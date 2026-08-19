ОРЁЛ

ОРЁЛ - город в России, административный центр Орловской области .

Население 318,1 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен в центральной час­ти об­лас­ти, в мес­те впа­де­ния реки Ор­лик в реку Ока. Железнодорожный узел. Че­рез Орёл про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Крым» (Мо­ск­ва - Ту­ла - Орёл - Курск - Бел­го­род - гра­ни­ца с Ук­раи­ной). Аэ­ро­порт Орёл-Юж­ный (за­кон­сер­ви­ро­ван, 2013).

Ос­но­ван в 1566 году как кре­пость в со­ста­ве южной за­сеч­ной чер­ты Русского государства для обо­ро­ны от крым­ских ха­нов на­бе­гов. В Смут­ное вре­мя Орёл - опор­ный пункт сто­рон­ни­ков Лже­дмит­рия I и Лже­дмит­рия II (в 1607-1608 годах его ре­зи­ден­ция), в 1606 году один из цен­тров Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов. В 1611 и 1615 годах раз­ру­шен от­ря­да­ми поль­ско-ли­товских войск в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. В 1636 году вос­ста­нов­лен. В 1644, 1650 и 1662 годах вы­дер­жал на­па­де­ния крым­ских та­тар. В середине - 2-й половине XVII века Орёл ут­ра­тил обо­ро­нительное зна­че­ние (в 1702 году ра­зо­бра­на об­вет­шав­шая кре­пость), пре­вра­тив­шись в круп­ный центр хлеб­ной тор­гов­ли и ре­мес­лен­но­го про­изводства. Важ­ное зна­че­ние при­об­ре­ла при­стань на Оке.

Уезд­ный го­род Ки­ев­ской (1708-1727 годы) и Бел­го­род­ской (1727-1778 годы) гу­бер­ний. Центр Ор­лов­ской гу­бер­нии (1778-1928 годы; до 1796 года Ор­лов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В XVIII-XIX веках не­од­но­крат­но стра­дал от по­жа­ров (круп­ней­ший в 1848 году). Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года Орёл - важ­ный центр фор­ми­ро­ва­ния ре­зерв­ных час­тей и ты­ло­во­го обес­пе­че­ния российской ар­мии. С начала XIX века Орёл стал за­мет­ным куль­тур­ным цен­тром российской про­вин­ции, что бы­ло во мно­гом свя­за­но с раз­ви­ти­ем по­ме­щи­чье­го зем­ле­вла­де­ния в Ор­лов­ской губернии. В Орле на­чал из­да­вать­ся журнал «Друг Рос­си­ян» (1816), от­крылся кре­по­ст­ной те­атр графа С.М. Ка­мен­ско­го (1815) и др. В середине XIX века в го­ро­де соз­да­ны пер­вые круп­ные пред­при­ятия, в том числе чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод Л.П. Ме­ще­ри­на (1850), чу­гу­но­пла­виль­ный за­вод Пе­ре­лы­ги­ных (1854). Во 2-й половине XIX века Орёл пре­вра­тил­ся в круп­ный железнодорожный узел, от­кры­то дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям: Ту­ла - Курск, Орёл - Ро­славль (обе 1868), Орёл - Елец (1870). В 1898 году в го­ро­де от­кры­та ли­ния элек­трического трам­вая. В 1908 году уч­ре­ж­дён Ор­лов­ский ка­торж­ный цен­трал (бывшие Ор­лов­ские аре­стант­ские ро­ты), ко­то­рый от­ли­чал­ся осо­бо жё­ст­ким ре­жи­мом со­дер­жа­ния. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны в Орле раз­ме­ща­лись эва­куи­ро­ван­ные объ­ек­ты промышленности и гос­пи­та­ли.

25.11(8.12).1917 года в Орле ус­та­нов­ле­на советская власть. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов в те­чение не­сколь­ких дней (13-20.10.1919 года) был за­нят час­тя­ми ВСЮР во вре­мя Мо­с­ков­ско­го по­хо­да Де­ни­ки­на 1919 года. В 1928 году в со­став Орла вклю­че­ны Под­мо­на­стыр­ская, По­кров­ская, Пуш­кар­ная и Стре­лец­кая сло­бо­ды. Рай­он­ный (с 1928 года), ок­руж­ной (1928-1930 годы) центр Цен­траль­но­чер­но­зём­ной об­лас­ти (1928-1934 годы), Кур­ской об­лас­ти (1934-1937 годы). С 1937 года административный центр и рай­он­ный центр Ор­лов­ской об­лас­ти. В Великую Отечественную вой­ну 3.10.1941 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, силь­но раз­ру­шен. Ос­во­бо­ж­дён 5.8.1943 года Крас­ной Ар­ми­ей в хо­де Кур­ской бит­вы 1943 года. В честь ос­во­бо­ж­де­ния Орла и Бел­го­ро­да в Мо­ск­ве 5 августа был дан пер­вый во вре­мя Великой Отечественной вой­ны артиллерийский са­лют. В 1959 году в чер­ту го­ро­да во­шли на­се­лён­ные пунк­ты Но­во­тро­иц­кий, Стре­лец­кий, Верх­нее Ще­ко­ти­хи­но и по­сё­лок за­во­да си­ли­кат­но­го кир­пи­ча, в 1962 году - деревня Про­ку­ров­ка и южная часть деревни Жи­ли­но, в 1992 году - зем­ли сов­хо­за «Во­ло­дар­ский» и Ор­лов­ской био­фаб­ри­ки вме­сте с на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми Ле­жен­ки, Мос­тки, Ов­сян­ни­ко­во, Оль­хо­вец, Стар­це­во. Го­род во­ин­ской сла­вы (2007).

До конца XVIII века центр го­ро­да рас­по­ла­гал­ся на мы­се в ме­ж­ду­ре­чье Оки и Ор­ли­ка. В начале XVIII века на мес­те бывшей кре­по­сти воз­ве­де­на Бо­го­яв­лен­ская церковь (ны­не со­бор) ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (пе­ре­страи­ва­лась в 1837-1838 годах); в 1966 году воз­двиг­нут ме­мо­ри­аль­ный ан­самбль в честь 400-ле­тия го­ро­да (скульп­тор А.Н. Бур­га­нов, архитектор Р.К. То­пу­рид­зе); в 1997-1998 годах по­строе­на ча­сов­ня Всех Свя­тых. Ан­самбль Те­ат­раль­ной площади и Гос­ти­ной улицы фор­ми­ру­ют Тор­го­вые ря­ды с ар­ка­да­ми га­ле­рей ниж­не­го эта­жа (1782, пе­ре­строе­ны в 1849-1860-е годы, архитектор Д.В. Оре­хов; в 1949 году над­стро­ен 3-й этаж), зда­ние ма­ги­ст­ра­та с уг­ло­вой по­лу­ро­тон­дой (1799; в 1946-1949 годах ре­кон­ст­руи­ро­ва­но под зда­ние Дра­ма­тического ака­де­мического те­ат­ра имени И.С. Тур­ге­не­ва, ар­хи­тек­то­ры Б.В. Ан­ти­пов, В.В. Ов­чин­ни­ков и др.; ны­не те­атр «Сво­бод­ное про­стран­ст­во»), зда­ния Ор­лов­ско­го от­де­ле­ния Сое­ди­нён­но­го бан­ка в рус­ском сти­ле (1897-1900 годы, архитектор С.К. Ро­дио­нов), Учёт­но-кре­дит­но­го тех­ни­ку­ма Гос­бан­ка (1957, архитектор И.А. Ива­нов). Со­хра­ни­лись: церк­ви ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» - 2-ярус­ная Тро­иц­кая (ниж­няя церковь Святителя Ва­си­лия Ве­ли­ко­го; 1743-1751 годы, ко­ло­коль­ня - 1802, сне­се­на в 1930 году; 2-этаж­ные западные при­строй­ки - 1867) и Святого Ио­ан­на Пред­те­чи на Кре­сти­тель­ском клад­би­ще (1774-1777 годы, тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня - 1827-1828 годы, при­строй­ки - 1870, во­ро­та с ча­сов­ней - 1854-1856 годы); клас­си­ци­стическая 5-гла­вая Ни­ко­ло-Пес­ков­ская (Иль­ин­ская) церковь (1775-1790 годы, тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня - 1858), ам­пир­ный Ус­пен­ский (Ми­хаи­ло-Ар­хан­гель­ский) со­бор (1801-1817 годы, тра­пез­ная - 1858-1860 годы, архитектор Н.Т. Ефи­мов; мра­мор­ный ико­но­стас - 1905), ро­тон­даль­ная ча­сов­ня Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (начало XIX века), 5-гла­вый со­бор в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жией Ма­те­ри в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1857-1889 годы, архитектор Ефи­мов; ко­ло­коль­ня - 1908, ра­зо­бра­на в 1951 году); зда­ния Главного народного училища (1795, при­строй­ка - 1865-1867 годы; ны­не ис­то­рический факультет Государственного университета), Алек­сан­д­ров­ско­го ре­аль­но­го училища (1874-1875 годы, архитектор И.Ф. Ти­бо-Бринь­оль); де­ревянный дом Ан­д­рее­вых (1876; ны­не Дом-му­зей Л.Н. Ан­д­рее­ва), дом Се­реб­рен­ни­ко­вых в сти­ле мо­дерн (1907).

Ре­гу­ляр­ный план 1779 года с со­хра­нив­шей­ся ра­ди­аль­но-коль­це­вой гра­до­стро­ительной струк­ту­рой пре­ду­смат­ри­вал пе­ре­ме­ще­ние городского цен­тра се­вер­нее, на вы­со­кие ле­вые бе­ре­га Ор­ли­ка и Оки. Здесь, в рай­оне «Дво­рян­ско­го гнез­да», со­хра­ни­лись по­строй­ки в сти­ле клас­си­циз­ма: до­ма гу­бер­на­то­ра (1798, пе­ре­стро­ен в 1868-1869 годах; 3-й этаж - 1969) и смот­ри­те­ля тю­рем­но­го зам­ка (1826), Тро­иц­кая церковь на од­но­именном клад­би­ще (1823-1828 годы, рас­ши­ре­на в 1865-1867 годы, архитектор В.С. По­пов; ко­ло­коль­ня - 1852-1854 годы; под южным при­де­лом - склеп се­мьи Ер­мо­ло­вых с ба­рель­е­фом А.П. Ер­мо­ло­ва, 1953, скульп­тор Б.Д. Бо­ло­гов) и др. На улице Ле­ни­на (бывшей Бол­хов­ской) - бывшая гос­ти­ни­ца Е.К. Иор­дан (1856), зда­ние Северного бан­ка в сти­ле мо­дерн (1908, архитектор А.А. Хи­мец) и др. Так­же со­хра­нились: ка­то­лический кос­тёл Не­по­роч­но­го за­ча­тия Де­вы Ма­рии (1860-1864 годы; пе­ре­стро­ен в XX веке), зда­ние ка­торж­но­го цент­ра­ла (1908), мно­го­численные де­ревянные по­строй­ки - до­ма Гра­нов­ских (конец XVIII - начало XIX веков, ны­не Дом-му­зей Т.Н. Гра­нов­ско­го), Фо­ми­чё­вых (1820-1830-е годы), Ер­мо­ло­вых (1827), К.Н. Бур­на­шё­ва (1875-1877 годы; ны­не Дом-му­зей Н.С. Лес­ко­ва), зда­ние бывшей гу­берн­ской ху­дожественной шко­лы (середина XIX века; ны­не Дом-му­зей И.А. Бу­ни­на).

На пра­вом бе­ре­гу Оки - цер­ковь в честь Ах­тыр­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1773-1786 годы; тра­пез­ная за­вер­ше­на в 1803 году и уд­ли­не­на в 1870 году, архитектор И.П. Лу­то­хин; 4-ярус­ная ко­ло­коль­ня - 1819-1823 годы; с 1962 года ка­фед­раль­ный со­бор), ан­самбль зда­ний бывшей ду­хов­ной се­ми­на­рии (ны­не железнодорожный тех­ни­кум; главный кор­пус - 1824-1826 годы, архитектор Ф.И. Пе­тон­ди; восточная при­строй­ка с ап­си­дой церкви Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва - 1890-1891 годы, архитектор С.О. Са­виц­кий), Вве­ден­ский жен­ский монастырь (ос­но­ван в 1686 году, пе­ре­не­сён на современное ме­сто по­сле по­жа­ра 1843 года, за­крыт в 1923 году, воз­ро­ж­дён в 1995 году; ог­ра­да с баш­ня­ми - 1851-1857 годы, над­врат­ная Тих­вин­ская церковь, 1865; Вос­кре­сен­ская церковь, 1885), де­ревянный Дом-му­зей В.А. Ру­са­но­ва (1880), цер­ковь в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1899-1902 годы, архитектор Н.И. Ор­лов; при­де­лы - 1903 и 1907 годы), си­на­го­га (1909-1911 годы, архитектор Ф.В. Гав­ри­лов; ку­пол ут­ра­чен). На северо-восточной ок­раи­не го­ро­да - церковь Святителя Ни­ко­лая на по­гос­те села Стар­це­во (1844-1847 годы). Сре­ди по­стро­ек в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма - клуб за­во­да «Тек­маш» (1928-1930 годы, архитектор Л.Д. Лукь­я­нов), зда­ние ма­ши­но­стро­ительного тех­ни­ку­ма (за­ло­же­но в 1931 году как Дом куль­ту­ры, архитектор А.С. То­до­ров; пе­ре­строе­но в 1954-1958 годах, архитектор В.В. Ов­чин­ни­ков), в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма 1930-х годов - жи­лой дом на Мо­с­ков­ской улице (1935-1937 годы, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1945-1947 годах, архитектор То­до­ров), ки­но­те­атр «Ро­дина» (1937-1938 годы, архитектор В.П. Кал­мы­ков; оба - с эле­мен­та­ми кон­ст­рук­ти­виз­ма), так называемый Дом лёт­чи­ков (1936-1938 годы).

В 1946 году раз­ра­бо­тан но­вый план го­ро­да (ар­хи­тек­то­ры В.А. Гай­ко­вич, В.Г. Гель­ф­рейх, Ю.В. Щу­ко), со­глас­но ко­то­ро­му центр скла­ды­вал­ся из трёх пло­ща­дей [По­бе­ды (позд­нее Ле­ни­на), Те­ат­раль­ной и Тан­ки­стов (ны­не площади Ми­ра)]. На центральной площади Ле­ни­на - Дом свя­зи (1950-1951 годы, ар­хи­тек­то­ры А.А. Зу­бин, С.С. Оже­гов, А.С. Му­равь­ёв, скульп­тор Ю.Г. Не­ро­да), зда­ния До­ма Со­ве­тов (1950-е годы - 1961), Дра­ма­тического ака­де­мического те­ат­ра имени И.С. Тур­ге­не­ва (1975, архитектор Б.Е. Ме­зен­цев и др.), па­мят­ник В.И. Ле­ни­ну (1949, скульп­тор Н.В. Том­ский; на современном мес­те с 1961 года). На площади Ми­ра - гос­ти­ни­ца «Орёл» (1952-1955 годы), Дом кни­ги (1955, архитектор И.А. Ива­нов; ба­рель­е­фы Г.Д. Лав­ро­ва, М.Г. Глу­шен­ко), па­мят­ник ге­ро­ям-тан­ки­стам (в 1968 году ус­та­нов­лен танк Т-34). В сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма с конца 1940-х годов так­же по­строе­ны: ан­самбль При­вок­заль­ной площади (1949-1955 годы, архитектор С.А. Мхи­та­рян) со зда­ния­ми железнодорожного во­кза­ла и Двор­цом куль­ту­ры же­лез­но­до­рож­ни­ков; ки­но­те­атр «По­бе­да» (1952, Я.А. Корн­фельд), библиотека имени И.А. Бу­ни­на (1958, ар­хи­тек­торы Е.В. Тру­бец­кая, И.А. Ива­нов; на фун­да­мен­тах Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра 1797-1843 годов, взо­рван­но­го в 1940 году), Дво­рец пио­не­ров (1961, с 1992 года Дво­рец твор­че­ст­ва де­тей и юно­ше­ст­ва имени Ю.А. Га­га­ри­на). В 1950-е годы вос­ста­нов­лен городской парк (бе­сед­ки-ро­тон­ды - 1951, ле­ст­ни­ца - 1960). В 1977 году воз­ве­дён Дом куль­ту­ры ста­ле­про­кат­но­го за­во­да; в 1990-2000-е годы - Вос­кре­сен­ская церковь (1997-2001 годы, архитектор М.Б. Ско­ро­бо­га­тов), церковь Святой Ма­тро­ны Мо­с­ков­ской (2007-2010 годы), ре­кон­ст­руи­ро­ван Ус­пен­ский муж­ской монастырь (ос­но­ван в 1680 году, уп­разд­нён в 1819 году, в 1820-1923 годах ар­хие­рей­ский дом; мо­на­стырь воз­ро­ж­дён в 1996 году; Тро­иц­кая церковь, 1843-1845 годы, архитектор Н.Т. Ефи­мов, усы­паль­ни­ца Ко­чу­бе­ев; Ус­пен­ская церковь, 1999-2002 годы; со­бор в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 2005-2011 годы, оба хра­ма - архитектор Ско­ро­бо­га­тов; ча­сов­ня Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, 2004).

Сре­ди па­мят­ни­ков - генерал-майору Л.Н. Гур­ть­е­ву (1954, скульп­тор Е.В. Ву­че­тич; на современном мес­те с 1976 года), И.С. Тур­ге­не­ву (1968, скульп­тор Г.П. Бес­са­раб­ский), ком­со­моль­цам го­ро­да, по­гиб­шим в борь­бе с немецкими за­хват­чи­ка­ми (1972, скульп­тор А.Н. Бур­га­нов), Н.С. Лес­ко­ву (1981, скульп­то­ры Ю.Г. и Ю.Ю. Оре­хо­вы), И.А. Бу­ни­ну (1995, скульп­тор В.М. Клы­ков), ком­по­зи­то­ру Вас.С. Ка­лин­ни­ко­ву (смотри в статье Ка­линни­ко­вы; 2009, скульп­тор Л.М. Бу­гай, архитектор В.Н. Бли­нов), А.П. Ер­мо­ло­ву (2012; скульп­тор Р.Р. Юсу­пов).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - фи­ли­ал Института про­блем ин­фор­ма­ти­ки РАН, ВНИИ ох­ра­ны тру­да, Тех­но­ло­гический про­ект­но-кон­ст­рук­тор­ский институт ма­ши­но­строе­ния. Ву­зы: Государственный университет (ос­но­ван в 1931 году как Ор­лов­ский ин­ду­ст­ри­аль­но-пе­да­го­гический институт, на­зва­ние и ста­тус ме­ня­лись, с 1996 года современное название), Государственный университет - учеб­но-на­уч­но-про­из­водственный ком­плекс (соз­дан в 1954 году как под­раз­де­ле­ние Все­со­юз­но­го за­оч­но­го ма­ши­но­стро­ительного института, ста­тус ме­нял­ся, с 2010 года современное название), Государственный институт эко­но­ми­ки и тор­гов­ли (1961, современное название и ста­тус с 2003 года), Ака­де­мия Фе­де­раль­ной служ­бы ох­ра­ны Российской Фе­де­ра­ции (соз­да­на в 1966 году в Баг­ра­тио­нов­ске Ка­ли­нин­град­ской области как Во­енно-тех­ническое училище, в 1971 году пре­об­ра­зо­ва­но в Ор­лов­ское выс­шее во­енное ко­манд­ное училище свя­зи, ста­тус и название не­од­но­крат­но ме­ня­лись, современное название с 2004 года), Государственный институт ис­кусств и куль­ту­ры (соз­дан в 1972 году как фи­ли­ал Московского государственного института куль­ту­ры, с 1990 года са­мо­сто­ятельный вуз, с 1995 года современное название), Государственный аг­рар­ный университет (ос­но­ван в 1975 году как сельскохозяйственный институт, с 1995 года сельскохозяйственная ака­де­мия, современное название и ста­тус с 1999 года), Юри­дический институт МВД Рос­сии (1976), несколько не­го­су­дарственных ву­зов, фи­лиа­лов и пред­ста­ви­тельств московских ву­зов. Государственный ар­хив Ор­лов­ской области (1920). Три об­ла­ст­ные биб­лио­те­ки, в том числе Об­ла­стная научная уни­вер­саль­ная пуб­лич­ная библиотека имени И.А. Бу­ни­на (уч­ре­ж­де­на в 1833 году, от­кры­та в 1838 году).

Му­зеи: об­ла­ст­ной крае­вед­че­ский (ос­но­ван в 1897 году как гу­берн­ский му­зей; в зда­нии Тор­го­вых ря­дов), его фи­лиа­лы - Дом-му­зей В.А. Ру­са­но­ва (1982) и Во­енно-ис­то­рический му­зей (ос­но­ван в 1983 году, современное название и ста­тус с 2003 года; вклю­ча­ет в том числе дио­ра­му «Ор­лов­ская на­сту­па­тель­ная опе­ра­ция», за­вер­ше­на в 1983 году, художник А.И. Кур­на­ков); Объ­е­ди­нён­ный государственный литературный му­зей И.С. Тур­ге­не­ва (1918; с 1945 года - в зда­нии 1860, архитектор И.Ф. Ти­бо-Бринь­оль), име­ет фи­лиа­лы: Му­зей пи­са­те­лей-ор­лов­цев (1957; в до­ме В.А. Ман­це­вой, 1850-1852 годы, архитектор Ти­бо-Бринь­оль), до­ма-му­зеи - Н.С. Лес­ко­ва (1974), Л.Н. Ан­д­рее­ва, И.А. Бу­ни­на (оба 1991), Т.Н. Гра­нов­ско­го (1985); Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств (от­крыт в 1957 году, до 1990 года кар­тин­ная га­ле­рея; с 1992 года в бывшем До­ме по­ли­тического про­све­ще­ния, 1959); М.М. Бах­ти­на (2005; в зда­нии, по­стро­ен­ном в 2003 году на мес­те усадь­бы Бах­ти­ных). Об­ла­ст­ной вы­ста­воч­ный центр (1995).

Дра­ма­тический ака­де­мический те­атр имени И.С. Тур­ге­не­ва (1815), Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1943), Те­атр для де­тей и мо­ло­дё­жи «Сво­бод­ное про­стран­ст­во» (c 1976 года ТЮЗ, с 1990 года современное название), Му­ни­ци­паль­ный те­атр «Рус­ский стиль» (1994, дра­ма­тический). Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния (1939), в её со­ста­ве: Гу­бер­на­тор­ский сим­фо­нический ор­кестр (ос­но­ван в 2000 году как Ка­мер­ный ор­кестр, современный ста­тус и название с 2001 года), Гу­бер­на­тор­ский ка­мер­ный хор «ЛИК» (с 1997 года му­ни­ци­паль­ный, современное название с 2004 года), Струн­ный квар­тет (2003). Ор­лов­ский русский народный хор проф­сою­зов (1961). Хор об­ла­ст­но­го Цен­тра народного твор­че­ст­ва (с 1992 года совр.еменное название). Му­ни­ци­паль­ный ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов (1987). От­кры­тый ре­гио­наль­ный кон­курс пиа­ни­стов (с 1997) и во­ка­ли­стов (с 2005) имени Вас.С. Ка­лин­ни­ко­ва (с 2010 года меж­ду­на­род­ный). Фес­ти­ва­ли: те­ат­раль­ный «Рус­ская клас­си­ка» (с 1988 года), ка­мер­ных и мо­но­спек­так­лей «LUDI» (с 2010 года, еже­год­но), пе­ре­движ­ной «Джа­зо­вая про­вин­ция» (2011; все - ме­ж­ду­на­род­ные), «Ро­ж­де­ст­вен­ские музыкальные ве­че­ра» (об­ла­ст­ной, с 1999 года еже­год­ный), «Ор­лов­ская музыкальная осень» (ре­гио­наль­ный, с 2003 года, еже­год­ный). Шах­мат­но-ша­шеч­ный клуб имени И.С. Тур­гене­ва (1966; c 1968 года пе­рио­ди­че­ски про­во­дят­ся ме­мо­риа­лы И.С. Тур­ге­не­ва). Ко­ман­да Орла по кор­фбо­лу (игра, схо­жая с бас­кет­бо­лом) со­став­ля­ет ос­но­ву сбор­ных Рос­сии всех воз­рас­тов. Фут­боль­ный ста­ди­он «Цен­траль­ный» (14,5 тысяч мест).

Орёл - круп­ней­ший промышленный центр об­лас­ти. Наи­бо­лее раз­ви­ты пи­ще­вая промышленность и про­изводство на­пит­ков, ма­ши­но­строе­ние, ме­тал­лур­гическое про­изводство и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Сре­ди круп­ных про­из­во­ди­те­лей до­рож­но-строи­тель­ной, ком­му­наль­ной и сельскохозяйственной тех­ни­ки - пред­при­ятия «Дор­маш» (ав­то­грей­де­ры, буль­до­зе­ры, различные по­груз­чи­ки), «Орёл-По­груз­чик» (ко­лёс­ные фрон­таль­ные по­груз­чи­ки), «Орёл­ст­рой­маш» (в том числе зем­ле­рой­ная тех­ни­ка), «За­вод име­ни Мед­ве­де­ва - Ма­ши­но­строе­ние» (поч­во­об­раба­ты­ваю­щие аг­ре­га­ты, куль­ти­ва­то­ры и др.), ма­ши­но­стро­ительный за­вод (в том числе гру­зо­подъ­ём­ная тех­ни­ка). На вы­пус­ке различного промыщленного обо­ру­до­ва­ния спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся: ком­па­ния «Фри­го­гласс Ев­ра­зия» (тор­го­вое хо­ло­диль­ное обо­ру­до­ва­ние), специальное КБ сте­коль­но­го ма­ши­но­строе­ния (про­ек­ти­ро­ва­ние и вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для про­изводства стек­ла, а так­же упа­ко­воч­но­го обо­ру­до­ва­ния, промышленных кон­вей­ер­ных сис­тем), за­во­ды «Стек­ло­пак» (обо­ру­до­ва­ние для упа­ков­ки из­де­лий в тер­мо­уса­доч­ную плён­ку), «Орёл­хо­лод­маш» (те­п­ло­об­мен­ное обо­ру­до­ва­ние), «Орёл­тек­маш» (обо­ру­до­ва­ние по пе­ре­ра­бот­ке шер­стя­ных во­ло­кон, льна и пень­ки). Ве­ду­щие пред­при­ятия по про­изводству элек­тро­тех­нической, элек­трон­ной про­дук­ции: элек­тро­тех­нический за­вод (фи­ли­ал ком­па­нии «Тав­ри­да Элек­трик»), ком­па­ния «Про­тон» и соз­дан­ные на её ба­зе пред­при­ятия (в том числе «Про­тон-Им­пульс» - оп­тоэлек­трон­ные, све­то­ди­од­ные при­бо­ры, све­то­тех­ническая про­дук­ция; «Про­тон-Элек­тро­текс» - би­по­ляр­ные си­ло­вые по­лу­про­вод­ни­ко­вые при­бо­ры; «Элек­тро­текс» - низ­ко- и вы­со­ко­вольт­ное обо­ру­до­ва­ние), «На­уч­при­бор» (рент­ге­но­ди­аг­но­стическое, кон­троль­но-ана­ли­тическое, ла­бо­ра­тор­ное обо­ру­до­ва­ние). Дей­ст­ву­ют так­же за­во­ды по про­изводству ком­прес­со­ров («Орёл­ком­прес­сор­маш» - струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние украинского кон­цер­на «Ук­ррос­ме­талл»), ком­прес­сор­ных ус­та­но­вок («Хим­тек­стиль­маш»), зап­ча­стей для гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, ав­то­бу­сов, трак­то­ров и сельскохозяйственной тех­ни­ки («Ав­то­сель­маш»). Круп­ней­шее пред­при­ятие ме­тал­лур­гического про­изводства и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки - за­вод ком­па­нии «Се­вер­сталь-ме­тиз» (вве­дён в экс­плуа­та­цию в 1967 году как ста­ле­про­кат­ный), основная про­дук­ция - кре­пёж­ные из­де­лия, про­во­ло­ка, сва­роч­ные ма­те­риа­лы. На тер­ри­то­рии за­во­да дей­ст­ву­ет ин­ду­ст­ри­аль­ный парк «Орёл», где рас­по­ло­жен ряд ор­га­ни­за­ций и промышленных пред­при­ятий (в том числе «Се­вер­сталь-ме­тиз: сва­роч­ные ма­те­риа­лы» - элек­тро­ды, по­рош­ко­вая, сва­роч­ная про­во­ло­ки; «Стил­лейс» - свар­ные сет­ча­тые из­де­лия для тор­го­во­го и хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния и др.). Сре­ди других про­из­во­ди­те­лей го­то­вых ме­тал­ло­из­де­лий - промышленная ком­па­ния «Сет­ча­тые из­де­лия» (из­де­лия для ку­хон­ных гар­ни­ту­ров, хо­ло­диль­но­го и тор­го­во­го обо­ру­до­ва­ния), пред­при­ятие «Пульс-ЭКО» (из­де­лия из ме­тал­лического лис­та, в том числе две­ри, про­ти­во­по­жар­ные лю­ки и шка­фы, ав­то­ма­ты для приё­ма пла­те­жей). Основная про­дук­ция промышленности строй­ма­те­риа­лов - ке­ра­мическая плит­ка для стен и по­ла (за­вод ком­па­нии «КМ Груп», при­над­ле­жит итальянской «Ma­razzi Group»), сбор­ные железно- бе­тонные кон­ст­рук­ции (ком­би­нат «Орёл­строй­ин­ду­ст­рия», за­вод ком­па­нии «Орё­л­аг­ро­пром­ст­рой»), кир­пич.

Ве­ду­щие пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности - ком­би­нат «Ор­лов­ский» (фи­ли­ал груп­пы ком­па­ний «Danone»), за­вод ком­па­нии «Ми­ли­ни» (оба вы­пус­ка­ют мо­лоч­ную про­дук­цию), мель­ком­би­нат, хле­боком­би­нат (объ­е­ди­ня­ет 2 за­во­да по вы­пус­ку хле­бо­бу­лоч­ных и кон­ди­тер­ских из­де­лий), «Орёл­ра­ст­мас­ло» (главным образом под­сол­неч­ное и рап­со­вое мас­ло). За­вод «Ор­лов­ский Кри­сталл» (ли­кё­ро-во­доч­ная про­дук­ция), фи­ли­ал ком­па­нии «Ко­ка-Ко­ла Эйч­Би­Си Ев­ра­зия» (без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки).

Важ­ное зна­че­ние име­ет так­же про­изводство из­де­лий медицинского и тех­нического на­зна­че­ния (за­вод ре­зи­но­вых из­де­лий объ­е­ди­не­ния «Аль­фа­пла­стик»), по­ли­эти­ле­но­вых труб (главным образом для под­зем­ных га­зо- и во­до­про­во­дов - за­вод «Орёл­сиб­га­зап­па­рат»), фар­ма­цев­тической про­дук­ции (за­вод «Са­но­фи-Авен­тис Вос­ток» - ин­су­лин и его ана­ло­ги), ме­бе­ли, чу­лоч­но-но­соч­ных из­де­лий (фаб­ри­ка «Гам­ма»), оде­ж­ды из три­ко­та­жа, по­шив жен­ской оде­ж­ды боль- ших раз­ме­ров. Пред­при­ятие по ог­ран­ке ал­ма­зов (фи­ли­ал ком­па­нии АЛРОСА). ТЭЦ (фи­ли­ал ком­па­нии «Квад­ра»; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 330 МВт).

К юго-за­па­ду от Орла, в селе Са­бу­ро­во, на вы­со­ком, пра­вом бе­ре­гу реки Цон, - бывшая усадь­ба графа М.Ф. Ка­мен­ско­го «Са­бу­ров­ская кре­пость»: церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1755), кор­пус кон­но­го дво­ра, уча­ст­ки стен и баш­ни с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки (1790-е годы).

Дополнительная литература:

Гай­ко­вич В.А. Про­ект пла­ни­ров­ки Орла // Ар­хи­тек­ту­ра и строи­тель­ст­во. 1946. № 7–8;

Фе­до­ров С.И. Очер­ки ар­хи­тек­ту­ры Ор­ла. Ту­ла, 1992;

он же. По сле­дам ле­генд и ут­рат. Орел, 1993;

он же. Эхо ми­нув­ше­го вре­ме­ни. Орел, 1997;

он же. Эпо­ха, па­мят­ни­ки, лю­ди. Орел, 2001;

Его­ров Б.А., Ере­мин В.П. Весь го­род Орел: Спра­воч­ник. Орел, 1993;

Пя­сец­кий Г.М. За­бы­тая ис­то­рия Ор­ла. Орел, 1993;

Се­дой­ки­на К. Из ис­то­рии го­род­ских уса­деб XIX в. в Ор­ле // Крае­вед­че­ские за­пис­ки. Орел, 1998. Вып. 2; Ро­ма­шов В.М., Не­де­лин В.М. Ар­хи­тек­тур­ные древ­но­сти Ор­лов­щи­ны. Орел, 1998–2009. Кн. 1–2;

Ко­роб­ков В.И., Туч­нин Л.М. Орел. ХХ век в ли­цах. Орел, 2000;

Ере­мин В.П. Пра­во­слав­ные церк­ви и мо­на­сты­ри го­ро­да Ор­ла // Сбор­ник Ор­лов­ско­го цер­ков­но­го ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва. Орел, 2001. Вып. 2(5); Не­де­лин В.М. Орел из­на­чаль­ный, XVI–XVIII вв. Орел, 2001;

Орел из ве­ка в век. Ле­то­пись ос­нов­ных со­бы­тий. 1566–2000 гг. Орел, 2003;

Лы­сен­ко А.И., По­пов О.Н., Си­до­ров В. Г. Орел вче­ра и се­го­дня. Орел, 2006.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)