ОРДИНСКИЙ МУЗЕЙ

Ординский историко-краеведческий музей открыт с 1982 года по инициативе ветеранов войны и труда Г.К. Поспелова, В.П. Феденева, А.П. Козюкова, краеведа Ф.П. Пшеничников.

В 1996 году музею было присвоено почетное звание "Народный", В 1999 году зарегистрирован как муниципальное учреждение культуры. Личные фонды краеведа Ф.П. Пшеничникова, полного кавалера Орденов Славы И.М. Малышева, коллекция старинных монет (1770-2000 годы), самоваров, керамики, камнерезных и берестяных изделий.

Полно представлен Зал Боевой Славы. В нем сохранены и представлены подлинные документы: одежда участников ВОВ , трудармии, локальных конфликтов (из Ординского района). Зал старого быта дает представление о старинных вещах и укладе жизни ординцев.

Иллюстрации:

Ординский историко-краеведческий музей.