-летия города (скульптор А.Н. Бурганов, архитектор Р.К. Топуридзе); в 1997-1998 годах построена часовня Всех Святых. Ансамбль Театральной площади и Гостиной улицы формируют Торговые ряды с аркадами галерей нижнего этажа (1782, перестроены в 1849-1860-е годы, архитектор Д.В. Орехов; в 1949 году надстроен 3-й этаж), здание магистрата с угловой полуротондой (1799; в 1946-1949 годах реконструировано под здание Драматического академического театра имени И.С. Тургенева, архитекторы Б.В. Антипов, В.В. Овчинников и др.; ныне театр «Свободное пространство»), здания Орловского отделения Соединённого банка в русском стиле (1897-1900 годы, архитектор С.К. Родионов), Учётно-кредитного техникума Госбанка (1957, архитектор И.А. Иванов). Сохранились: церкви типа «восьмерик на четверике» - 2-ярусная Троицкая (нижняя церковь Святителя Василия Великого; 1743-1751 годы, колокольня - 1802, снесена в 1930 году; 2-этажные западные пристройки - 1867) и Святого Иоанна Предтечи на Крестительском кладбище (1774-1777 годы, трапезная и колокольня - 1827-1828 годы, пристройки - 1870, ворота с часовней - 1854-1856 годы); классицистическая 5-главая Николо-Песковская (Ильинская) церковь (1775-1790 годы, трапезная и колокольня - 1858), ампирный Успенский (Михаило-Архангельский) собор (1801-1817 годы, трапезная - 1858-1860 годы, архитектор Н.Т. Ефимов; мраморный иконостас - 1905), ротондальная часовня Архангела Михаила (начало XIX века), 5-главый собор в честь Смоленской иконы Божией Матери в русско-византийском стиле (1857-1889 годы, архитектор Ефимов; колокольня - 1908, разобрана в 1951 году); здания Главного народного училища (1795, пристройка - 1865-1867 годы; ныне исторический факультет Государственного университета), Александровского реального училища (1874-1875 годы, архитектор И.Ф. Тибо-Бриньоль); деревянный дом Андреевых (1876; ныне Дом-музей Л.Н. Андреева), дом Серебренниковых в стиле модерн (1907).
Регулярный план 1779 года с сохранившейся радиально-кольцевой градостроительной структурой предусматривал перемещение городского центра севернее, на высокие левые берега Орлика и Оки. Здесь, в районе «Дворянского гнезда», сохранились постройки в стиле классицизма: дома губернатора (1798, перестроен в 1868-1869 годах; 3-й этаж - 1969) и смотрителя тюремного замка (1826), Троицкая церковь на одноименном кладбище (1823-1828 годы, расширена в 1865-1867 годы, архитектор В.С. Попов; колокольня - 1852-1854 годы; под южным приделом - склеп семьи Ермоловых с барельефом А.П. Ермолова, 1953, скульптор Б.Д. Бологов) и др. На улице Ленина (бывшей Болховской) - бывшая гостиница Е.К. Иордан (1856), здание Северного банка в стиле модерн (1908, архитектор А.А. Химец) и др. Также сохранились: католический костёл Непорочного зачатия Девы Марии (1860-1864 годы; перестроен в XX веке), здание каторжного централа (1908), многочисленные деревянные постройки - дома Грановских (конец XVIII - начало XIX веков, ныне Дом-музей Т.Н. Грановского), Фомичёвых (1820-1830-е годы), Ермоловых (1827), К.Н. Бурнашёва (1875-1877 годы; ныне Дом-музей Н.С. Лескова), здание бывшей губернской художественной школы (середина XIX века; ныне Дом-музей И.А. Бунина).
На правом берегу Оки - церковь в честь Ахтырской иконы Божией Матери (1773-1786 годы; трапезная завершена в 1803 году и удлинена в 1870 году, архитектор И.П. Лутохин; 4-ярусная колокольня - 1819-1823 годы; с 1962 года кафедральный собор), ансамбль зданий бывшей духовной семинарии (ныне железнодорожный техникум; главный корпус - 1824-1826 годы, архитектор Ф.И. Петонди; восточная пристройка с апсидой церкви Святого Иоанна Богослова - 1890-1891 годы, архитектор С.О. Савицкий), Введенский женский монастырь (основан в 1686 году, перенесён на современное место после пожара 1843 года, закрыт в 1923 году, возрождён в 1995 году; ограда с башнями - 1851-1857 годы, надвратная Тихвинская церковь, 1865; Воскресенская церковь, 1885), деревянный Дом-музей В.А. Русанова (1880), церковь в честь Иверской иконы Божией Матери (1899-1902 годы, архитектор Н.И. Орлов; приделы - 1903 и 1907 годы), синагога (1909-1911 годы, архитектор Ф.В. Гаврилов; купол утрачен). На северо-восточной окраине города - церковь Святителя Николая на погосте села Старцево (1844-1847 годы). Среди построек в стиле конструктивизма - клуб завода «Текмаш» (1928-1930 годы, архитектор Л.Д. Лукьянов), здание машиностроительного техникума (заложено в 1931 году как Дом культуры, архитектор А.С. Тодоров; перестроено в 1954-1958 годах, архитектор В.В. Овчинников), в стиле советского неоклассицизма 1930-х годов - жилой дом на Московской улице (1935-1937 годы, реконструирован в 1945-1947 годах, архитектор Тодоров), кинотеатр «Родина» (1937-1938 годы, архитектор В.П. Калмыков; оба - с элементами конструктивизма), так называемый Дом лётчиков (1936-1938 годы).
В 1946 году разработан новый план города (архитекторы В.А. Гайкович, В.Г. Гельфрейх, Ю.В. Щуко), согласно которому центр складывался из трёх площадей [Победы (позднее Ленина), Театральной и Танкистов (ныне площади Мира)]. На центральной площади Ленина - Дом связи (1950-1951 годы, архитекторы А.А. Зубин, С.С. Ожегов, А.С. Муравьёв, скульптор Ю.Г. Нерода), здания Дома Советов (1950-е годы - 1961), Драматического академического театра имени И.С. Тургенева (1975, архитектор Б.Е. Мезенцев и др.), памятник В.И. Ленину (1949, скульптор Н.В. Томский; на современном месте с 1961 года). На площади Мира - гостиница «Орёл» (1952-1955 годы), Дом книги (1955, архитектор И.А. Иванов; барельефы Г.Д. Лаврова, М.Г. Глушенко), памятник героям-танкистам (в 1968 году установлен танк Т-34). В стиле советского неоклассицизма с конца 1940-х годов также построены: ансамбль Привокзальной площади (1949-1955 годы, архитектор С.А. Мхитарян) со зданиями железнодорожного вокзала и Дворцом культуры железнодорожников; кинотеатр «Победа» (1952, Я.А. Корнфельд), библиотека имени И.А. Бунина (1958, архитекторы Е.В. Трубецкая, И.А. Иванов; на фундаментах Петропавловского собора 1797-1843 годов, взорванного в 1940 году), Дворец пионеров (1961, с 1992 года Дворец творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина). В 1950-е годы восстановлен городской парк (беседки-ротонды - 1951, лестница - 1960). В 1977 году возведён Дом культуры сталепрокатного завода; в 1990-2000-е годы - Воскресенская церковь (1997-2001 годы, архитектор М.Б. Скоробогатов), церковь Святой Матроны Московской (2007-2010 годы), реконструирован Успенский мужской монастырь (основан в 1680 году, упразднён в 1819 году, в 1820-1923 годах архиерейский дом; монастырь возрождён в 1996 году; Троицкая церковь, 1843-1845 годы, архитектор Н.Т. Ефимов, усыпальница Кочубеев; Успенская церковь, 1999-2002 годы; собор в честь Казанской иконы Божией Матери, 2005-2011 годы, оба храма - архитектор Скоробогатов; часовня Святого Александра Невского, 2004).
Среди памятников - генерал-майору Л.Н. Гуртьеву (1954, скульптор Е.В. Вучетич; на современном месте с 1976 года), И.С. Тургеневу (1968, скульптор Г.П. Бессарабский), комсомольцам города, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками (1972, скульптор А.Н. Бурганов), Н.С. Лескову (1981, скульпторы Ю.Г. и Ю.Ю. Ореховы), И.А. Бунину (1995, скульптор В.М. Клыков), композитору Вас.С. Калинникову (смотри в статье Калинниковы; 2009, скульптор Л.М. Бугай, архитектор В.Н. Блинов), А.П. Ермолову (2012; скульптор Р.Р. Юсупов).
Среди научных учреждений - филиал Института проблем информатики РАН, ВНИИ охраны труда, Технологический проектно-конструкторский институт машиностроения. Вузы: Государственный университет (основан в 1931 году как Орловский индустриально-педагогический институт, название и статус менялись, с 1996 года современное название), Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс (создан в 1954 году как подразделение Всесоюзного заочного машиностроительного института, статус менялся, с 2010 года современное название), Государственный институт экономики и торговли (1961, современное название и статус с 2003 года), Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (создана в 1966 году в Багратионовске Калининградской области как Военно-техническое училище, в 1971 году преобразовано в Орловское высшее военное командное училище связи, статус и название неоднократно менялись, современное название с 2004 года), Государственный институт искусств и культуры (создан в 1972 году как филиал Московского государственного института культуры, с 1990 года самостоятельный вуз, с 1995 года современное название), Государственный аграрный университет (основан в 1975 году как сельскохозяйственный институт, с 1995 года сельскохозяйственная академия, современное название и статус с 1999 года), Юридический институт МВД России (1976), несколько негосударственных вузов, филиалов и представительств московских вузов. Государственный архив Орловской области (1920). Три областные библиотеки, в том числе Областная научная универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина (учреждена в 1833 году, открыта в 1838 году).
Музеи: областной краеведческий (основан в 1897 году как губернский музей; в здании Торговых рядов), его филиалы - Дом-музей В.А. Русанова (1982) и Военно-исторический музей (основан в 1983 году, современное название и статус с 2003 года; включает в том числе диораму «Орловская наступательная операция», завершена в 1983 году, художник А.И. Курнаков); Объединённый государственный литературный музей И.С. Тургенева (1918; с 1945 года - в здании 1860, архитектор И.Ф. Тибо-Бриньоль), имеет филиалы: Музей писателей-орловцев (1957; в доме В.А. Манцевой, 1850-1852 годы, архитектор Тибо-Бриньоль), дома-музеи - Н.С. Лескова (1974), Л.Н. Андреева, И.А. Бунина (оба 1991), Т.Н. Грановского (1985); Музей изобразительных искусств (открыт в 1957 году, до 1990 года картинная галерея; с 1992 года в бывшем Доме политического просвещения, 1959); М.М. Бахтина (2005; в здании, построенном в 2003 году на месте усадьбы Бахтиных). Областной выставочный центр (1995).
Драматический академический театр имени И.С. Тургенева (1815), Областной театр кукол (1943), Театр для детей и молодёжи «Свободное пространство» (c 1976 года ТЮЗ, с 1990 года современное название), Муниципальный театр «Русский стиль» (1994, драматический). Областная филармония (1939), в её составе: Губернаторский симфонический оркестр (основан в 2000 году как Камерный оркестр, современный статус и название с 2001 года), Губернаторский камерный хор «ЛИК» (с 1997 года муниципальный, современное название с 2004 года), Струнный квартет (2003). Орловский русский народный хор профсоюзов (1961). Хор областного Центра народного творчества (с 1992 года совр.еменное название). Муниципальный оркестр русских народных инструментов (1987). Открытый региональный конкурс пианистов (с 1997) и вокалистов (с 2005) имени Вас.С. Калинникова (с 2010 года международный). Фестивали: театральный «Русская классика» (с 1988 года), камерных и моноспектаклей «LUDI» (с 2010 года, ежегодно), передвижной «Джазовая провинция» (2011; все - международные), «Рождественские музыкальные вечера» (областной, с 1999 года ежегодный), «Орловская музыкальная осень» (региональный, с 2003 года, ежегодный). Шахматно-шашечный клуб имени И.С. Тургенева (1966; c 1968 года периодически проводятся мемориалы И.С. Тургенева). Команда Орла по корфболу (игра, схожая с баскетболом) составляет основу сборных России всех возрастов. Футбольный стадион «Центральный» (14,5 тысяч мест).
Орёл - крупнейший промышленный центр области. Наиболее развиты пищевая промышленность и производство напитков, машиностроение, металлургическое производство и металлообработка, производство стройматериалов. Среди крупных производителей дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники - предприятия «Дормаш» (автогрейдеры, бульдозеры, различные погрузчики), «Орёл-Погрузчик» (колёсные фронтальные погрузчики), «Орёлстроймаш» (в том числе землеройная техника), «Завод имени Медведева - Машиностроение» (почвообрабатывающие агрегаты, культиваторы и др.), машиностроительный завод (в том числе грузоподъёмная техника). На выпуске различного промыщленного оборудования специализируются: компания «Фригогласс Евразия» (торговое холодильное оборудование), специальное КБ стекольного машиностроения (проектирование и выпуск оборудования для производства стекла, а также упаковочного оборудования, промышленных конвейерных систем), заводы «Стеклопак» (оборудование для упаковки изделий в термоусадочную плёнку), «Орёлхолодмаш» (теплообменное оборудование), «Орёлтекмаш» (оборудование по переработке шерстяных волокон, льна и пеньки). Ведущие предприятия по производству электротехнической, электронной продукции: электротехнический завод (филиал компании «Таврида Электрик»), компания «Протон» и созданные на её базе предприятия (в том числе «Протон-Импульс» - оптоэлектронные, светодиодные приборы, светотехническая продукция; «Протон-Электротекс» - биполярные силовые полупроводниковые приборы; «Электротекс» - низко- и высоковольтное оборудование), «Научприбор» (рентгенодиагностическое, контрольно-аналитическое, лабораторное оборудование). Действуют также заводы по производству компрессоров («Орёлкомпрессормаш» - структурное подразделение украинского концерна «Укрросметалл»), компрессорных установок («Химтекстильмаш»), запчастей для грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и сельскохозяйственной техники («Автосельмаш»). Крупнейшее предприятие металлургического производства и металлообработки - завод компании «Северсталь-метиз» (введён в эксплуатацию в 1967 году как сталепрокатный), основная продукция - крепёжные изделия, проволока, сварочные материалы. На территории завода действует индустриальный парк «Орёл», где расположен ряд организаций и промышленных предприятий (в том числе «Северсталь-метиз: сварочные материалы» - электроды, порошковая, сварочная проволоки; «Стиллейс» - сварные сетчатые изделия для торгового и холодильного оборудования и др.). Среди других производителей готовых металлоизделий - промышленная компания «Сетчатые изделия» (изделия для кухонных гарнитуров, холодильного и торгового оборудования), предприятие «Пульс-ЭКО» (изделия из металлического листа, в том числе двери, противопожарные люки и шкафы, автоматы для приёма платежей). Основная продукция промышленности стройматериалов - керамическая плитка для стен и пола (завод компании «КМ Груп», принадлежит итальянской «Marazzi Group»), сборные железно- бетонные конструкции (комбинат «Орёлстройиндустрия», завод компании «Орёлагропромстрой»), кирпич.
Ведущие предприятия пищевой промышленности - комбинат «Орловский» (филиал группы компаний «Danone»), завод компании «Милини» (оба выпускают молочную продукцию), мелькомбинат, хлебокомбинат (объединяет 2 завода по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий), «Орёлрастмасло» (главным образом подсолнечное и рапсовое масло). Завод «Орловский Кристалл» (ликёро-водочная продукция), филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (безалкогольные напитки).
Важное значение имеет также производство изделий медицинского и технического назначения (завод резиновых изделий объединения «Альфапластик»), полиэтиленовых труб (главным образом для подземных газо- и водопроводов - завод «Орёлсибгазаппарат»), фармацевтической продукции (завод «Санофи-Авентис Восток» - инсулин и его аналоги), мебели, чулочно-носочных изделий (фабрика «Гамма»), одежды из трикотажа, пошив женской одежды боль- ших размеров. Предприятие по огранке алмазов (филиал компании АЛРОСА). ТЭЦ (филиал компании «Квадра»; установленная мощность 330 МВт).
К юго-западу от Орла, в селе Сабурово, на высоком, правом берегу реки Цон, - бывшая усадьба графа М.Ф. Каменского «Сабуровская крепость»: церковь Архангела Михаила (1755), корпус конного двора, участки стен и башни с элементами неоготики (1790-е годы).
Дополнительная литература:
Гайкович В.А. Проект планировки Орла // Архитектура и строительство. 1946. № 7–8;
Федоров С.И. Очерки архитектуры Орла. Тула, 1992;
он же. По следам легенд и утрат. Орел, 1993;
он же. Эхо минувшего времени. Орел, 1997;
он же. Эпоха, памятники, люди. Орел, 2001;
Егоров Б.А., Еремин В.П. Весь город Орел: Справочник. Орел, 1993;
Пясецкий Г.М. Забытая история Орла. Орел, 1993;
Седойкина К. Из истории городских усадеб XIX в. в Орле // Краеведческие записки. Орел, 1998. Вып. 2; Ромашов В.М., Неделин В.М. Архитектурные древности Орловщины. Орел, 1998–2009. Кн. 1–2;
Коробков В.И., Тучнин Л.М. Орел. ХХ век в лицах. Орел, 2000;
Еремин В.П. Православные церкви и монастыри города Орла // Сборник Орловского церковного историко-археологического общества. Орел, 2001. Вып. 2(5); Неделин В.М. Орел изначальный, XVI–XVIII вв. Орел, 2001;
Орел из века в век. Летопись основных событий. 1566–2000 гг. Орел, 2003;
Лысенко А.И., Попов О.Н., Сидоров В. Г. Орел вчера и сегодня. Орел, 2006.