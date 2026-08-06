ОРЕХОВСКИЙ МИР 1323

ОРЕХОВСКИЙ МИР 1323 (Ореховецкий мирный договор, Нотебергский мир) - пер­вый мир­ный до­го­вор («веч­ный мир») и до­го­вор о гра­ни­це Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки со Шве­ци­ей .

За­клю­чён 12 августа в толь­ко что по­стро­ен­ной нов­го­род­ца­ми кре­по­сти Оре­шек (Оре­хо­вец; ны­не - Шлис­сель­бург ). С нов­го­род­ской сто­ро­ны пе­ре­го­во­ры ве­ли московский и нов­город­ский князь Юрий Да­ни­ло­вич, по­садник Вар­фо­ло­мей Юрь­е­вич (из ро­да Ми­ши­ни­чей), ты­сяц­кий Ав­рам; со шведской сто­ро­ны - чле­ны Ко­ро­лев­ско­го со­ве­та Э. Ту­рес­сон и Х. Эд­гис­лас­сон, вы­борг­ский фогт П. Юнс­сон и ка­то­лический свя­щен­ник Ве­мун­дер.

Ореховский мир под­вёл итог 30-лет­не­му со­стоя­нию вой­ны ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми, на­чав­ше­му­ся с ос­но­ва­ния шве­да­ми города Вы­борг как сво­его опор­но­го пунк­та в Ка­ре­лии. За­кре­пил пе­ре­ход к Шве­ции за­хва­чен­ной ею ра­нее Западной Ка­ре­лии. Ус­та­но­вил пра­во сво­бод­но­го про­ез­да в Нов­го­род куп­цов Ган­зы и Шве­ции (при этом шведская сто­ро­на обе­ща­ла не до­пус­кать на­па­де­ний на тор­го­вые су­да из Вы­бор­га), обя­за­тель­ную вза­им­ную вы­да­чу пе­ре­беж­чи­ков, за­пре­щал обе­им сто­ро­нам строи­тель­ст­во кре­по­стей в Ка­рель­ской зем­ле, шведская сто­ро­на обя­зы­ва­лась не ока­зы­вать по­мощь Ли­вон­ско­му ор­де­ну и Да­нии (вла­дев­шей Эс­т­лян­ди­ей) в слу­чае их кон­флик­та с Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой. За­кре­п­лял пра­ва ка­рел (под­дан­ных Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки) на часть не­ко­то­рых «вод, зе­мель и ло­вищ» на тер­ри­то­рии, ото­шед­шей к Шве­ции [в заливе Юли­ве­си, на реке Ко­укал­лио, в рай­оне по­ро­га Ва­ти­ки­ви, на северном плё­се Вы­борг­ско­го залива - Суо­мен­ве­си (бух­та За­щит­ная), в рай­оне рек Юк­спа­анйо­ки (Се­лез­нёв­ка) и Ур­па­ланйо­ки (Серь­га)]. За­пре­тил шве­дам и го­ро­жа­нам Вы­бор­га по­ку­пать зе­мель­ные вла­де­ния и ры­бо­лов­ные уго­дья в основной час­ти Ка­ре­лии, ос­тав­шей­ся в под­чи­не­нии Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки.

Нов­го­род­ско-шведская гра­ни­ца, ус­та­нов­лен­ная Ореховским миром, на­чи­на­лась в устье реки Се­ст­ра у её впа­де­ния в Фин­ский залив (в бо­лее позд­них опи­са­ни­ях - от кам­ня на острове Кот­лин, при этом ост­ров, ве­ро­ят­но, де­лил­ся на две час­ти), шла до её ис­то­ков, за­тем по реки Сая до её впа­де­ния в Ву­ок­су, за­тем на озеро Лем­лам­пи, че­рез озё­ра Кан­гас­лам­пи, Пур­ну­яр­ви и Ай­та­яр­ви к озеру Тор­са, да­лее по во­до­раз­де­лу ме­ж­ду бас­сей­на­ми Ла­дож­ско­го озера и озера Сай­ма и да­лее на се­ве­ро-за­пад, за­кан­чи­ва­ясь в устье реки Пю­хяй­о­ки (в тек­сте Ореховского мира - Па­той­о­ки), впа­даю­щей в Бот­ниче­ский залив.

Та­ким об­ра­зом, Ореховский мир за­кре­пил юго-западную гра­ни­цу нов­го­род­ских вла­де­ний у Бот­ни­че­ско­го залива. По­гра­нич­ная ли­ния, ус­та­нов­лен­ная Ореховским миром, из­ме­ни­лась в 1370-х годах по­сле за­хва­та Шве­ци­ей провинции Эс­тер­бот­ния, од­на­ко во всех русско-шведских до­го­во­рах вплоть до конца XVI века под­твер­жда­лась гра­ни­ца, за­фик­си­ро­ван­ная Ореховским миром. В об­щей слож­но­сти Ореховский мир дей­ст­во­вал бо­лее 270 лет до под­пи­са­ния Тяв­зин­ско­го ми­ра 1595 года.

Исторические ис­точники:

Sverges traktater med främmande magter / Ed. O. S. Rydberg. Stockh., 1877. Bd 1. № 205;

Гра­мо­ты Ве­ли­кого Нов­го­ро­да и Пско­ва. М.; Л., 1949. С. 67–68. № 38.

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