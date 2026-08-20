ОРДИН-НАЩОКИН АФАНАСИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
ОРДИН-НАЩОКИН АФАНАСИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ - русский государственный и военный деятель, дипломат, боярин.
Дворянин. Один из образованнейших людей своего времени; изучал математику, риторику, историю, владел латинским, молдавским, немецким, польским языками. Впервые упомянут в источниках в 1610/1611 годах как помещик Опочецкого уезда. Начал военную службу в 1621 году, со временем, во многом благодаря царским пожалованиям, стал крупным землевладельцем (ему принадлежали земли также в Псковском, Костромском, Смоленском и Московском уездах). В 1-й половине 1640-х и 1-й половине 1650-х годов выполнял ряд правительственных поручений, в частности направлен в Молдавское княжество с целью выяснить военные планы Османской империи и Речи Посполитой в отношении Русского государства (в 1642-1643 годах находился на службе у молдавского господаря В. Лупу). В начале Псковского восстания 1650 года Ордин-Нащокин бежал из Пскова в Москву, где дал показания о произошедших событиях.
Участник русско-польской войны 1654-1667 годов [воевода в городе Друя (1654-1656 годы; ныне село Браславского района Витебской облсти, Белоруссия)] и русско-шведской войны 1656-1658 годов [в 1656-1661 годах воевода в городе Царевич(-ев)- Дмитриев (ныне поселок Кокнесе, Латвия), фактически управлял частью Лифляндии, занятой русскими войсками]. Думный дворянин (1658; одновременно пожалован почетным титулом наместника Шацкого), окольничий (1665). Один из руководителей русских посольств на мирных переговорах со Швецией, завершившихся заключением Валиесарского перемирия 1658 года, и с Речью Посполитой (1662, 1664), в 1663 году вёл переговоры во Львове с польско-литовской делегацией. Автор многочисленных записок, поданных царю Алексею Михайловичу (право непосредственного обращения к монарху получил в 1656 году). В 1659 году отстаивал идею русско-шведского союза, который, по мнению Ордина-Нащокина, должен был вынудить Речь Посполиту согласиться на мир, выгодный Рус. гос-ву. После заключения польско- швед. Оливского мира 1660 стал выступать за рус.-польск. союз против Швеции, а также против Крымского ханства и Османской империи. Утверждал, что союз с Речью Посполитой гарантирует Русскому государству защиту от крымских ханов набегов, позволит установить протекторат над Валашским и Молдавским княжествами, даст возможность русскому царю покровительствовать православному населению польско-литовского государства. Сторонник выхода Киевской митрополии из подчинения Константинопольскому патриархату и перехода её под юрисдикцию Московского патриархата.
Воевода в Пскове (1665); инициировал реформу городского самоуправления, значительно ограничивавшую власть воеводы и передававшую земской избе право судить за все преступления, кроме уголовных и политических (первоначально одобрена Алексеем Михайловичем, но вскоре отменена).
Возглавлял посольство, заключившее Андрусовское перемирие 1667 года (в 1670 году Ордин-Нащокин подтвердил договор, предотвратив возвращение Киева Речи Посполитой). Глава приказов - Посольского (1667-1671 годы; считал ведомство «оком», которое должно наблюдать за «превысокой честью» и «здоровьем» государства), Малороссийского (1667-1669 годы), Владимирской, Галицкой и Новгородской четвертей (1667-1671 годы). Приверженец политики меркантилизма. Руководил составлением Новоторгового устава 1667 года; в том же году для укрепления русско-персидских торговых отношений заключил договор с Армянской торговой компанией о транзите шёлка-сырца из Персии в Европу через территорию Русского государства (из Астрахани в Архангельск). Выдвинул идею создания русского торгового и военного флота; способствовал строительству верфи в селе Дединово (ныне Луховицкого района Московской области) на реке Ока, где в 1667-1669 годах был сооружён первый русский военный парусный корабль «Орёл». Покровительствовал нидерл. купцу П.Г. Марселису (из рода Марселисов), получившему совместно с сыном Л.П. Марселисом в 1668 году благодаря Ордину-Нащокину право на содержание почтовой линии Москва - Рига и организацию новой линии Москва - Вильно (начала действовать в 1669 году). Достиг договорённости с Крымским ханством о мире и дружбе при условии выплаты ему Русским государством ежегодной дани, а также о выкупе из крымско-татарского плена боярина В.Б. Шереметева (1670). Снят с должности главы Посольского приказа из-за разногласий по ключевым внешнеполитическим вопросам с царём Алексеем Михайловичем.
В 1672 году в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре близ города Псков принял постриг с именем Антоний, перед смертью, возможно, схиму. Во 2-й половине 1670-х годов финансировал в Пскове строительство церкви в честь Казанской иконы Божией Матери и создание при ней больницы для бедных (так называемой Новой богадельни) (не сохранилась), стал устроителем монастыря во имя Святителя Николая Чудотворца в селе Любятово (сохранился монастырский храм). В 1679 году по указу царя Фёдора Алексеевича участвовал в русско-польских переговорах, проводившихся в Москве в связи с истечением срока Андрусовского перемирия. Скончался, по уточнённым данным, в устроенном им монастыре во имя Святителя Николая Чудотворца.
Фигура Ордина-Нащокина помещена в скульптурной композиции памятника «Тысячелетие России» (1862; автор проекта М.О. Микешин).
Сочинения:
Автобиографическая записка // Археографический ежегодник за 1964 г. М., 1965. С. 343–349;
Письма Ф.И. Шереметеву // Советское славяноведение. 1968. № 2. С. 77–81.
Дополнительная литература:
Галактионов И.В., Чистякова Е.В. А. Л. Ордин-Нащокин – русский дипломат XVII в. М., 1961;
Копреева Т.Н. Неизвестная записка А. Л. Ордина-Нащокина о русско-польских отношениях второй половины XVII в. // Проблемы источниковедения. М., 1961. Т. 9;
Галактионов И.В. Русско-польский союз: обоснование идеи А. Л. Ординым- Нащокиным накануне переговоров в Андрусове // Славянский сборник. Саратов, 1990. Вып. 4;
Чистякова Е.В. Русский реформатор А. Л. Ордин-Нащокин во Пскове (1665–1669) // Чтения по истории русской культуры. М., 2000;
Псков и Псковская земля – форпост российской государственности и культуры. А. Л. Ордин-Нащокин и его время. Псков, 2009.