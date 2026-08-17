ОРДЖОНИКИДЗЕ Серго (Григорий Константинович)

Советский политический и государственный деятель.

С 1903 г. участвовал в социал-демократическом кружке. Большевик. В партии был известен как Серго. Окончил школу фельдшеров (1905). В 1907 г. – член Бакинского комитета РСДРП. Неоднократно арестовывался, в 1909 г. бежал из ссылки в Иран, где участвовал в восстании азербайджанцев против шахского режима (см. Иранская революция 1905-1911 гг. ).

В 1910-1911 гг. учился в партийной школе Лонжюмо под руководством В. Ленина. Делегат Пражской конференции РСДРП(б). Член ЦК и Русского бюро РСДРП (б) в январе 1912 - апреле 1917 гг. В 1912-1915 гг. – в заключении, затем в ссылке. В июне 1917 г. стал членом Петроградского комитета большевиков. Член исполкома Петроградского совета. На VII съезде РСДРП(б) выступал по вопросу о явке Ленина в суд, обосновывая невозможность этого. Участвовал в организации Октябрьского переворота. Делегат II съезда советов рабочих и солдатских депутатов. В декабре 1917 г. назначен чрезвычайным комиссаром Украины, в апреле 1918 г. – Юга России. Один из главных организаторов «борьбы за хлеб» в 1918 г., борьбы за советскую власть на Украине и Дону. Один из организаторов трех советских республик – Донской, Кубано-Черноморской и Северокавказской. Вел переговоры об установлении демаркационной линии с германскими войсками.

Во время гражданской войны Орджоникидзе был председателем Совета обороны Северного Кавказа (декабрь 1918 – июне 1919 гг.), членом Революционного военного совета различных фронтов и армий, сблизился с И. Сталиным

во время обороны Царицына (см. Царицына оборона) в 1918 г. В марте 1920 г. назначен председателем Северо-Кавказского ревкома. Председатель Кавказского бю­ро ЦК РКП(б) (1920–1921). Был одним из организаторов занятия кавказских республик Красной армией.

Член ЦК РКП(б) с 1921 г. В феврале 1922 г. возглавил Закавказскую парторганизацию, в сентябре 1926 г. – Северокавказскую. После того, как Орджоникидзе ударил в лицо одного из участников «грузинского инцидента», Ленин предложил исключить Серго из партии. Этого не стали делать. В ноябре 1926 г. Сталин добился назначения Орджоникидзе председателем Центральной контрольной комиссии, Серго активно участвовал в подавлении левой оппозиции. Конфликты с бывшими товарищами по партии были для эмоционального Серго настоящей личной трагедией, он неоднократно предпринимал попытки примирения фракций, но в конечном итоге поддерживал Сталина. Также нарком РКИ, заместитель председателя СНК и СТО. С 1930 г. Орджоникидзе — член Политбюро ЦК, председатель ВСНХ СССР. В 1932 г. Владикавказ был переименован в Орджоникидзе. В 1932 г. возглавил наркомат тяжелой промышленности, был организатором строек Первой пятилетки . Могущественный нарком сумел привлечь на работу квалифицированных специалистов, в том числе бывших оппозиционеров. Под их влиянием он стал более критически относиться и к политике Сталина, которого по-прежнему считал своим другом. Постепенно отношения между ними обострились. В январе 1937 г. по обвинению в заговоре и вредительстве был расстрелян заместитель Орджоникидзе, в прошлом видный троцкист Г. Пятаков. Сталин обвинял Орджоникидзе в том, что он «проглядел» заговор в своем ведомстве, а сам Орджоникидзе негласно начал проверку обвинений во «вредительстве» своих сотрудников. Накануне февральско-мартовского пленума ЦК 1937 г., между Орджоникидзе и Сталиным произошел разрыв. Орджоникидзе застрелился. Официально было объявлено, что он умер от сердечного приступа. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни (1921), Ле­ни­на (1935).

Исторические источники:

Индустриализация Советского Союза. Новые документы. Новые факты. Новые подходы. М., 1999.

Сочинения:

Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи. М., 1956-1957.

Автор статьи: Шубин А.В.