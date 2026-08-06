ОРЕХОВСКИЙ МИР 1323
ОРЕХОВСКИЙ МИР 1323 (Ореховецкий мирный договор, Нотебергский мир) - первый мирный договор («вечный мир») и договор о границе Новгородской республики со Швецией.
Заключён 12 августа в только что построенной новгородцами крепости Орешек (Ореховец; ныне - Шлиссельбург). С новгородской стороны переговоры вели московский и новгородский князь Юрий Данилович, посадник Варфоломей Юрьевич (из рода Мишиничей), тысяцкий Аврам; со шведской стороны - члены Королевского совета Э. Турессон и Х. Эдгислассон, выборгский фогт П. Юнссон и католический священник Вемундер.
Ореховский мир подвёл итог 30-летнему состоянию войны между государствами, начавшемуся с основания шведами города Выборг как своего опорного пункта в Карелии. Закрепил переход к Швеции захваченной ею ранее Западной Карелии. Установил право свободного проезда в Новгород купцов Ганзы и Швеции (при этом шведская сторона обещала не допускать нападений на торговые суда из Выборга), обязательную взаимную выдачу перебежчиков, запрещал обеим сторонам строительство крепостей в Карельской земле, шведская сторона обязывалась не оказывать помощь Ливонскому ордену и Дании (владевшей Эстляндией) в случае их конфликта с Новгородской республикой. Закреплял права карел (подданных Новгородской республики) на часть некоторых «вод, земель и ловищ» на территории, отошедшей к Швеции [в заливе Юливеси, на реке Коукаллио, в районе порога Ватикиви, на северном плёсе Выборгского залива - Суоменвеси (бухта Защитная), в районе рек Юкспаанйоки (Селезнёвка) и Урпаланйоки (Серьга)]. Запретил шведам и горожанам Выборга покупать земельные владения и рыболовные угодья в основной части Карелии, оставшейся в подчинении Новгородской республики.
Новгородско-шведская граница, установленная Ореховским миром, начиналась в устье реки Сестра у её впадения в Финский залив (в более поздних описаниях - от камня на острове Котлин, при этом остров, вероятно, делился на две части), шла до её истоков, затем по реки Сая до её впадения в Вуоксу, затем на озеро Лемлампи, через озёра Кангаслампи, Пурнуярви и Айтаярви к озеру Торса, далее по водоразделу между бассейнами Ладожского озера и озера Сайма и далее на северо-запад, заканчиваясь в устье реки Пюхяйоки (в тексте Ореховского мира - Патойоки), впадающей в Ботнический залив.
Таким образом, Ореховский мир закрепил юго-западную границу новгородских владений у Ботнического залива. Пограничная линия, установленная Ореховским миром, изменилась в 1370-х годах после захвата Швецией провинции Эстерботния, однако во всех русско-шведских договорах вплоть до конца XVI века подтверждалась граница, зафиксированная Ореховским миром. В общей сложности Ореховский мир действовал более 270 лет до подписания Тявзинского мира 1595 года.
Исторические источники:
Sverges traktater med främmande magter / Ed. O. S. Rydberg. Stockh., 1877. Bd 1. № 205;
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 67–68. № 38.