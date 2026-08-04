ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД

ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД - налог, собиравшийся с населения русских княжеств и земель в пользу Орды.

Вве­дён в 1242 году, ко­гда хан Ба­тый объ­я­вил русским князь­ям о под­чи­не­нии их вла­сти ха­на Мон­голь­ской им­пе­рии и ус­та­но­ви­лось мон­го­ло-та­тар­ское иго. На Ру­си этот на­лог по­лу­чил название «вы­ход» (до­слов­ный пе­ре­вод араб. тер­ми­на «ха­радж»), или «ор­дын­ская дань».

Пер­вое опи­са­ние раз­ме­ров Ордынского выхода при­над­ле­жит Ио­ан­ну де Пла­но Кар­пи­ни , ко­то­рый, в 1246 году бу­ду­чи в Кие­ве , от­ме­тил, что ка­ж­дый жи­тель вплоть до мла­ден­ца дол­жен был еже­год­но от­да­вать 5 шкур (мед­ве­жью, боб­ро­вую, со­бо­лью, хорь­ка, чёр­ной ли­си­цы). Лю­ди, не за­пла­тив­шие Ордынского выхода, долж­ны бы­ли быть об­ра­ще­ны в ра­бов мон­го­лов. Эти сви­де­тель­ст­ва XIII века со­пос­та­ви­мы с дан­ны­ми бо­лее позд­не­го вре­ме­ни. В ча­ст­но­сти, гра­мо­та великого княжества вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча (ме­ж­ду 1363 и 1374 годами), вы­дан­ная не­кое­му охот­ни­ку Ев­сев­ке, за­фик­си­ро­ва­ла тот же раз­мер да­ни - 5 шкур, од­на­ко толь­ко кунь­их. Оче­вид­но, что Ордынский выход 1246 года был бо­лее об­ре­ме­ни­те­лен, чем московский на­лог 3-й четверти XIV века. Бо­лее то­го, охот­ник- об­роч­ник XIV века до­пол­ни­тель­но по­лу­чал различные на­ло­го­вые льго­ты.

В ре­зуль­та­те про­ве­дён­ных мон­го­ла­ми в 1250-1270-х годов в Северо-Восточной Ру­си и Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке пе­ре­пи­сей (смотри «Чис­ло») взи­ма­ние Ордынского выхода при­об­ре­ло по­все­ме­ст­ный и ре­гу­ляр­ный ха­рак­тер. От вы­пла­ты Ордынского выхода по осо­бым яр­лы­кам хан­ским ос­во­бо­ж­да­лись толь­ко ду­хо­вен­ст­во и взрос­лые сы­но­вья свя­щен­ни­ков, ес­ли они не­раз­дель­но жи­ли с от­ца­ми. По сви­де­тель­ст­ву 1330-х годов, в Ор­ду из русских кня­жеств и зе­мель дос­тав­ля­лись мно­го­численные се­реб­ря­ные слит­ки - сау­мы (со­мы), по-ви­ди­мо­му в ка­че­ст­ве да­ни. По­сле взя­тия Мо­ск­вы ор­дын­ца­ми в хо­де Тох­та­мы­ша на­бе­га 1382 года раз­мер Ордынского выхода по­вы­сил­ся. Ле­то­пи­сец от­ме­тил, что в 1384 году «бысть ве­ли­кая дань тяж­каа по все­му кня­же­нию ве­ли­ко­му, вся­ко­му без оть­дат­ка, со вся­кые де­рев­ни по плъти­не. То­гда же и зла­том да­ва­ша въ Ор­ду, Новъ­го­родъ Ве­ли­кыи далъ чер­нои боръ». Пол­ти­на (по­ло­ви­на руб­ля) яв­ля­лась в XIV-XV веках боль­шой сум­мой. Например, в Пско­ве, зем­ли ко­то­ро­го не от­ли­ча­лись осо­бым пло­до­ро­ди­ем, в конце XV века на пол­ти­ну мож­но бы­ло ку­пить в различные го­ды в за­ви­си­мо­сти от уро­жая зер­но­вых от 200 до 975 кг зер­на. В центральных рай­онах Северо-Восточной Ру­си в XV веке за пол­ти­ну про­да­ва­ли 10 овец. В 1390 году со­во­куп­ные пла­те­жи с Мо­с­ков­ско­го великого княжества (в 1389 году был ра­вен 1000 руб.), быв­ших Га­лиц­ко­го и Дмит­ров­ско­го кня­жеств, Вла­ди­мир­ско­го великого княжества со­ста­ви­ли 5 тысяч рублей. В начале XV века с тер­ри­то­рий бывшего Ни­же­го­род­ско­го великого княжества (без его суз­даль­ской час­ти) взи­ма­лось 1,5 тысяч рублей. С других земель, на­хо­див­ших­ся то­гда под вла­стью великого княжества мо­с­ков­ско­го, со­би­ра­лось 7 тысяч рублей. Не­из­вест­ны раз­ме­ры Ордынского выхода, взи­мав­ше­го­ся с Твер­ско­го вели­ко­го, Рос­тов­ско­го, Яро­слав­ско­го, Бе­ло­зер­ско­го, Юрь­ев­ско­го, Суз­даль­ско­го кня­жеств, Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, Ря­зан­ско­го великого княжества. Эти кня­же­ст­ва и зем­ли ино­гда объ­е­ди­ня­лись в сою­зы, что­бы с мень­ши­ми за­тра­та­ми дос­тав­лять Ордынский выход в Ор­ду. Ве­ро­ят­но, об­щая сум­ма Ордынского выхода с русских кня­жеств и зе­мель со­став­ля­ла не ме­нее 15000 рублей. (при­мер­но 3 тонны се­реб­ра) в год. Раз­ме­ры Ордынского выхода не­сколь­ко ко­ле­ба­лись, не все­гда он вы­пла­чи­вал­ся во­вре­мя, а ино­гда во­об­ще не вы­пла­чи­вал­ся. Московские кня­зья не пла­ти­ли его в 1361-1371, 1374-1380 годах, в начале XV века, с 1472 года (по мне­нию ря­да ис­следо­ва­те­лей, с 1478 года).

Кро­ме Ордынского выхода, ино­гда с на­се­ле­ния взи­ма­лись экс­т­ра­ор­ди­нар­ные хан­ские «за­про­сы» - вне­оче­ред­ные пла­те­жи.

Не­смот­ря на свер­же­ние мон­го­ло-та­тар­ско­го ига, пе­рио­ди­че­ски фи­нан­со­вые сред­ст­ва про­дол­жа­ли по­сту­пать из русских кня­жеств и зе­мель (за­тем и из Русского государства) го­су­дар­ст­вам - пре­ем­ни­кам Зо­ло­той Ор­ды, но де­ла­лось это главным образом по со­об­ра­же­ни­ям дип­ло­ма­тии, уже на доб­ро­воль­ной, а не на при­ну­дительной ос­но­ве.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)