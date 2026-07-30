ОРДЕР АРХИТЕКТУРНЫЙ

ОРДЕР АРХИТЕКТУРНЫЙ (От латинского ordo - порядок) - оп­ре­де­лён­ное со­че­та­ние не­су­щих и не­со­мых час­тей сто­еч­но-ба­лоч­ной кон­ст­рук­ции, их струк­ту­ра и ху­дожественная об­ра­бот­ка.

Ордер архитектурный вклю­ча­ет не­су­щие ( ко­лон­на с ка­пи­те­лью, ба­зой, ино­гда с пье­де­ста­лом) и не­со­мые (ар­хи­трав, фриз и кapниз, в со­во­куп­но­сти со­став­ляю­щие ан­таб­ле­мент) час­ти. Не­смот­ря на су­ще­ст­во­ва­ние раз­но­вид­но­стей ко­лон­ны в древнеегипетском и ми­ной­ском зод­че­ст­ве, ор­дер­ная сис­те­ма, объ­е­ди­няю­щая тип ко­лон­ны с оп­ре­де­лён­ным ре­ше­ни­ем ан­таб­ле­мен­та, сло­жи­лась толь­ко в Древ­ней Гре­ции в VII-VI веках до н. э., где при­ме­ня­лась в строи­тель­ст­ве хра­мов и других со­ору­же­ний. Пер­вые упо­ми­на­ния Ордера архитектурного в ис­точ­ни­ках от­но­сят­ся к V веку до н. э. (тра­ге­дия Ев­ри­пида «Орест»); ти­пы ор­де­ров под­роб­но опи­сы­ва­ют­ся в трак­та­те Вит­ру­вия «Де­сять книг об ар­хи­тек­ту­ре» (2-я половина I века до н. э.), но как цель­ная сис­те­ма Ордер архитектурный вос­при­ни­мал­ся толь­ко на­чи­ная с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния, что от­ра­зи­лось в ар­хитектурных трак­та­тах Л.Б. Аль­бер­ти, А. Пал­ла­дио, Дж. да Винь­о­лы в Ита­лии, Ф. Де­лор­ма во Фран­ции и др.

Ос­нов­ные Ордера архитектурные по­лу­чи­ли на­зва­ния от греческих пле­мён и об­лас­тей: до­ри­че­ский ор­дер , ио­ни­че­ский ор­дер , ко­ринф­ский ор­дер . Чле­не­ние Ордера архитектурного на не­су­щие и не­со­мые час­ти, свя­зан­ные сис­те­мой вы­ра­зительных об­ло­мов ар­хи­тек­тур­ных, сде­ла­ло ор­дер­ную сис­те­му к середине V века до н. э. гиб­ким ху­дожественным приё­мом ар­хи­тек­ту­ры греческой клас­си­ки. Ор­дер­ные прин­ци­пы по­мог­ли со­здать тек­то­ни­че­ски яс­ный ар­хитектурный об­раз, вы­ра­бо­тать со­раз­мер­ные че­ло­ве­ку ар­хитектурные мас­шта­бы. Воз­мож­но­сти раз­лич­но­го (ино­гда да­же ус­лов­но­го) при­ме­нения Ордера архитектурного для ха­рак­те­ри­сти­ки других ар­хи­тек­то­нических сис­тем (например, сте­ны) во мно­гом обу­слов­ли­ва­ют ин­ди­ви­ду­аль­ность древнегреческих по­стро­ек в эпо­ху клас­си­ки, а так­же ши­ро­кое при­ме­не­ние Ордера архитектурного в бо­лее позд­ние ис­то­рические эпо­хи (в ар­хи­тек­ту­ре Древ­не­го Ри­ма, Воз­ро­ж­де­ния, ба­рок­ко, клас­си­циз­ма). В Древ­нем Ри­ме воз­ник­ли раз­но­вид­ность до­рического ор­де­ра - тос­кан­ский ор­дер, ко­ринф­ско­го и ио­ни­че­ско­го - ком­по­зит­ный ор­дер. В древнеримскую эпо­ху и позд­нее по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние мно­го­ярус­ные ор­дер­ные ком­по­зи­ции, ор­дер­ное чле­не­ние сте­ны с ис­поль­зо­ва­ни­ем по­лу­ко­лонн и пи­лястр; при­ме­ня­лись так­же Ордеры архитектурные или от­дель­ные его эле­мен­ты в со­че­та­нии со свод­ча­ты­ми или ароч­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми (ор­дер­ны­ми ар­ка­да­ми). Ма­ло ис­поль­зо­вав­ший­ся в сред­ние ве­ка Ордер архитектурный вы­звал боль­шой ин­те­рес ар­хи­тек­то­ров Ре­нес­сан­са; ан­тич­ная трак­тов­ка Ордера архитектурного воз­ро­ди­лась в твор­че­ст­ве Ф. Бру­нел­ле­ски и Л.Б. Аль­бер­ти в XV веке. Срав­ни­тель­но сво­бод­ное упот­реб­ле­ние Ордера архитектурного в XV веке сме­ня­ет­ся бо­лее стро­гим их при­ме­не­ни­ем в XVI веке. В русской ар­хи­тек­ту­ре ор­дер­ные фор­мы ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся с XVIII века. В XX-XXI веках Ордер архитектурный ха­рак­те­рен для ар­хи­тек­ту­ры, свя­зан­ной с тен­ден­ция­ми не­оклас­си­циз­ма. Смотри так­же Ко­лос­саль­ный ор­дер.

Дополнительная литература:

Forssman E. Dorisch, ionisch, korintisch: Studien über das Gebrauch der Säulenordnun­gen in der Architektur des 16.–18. Jahrhunderts. Stockh., 1961;

Ми­хай­лов Б.П. Вит­ру­вий и Эл­ла­да. Ос­но­вы ан­тич­ной тео­рии ар­хи­тек­ту­ры. М., 1967;

Tzonis A., Lefaivre L. Classical architecture: the poetics of order. Camb. (Mass.), 1986;

Onians J. Bearers of meaning: the classical orders in antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance. Princeton, 1988;

Wittkower R. Ar­chitectural principles in the age of humanism. L.; N. Y., 1988;

Rykwert J. The dancing co­lumn: on order in architecture. Camb. (Mass.), 1996;

Barletta B.A. The origins of the Greek architectural orders. Camb.; N. Y., 2001;

Ми­ха­лов­ский И.Б. Ар­хи­тек­тур­ные фор­мы ан­тич­но­сти. М., 2004;

он же. Тео­рия клас­си­че­ских ар­хи­тек­тур­ных форм. 5-е изд. М., 2011.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)