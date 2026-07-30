ОРДЕР АРХИТЕКТУРНЫЙ
ОРДЕР АРХИТЕКТУРНЫЙ (От латинского ordo - порядок) - определённое сочетание несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции, их структура и художественная обработка.
Ордер архитектурный включает несущие (колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом) и несомые (архитрав, фриз и кapниз, в совокупности составляющие антаблемент) части. Несмотря на существование разновидностей колонны в древнеегипетском и минойском зодчестве, ордерная система, объединяющая тип колонны с определённым решением антаблемента, сложилась только в Древней Греции в VII-VI веках до н. э., где применялась в строительстве храмов и других сооружений. Первые упоминания Ордера архитектурного в источниках относятся к V веку до н. э. (трагедия Еврипида «Орест»); типы ордеров подробно описываются в трактате Витрувия «Десять книг об архитектуре» (2-я половина I века до н. э.), но как цельная система Ордер архитектурный воспринимался только начиная с эпохи Возрождения, что отразилось в архитектурных трактатах Л.Б. Альберти, А. Палладио, Дж. да Виньолы в Италии, Ф. Делорма во Франции и др.
Основные Ордера архитектурные получили названия от греческих племён и областей: дорический ордер, ионический ордер, коринфский ордер. Членение Ордера архитектурного на несущие и несомые части, связанные системой выразительных обломов архитектурных, сделало ордерную систему к середине V века до н. э. гибким художественным приёмом архитектуры греческой классики. Ордерные принципы помогли создать тектонически ясный архитектурный образ, выработать соразмерные человеку архитектурные масштабы. Возможности различного (иногда даже условного) применения Ордера архитектурного для характеристики других архитектонических систем (например, стены) во многом обусловливают индивидуальность древнегреческих построек в эпоху классики, а также широкое применение Ордера архитектурного в более поздние исторические эпохи (в архитектуре Древнего Рима, Возрождения, барокко, классицизма). В Древнем Риме возникли разновидность дорического ордера - тосканский ордер, коринфского и ионического - композитный ордер. В древнеримскую эпоху и позднее получили распространение многоярусные ордерные композиции, ордерное членение стены с использованием полуколонн и пилястр; применялись также Ордеры архитектурные или отдельные его элементы в сочетании со сводчатыми или арочными конструкциями (ордерными аркадами). Мало использовавшийся в средние века Ордер архитектурный вызвал большой интерес архитекторов Ренессанса; античная трактовка Ордера архитектурного возродилась в творчестве Ф. Брунеллески и Л.Б. Альберти в XV веке. Сравнительно свободное употребление Ордера архитектурного в XV веке сменяется более строгим их применением в XVI веке. В русской архитектуре ордерные формы широко используются с XVIII века. В XX-XXI веках Ордер архитектурный характерен для архитектуры, связанной с тенденциями неоклассицизма. Смотри также Колоссальный ордер.
Дополнительная литература:
Forssman E. Dorisch, ionisch, korintisch: Studien über das Gebrauch der Säulenordnungen in der Architektur des 16.–18. Jahrhunderts. Stockh., 1961;
Михайлов Б.П. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М., 1967;
Tzonis A., Lefaivre L. Classical architecture: the poetics of order. Camb. (Mass.), 1986;
Onians J. Bearers of meaning: the classical orders in antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance. Princeton, 1988;
Wittkower R. Architectural principles in the age of humanism. L.; N. Y., 1988;
Rykwert J. The dancing column: on order in architecture. Camb. (Mass.), 1996;
Barletta B.A. The origins of the Greek architectural orders. Camb.; N. Y., 2001;
Михаловский И.Б. Архитектурные формы античности. М., 2004;
он же. Теория классических архитектурных форм. 5-е изд. М., 2011.