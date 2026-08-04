ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД
ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД - налог, собиравшийся с населения русских княжеств и земель в пользу Орды.
Введён в 1242 году, когда хан Батый объявил русским князьям о подчинении их власти хана Монгольской империи и установилось монголо-татарское иго. На Руси этот налог получил название «выход» (дословный перевод араб. термина «харадж»), или «ордынская дань».
Первое описание размеров Ордынского выхода принадлежит Иоанну де Плано Карпини, который, в 1246 году будучи в Киеве, отметил, что каждый житель вплоть до младенца должен был ежегодно отдавать 5 шкур (медвежью, бобровую, соболью, хорька, чёрной лисицы). Люди, не заплатившие Ордынского выхода, должны были быть обращены в рабов монголов. Эти свидетельства XIII века сопоставимы с данными более позднего времени. В частности, грамота великого княжества владимирского Дмитрия Ивановича (между 1363 и 1374 годами), выданная некоему охотнику Евсевке, зафиксировала тот же размер дани - 5 шкур, однако только куньих. Очевидно, что Ордынский выход 1246 года был более обременителен, чем московский налог 3-й четверти XIV века. Более того, охотник- оброчник XIV века дополнительно получал различные налоговые льготы.
В результате проведённых монголами в 1250-1270-х годов в Северо-Восточной Руси и Новгородской республике переписей (смотри «Число») взимание Ордынского выхода приобрело повсеместный и регулярный характер. От выплаты Ордынского выхода по особым ярлыкам ханским освобождались только духовенство и взрослые сыновья священников, если они нераздельно жили с отцами. По свидетельству 1330-х годов, в Орду из русских княжеств и земель доставлялись многочисленные серебряные слитки - саумы (сомы), по-видимому в качестве дани. После взятия Москвы ордынцами в ходе Тохтамыша набега 1382 года размер Ордынского выхода повысился. Летописец отметил, что в 1384 году «бысть великая дань тяжкаа по всему княжению великому, всякому без отьдатка, со всякые деревни по плътине. Тогда же и златом даваша въ Орду, Новъгородъ Великыи далъ чернои боръ». Полтина (половина рубля) являлась в XIV-XV веках большой суммой. Например, в Пскове, земли которого не отличались особым плодородием, в конце XV века на полтину можно было купить в различные годы в зависимости от урожая зерновых от 200 до 975 кг зерна. В центральных районах Северо-Восточной Руси в XV веке за полтину продавали 10 овец. В 1390 году совокупные платежи с Московского великого княжества (в 1389 году был равен 1000 руб.), бывших Галицкого и Дмитровского княжеств, Владимирского великого княжества составили 5 тысяч рублей. В начале XV века с территорий бывшего Нижегородского великого княжества (без его суздальской части) взималось 1,5 тысяч рублей. С других земель, находившихся тогда под властью великого княжества московского, собиралось 7 тысяч рублей. Неизвестны размеры Ордынского выхода, взимавшегося с Тверского великого, Ростовского, Ярославского, Белозерского, Юрьевского, Суздальского княжеств, Новгородской республики, Рязанского великого княжества. Эти княжества и земли иногда объединялись в союзы, чтобы с меньшими затратами доставлять Ордынский выход в Орду. Вероятно, общая сумма Ордынского выхода с русских княжеств и земель составляла не менее 15000 рублей. (примерно 3 тонны серебра) в год. Размеры Ордынского выхода несколько колебались, не всегда он выплачивался вовремя, а иногда вообще не выплачивался. Московские князья не платили его в 1361-1371, 1374-1380 годах, в начале XV века, с 1472 года (по мнению ряда исследователей, с 1478 года).
Кроме Ордынского выхода, иногда с населения взимались экстраординарные ханские «запросы» - внеочередные платежи.
Несмотря на свержение монголо-татарского ига, периодически финансовые средства продолжали поступать из русских княжеств и земель (затем и из Русского государства) государствам - преемникам Золотой Орды, но делалось это главным образом по соображениям дипломатии, уже на добровольной, а не на принудительной основе.